Бош мураббийдан кутилмаган танқид: Жорже Жезуш Данияга қарши ўйиндан кейин нима деди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Португалия миллий жамоаси УЕФА Миллатлар лигаси доирасида Дания терма жамоасидан 1:4 ҳисобида мағлубиятга учради.
- Бош мураббий Жорже Жезуш жамоанинг ҳимоядаги хатолари ва марказда устунликни бой берганини тан олиб, айниқса Жоау Феликснинг ўйинидан норозилигини билдирди.
- Мағлубиятга қарамай, мураббий гуруҳдан чиқиш вазифаси ҳали ҳамон асосий мақсад бўлиб қолаётганини таъкидлади.
УЕФА Миллатлар лигаси доирасида ўз майдонида Дания терма жамоасидан кутилмаганда 1:4 ҳисобида мағлубиятга учраган Португалия миллий жамоаси бош мураббийи Жорже Жезуш учрашув натижаси бўйича ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Мезбонларнинг ўйини кўплаб танқидларга сабаб бўлганидан сўнг, мураббий мухлислар ва ОАВ саволларига очиқ жавоб берди.
Ҳимоядаги хатолар ва рақибнинг устунлиги
RTP нашрига интервью берган Жорже Жезуш жамоа ўз олдига қўйилган вазифаларни бажара олмаганини ва айниқса ҳимоя чизиғида жиддий муаммолар кузатилганини тан олди.
«Ҳимояда сафардаги ўйиндагидек кучли бўла олмадик. Айниқса, иккинчи бўлимда рақиб ҳужумларини тўхтата олмадик. Ўйинимизни кучайтирамиз деб ўйлагандим, аммо бундай бўлмади. Дания биздан анча кучли ва устун эди», — деди бош мураббий.
Шунингдек, мураббий тактик жиҳатдан баъзи камчиликлар кузатилганини таъкидлаб, Жоау Феликснинг ҳаракатларига алоҳида тўхталиб ўтди: «Жоау Феликс чизиқлар орасида самарали ҳаракат қила олмади. Шу сабаб марказда устунликка эришмадик».
Учрашув тафсилотлари
Кўрсаткичлар ва маълумотлар
Матч ҳисоби
Португалия — Дания 1:4
Баҳо берган шахс
Жорже Жезуш (Португалия миллий жамоаси бош мураббийи)
Асосий муаммолар
Ҳимоядаги хатолар, марказда устунликнинг бой берилиши
Олдиндаги мақсад
Гуруҳдан чиқиш масаласини тўлиқ ҳал қилиш
Гуруҳдаги вазият ва Роналду ҳақида
Мағлубият жамоанинг кейинги босқичга чиқиш имкониятларини бироз мураккаблаштирганига қарамай, Жезуш ҳали ҳамон олдинда асосий вазифа турганини таъкидлади:
«Агар кейинги босқичга чиқишни кафолатлаганимизда, Кардиффда бошқа футболчиларга имконият берардим. Ҳозир эса асосий мақсад — гуруҳдан чиқиш».
Шу билан бирга, мураббий мағлубият футболчиларнинг руҳиятига салбий таъсир қилишини қайд этиб, шунингдек, Криштиану Роналдуни тақдирлаш маросимига ҳам тўхталиб ўтди: «Криштиану миллий жамоа ва Португалия учун қилган ишлари билан бунга муносиб».
Сизнингча, Жорже Жезуш бошчилигидаги Португалия терма жамоаси йўл қўйилган хатоларни тўғрилаб, олға интила оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…