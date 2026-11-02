Зидан ортда қолди: Жуд Беллингем “Реал Мадрид” тарихида янги саҳифа очди!

·91·Спорт
Зидан ортда қолди: Жуд Беллингем “Реал Мадрид” тарихида янги саҳифа очди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Реал Мадрид» ярим ҳимоячиси Жуд Беллингем клуб сафидаги голлари сонини 50 тага етказиб, афсонавий Зинедин Зиданнинг натижасини ортда қолдирди.
  • 22 ёшли инглиз футболчиси ушбу маррани забт этиш учун атиги 154 та учрашув ўтказди, Зидан эса «Қироллик клуби»да 227 та ўйинда 49 та гол урган эди.
  • Ла Лиганинг 11-турида «Расинг» дарвозасига киритилган юбилей гол Беллингемнинг Жозе Моуринью қўл остидаги самарали ўйинини яна бир бор тасдиқлади.

Мадриднинг «Реал» клуби ярим ҳимоячиси Жуд Беллингем қироллик клуби тарихида навбатдаги муҳим ва тарихий маррани забт этди. 22 ёшли инглиз юлдузи Мадрид жамоаси либосида урилган голлар сони бўйича ўз болалигидаги қаҳрамони, дунё футболи ва «Реал» афсонаси Зинедин Зиданни ортда қолдирди.

Ла Лиганинг 11-турида Жозе Моуриньо шогирдлари сафарда «Расинг» клубини 3:0 ҳисобида таслим этган баҳсда Беллингем 22-дақиқада ўз ҳисобига тўп ёздириб, жамоасининг ишончли ғалабасига муносиб ҳисса қўшди. Ушбу аниқ зарба инглиз ярим ҳимоячиси учун «Реал» либосидаги юбилей — 50-гол бўлди.

Зидан рекордининг янгиланиши: Рақамлар ва таққослар

Madrid Zone нашрининг маълумотига кўра, Беллингем машҳур француз афсонасини нафақат ортда қолдирди, балки буни анча кам учрашувлар сонида амалга ошириб, ҳайратланарли самарадорлик кўрсатди:

  • Зинедин Зиданнинг натижаси: Франция футболи афсонаси 2001–2006 йиллар давомида «Қироллик клуби» шарафини ҳимоя қилиб, барча мусобақаларда жами 227 та учрашувда 49 та гол муаллифи бўлган;

  • Жуд Беллингемнинг тезкорлиги: 2023 йилнинг ёзида Мадридга кўчиб ўтган Беллингемга Зидан натижасидан ўзиб кетиш учун атиги 154 та ўйин кифоя қилди. У ўз ҳисобидаги голлар сонини 50 тага етказиб, клубининг барча даврлардаги энг сермаҳсул ярим ҳимоячилари қаторидан мустаҳкам ўрин олди.

Моуриньо давридаги етакчилик ва чемпионлик пойгаси

Жозе Моуриньо қўл остида янгича куч ва масъулият билан тўп сураётган Жуд Беллингем нафақат ҳужумларни якунлашда, балки майдон марказида прессинг ва ҳимояга ёрдам беришда ҳам жамоанинг асосий ҳаракатлантирувчи кучига айланмоқда.

«Расинг» майдонида қўлга киритилган 3:0 ҳисобидаги йирик ғалаба Мадрид клубининг қаторасига олтинчи муваффақияти бўлди ва жамоани мусобақа жадвалида пешқадамлик учун курашда пешқадам «Барселона»га янада яқинлаштирди.

Жуд БеллингемРеал МадридЗинедин ЗиданЛа Лига
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мадрид дербисида Жуд Беллингем ва Кристиан Ромеро ўртасида жанжал чиқдиМадрид дербисида Жуд Беллингем ва Кристиан Ромеро ўртасида жанжал чиқди23 сентябр 12:39Реал Мадрид Реал Соседак устидан ишончли ғалаба қозондиРеал Мадрид Реал Соседак устидан ишончли ғалаба қозонди27 август 02:12Жозе Моуриньо Сантандердаги йирик ғалаба ва жамоадаги ўзгаришлар сирини очдиЖозе Моуриньо Сантандердаги йирик ғалаба ва жамоадаги ўзгаришлар сирини очдиБугун 07:01Йилига 30 миллион евро: «Реал Мадрид» Жуд Беллингемга рекорд шартнома тайёрламоқдаЙилига 30 миллион евро: «Реал Мадрид» Жуд Беллингемга рекорд шартнома тайёрламоқда4 октябр 21:59“Реал” сафарда йирик ғалабага эришиб, “Барселона”ни таъқиб қилмоқда“Реал” сафарда йирик ғалабага эришиб, “Барселона”ни таъқиб қилмоқдаКеча 22:27“Реал Мадрид”нинг “Расинг”га қарши ўйини учун асосий таркиби маълум бўлди“Реал Мадрид”нинг “Расинг”га қарши ўйини учун асосий таркиби маълум бўлдиКеча 19:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози