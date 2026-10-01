Виктор Муноз: Премер-лига шиддати мени тезроқ ривожланишга ундамоқда

·0·Спорт
Виктор Муноз: Премер-лига шиддати мени тезроқ ривожланишга ундамоқда

Ливерпул жамоасининг ёзги трансфер ойнасидаги янги қўшилиши Виктор Муноз инглиз футболидаги дастлабки таассуротлари билан ўртоқлашди. Goal.com хабар беришича, Испания терма жамоаси қанот ҳужумчиси Премер-лиганинг шафқатсиз шиддати ва жисмоний кучи унинг футболчи сифатидаги ўсишини сезиларли даражада тезлаштираётганини таъкидлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, ёзда Осасуна клубидан 40 миллион евро эвазига Анфиелдга кўчиб ўтган футболчи жамоанинг янги бош мураббийи Андони Ираола қўл остидаги илк харидга айланган эди. Нюасл жамоасининг қизиқишига қарамай, Ливерпул билан олти йиллик шартнома имзолаган испаниялик футболчи қисқа вақт ичида асосий таркибдан жой олиш учун курашни бошлаб юборди.

Ла Лига ва Премер-лига фарқи

Испания терма жамоасининг Чехия билан бўладиган Миллатлар лигаси ўйини олдидан матбуот анжуманида қатнашган Виктор Муноз икки чемпионат ўртасидаги асосий тафовутларга тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, Ла Лига кўпроқ тактик жиҳатларга таянса, Англия чемпионати ўта жисмоний ва тезкорлиги билан ажралиб туради.

«Ла Лига анча тактик чемпионат ҳисобланади. Премер-лигада эса ўйинлар кўпроқ жисмоний курашларга бой. У ердаги машғулотлар суръати жуда юқори ва бу фарқни яққол сезасан. Бу эса менга янада ўсишим учун ёрдам бермоқда», — деди ёш вингер журналистларга.

Тезкор юксалиш ва жароҳатлар ортда қолди

Реал Мадрид ёшлар академияси тарбияланувчиси бўлган Муноз сўнгги вақтларда жуда тезкор профессионал ўсишга эришди. У ёзда Испания терма жамоасининг жаҳон чемпионлигини қўлга куритган таркибига киритилган бўлса-да, бахтсиз жароҳат сабаб турнирда майдонга туша олмаган эди.

Ҳозирда тўлиқ соғайиб сафга қайтган ҳужумчи ўтган сешанба куни Хорватияга қарши баҳсда захирадан майдонга тушиб, терма жамоадаги фаолиятини давом эттирди. Шунингдек, у Ливерпул сафида Премер-лигада бешта учрашувда қатнашиб, битта гол уришга муваффақ бўлди.

Ламин Ямал билан рақобат

Терма жамоадаги рақобат ҳақида гапирар экан, Муноз Барселона юлдузи ва Олтин тўп даъвогари Ламин Ямал билан бир жамоада ҳаракат қилиш катта имтиёз эканини таъкидлади. Ямалнинг Хорватия устидан қозонилган йирик ғалабадаги ёрқин ўйинидан сўнг, Муноз бу ички рақобатни ўзи учун ўқув жараёни деб билишини билдирди.

«Мен ундан кўп нарсани ўрганишга ҳаракат қиламан. У менинг яқин дўстимсиз ва биз кўп вақтни бирга ўтказамиз. Бундай рақобат муҳитида бўлиш, унинг машғулотлардаги ҳаракатларини кузатиш мен учун шараф», — дея қўшимча қилди футболчи.

Виктор МунозЛиверпулПремер-лигаАндони ИраолаИспания терма жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жейми Каррагер Ливерпулнинг тактик услубини кескин танқид қилдиЖейми Каррагер Ливерпулнинг тактик услубини кескин танқид қилди17 август 17:16«Ливерпул» Жулиан Уордни спорт директори лавозимига қайтарди«Ливерпул» Жулиан Уордни спорт директори лавозимига қайтарди26 сентябр 15:43Виржил ван Дейк Роналд Араухонинг Ливерпулга ўтишини қўллаб-қувватладиВиржил ван Дейк Роналд Араухонинг Ливерпулга ўтишини қўллаб-қувватлади10 август 17:57Андони Ираола қўл остидаги Ливерпул: ҳужумкор ўйин ва ҳимоядаги муаммоларАндони Ираола қўл остидаги Ливерпул: ҳужумкор ўйин ва ҳимоядаги муаммолар10 август 13:34Флориан Виртс Андони Ираоланинг тактик ғояларидан мамнунФлориан Виртс Андони Ираоланинг тактик ғояларидан мамнун10 август 00:33Ливерпул Монакога қарши ўйинда устун келиб туриб мағлуб бўлдиЛиверпул Монакога қарши ўйинда устун келиб туриб мағлуб бўлди9 август 23:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди