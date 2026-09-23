Мадрид дербисида Худ Беллингем ва Кристиан Ромеро ўртасида жанжал чиқди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ла Лига доирасидаги Мадрид дербисида Худ Беллингем ва Кристиан Ромеро ўртасида кескин жанжал юзага келди.
- Бу зиддият Жаҳон чемпионатининг ярим финалида Англия ва Аргентина терма жамоалари ўртасидаги ўйиндан бошланган эски низоларнинг давоми бўлди.
- Жамоаларнинг икки футболчиси бир-бирини қўрқоқликда ва муваффақияцизликда айблади, ҳатто Лионель Месси ҳам баҳсларга аралаштирилди.
Мадрид дербилари ҳар доим ҳам муросасиз ва кескин курашларга бой ўтиши билан ажралиб туради, бироқ Ла Лига доирасидаги сўнгги тўқнашув нафақат очколар учун кураш, балки халқаро даражадаги эски адоватнинг қайта алангаланиши билан ёдда қолди. Метрополитано стадионида бўлиб ўтган ва Атлетико Мадриднинг 2:1 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланган баҳсда Реал Мадрид юлдузи Худ Беллингем ҳамда мезбонлар ҳимоячиси Кристиан Ромеро ўртасида кескин оғзаки тортишувлар юзага келди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мовистар телеканалининг Эл Диа Деспуес дастури эълон қилган кадрларга кўра, икки футболчи ўртасидаги зиддият Жаҳон чемпионатининг ярим финалида Англия ва Аргентина терма жамоалари ўртасидаги ўйиндан бошланган эски низоларнинг давоми бўлди. Ўйин давомида ҳакам қарорлари ва қўпол ўйинлар туфайли таранглик юқори чўққига чиқди. Хусусан, Кристиан Ромеро Худ Беллингемга қарши қўпол ҳаракатидан сўнг VAR кўриб чиқилишидан кейин қизил карточка эмас, фақат сариқ карточка билан қутулиб қолгани Реал Мадрид футболчиларининг ҳафсаласини пир қилди.
Майдондаги кескин лаҳзалар ва Лионель Месси эсга олинган баҳсВазият янада қизиб, Ромеро Деан Хуйхеннинг ҳакамлик устидан шикоятига аралашгач, Беллингем дарҳол жамоадошини ҳимоя қилиб чиқди. Бу ҳолат икки футболчи ўртасида оғзаки отишмага сабаб бўлди. Ромеро инглиз ярим ҳимоячисига қараб қичқириб, унга жим туришни ва йиғламасликни айтди. Бунга жавобан Худ Беллингем рақибини қўрқоқликда айблади.
Шундан сўнг аргентиналик ҳимоячи Англия терма жамоасининг ЖЧдаги оғир мағлубияти ва Беллингемнинг ўйиндан кейинги кўзёшларини эслатиб масхара қилди. Ўз навбатида, Беллингем ҳам бўш келмай, Ромеронинг терма жамоадаги муваффақиятларига ишора қилиб, ўткир жавоб қайтарди: "Сен Лионель Месси билан бирга бўлганингда кўп гапирасан, бу ерда эса ҳеч кимсан", деди инглиз футболчиси.
Ўйиндан кейинги норозиликлар ва мураббийларнинг муносабатиЎйин тугагандан сўнг ҳам эҳтирослар пасаймади. Худ Беллингем бош ҳакам Мигель Анхел Ортис Ариасга яқинлашиб, унга бир неча бор "иккита қизил карточка, иккита!" дея бақирди ва Ромеро ҳамда Ли Кан Иннинг қўпол қоидабузарликлари жазосиз қолганидан норозилигини билдирди. Реал Мадрид устози ҳам матбуот анжуманида ўз норозилигини ўзига хос тарзда намойиш этиб, ҳакамлик хатолари акс этган чоп этилган суратларни кўрсатиб ўтди.
Мазкур воқеадан сўнг Атлетико Мадрид клуби ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида мураббийнинг ҳаракатига киноя билан жавоб қайтариб, принтердан чиқаётган суратлар акс этган видеони эълон қилди ва "Ҳакамларга нисбатан тазйиқларни тўхтатинг" деган ёзувни қолдирди. Ушбу таранглик Ла Лига мавсумидаги чемпионлик пойгасининг янада қизғин ва муросасиз давом этишидан далолат беради.
Изоҳлар 0
…