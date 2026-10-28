“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди

·88·Спорт
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Манчестер Сити» ҳимоячиси Рико Люис ўйин амалиёти камлиги сабабли қишки трансфер ойнасида клубни тарк этишга қарор қилди.
  • Футболчининг таркибдан четда қолишига мураббийлар томонидан ўнг қанот ҳимоясида Матеуш Нунеш ва Абдуқодир Ҳусановнинг синаб кўрилаётгани сабаб бўлмоқда.
  • Жамоанинг Мало Гюстони харид қилиш режалари эса 21 ёшли ҳимоячининг вазиятини янада мураккаблаштирмоқда.

Англиянинг амалдаги гранди «Манчестер Сити» лагерида кадрлар борасидаги жиддий норозилик юзага келди. Жамоанинг 21 ёшли тарбияланувчиси ва ўнг қанот ҳимоячиси Рико Льюис ўйин амалиётидан бутунлай четда қолиб кетаётгани сабабли қишки трансфер ойнасида клубни тарк этиш ниятида.

Британиянинг нуфузли Football Insider нашри берган хабарга кўра, ёш иқтидор соҳиби клубдаги ҳозирги мавқейидан кескин норози ва мунтазам асосий таркибда тўп суриш мақсадида раҳбариятдан уни январда қўйиб юборишни сўрамоқчи. Футболчига ҳозирнинг ўзидаёқ АПЛнинг бир қатор даъвогар клублари жиддий қизиқиш билдирмоқда.

Ҳусанов, Нуньеш ва Льюиснинг захирага михланиши

Майдондаги асл позицияси ўнг қанот ҳимояси бўлган Льюиснинг таркибдан чиқиб қолиши мураббийларнинг ноодатий қарорлари билан боғлиқ:

  • Позициядаги кутилмаган рақобат: Собиқ устоз Хосеп Гвардиола ўнг қанот ҳимоясига асли яримҳимоячи бўлган Матеуш Нуньешни мослаштирган эди. У майдонга туша олмаган пайтларда эса ушбу қанотда асли марказий ҳимоячи саналадиган ўзбекистонлик иқтидор Абдуқодир Ҳусанов синаб кўрилмоқда;

  • Мареска даврида ҳам ўзгаришсиз: Жамоа бошқарувига Энцо Мареска келганидан кейин ҳам вазият ижобий томонга ўзгармади — қанотда навбатма-навбат Нуньеш ва Ҳусанов ишонч қозониб, Льюисга эса имконият берилмади;

  • Камтарона дақиқалар: Жорий мавсумда Рико Льюис барча мусобақаларда бор-йўғи 5 та учрашувда (312 дақиқа) ҳаракатланди ва 2 та голли узатма муаллифи бўлди.

Январдаги янги хавф: «Челси»дан кутилаётган трансфер

Вазиятнинг янада чигаллашишига «шаҳарликлар»нинг янги трансфер режалари сабаб бўлмоқда:

  • Мало Гюсто нишонда: «Манчестер Сити» раҳбарияти қишки трансфер ойнасида Лондоннинг «Челси» клубидан ўнг қанот ҳимоячиси Мало Гюстони харид қилишга жиддий бел боғлаган. Агар бу келишув амалга ошса, Рико Льюис умуман майдон кўрмай қолиши аниқ;

  • Англия терма жамоасидаги таназзул: 2023 йилдан бошлаб Англия миллий терма жамоасига чақирила бошлаган Льюис клубдаги захирага михланиши туфайли терма сафидаги ўйинлари сонини атиги 5 та билан чеклаб қўйди;

  • Бозор қиймати ва шартнома: Англиялик ҳимоячининг «Манчестер Сити» билан тузган амалдаги меҳнат битими 2030 йилгача имзоланган. Нуфузли Transfermarkt портали унинг трансфер баҳосини 25 миллион евро этиб белгилаган.

Катта умидлар билан узоқ муддатли шартнома имзолаган Рико Льюис учун фаолиятини қайта тиклашнинг ягона йўли — қишки трансфер вақтида жамоани ўзгартириш бўлиб турибди.

Манчестер СитиРико ЛьюисАбдуқодир ҲусановАПЛ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марескадан кутилмаган қарор: “Брайтон”га қарши баҳсда Ҳусанов қайси позицияда ўйнайди?Марескадан кутилмаган қарор: “Брайтон”га қарши баҳсда Ҳусанов қайси позицияда ўйнайди?Кеча 19:29Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилдиҲусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди19 октябр 07:06Ҳусанов нима учун марказга қайтарилди ва экспертлар нега Марескани танқид қилмоқда?Ҳусанов нима учун марказга қайтарилди ва экспертлар нега Марескани танқид қилмоқда?26 октябр 17:00Илк мағлубият: Экспертлар манчестерликлар таркибида кимларни кескин танқид қилди?Илк мағлубият: Экспертлар манчестерликлар таркибида кимларни кескин танқид қилди?24 октябр 19:47“Астон Вилла” Бирмингҳемда “Манчестер Сити”ни қандай мағлуб этди (видео)“Астон Вилла” Бирмингҳемда “Манчестер Сити”ни қандай мағлуб этди (видео)24 октябр 18:54Ҳусановга грандлар ови: “Барселона” Абдуқодир бўйича расмий таклифга тайёрланмоқдаҲусановга грандлар ови: “Барселона” Абдуқодир бўйича расмий таклифга тайёрланмоқда24 октябр 07:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди