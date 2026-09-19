Ер яқинидаги астероидлар сони 40 мингтадан ошди

·43·Техно
Ер яқинидаги астероидлар сони 40 мингтадан ошди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ер орбитасига яқин бўлган ва унинг йўналишини кесиб ўтувчи 40 000 та осмон жисми аниқланган бўлиб, уларнинг деярли 10 мингтаси сўнгги уч йилда топилган.
  • Янги космик жисмларни топиш суръати кескин тезлашмоқда, чунки аср бошида бундай обектлар сони атиги 1 000 тани ташкил этган.
  • Яқин 100 йил ичида Ер билан тўқнашиш эҳтимоли нолдан фарқ қиладиган 2 000 га яқин астероид мавжуд, бироқ уларнинг аксарияти реал хавф туғдирмайди.

Астрономлар Ер орбитасига яқин бўлган ва унинг йўналишини кесиб ўтувчи 40 000 та осмон жисми топилганини маълум қилди. Европа космик агентлиги (ESA) маълумотига кўра, мазкур кўрсаткич коинотни тадқиқ этиш тарихидаги муҳим босқич бўлиб, уларнинг деярли 10 мингтаси сўнгги уч йил ичида аниқланган холос. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, янги космик жисмларни топиш суръати кескин тезлашмоқда. Масалан, аср бошида бундай обектлар сони атиги 1 000 тани ташкил этган бўлса, 2016-йилда 15 000 тага, 2022-йилда эса 30 000 тага етган эди. Биринчи шундай астероид — Эрос 1898-йилда кашф этилган бўлса-да, ҳақиқий илмий сакраш 1990-йиллардан бошлаб замонавий обзор телескопларининг ишга туширилиши билан юз берди.

Хавфни олдиндан баҳолаш ва орбиталар

Янги обект топилгач, олимлар бир неча кузатув маълумотларини йиғиб, компьютер моделлари ёрдамида унинг траекториясини ўнлаб ва юзлаб йиллар олдинга қараб ҳисоблаб чиқадилар. Траекториянинг аниқланиши тўқнашув эҳтимолини ҳам ошириши, ҳам камайтириши мумкин. Масалан, 2025 йил бошида 2024 YR4 астероиди атрофидаги вазият айнан шу сценарий бўйича ривожланган эди.

ESA маълумотларига кўра, яқин 100 йил ичида Ер билан тўқнашиш эҳтимоли нолдан фарқ қиладиган 2 000 га яқин яқинатровдаги астероидлар мавжуд. Бироқ уларнинг аксарияти реал хавф туғдирмайдиган даражада кичикдир. Глобал вайронагарчиликка олиб келиши мумкин бўлган диаметри бир километрдан ошувчи йирик обектлар эса осон аниқланади ва олимлар уларнинг аксарияти аллақачон топилганига амин.

Келгусидаги вазифалар ва янги технологиялар

Ҳозирги кунда асосий эътибор ўлчами 100 метердан 300 метргача бўлган ўрта катталикдаги астероидларга қаратилган. Улар маълум бир минтақага жиддий зарар етказишга қодир, бироқ уларнинг умумий сонидан ҳозирча атиги 30 фоизигина топилган холос. Янги авлод ер усти обсерваторияларининг ишга туширилиши бу борадаги ишлатни янада тезлаштириши кутилмоқда.

Ҳар бир топилган янги обект нафақат каталогларни бойитади, балки башорат қилиш ҳамда потенциал хавфнинг олдини олиш режаларини тузиш учун қимматли вақтни тақдим этади. Экспертларнинг фикрича, жорий натижалар фақатгина улкан муаммонинг «айсберг учи» бўлиб, келгусида янги технологиялар ёрдамида коинот хавфсизлиги янада кучайтирилади.

АстероидларАстрономияЕвропа космик агентлигиКоинот хавфсизлигиИлмий кашфиётлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei сунъий интеллектни ўқитиш тизимини тубдан ўзгартирмоқчиHuawei сунъий интеллектни ўқитиш тизимини тубдан ўзгартирмоқчиБугун, 11:51Starlink Мобиле V2 сунъий йўлдошлари 5G даражасидаги тезликни тақдим этадиStarlink Мобиле V2 сунъий йўлдошлари 5G даражасидаги тезликни тақдим этадиБугун, 11:27OnePlus 16 флагмани: 9000 мА·ч аккумулятор ва 185 Hz экран тақдим этиладиOnePlus 16 флагмани: 9000 мА·ч аккумулятор ва 185 Hz экран тақдим этиладиБугун, 10:26OnePlus 16 флагмани 9000 мА•ч аккумулятор ва 185 Hz экран билан сертификациядан ўтдиOnePlus 16 флагмани 9000 мА•ч аккумулятор ва 185 Hz экран билан сертификациядан ўтдиБугун, 09:53Honor сунъий интеллект учун ўта ихчам Tiangong AXB35 иш станциясини тақдим этдиHonor сунъий интеллект учун ўта ихчам Tiangong AXB35 иш станциясини тақдим этдиБугун, 05:58Anthropic компанияси сунъий интеллектга асосланган биологик лаборатория очдиAnthropic компанияси сунъий интеллектга асосланган биологик лаборатория очдиБугун, 04:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди