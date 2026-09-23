Мадрид дербисида Худ Беллингем ва Кристиан Ромеро ўртасида жанжал чиқди

·38·Спорт
Мадрид дербисида Худ Беллингем ва Кристиан Ромеро ўртасида жанжал чиқди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ла Лига доирасидаги Мадрид дербисида Худ Беллингем ва Кристиан Ромеро ўртасида кескин жанжал юзага келди.
  • Бу зиддият Жаҳон чемпионатининг ярим финалида Англия ва Аргентина терма жамоалари ўртасидаги ўйиндан бошланган эски низоларнинг давоми бўлди.
  • Жамоаларнинг икки футболчиси бир-бирини қўрқоқликда ва муваффақияцизликда айблади, ҳатто Лионель Месси ҳам баҳсларга аралаштирилди.

Мадрид дербилари ҳар доим ҳам муросасиз ва кескин курашларга бой ўтиши билан ажралиб туради, бироқ Ла Лига доирасидаги сўнгги тўқнашув нафақат очколар учун кураш, балки халқаро даражадаги эски адоватнинг қайта алангаланиши билан ёдда қолди. Метрополитано стадионида бўлиб ўтган ва Атлетико Мадриднинг 2:1 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланган баҳсда Реал Мадрид юлдузи Худ Беллингем ҳамда мезбонлар ҳимоячиси Кристиан Ромеро ўртасида кескин оғзаки тортишувлар юзага келди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мовистар телеканалининг Эл Диа Деспуес дастури эълон қилган кадрларга кўра, икки футболчи ўртасидаги зиддият Жаҳон чемпионатининг ярим финалида Англия ва Аргентина терма жамоалари ўртасидаги ўйиндан бошланган эски низоларнинг давоми бўлди. Ўйин давомида ҳакам қарорлари ва қўпол ўйинлар туфайли таранглик юқори чўққига чиқди. Хусусан, Кристиан Ромеро Худ Беллингемга қарши қўпол ҳаракатидан сўнг VAR кўриб чиқилишидан кейин қизил карточка эмас, фақат сариқ карточка билан қутулиб қолгани Реал Мадрид футболчиларининг ҳафсаласини пир қилди.

Майдондаги кескин лаҳзалар ва Лионель Месси эсга олинган баҳс

Вазият янада қизиб, Ромеро Деан Хуйхеннинг ҳакамлик устидан шикоятига аралашгач, Беллингем дарҳол жамоадошини ҳимоя қилиб чиқди. Бу ҳолат икки футболчи ўртасида оғзаки отишмага сабаб бўлди. Ромеро инглиз ярим ҳимоячисига қараб қичқириб, унга жим туришни ва йиғламасликни айтди. Бунга жавобан Худ Беллингем рақибини қўрқоқликда айблади.

Шундан сўнг аргентиналик ҳимоячи Англия терма жамоасининг ЖЧдаги оғир мағлубияти ва Беллингемнинг ўйиндан кейинги кўзёшларини эслатиб масхара қилди. Ўз навбатида, Беллингем ҳам бўш келмай, Ромеронинг терма жамоадаги муваффақиятларига ишора қилиб, ўткир жавоб қайтарди: "Сен Лионель Месси билан бирга бўлганингда кўп гапирасан, бу ерда эса ҳеч кимсан", деди инглиз футболчиси.

Ўйиндан кейинги норозиликлар ва мураббийларнинг муносабати

Ўйин тугагандан сўнг ҳам эҳтирослар пасаймади. Худ Беллингем бош ҳакам Мигель Анхел Ортис Ариасга яқинлашиб, унга бир неча бор "иккита қизил карточка, иккита!" дея бақирди ва Ромеро ҳамда Ли Кан Иннинг қўпол қоидабузарликлари жазосиз қолганидан норозилигини билдирди. Реал Мадрид устози ҳам матбуот анжуманида ўз норозилигини ўзига хос тарзда намойиш этиб, ҳакамлик хатолари акс этган чоп этилган суратларни кўрсатиб ўтди.

Мазкур воқеадан сўнг Атлетико Мадрид клуби ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида мураббийнинг ҳаракатига киноя билан жавоб қайтариб, принтердан чиқаётган суратлар акс этган видеони эълон қилди ва "Ҳакамларга нисбатан тазйиқларни тўхтатинг" деган ёзувни қолдирди. Ушбу таранглик Ла Лига мавсумидаги чемпионлик пойгасининг янада қизғин ва муросасиз давом этишидан далолат беради.

Худ БеллингемКристиан РомероРеал МадридАтлетико МадридЛа Лига
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Тебас ва Негрейра Лигаси!»: «Реал» телевидениеси дерби ҳакамини ер билан битта қилди«Тебас ва Негрейра Лигаси!»: «Реал» телевидениеси дерби ҳакамини ер билан битта қилди21 сентябр 06:39«Темир интизом!»:«Реал» ичидагилар Жуд Беллингҳэмнинг ҳақиқий сирини очди«Темир интизом!»:«Реал» ичидагилар Жуд Беллингҳэмнинг ҳақиқий сирини очди17 сентябр 20:29Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро Атлетико Мадридга ўтмоқдаТоттенхем сардори Кристиан Ромеро Атлетико Мадридга ўтмоқда13 август 02:33Атлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиАтлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошлади7 август 16:36Атлетико Мадрид Кристиан Ромеро учун курашга киришдиАтлетико Мадрид Кристиан Ромеро учун курашга киришди5 август 16:52«Бизга халақит беришмаса, чемпион бўламиз»: Моуринью Мадрид дербисидаги мағлубиятдан сўнг«Бизга халақит беришмаса, чемпион бўламиз»: Моуринью Мадрид дербисидаги мағлубиятдан сўнг21 сентябр 19:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди