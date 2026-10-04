Йилига 30 миллион евро: «Реал Мадрид» Жуд Беллингемга рекорд шартнома тайёрламоқда

·33·Спорт
Йилига 30 миллион евро: «Реал Мадрид» Жуд Беллингемга рекорд шартнома тайёрламоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Реал Мадрид» клуби Жуд Беллингем билан йилига 30 миллион евро маош эвазига 2031 йилгача мўлжалланган рекорд шартнома тайёрламоқда.
  • Бу келишув Беллингемни клубдаги энг кўп маош олувчи футболчилар қаторига қўшади.
  • Беллингем «Реал Мадрид» сафида 148 та ўйинда 49 та гол уриб, 36 та голли узатмани амалга оширган.

Мадриднинг «Реал» клуби раҳбарияти жамоанинг асосий юлдузларидан бири Жуд Беллингемнинг клубдаги муҳим ўрнини эътироф этган ҳолда у билан янги шартнома имзолаш жараёнини тезлаштирмоқда. Испания гранди инглиз ярим ҳимоячисини янада узоқ йиллар «Сантьяго Бернабеу»да сақлаб қолишни ўз олдига асосий мақсад қилиб қўйган.

Етакчи футбол манбаларидан бири бўлган TEAMtalk хабарига кўра, томонлар музокараларда сезиларли даражада илгарилаб, келишувнинг якуний босқичига яқинлашган. Мадрид клуби йил охирига қадар Беллингем билан барча расмий ҳужжатларни имзолаб, янги битимни эълон қилишни кўзламоқда.

Йилига 30 миллион евро: Маошнинг кескин оширилиши

Янги шартноманинг молиявий шартлари нафақат Мадрид клуби, балки бутун Европа футболи учун ҳам рекорд даражада бўлиши кутилмоқда:

  • Маош кўтарилиши: Манба маълумотларига қараганда, «Реал» футболчининг йиллик даромадини 20 миллион евродан 30 миллион еврога кўтаришга тўлиқ рози бўлган;

  • Узоқ муддатли режа: Янги меҳнат битими камида 2031 йилнинг ёзигача амал қилиши кутилмоқда (келишувнинг аниқ муддати шартнома расмийлаштирилганда эълон қилинади);

  • Клубдаги мақом: Ушбу молиявий қадам Беллингемни жамоа иерархиясидаги энг кўп маош олувчи етакчилар сафига мустаҳкам қўяди.

148 ўйинда 85 та самарали ҳаракат

Жуд Беллингемнинг «Реал Мадрид» либосидаги кўрсаткичлари унинг клуб учун нақадар улкан трансфер бўлганини рақамларда ҳам яққол кўрсатиб турибди:

  • 148 та расмий ўйин: Футболчи жамоанинг деярли барча муҳим баҳсларида асосий куч сифатида қатнашган;

  • 49 та гол: Ярим ҳимоячи бўлишига қарамай, ҳужумчилар даражасида сермаҳсуллик кўрсатмоқда;

  • 36 та голли узатма: Жамоадошларини голли вазиятлар билан таъминлашда етакчи.

Жами 85 та самарали ҳаракатга эга бўлган 23 ёшли инглиз юлдузи Флорентино Переснинг келажак лойиҳасида марказий фигура сифатида кўрилмоқда ва янги шартнома бу режанинг асосий пойдевори бўлиб хизмат қилади.

Реал МадридЖуд БеллингемСантьяго Бернабеуфутбол трансфер
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жуд Беллингем жаҳон чемпионатининг бронза бутсасини қўлга киритдиЖуд Беллингем жаҳон чемпионатининг бронза бутсасини қўлга киритди24 сентябр 16:52Мадрид дербисида Жуд Беллингем ва Кристиан Ромеро ўртасида жанжал чиқдиМадрид дербисида Жуд Беллингем ва Кристиан Ромеро ўртасида жанжал чиқди23 сентябр 12:39«10 та ўзгариш қилолмайман!»: Моуринью «Райо Валекано» мағлуб этилган ўйиндан сўнг«10 та ўзгариш қилолмайман!»: Моуринью «Райо Валекано» мағлуб этилган ўйиндан сўнг13 сентябр 09:31Реал Мадрид Реал Соседак устидан ишончли ғалаба қозондиРеал Мадрид Реал Соседак устидан ишончли ғалаба қозонди27 август 02:12«Реал»нинг илк таркиби: Моуринью Диоманде ва Беллингемни захирада қолдирадими?«Реал»нинг илк таркиби: Моуринью Диоманде ва Беллингемни захирада қолдирадими?22 август 11:37Шок қарор: Моуринью «Реал»ни енгилмас жамоага айлантириш режасини туздиШок қарор: Моуринью «Реал»ни енгилмас жамоага айлантириш режасини тузди14 август 15:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди