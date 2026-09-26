«Ливерпул» Жулиан Уордни спорт директори лавозимига қайтарди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Ливерпул»
- Жулиан Уордни спорт директори лавозимига қайтарди.
- Уорд клуб тизимида 2012 йилдан буён фаолият юритиб келади ва аввал ҳам ушбу лавозимни эгаллаган.
- Унинг қайтиши Ричард Хюзнинг кетишидан сўнг амалга ошди ва у энди клубнинг футбол стратегияси, трансфер сиёсати ҳамда бош мураббий Андони Ираола билан ҳамкорликда ишлашда муҳим рол ўйнайди.
«Ливерпул»да спорт директори лавозимига таниш ном қайтди. Англия клуби Жулиан Уорднинг ушбу лавозимга тайинланганини расман маълум қилди. У янги вазифасини дарҳол бажаришга киришди.
Уорд учун бу «Ливерпул»даги янги саҳифа эмас. У клуб тизимида йиллар давомида турли муҳим вазифаларда ишлаган, аввал ҳам спорт директори лавозимини эгаллаган ва энди яна клубнинг футбол стратегияси ҳамда трансфер йўналишидаги ишларига раҳбарлик қилади.
Жулиан Уорд яна «Ливерпул»да
Жулиан Уорд «Ливерпул» тизимига 2012 йилда қўшилган. Фаолияти давомида у Европа скаутинги йўналишида раҳбарлик қилган, ижарадаги футболчилар билан ишлаш соҳасида масъул бўлган ва спорт директори ёрдамчиси лавозимида ишлаган.
Уорд 2022 йилда «Ливерпул»нинг спорт директорига айланган. Бироқ 2023 йилда лавозимни тарк этган ва унинг ўрнига Йорг Шмадтке тайинланган. Клубнинг ўша пайтдаги расмий маълумотида Уорд «Ливерпул» билан ўн йилдан ортиқ ҳамкорлик қилгани қайд этилган.
Энди эса мутахассис яна Анфилддаги футбол бошқаруви марказига қайтди.
Уорд қайси тажриба билан қайтмоқда?
Жулиан Уорд «Ливерпул»га келишидан олдин «Манчестер Сити» ва Португалия миллий жамоаси тизимида ҳам фаолият юритган.
Сўнгги даврда эса у «Ливерпул» эгалари — Fenway Sports Group таркибида техник директор сифатида ишлаган. Энди ушбу тажрибаси клубнинг асосий футбол департаментидаги янги вазифасида қўлланилади.
Шу жиҳатдан Уорднинг тайинланиши ташқи мутахассисни жалб қилишдан кўра, клуб тизимини яхши биладиган раҳбарнинг яна асосий лавозимга қайтиши билан аҳамиятли.
Ричард Хьюз кетганидан кейинги қарор
Уорднинг тайинланиши «Ливерпул»да спорт директори лавозими бўшаганидан сўнг амалга оширилди.
Ричард Хьюз 2026 йил 5 сентябрда спорт директори лавозимидан кетишини маълум қилган. Клуб унинг давридаги ҳиссасини эътироф этган ва янги раҳбарни тайинлаш жараёни бошланганини билдирган эди.
Орадан уч ҳафта ўтиб, «Ливерпул» бу лавозим учун танловини аниқ қилди — клуб яна Жулиан Уордга мурожаат қилди.
Энди Уорднинг олдида янги вазифалар бор
Жулиан Уорд «Ливерпул»нинг футбол операциялари, трансфер сиёсати ва футболчилар билан боғлиқ стратегик масалаларида муҳим роль ўйнайди.
Айни пайтда клуб бош мураббийлик лавозимида ҳам янги даврни бошдан кечирмоқда. 2026 йил ёзида «Ливерпул» Андони Ираолани бош мураббий этиб тайинлаган. Испаниялик мутахассис Анфилдда Арне Слотнинг ўрнини эгаллаган.
Шунинг учун Уорднинг қайтиши клубнинг янги спорт бошқарув тизимида Ираола билан ҳамкорликда ишлаш жараёнида муҳим ўрин тутади.
Майк Гордон: «Унинг тажрибаси жуда қимматли»
Fenway Sports Group президенти Майк Гордон Жулиан Уорднинг «Ливерпул»га қайтишини юқори баҳолади.
Клуб раҳбарияти Уорднинг аввалги фаолияти, футбол бозоридаги алоқалари ва «Ливерпул» ички тизимини чуқур билиши футбол департаменти ишини янада кучайтиришини таъкидлаган.
Уорднинг вазифаси энди фақат трансферлар билан чекланмайди. У клубнинг умумий футбол стратегияси, скаутинг, футболчилар таркибини шакллантириш ва бошқа спорт масалаларида ҳам муҳим қарорлар қабул қилинадиган тизимнинг бир қисми бўлади.
«Ливерпул»да таниш ном, аммо янги давр
Жулиан Уорднинг «Ливерпул»га қайтиши клуб учун таниш мутахассиснинг яна масъулиятли лавозимни эгаллаши бўлди.
Унинг биринчи фаолияти даврида тўплаган тажрибаси, кейинги йилларда Fenway Sports Group тизимида ишлагани ва клуб ички жараёнларини билиши энди янги вазифасида қўл келиши кутилмоқда.
Энг муҳими, Уорд «Ливерпул»га қайтаётган пайтда клубда янги бош мураббий — Андони Ираола ҳам иш бошлаган. Демак, Анфилдда футбол бошқарувининг янги босқичи шаклланмоқда ва унинг марказида яна Жулиан Уорд турибди.
Изоҳлар 0
…