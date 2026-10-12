Ираола “Манчестер Сити”дан учралган йирик мағлубият сабабларини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- "Ливерпул" бош мураббийи Андони Ираола "Манчестер Сити"га қарши 0:3 ҳисобида учралган мағлубиятни баҳоларкан, жамоаси бир соат давомида рақибдан устун ҳаракат қилганини, бироқ Раян Гравенберҳга кўрсатилган ноҳақ сариқ карточка ўйин тақдирини ўзгартириб юборганини таъкидлади.
- Ираоланинг фикрича, ўйин 60-дақиқагача ва Гравенберҳ майдондан четлатилганидан кейин бошланган икки қисмдан иборат бўлган.
Англия Премьер-лигасининг 6-тури доирасида ўз майдонида «Манчестер Сити»га 0:3 ҳисобида имкониятни бой берган «Ливерпул» бош мураббийи Андони Ираола баҳсдан сўнг учрашув тақдирини ҳал қилган баҳсли қарорлар ва жамоасининг ўйинига баҳо берди. Мутахассис мерсисайдликлар бир соат давомида рақибдан устун ҳаракат қилганини, бироқ ҳакам томонидан кўрсатилган қизил карточка режаларни бутунлай чиппакка чиқарганини таъкидлади.
Ираола учрашувнинг боришини иккита буткул фарқли даврга ажратиб, Райан Гравенберҳга берилган сариқ карточкани очиқчасига танқид қилди.
«Ўйин иккига бўлинди»: 60-дақиқагача ва ундан кейин
«Ливерпул» устози мағлубиятнинг асосий омиллари сифатида қуйидагиларни қайд этди:
Икки хил суръат: «Менимча, ҳаммаси кўриниб турибди: бугунги беллашув икки қисмдан иборат бўлди. Биринчи қисм 60-дақиқагача давом этди, иккинчиси эса Гравенберҳ майдондан четлатилганидан кейин бошланди», — деди Ираола;
Майдондаги дастлабки устунлик: «Биринчи қисмда биз рақибдан кўра яхшироқ ҳаракат қилдик, вазиятларни назорат қилдик, аммо кейин ташаббус тўлиқ “Сити” томонига ўтиб кетди».
Ҳакамликка эътироз: Гравенберҳ четлатилишга лойиқ эдими?
Мерсисайдликлар устози ўйин оқимини ўзгартириб юборган 62-дақиқадаги қизил карточка эпизоди бўйича ўз норозилигини яширмади:
«Биринчи сариқ карточка ноҳақ эди»: «Гравенберҳнинг четлатилишига тўхталадиган бўлсак, у биринчи сариқ карточкага мутлақо лойиқ эмас эди. Вазиятда Андерсон контактдан кейин яна бир неча қадам эркин юриб кетди. Нега бу ҳолатда сариқ карточка кўрсатилганини сира тушуна олмаяпман», — дея эътироз билдирди бош мураббий.
Камчиликдаги босим ва тезкор голлар
Ираола «Манчестер Сити»дек юқори савияли рақибга қарши камчилик бўлиб қолган жамоанинг ҳолатини қуйидагича изоҳлади:
Прессинг имконсизлиги: «Ҳатто тўлиқ таркибда ҳам “Манчестер Сити”га қарши юқори прессинг уюштириш ниҳоятда мураккаб. Камчилик бўлиб қолганингизда эса ўйин бутунлай бошқа ўзанга бурилади»;
Ўзгаришлар улгурмади: «Режалаштирилган захира алмашинувидан бироз олдин биринчи голни ўтказиб юбордик. Табиийки, ҳисоб 0:1 бўлиб турганида жамоа таваккал қилишга ва бошқача ўйнашга мажбур бўлади».
Ушбу оғир мағлубиятдан сўнг 9 очко билан мусобақа жадвалининг 9-поғонасига тушиб қолган «Ливерпул» учун олдиндаги турларда йўқотилган очколар ўрнини тўлдириш ва жамоавий барқарорликни қайтариш энг устувор вазифага айланади.
Изоҳлар 0
…