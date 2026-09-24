Жуд Беллингем жаҳон чемпионатининг бронза бутсасини қўлга киритди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Реал Мадрид яримҳимоячиси Жуд Беллингем Шимолий Америкада бўлиб ўтган жаҳон чемпионатининг «Бронза буца» совринини қўлга киритди, бу мукофот борлигидан ҳатто бехабар бўлганини тан олган.
- Турнир давомида Англия сафида саккизта ўйинда еттита гол урган 23 ёшли футболчи, битта жаҳон чемпионатида Англия терма жамоаси сафида энг кўп гол урган футболчи сифатида рекорд ўрнатди.
Реал Мадрид яримҳимоячиси Жуд Беллингем ўз уйига кутилмаган соврин — Шимолий Америкада бўлиб ўтган жаҳон чемпионатининг «Бронза бутсаси» етиб келганини маълум қилди. Футболчи шундай мукофот мавжудлигидан ҳатто бехабар бўлганини тан олган ва бу ҳолат ижтимоий тармоқларда кўпчиликнинг қизиқишига сабаб бўлган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ixbt.com ва бошқа спорт манбалари маълумотига кўра, 23 ёшли футболчи турнир давомида инглизлар сафида етакчилик қилиб, жамоанинг сўнгги ўн йилликлардаги энг яхши натижасига эришишида муҳим рол ўйнаган. Беллингем ёзги мундиалда саккизта учрашувда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасига еттита гол киритишга муваффақ бўлган.
Мазкур натижа орқали у битта жаҳон чемпионатида Англия терма жамоаси сафида энг кўп гол урган футболчи сифатида рекорд ўрнатди. У гуруҳ босқичида Мексика ва Норвегия терма жамоаларига қарши баҳсларда дубл қайд этган бўлса, учинчи ўрин учун кечган баҳсда Францияга қарши кечган учрашувда ҳам ўз номини таблофитга ёздириб қўйди.
Рекорд кўрсаткич ва тақдимот тафсилотлариУнинг турнирдаги умумий голлари сони Килиан Мбаппе ва Лионель Мессидан кейинги учинчи ўринни эгаллашини таъминлади. Шунингдек, у Эрлинг Холанд билан бир хил гол урган бўлса-да, битта голли узатма амалга оширгани эвазига «Бронза бутса» совринига тўлақонли равишда эга чиқди.
Жуд Беллингем ўзининг шахсий JB5 иловасида махсус қутида етиб келган соврин суратини бўлишиб, ўзининг ажабланганини яширмади. «Жаҳон чемпионатидан бронза бутса... Бундай соврин борлигини ҳам билмасдим, лекин барибир раҳмат», — деб ёзди яримҳимоячи сурат остида.
FIFA томонидан 1982-йилдан буён топширилиб келинаётган ушбу мукофотга илгари Зико, Гари Линекер, Роналдо ва Неймар каби футбол афсоналари сазовор бўлган. Беллингемнинг еттита голли кўрсаткичи учинчи ўринни эгаллаган жамоа вакили томонидан қайд этилган энг юқори натижа ҳисобланади.
Мавсумдаги ажойиб спорт операсияси ва давомийликМазкур ёзги мундиал Беллингем учун фаолиятидаги тўртинчи йирик халқаро турнир бўлди. Унинг турнирдаги ёрқин ўйинлари терма жамоадаги голлари сонини сезиларли даражада ошириб, 56 та ўйинда 13 тага етказди ва рамзий терма жамоадан жой олишини таъминлади.
Англия терма жамоаси Томас Тухел бошчилигида ярим финалгача етиб бориб, кейинчалик учинчи ўрин учун кечган баҳсда французларни таслим этганди. Реал Мадрид юфктиболчиси ушбу муваффақиятли спорт формасини клуб мавсумига ҳам муваффақиятли кўчириб ўтказди ва Ла Лиганинг дастлабки еттита учрашувида учта гол ҳамда учта голли узатмани ўз ҳисобига ёздириб қўйди.
Изоҳлар 0
…