Зидан ортда қолди: Жуд Беллингем “Реал Мадрид” тарихида янги саҳифа очди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Реал Мадрид» ярим ҳимоячиси Жуд Беллингем клуб сафидаги голлари сонини 50 тага етказиб, афсонавий Зинедин Зиданнинг натижасини ортда қолдирди.
- 22 ёшли инглиз футболчиси ушбу маррани забт этиш учун атиги 154 та учрашув ўтказди, Зидан эса «Қироллик клуби»да 227 та ўйинда 49 та гол урган эди.
- Ла Лиганинг 11-турида «Расинг» дарвозасига киритилган юбилей гол Беллингемнинг Жозе Моуринью қўл остидаги самарали ўйинини яна бир бор тасдиқлади.
Мадриднинг «Реал» клуби ярим ҳимоячиси Жуд Беллингем қироллик клуби тарихида навбатдаги муҳим ва тарихий маррани забт этди. 22 ёшли инглиз юлдузи Мадрид жамоаси либосида урилган голлар сони бўйича ўз болалигидаги қаҳрамони, дунё футболи ва «Реал» афсонаси Зинедин Зиданни ортда қолдирди.
Ла Лиганинг 11-турида Жозе Моуриньо шогирдлари сафарда «Расинг» клубини 3:0 ҳисобида таслим этган баҳсда Беллингем 22-дақиқада ўз ҳисобига тўп ёздириб, жамоасининг ишончли ғалабасига муносиб ҳисса қўшди. Ушбу аниқ зарба инглиз ярим ҳимоячиси учун «Реал» либосидаги юбилей — 50-гол бўлди.
Зидан рекордининг янгиланиши: Рақамлар ва таққослар
Madrid Zone нашрининг маълумотига кўра, Беллингем машҳур француз афсонасини нафақат ортда қолдирди, балки буни анча кам учрашувлар сонида амалга ошириб, ҳайратланарли самарадорлик кўрсатди:
Зинедин Зиданнинг натижаси: Франция футболи афсонаси 2001–2006 йиллар давомида «Қироллик клуби» шарафини ҳимоя қилиб, барча мусобақаларда жами 227 та учрашувда 49 та гол муаллифи бўлган;
Жуд Беллингемнинг тезкорлиги: 2023 йилнинг ёзида Мадридга кўчиб ўтган Беллингемга Зидан натижасидан ўзиб кетиш учун атиги 154 та ўйин кифоя қилди. У ўз ҳисобидаги голлар сонини 50 тага етказиб, клубининг барча даврлардаги энг сермаҳсул ярим ҳимоячилари қаторидан мустаҳкам ўрин олди.
Моуриньо давридаги етакчилик ва чемпионлик пойгаси
Жозе Моуриньо қўл остида янгича куч ва масъулият билан тўп сураётган Жуд Беллингем нафақат ҳужумларни якунлашда, балки майдон марказида прессинг ва ҳимояга ёрдам беришда ҳам жамоанинг асосий ҳаракатлантирувчи кучига айланмоқда.
«Расинг» майдонида қўлга киритилган 3:0 ҳисобидаги йирик ғалаба Мадрид клубининг қаторасига олтинчи муваффақияти бўлди ва жамоани мусобақа жадвалида пешқадамлик учун курашда пешқадам «Барселона»га янада яқинлаштирди.
Изоҳлар 0
…