Йилига 30 миллион евро: «Реал Мадрид» Жуд Беллингемга рекорд шартнома тайёрламоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Реал Мадрид» клуби Жуд Беллингем билан йилига 30 миллион евро маош эвазига 2031 йилгача мўлжалланган рекорд шартнома тайёрламоқда.
- Бу келишув Беллингемни клубдаги энг кўп маош олувчи футболчилар қаторига қўшади.
- Беллингем «Реал Мадрид» сафида 148 та ўйинда 49 та гол уриб, 36 та голли узатмани амалга оширган.
Мадриднинг «Реал» клуби раҳбарияти жамоанинг асосий юлдузларидан бири Жуд Беллингемнинг клубдаги муҳим ўрнини эътироф этган ҳолда у билан янги шартнома имзолаш жараёнини тезлаштирмоқда. Испания гранди инглиз ярим ҳимоячисини янада узоқ йиллар «Сантьяго Бернабеу»да сақлаб қолишни ўз олдига асосий мақсад қилиб қўйган.
Етакчи футбол манбаларидан бири бўлган TEAMtalk хабарига кўра, томонлар музокараларда сезиларли даражада илгарилаб, келишувнинг якуний босқичига яқинлашган. Мадрид клуби йил охирига қадар Беллингем билан барча расмий ҳужжатларни имзолаб, янги битимни эълон қилишни кўзламоқда.
Йилига 30 миллион евро: Маошнинг кескин оширилиши
Янги шартноманинг молиявий шартлари нафақат Мадрид клуби, балки бутун Европа футболи учун ҳам рекорд даражада бўлиши кутилмоқда:
Маош кўтарилиши: Манба маълумотларига қараганда, «Реал» футболчининг йиллик даромадини 20 миллион евродан 30 миллион еврога кўтаришга тўлиқ рози бўлган;
Узоқ муддатли режа: Янги меҳнат битими камида 2031 йилнинг ёзигача амал қилиши кутилмоқда (келишувнинг аниқ муддати шартнома расмийлаштирилганда эълон қилинади);
Клубдаги мақом: Ушбу молиявий қадам Беллингемни жамоа иерархиясидаги энг кўп маош олувчи етакчилар сафига мустаҳкам қўяди.
148 ўйинда 85 та самарали ҳаракат
Жуд Беллингемнинг «Реал Мадрид» либосидаги кўрсаткичлари унинг клуб учун нақадар улкан трансфер бўлганини рақамларда ҳам яққол кўрсатиб турибди:
148 та расмий ўйин: Футболчи жамоанинг деярли барча муҳим баҳсларида асосий куч сифатида қатнашган;
49 та гол: Ярим ҳимоячи бўлишига қарамай, ҳужумчилар даражасида сермаҳсуллик кўрсатмоқда;
36 та голли узатма: Жамоадошларини голли вазиятлар билан таъминлашда етакчи.
Жами 85 та самарали ҳаракатга эга бўлган 23 ёшли инглиз юлдузи Флорентино Переснинг келажак лойиҳасида марказий фигура сифатида кўрилмоқда ва янги шартнома бу режанинг асосий пойдевори бўлиб хизмат қилади.
Изоҳлар 0
…