Вирц ва Нгумоҳа «Ливерпуль»га нима бермоқда? Андони Ираола жавоб берди
«Ливерпуль»нинг «Манчестер Юнайтед» устидан 4:0 ҳисобидаги йирик ғалабасидан кейин бош мураббий Андони Ираола жамоанинг икки муҳим футболчиси — Флориан Вирц ва Рио Нгумоҳа ҳақида алоҳида тўхталди. Мураббий немис яримҳимоячисининг ҳозирги формасидан мамнунлигини билдириб, ёш ҳужумчининг имкониятларини ҳам юқори баҳолади. Бироқ чемпионлик учун кураш ҳақида гап кетганда, Ираола ҳали хулоса чиқаришга эрта эканини таъкидлади.
Вирц «Ливерпуль» ҳужумига янги имкониятлар қўшмоқда
Англия Премьер-лигасининг 11-турида «Ливерпуль» ўз майдонида «Манчестер Юнайтед»ни 4:0 ҳисобида мағлуб этди. Учрашувдан кейин мерсисайдликлар бош мураббийи Андони Ираола Sky Sports телеканалига интервью бериб, жамоа футболчиларининг ўйини ҳақида фикр билдирди.
Мураббий, айниқса, Флориан Вирцнинг ҳаракатларидан мамнун эканини яширмади. Унинг таъкидлашича, немис футболчиси ҳозир ажойиб спорт формасида ва жамоа унинг шу даражадаги ўйинини имкон қадар узоқ сақлаб қолишини истайди.
Ираола Вирцнинг майдондаги вазифаси фақат гол уриш билан чекланмаслигини қайд этди. У рақиб ҳимоясини ёриб ўтиш, ҳимоячилар ортига аниқ узатмалар бериш ва ўйин суръатини назорат қилишда ҳам муҳим аҳамият касб этмоқда.
«10 киши бўлиб қолган жамоага қарши ўйинда Вирц каби баҳсни назорат қила оладиган ва ҳимоячилар ортига тўп узатиш имкониятларини кўра биладиган футболчилар керак.
Бундан ташқари, у ҳужумларга тобора кўпроқ қўшилмоқда. Нафақат гол уряпти, балки рақиб дарвозаси олдида мунтазам хавф туғдирмоқда. У бизга ҳужумда қўшимча имконият тақдим этяпти ва мен унинг ўйинидан мамнунман», — деди мураббий.
Ираола Рио Нгумоҳага ҳам юқори баҳо берди
«Ливерпуль» устози ёш футболчи Рио Нгумоҳа ҳақида ҳам алоҳида тўхталди. Ираоланинг фикрича, Нгумоҳа учун қанотда қулай вазиятлар яратиб берилса, уни тўхтатиш рақиб ҳимоячилари учун жуда қийин бўлади.
Айниқса, рақиб жамоа қанот ҳимоячисига етарлича ёрдам бера олмайдиган ҳолатларда ёш футболчининг индивидуал маҳорати янада яққол намоён бўлади.
«Агар Рио учун рақиб футболчилари ўз қанот ҳимоячисига ёрдам бера олмайдиган вазиятларни ярата олсак, уни тўхтатиш жуда қийин, айниқса, жарима майдонида.
Менимча, у ажойиб ўйин ўтказди. Рио ва Флориан каби футболчилар жамоа ўйинни назорат қилиб, тўпга кўпроқ эгалик қилганида ўз имкониятларини намойиш эта олишади», — деди Ираола.
Мураббийнинг бу фикрлари Вирц ва Нгумоҳа каби футболчиларнинг жамоа ҳужумларидаги ўрни муҳимлигини кўрсатади. Улар нафақат индивидуал ҳаракатлари, балки бутун жамоанинг ўйин қурилиши орқали ҳам рақиб дарвозаси олдида хавф туғдириши мумкин.
«Ливерпуль» чемпионлик учун курашадими? Ираола шошилмаяпти
Интервью давомида Ираолага «Ливерпуль»нинг жорий мавсумда чемпионликка эришиш имкониятлари ҳақида ҳам савол берилди.
Мураббий ҳозирча бу борада кескин хулоса чиқаришга эрта деб ҳисоблайди. Унинг фикрича, жамоа ўз майдонида «Арсенал» ва «Манчестер Сити»га қарши учрашувларда йўқотган очколарини эсдан чиқармаслиги керак. Айнан шундай натижалар турнир жадвалидаги вазиятга таъсир кўрсатмоқда.
«Ҳозир бу ҳақда гапиришга ҳали эрта. Менимча, ўз майдонимизда «Арсенал» ва «Манчестер Сити»га мағлуб бўлиб, бой берган очколаримиз етишмаяпти. Айнан шу натижалар жамоаларнинг турнир жадвалидаги ўрнига таъсир қилмоқда.
Бироқ мавсумнинг дастлабки босқичидамиз. Ҳаммаси шу билан тугамайди. Олдинда Дортмунднинг «Боруссия» клубига қарши жуда қийин учрашув, ундан кейин эса принципиал дерби бор», — деди Ираола.
«Ливерпуль»ни муҳим учрашувлар кутмоқда
«Манчестер Юнайтед» устидан қозонилган йирик ғалаба «Ливерпуль» учун муҳим руҳий туртки бўлди. Бироқ Ираола мавсум тақдири битта натижа билан ҳал бўлмаслигини яхши тушунмоқда.
Мерсисайдликларни олдинда Дортмунднинг «Боруссия»сига қарши мураккаб учрашув ва принципиал дерби кутиб турибди. Бу баҳслар жамоанинг ҳозирги формаси ва чемпионлик учун курашдаги имкониятларини янада аниқроқ кўрсатиши мумкин.
Вирц ва Нгумоҳа каби футболчиларнинг самарали ўйини эса «Ливерпуль» ҳужумларига янги куч бағишлаётган омиллардан бири бўлиб қолмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…