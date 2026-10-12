Ираола “Манчестер Сити”дан учралган йирик мағлубият сабабларини очиқлади

·77·Спорт
Ираола “Манчестер Сити”дан учралган йирик мағлубият сабабларини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • "Ливерпул" бош мураббийи Андони Ираола "Манчестер Сити"га қарши 0:3 ҳисобида учралган мағлубиятни баҳоларкан, жамоаси бир соат давомида рақибдан устун ҳаракат қилганини, бироқ Раян Гравенберҳга кўрсатилган ноҳақ сариқ карточка ўйин тақдирини ўзгартириб юборганини таъкидлади.
  • Ираоланинг фикрича, ўйин 60-дақиқагача ва Гравенберҳ майдондан четлатилганидан кейин бошланган икки қисмдан иборат бўлган.

Англия Премьер-лигасининг 6-тури доирасида ўз майдонида «Манчестер Сити»га 0:3 ҳисобида имкониятни бой берган «Ливерпул» бош мураббийи Андони Ираола баҳсдан сўнг учрашув тақдирини ҳал қилган баҳсли қарорлар ва жамоасининг ўйинига баҳо берди. Мутахассис мерсисайдликлар бир соат давомида рақибдан устун ҳаракат қилганини, бироқ ҳакам томонидан кўрсатилган қизил карточка режаларни бутунлай чиппакка чиқарганини таъкидлади.

Ираола учрашувнинг боришини иккита буткул фарқли даврга ажратиб, Райан Гравенберҳга берилган сариқ карточкани очиқчасига танқид қилди.

«Ўйин иккига бўлинди»: 60-дақиқагача ва ундан кейин

«Ливерпул» устози мағлубиятнинг асосий омиллари сифатида қуйидагиларни қайд этди:

  • Икки хил суръат: «Менимча, ҳаммаси кўриниб турибди: бугунги беллашув икки қисмдан иборат бўлди. Биринчи қисм 60-дақиқагача давом этди, иккинчиси эса Гравенберҳ майдондан четлатилганидан кейин бошланди», — деди Ираола;

  • Майдондаги дастлабки устунлик: «Биринчи қисмда биз рақибдан кўра яхшироқ ҳаракат қилдик, вазиятларни назорат қилдик, аммо кейин ташаббус тўлиқ “Сити” томонига ўтиб кетди».

Ҳакамликка эътироз: Гравенберҳ четлатилишга лойиқ эдими?

Мерсисайдликлар устози ўйин оқимини ўзгартириб юборган 62-дақиқадаги қизил карточка эпизоди бўйича ўз норозилигини яширмади:

  • «Биринчи сариқ карточка ноҳақ эди»: «Гравенберҳнинг четлатилишига тўхталадиган бўлсак, у биринчи сариқ карточкага мутлақо лойиқ эмас эди. Вазиятда Андерсон контактдан кейин яна бир неча қадам эркин юриб кетди. Нега бу ҳолатда сариқ карточка кўрсатилганини сира тушуна олмаяпман», — дея эътироз билдирди бош мураббий.

Камчиликдаги босим ва тезкор голлар

Ираола «Манчестер Сити»дек юқори савияли рақибга қарши камчилик бўлиб қолган жамоанинг ҳолатини қуйидагича изоҳлади:

  • Прессинг имконсизлиги: «Ҳатто тўлиқ таркибда ҳам “Манчестер Сити”га қарши юқори прессинг уюштириш ниҳоятда мураккаб. Камчилик бўлиб қолганингизда эса ўйин бутунлай бошқа ўзанга бурилади»;

  • Ўзгаришлар улгурмади: «Режалаштирилган захира алмашинувидан бироз олдин биринчи голни ўтказиб юбордик. Табиийки, ҳисоб 0:1 бўлиб турганида жамоа таваккал қилишга ва бошқача ўйнашга мажбур бўлади».

Ушбу оғир мағлубиятдан сўнг 9 очко билан мусобақа жадвалининг 9-поғонасига тушиб қолган «Ливерпул» учун олдиндаги турларда йўқотилган очколар ўрнини тўлдириш ва жамоавий барқарорликни қайтариш энг устувор вазифага айланади.

ЛиверпулМанчестер СитиАндони ИраолаРайан Гравенберг
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Виктор Муноз: Премер-лига шиддати мени тезроқ ривожланишга ундамоқдаВиктор Муноз: Премер-лига шиддати мени тезроқ ривожланишга ундамоқда1 октябр 23:36«Ливерпул» Жулиан Уордни спорт директори лавозимига қайтарди«Ливерпул» Жулиан Уордни спорт директори лавозимига қайтарди26 сентябр 15:43Мареска “Ливерпул” устидан қозонилган ғалабадан сўнг кескин саволларга жавоб бердиМареска “Ливерпул” устидан қозонилган ғалабадан сўнг кескин саволларга жавоб бердиБугун 11:12«Манчестер Сити» сафарда «Ливерпул»ни йирик ҳисобда мағлуб этди«Манчестер Сити» сафарда «Ливерпул»ни йирик ҳисобда мағлуб этдиКеча 22:40Жейми Каррагер Ливерпулнинг тактик услубини кескин танқид қилдиЖейми Каррагер Ливерпулнинг тактик услубини кескин танқид қилди17 август 17:16Андони Ираола қўл остидаги Ливерпул: 2026/27 йилги мавсум учун тахминий таркибАндони Ираола қўл остидаги Ливерпул: 2026/27 йилги мавсум учун тахминий таркиб11 август 14:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди