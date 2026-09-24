Жуд Беллингем жаҳон чемпионатининг бронза бутсасини қўлга киритди

·26·Спорт
Жуд Беллингем жаҳон чемпионатининг бронза бутсасини қўлга киритди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Реал Мадрид яримҳимоячиси Жуд Беллингем Шимолий Америкада бўлиб ўтган жаҳон чемпионатининг «Бронза буца» совринини қўлга киритди, бу мукофот борлигидан ҳатто бехабар бўлганини тан олган.
  • Турнир давомида Англия сафида саккизта ўйинда еттита гол урган 23 ёшли футболчи, битта жаҳон чемпионатида Англия терма жамоаси сафида энг кўп гол урган футболчи сифатида рекорд ўрнатди.

Реал Мадрид яримҳимоячиси Жуд Беллингем ўз уйига кутилмаган соврин — Шимолий Америкада бўлиб ўтган жаҳон чемпионатининг «Бронза бутсаси» етиб келганини маълум қилди. Футболчи шундай мукофот мавжудлигидан ҳатто бехабар бўлганини тан олган ва бу ҳолат ижтимоий тармоқларда кўпчиликнинг қизиқишига сабаб бўлган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ixbt.com ва бошқа спорт манбалари маълумотига кўра, 23 ёшли футболчи турнир давомида инглизлар сафида етакчилик қилиб, жамоанинг сўнгги ўн йилликлардаги энг яхши натижасига эришишида муҳим рол ўйнаган. Беллингем ёзги мундиалда саккизта учрашувда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасига еттита гол киритишга муваффақ бўлган.

Мазкур натижа орқали у битта жаҳон чемпионатида Англия терма жамоаси сафида энг кўп гол урган футболчи сифатида рекорд ўрнатди. У гуруҳ босқичида Мексика ва Норвегия терма жамоаларига қарши баҳсларда дубл қайд этган бўлса, учинчи ўрин учун кечган баҳсда Францияга қарши кечган учрашувда ҳам ўз номини таблофитга ёздириб қўйди.

Рекорд кўрсаткич ва тақдимот тафсилотлари

Унинг турнирдаги умумий голлари сони Килиан Мбаппе ва Лионель Мессидан кейинги учинчи ўринни эгаллашини таъминлади. Шунингдек, у Эрлинг Холанд билан бир хил гол урган бўлса-да, битта голли узатма амалга оширгани эвазига «Бронза бутса» совринига тўлақонли равишда эга чиқди.

Жуд Беллингем ўзининг шахсий JB5 иловасида махсус қутида етиб келган соврин суратини бўлишиб, ўзининг ажабланганини яширмади. «Жаҳон чемпионатидан бронза бутса... Бундай соврин борлигини ҳам билмасдим, лекин барибир раҳмат», — деб ёзди яримҳимоячи сурат остида.

FIFA томонидан 1982-йилдан буён топширилиб келинаётган ушбу мукофотга илгари Зико, Гари Линекер, Роналдо ва Неймар каби футбол афсоналари сазовор бўлган. Беллингемнинг еттита голли кўрсаткичи учинчи ўринни эгаллаган жамоа вакили томонидан қайд этилган энг юқори натижа ҳисобланади.

Мавсумдаги ажойиб спорт операсияси ва давомийлик

Мазкур ёзги мундиал Беллингем учун фаолиятидаги тўртинчи йирик халқаро турнир бўлди. Унинг турнирдаги ёрқин ўйинлари терма жамоадаги голлари сонини сезиларли даражада ошириб, 56 та ўйинда 13 тага етказди ва рамзий терма жамоадан жой олишини таъминлади.

Англия терма жамоаси Томас Тухел бошчилигида ярим финалгача етиб бориб, кейинчалик учинчи ўрин учун кечган баҳсда французларни таслим этганди. Реал Мадрид юфктиболчиси ушбу муваффақиятли спорт формасини клуб мавсумига ҳам муваффақиятли кўчириб ўтказди ва Ла Лиганинг дастлабки еттита учрашувида учта гол ҳамда учта голли узатмани ўз ҳисобига ёздириб қўйди.

Жуд БеллингемРеал МадридЖаҳон чемпионатиБронза бутсаАнглия терма жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мадрид дербисида Жуд Беллингем ва Кристиан Ромеро ўртасида жанжал чиқдиМадрид дербисида Жуд Беллингем ва Кристиан Ромеро ўртасида жанжал чиқдиКеча 12:39Томас Тухел Аргентинага қарши мағлубиятни азоб деб атадиТомас Тухел Аргентинага қарши мағлубиятни азоб деб атади17 сентябр 12:39Томас Тухел Мекцикадаги ғалабадан сўнг майдон майсасини тишламаганидан афсусдаТомас Тухел Мекцикадаги ғалабадан сўнг майдон майсасини тишламаганидан афсусда16 сентябр 09:11Реал Мадрид Реал Соседак устидан ишончли ғалаба қозондиРеал Мадрид Реал Соседак устидан ишончли ғалаба қозонди27 август 02:12«Реал»нинг илк таркиби: Моуринью Диоманде ва Беллингемни захирада қолдирадими?«Реал»нинг илк таркиби: Моуринью Диоманде ва Беллингемни захирада қолдирадими?22 август 11:37Жуд Беллингем Лионель Месси ёки Криштиану Роналду эмасЖуд Беллингем Лионель Месси ёки Криштиану Роналду эмас14 август 13:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?