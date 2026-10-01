Виктор Муноз: Премер-лига шиддати мени тезроқ ривожланишга ундамоқда
Ливерпул жамоасининг ёзги трансфер ойнасидаги янги қўшилиши Виктор Муноз инглиз футболидаги дастлабки таассуротлари билан ўртоқлашди. Goal.com хабар беришича, Испания терма жамоаси қанот ҳужумчиси Премер-лиганинг шафқатсиз шиддати ва жисмоний кучи унинг футболчи сифатидаги ўсишини сезиларли даражада тезлаштираётганини таъкидлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, ёзда Осасуна клубидан 40 миллион евро эвазига Анфиелдга кўчиб ўтган футболчи жамоанинг янги бош мураббийи Андони Ираола қўл остидаги илк харидга айланган эди. Нюасл жамоасининг қизиқишига қарамай, Ливерпул билан олти йиллик шартнома имзолаган испаниялик футболчи қисқа вақт ичида асосий таркибдан жой олиш учун курашни бошлаб юборди.
Ла Лига ва Премер-лига фарқиИспания терма жамоасининг Чехия билан бўладиган Миллатлар лигаси ўйини олдидан матбуот анжуманида қатнашган Виктор Муноз икки чемпионат ўртасидаги асосий тафовутларга тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, Ла Лига кўпроқ тактик жиҳатларга таянса, Англия чемпионати ўта жисмоний ва тезкорлиги билан ажралиб туради.
«Ла Лига анча тактик чемпионат ҳисобланади. Премер-лигада эса ўйинлар кўпроқ жисмоний курашларга бой. У ердаги машғулотлар суръати жуда юқори ва бу фарқни яққол сезасан. Бу эса менга янада ўсишим учун ёрдам бермоқда», — деди ёш вингер журналистларга.
Тезкор юксалиш ва жароҳатлар ортда қолдиРеал Мадрид ёшлар академияси тарбияланувчиси бўлган Муноз сўнгги вақтларда жуда тезкор профессионал ўсишга эришди. У ёзда Испания терма жамоасининг жаҳон чемпионлигини қўлга куритган таркибига киритилган бўлса-да, бахтсиз жароҳат сабаб турнирда майдонга туша олмаган эди.
Ҳозирда тўлиқ соғайиб сафга қайтган ҳужумчи ўтган сешанба куни Хорватияга қарши баҳсда захирадан майдонга тушиб, терма жамоадаги фаолиятини давом эттирди. Шунингдек, у Ливерпул сафида Премер-лигада бешта учрашувда қатнашиб, битта гол уришга муваффақ бўлди.
Ламин Ямал билан рақобатТерма жамоадаги рақобат ҳақида гапирар экан, Муноз Барселона юлдузи ва Олтин тўп даъвогари Ламин Ямал билан бир жамоада ҳаракат қилиш катта имтиёз эканини таъкидлади. Ямалнинг Хорватия устидан қозонилган йирик ғалабадаги ёрқин ўйинидан сўнг, Муноз бу ички рақобатни ўзи учун ўқув жараёни деб билишини билдирди.
«Мен ундан кўп нарсани ўрганишга ҳаракат қиламан. У менинг яқин дўстимсиз ва биз кўп вақтни бирга ўтказамиз. Бундай рақобат муҳитида бўлиш, унинг машғулотлардаги ҳаракатларини кузатиш мен учун шараф», — дея қўшимча қилди футболчи.
Изоҳлар 0
…