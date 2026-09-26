«Ливерпул» Жулиан Уордни спорт директори лавозимига қайтарди

·40·Спорт
«Ливерпул» Жулиан Уордни спорт директори лавозимига қайтарди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Ливерпул»
  • Жулиан Уордни спорт директори лавозимига қайтарди.
  • Уорд клуб тизимида 2012 йилдан буён фаолият юритиб келади ва аввал ҳам ушбу лавозимни эгаллаган.
  • Унинг қайтиши Ричард Хюзнинг кетишидан сўнг амалга ошди ва у энди клубнинг футбол стратегияси, трансфер сиёсати ҳамда бош мураббий Андони Ираола билан ҳамкорликда ишлашда муҳим рол ўйнайди.

«Ливерпул»да спорт директори лавозимига таниш ном қайтди. Англия клуби Жулиан Уорднинг ушбу лавозимга тайинланганини расман маълум қилди. У янги вазифасини дарҳол бажаришга киришди.

Уорд учун бу «Ливерпул»даги янги саҳифа эмас. У клуб тизимида йиллар давомида турли муҳим вазифаларда ишлаган, аввал ҳам спорт директори лавозимини эгаллаган ва энди яна клубнинг футбол стратегияси ҳамда трансфер йўналишидаги ишларига раҳбарлик қилади.

Жулиан Уорд яна «Ливерпул»да

Жулиан Уорд «Ливерпул» тизимига 2012 йилда қўшилган. Фаолияти давомида у Европа скаутинги йўналишида раҳбарлик қилган, ижарадаги футболчилар билан ишлаш соҳасида масъул бўлган ва спорт директори ёрдамчиси лавозимида ишлаган.

Уорд 2022 йилда «Ливерпул»нинг спорт директорига айланган. Бироқ 2023 йилда лавозимни тарк этган ва унинг ўрнига Йорг Шмадтке тайинланган. Клубнинг ўша пайтдаги расмий маълумотида Уорд «Ливерпул» билан ўн йилдан ортиқ ҳамкорлик қилгани қайд этилган.

Энди эса мутахассис яна Анфилддаги футбол бошқаруви марказига қайтди.

Уорд қайси тажриба билан қайтмоқда?

Жулиан Уорд «Ливерпул»га келишидан олдин «Манчестер Сити» ва Португалия миллий жамоаси тизимида ҳам фаолият юритган.

Сўнгги даврда эса у «Ливерпул» эгалари — Fenway Sports Group таркибида техник директор сифатида ишлаган. Энди ушбу тажрибаси клубнинг асосий футбол департаментидаги янги вазифасида қўлланилади.

Шу жиҳатдан Уорднинг тайинланиши ташқи мутахассисни жалб қилишдан кўра, клуб тизимини яхши биладиган раҳбарнинг яна асосий лавозимга қайтиши билан аҳамиятли.

Ричард Хьюз кетганидан кейинги қарор

Уорднинг тайинланиши «Ливерпул»да спорт директори лавозими бўшаганидан сўнг амалга оширилди.

Ричард Хьюз 2026 йил 5 сентябрда спорт директори лавозимидан кетишини маълум қилган. Клуб унинг давридаги ҳиссасини эътироф этган ва янги раҳбарни тайинлаш жараёни бошланганини билдирган эди.

Орадан уч ҳафта ўтиб, «Ливерпул» бу лавозим учун танловини аниқ қилди — клуб яна Жулиан Уордга мурожаат қилди.

Энди Уорднинг олдида янги вазифалар бор

Жулиан Уорд «Ливерпул»нинг футбол операциялари, трансфер сиёсати ва футболчилар билан боғлиқ стратегик масалаларида муҳим роль ўйнайди.

Айни пайтда клуб бош мураббийлик лавозимида ҳам янги даврни бошдан кечирмоқда. 2026 йил ёзида «Ливерпул» Андони Ираолани бош мураббий этиб тайинлаган. Испаниялик мутахассис Анфилдда Арне Слотнинг ўрнини эгаллаган.

Шунинг учун Уорднинг қайтиши клубнинг янги спорт бошқарув тизимида Ираола билан ҳамкорликда ишлаш жараёнида муҳим ўрин тутади.

Майк Гордон: «Унинг тажрибаси жуда қимматли»

Fenway Sports Group президенти Майк Гордон Жулиан Уорднинг «Ливерпул»га қайтишини юқори баҳолади.

Клуб раҳбарияти Уорднинг аввалги фаолияти, футбол бозоридаги алоқалари ва «Ливерпул» ички тизимини чуқур билиши футбол департаменти ишини янада кучайтиришини таъкидлаган.

Уорднинг вазифаси энди фақат трансферлар билан чекланмайди. У клубнинг умумий футбол стратегияси, скаутинг, футболчилар таркибини шакллантириш ва бошқа спорт масалаларида ҳам муҳим қарорлар қабул қилинадиган тизимнинг бир қисми бўлади.

«Ливерпул»да таниш ном, аммо янги давр

Жулиан Уорднинг «Ливерпул»га қайтиши клуб учун таниш мутахассиснинг яна масъулиятли лавозимни эгаллаши бўлди.

Унинг биринчи фаолияти даврида тўплаган тажрибаси, кейинги йилларда Fenway Sports Group тизимида ишлагани ва клуб ички жараёнларини билиши энди янги вазифасида қўл келиши кутилмоқда.

Энг муҳими, Уорд «Ливерпул»га қайтаётган пайтда клубда янги бош мураббий — Андони Ираола ҳам иш бошлаган. Демак, Анфилдда футбол бошқарувининг янги босқичи шаклланмоқда ва унинг марказида яна Жулиан Уорд турибди.

ЛиверпулЖулиан УордФенвай Спортс ГрупАндони Ираола
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жейми Каррагер Ливерпулнинг тактик услубини кескин танқид қилдиЖейми Каррагер Ливерпулнинг тактик услубини кескин танқид қилди17 август 17:16Андони Ираола қўл остидаги Ливерпул: 2026/27 йилги мавсум учун тахминий таркибАндони Ираола қўл остидаги Ливерпул: 2026/27 йилги мавсум учун тахминий таркиб11 август 14:13Виржил ван Дейк Роналд Араухонинг Ливерпулга ўтишини қўллаб-қувватладиВиржил ван Дейк Роналд Араухонинг Ливерпулга ўтишини қўллаб-қувватлади10 август 17:57Андони Ираола қўл остидаги Ливерпул: ҳужумкор ўйин ва ҳимоядаги муаммоларАндони Ираола қўл остидаги Ливерпул: ҳужумкор ўйин ва ҳимоядаги муаммолар10 август 13:34Флориан Виртс Андони Ираоланинг тактик ғояларидан мамнунФлориан Виртс Андони Ираоланинг тактик ғояларидан мамнун10 август 00:33Ливерпул Монакога қарши ўйинда устун келиб туриб мағлуб бўлдиЛиверпул Монакога қарши ўйинда устун келиб туриб мағлуб бўлди9 август 23:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?