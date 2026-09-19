"Бавария" ва ПСЖ заиф жойимизни очиб ташлайди: Ламин Ямал ЕЧЛдаги асосий хавфни айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ламин Ямалнинг фикрича, "Бавария" ва "PSJ" каби жисмоний жиҳатдан кучли жамоалар "Барселона"нинг асосий заиф томонларини очиб ташлаши мумкин, чунки улар бутун ўйин давомида доимий прессинг ва юқори темпни талаб қилади.
- У, шунингдек, "Арсенал"га қарши ўйинлар тўп назорати ва тактик шахматга асосланишини таъкидлади.
- Ямалнинг энг катта хавотири эса ғалабалардан сўнг жамоанинг хотиржамликка берилиб кетишидир.
Европа Чемпионлар Лигасида яна бош соврин сари дадил қадам ташлаётган «Барселона» лагерида ҳақиқий тактик очиқлик ва қатъий огоҳлантириш янгради. Каталония клубининг ёш даҳоси Ламин Ямал нуфузли The Touchline нашрига берган эксклюзив интервьюсида қитъанинг энг нуфузли турнирида «кўк-анорранглилар»га жиддий муаммо туғдира оладиган асосий рақибларни очиқ-ойдин санаб ўтди. 19 ёшли вингернинг фикрича, жамоанинг асосий заиф жиҳатлари айниқса атлетик ва жисмоний жиҳатдан ҳаддан ташқари қудратли бўлган грандлар — Мюнхеннинг «Бавария»си ҳамда Парижнинг «ПСЖ»сига қарши баҳсларда дарҳол юзага чиқади. «Чунки улар сени бутун 90 дақиқа давомида тўхтовсиз югуришга ва бир сония ҳам диққатни йўқотмасликка мажбур қилади», — дея таъкидлади футболчи.
Шу билан бирга, у Лондоннинг «Арсенал» клуби билан бўладиган тўқнашувлар бутунлай ўзгача — тўп назорати ва тактик шахматга таянишини урғулади. Шунингдек, Ямал «ПСЖ»ни турнирнинг бош даъвогарларидан бири деб билишини, аммо улар чемпионлик мақомини ҳимоя қилишдек энг оғир синовга дуч келишини алоҳида қайд этди: «Футболдаги энг қийин иш — кубокни ҳимоя қилиш. Менинг энг катта хавотирим эса ғалабалардан сўнг хотиржамликка берилиб кетишимиздир». 13 октябрь куни Истанбулда «Галатасарой»га қарши ўтадиган қийин сафар олдидан Ямалнинг бу сўзлари Каталонияда катта муҳокамаларга сабаб бўлди.
Хўш, ёш юлдузнинг бу баҳоси Ханси Флик тактикасидаги муаммоларни фош қиладими, «Барса» чиндан ҳам жисмоний курашда оқсамоқдами ва улар 13 октябрда Туркиядаги «жаҳаннам»дан қандай омон чиқиб кетади?
«Жисмоний босим ва тактик шахмат»: Ямал кўрсатган уч гранд қиёси
Ламин Ямалнинг Чемпионлар Лигасидаги рақибларга берган аниқ баҳоси:
«Бавария» ва «ПСЖ»нинг атлетик кучи: Юқори темп, тинимсиз прессинг ва чарчашни билмайдиган жисмоний тайёргарлик «Барселона»нинг нозик мудофааси ва ярим ҳимоясини шошириб қўйиши мумкин;
«Арсенал»нинг интелектуал ўйини: Микель Артета шогирдларига қарши баҳсда югуриш эмас, балки майдонни тўғри кўриш, позицион саводхонлик ва тўпни назорат қилиш санъати биринчи планга чиқади;
Парижликлар гарданидаги юк: «ПСЖ» фаворит бўлса-да, амалдаги чемпион сифатида унвонни сақлаб қолиш ва психологик босимни кўтариш улар учун энг мураккаб вазифага айланади;
Хотиржамлик хавфи: Вундеркинд жамоадошларини эйфориядан огоҳлантириб, ғалабалардан кейинги сусткашлик ва ўзига ҳаддан ташқари ишониш мағлубиятга олиб келишини таъкидлади.
«Ханси Флик услуби ва жисмоний муаммо»: «Барселона»га нима етишмаяпти?
Каталонияликларнинг ҳозирги формаси ва тактик таҳлили:
Прессинг ва куч баланси: Ханси Флик жамоаси Германия услубидаги қаттиқ прессингни талаб қилмоқда, бироқ ёш таркиб юқори темпдаги тўлиқ 90 дақиқалик жисмоний жангларда чарчоқ аломатларини сездириб қўймоқда;
Европанинг гигантлари қаршисида: Сўнгги йиллардаги тарих ҳам «Барселона»нинг айнан жисмоний устунликка эга немис ва француз грандларига қарши ўйинларда тактик ожиз қолганини исботлаган;
Ямалнинг шахсий етакчилиги: Ҳали 20 ёшга тўлмаган футболчининг жамоавий камчиликларни рўй-рост айтиб, шерикларини огоҳлантириши унинг клубдаги сардорлик руҳияти шаклланганини кўрсатмоқда.
13 октябрдаги Туркия синови: «Галатасарой» сафари арафасида
ЕЧЛ гуруҳ босқичининг навбатдаги масъулиятли учрашуви:
Истанбул синови (13 октябрь): «Барселона» Туркияга сафар қилиб, машҳур «РАМС Парк» стадионида муросасиз «Галатасарой» меҳмони бўлади;
Турк мухлисларининг «жаҳаннами»: Қайноқ ва босимга бой Истанбул муҳити Ямал тилга олган руҳий чидамлилик ва диққатни йўқотмаслик учун дастлабки жиддий имтиҳон бўлади;
Очколарни бой бермаслик талаби: Плей-оффнинг юқори ўринларини нақд қилиш учун каталонияликлардан Туркия сафаридан фақат 3 очко билан қайтиш талаб этилади.
Ламин Ямалнинг ушбу жасур таҳлили «Барселона» кийиниш хонасида реалликни тўғри баҳолаш ва катта совринлар йўлида хатолардан тўғри хулоса чиқариш муҳити шаклланганидан дарак беради.
Сизнингча, Ламин Ямалнинг «Бавария» ва «ПСЖ» «Барселона»нинг заиф томонларини очиб ташлайди деган фикри қанчалик ҳақиқатга яқин? 13 октябрь куни сафарда кечадиган «Галатасарой»га қарши баҳсда «кўк-анорранглилар» хотиржамликка берилмасдан ишончли ғалаба қозона оладими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва «Барселона» юлдузининг ушбу шов-шувли интервьюси шарҳини барча футбол ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…