“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Манчестер Сити» ҳимоячиси Рико Люис ўйин амалиёти камлиги сабабли қишки трансфер ойнасида клубни тарк этишга қарор қилди.
- Футболчининг таркибдан четда қолишига мураббийлар томонидан ўнг қанот ҳимоясида Матеуш Нунеш ва Абдуқодир Ҳусановнинг синаб кўрилаётгани сабаб бўлмоқда.
- Жамоанинг Мало Гюстони харид қилиш режалари эса 21 ёшли ҳимоячининг вазиятини янада мураккаблаштирмоқда.
Англиянинг амалдаги гранди «Манчестер Сити» лагерида кадрлар борасидаги жиддий норозилик юзага келди. Жамоанинг 21 ёшли тарбияланувчиси ва ўнг қанот ҳимоячиси Рико Льюис ўйин амалиётидан бутунлай четда қолиб кетаётгани сабабли қишки трансфер ойнасида клубни тарк этиш ниятида.
Британиянинг нуфузли Football Insider нашри берган хабарга кўра, ёш иқтидор соҳиби клубдаги ҳозирги мавқейидан кескин норози ва мунтазам асосий таркибда тўп суриш мақсадида раҳбариятдан уни январда қўйиб юборишни сўрамоқчи. Футболчига ҳозирнинг ўзидаёқ АПЛнинг бир қатор даъвогар клублари жиддий қизиқиш билдирмоқда.
Ҳусанов, Нуньеш ва Льюиснинг захирага михланиши
Майдондаги асл позицияси ўнг қанот ҳимояси бўлган Льюиснинг таркибдан чиқиб қолиши мураббийларнинг ноодатий қарорлари билан боғлиқ:
Позициядаги кутилмаган рақобат: Собиқ устоз Хосеп Гвардиола ўнг қанот ҳимоясига асли яримҳимоячи бўлган Матеуш Нуньешни мослаштирган эди. У майдонга туша олмаган пайтларда эса ушбу қанотда асли марказий ҳимоячи саналадиган ўзбекистонлик иқтидор Абдуқодир Ҳусанов синаб кўрилмоқда;
Мареска даврида ҳам ўзгаришсиз: Жамоа бошқарувига Энцо Мареска келганидан кейин ҳам вазият ижобий томонга ўзгармади — қанотда навбатма-навбат Нуньеш ва Ҳусанов ишонч қозониб, Льюисга эса имконият берилмади;
Камтарона дақиқалар: Жорий мавсумда Рико Льюис барча мусобақаларда бор-йўғи 5 та учрашувда (312 дақиқа) ҳаракатланди ва 2 та голли узатма муаллифи бўлди.
Январдаги янги хавф: «Челси»дан кутилаётган трансфер
Вазиятнинг янада чигаллашишига «шаҳарликлар»нинг янги трансфер режалари сабаб бўлмоқда:
Мало Гюсто нишонда: «Манчестер Сити» раҳбарияти қишки трансфер ойнасида Лондоннинг «Челси» клубидан ўнг қанот ҳимоячиси Мало Гюстони харид қилишга жиддий бел боғлаган. Агар бу келишув амалга ошса, Рико Льюис умуман майдон кўрмай қолиши аниқ;
Англия терма жамоасидаги таназзул: 2023 йилдан бошлаб Англия миллий терма жамоасига чақирила бошлаган Льюис клубдаги захирага михланиши туфайли терма сафидаги ўйинлари сонини атиги 5 та билан чеклаб қўйди;
Бозор қиймати ва шартнома: Англиялик ҳимоячининг «Манчестер Сити» билан тузган амалдаги меҳнат битими 2030 йилгача имзоланган. Нуфузли Transfermarkt портали унинг трансфер баҳосини 25 миллион евро этиб белгилаган.
Катта умидлар билан узоқ муддатли шартнома имзолаган Рико Льюис учун фаолиятини қайта тиклашнинг ягона йўли — қишки трансфер вақтида жамоани ўзгартириш бўлиб турибди.
Изоҳлар 0
…