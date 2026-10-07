Роналду Жезуш билан жанжалдан сўнг Саудия клубига қандай кайфиятда қайтди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Криштиану Роналду Португалия терма жамоаси бош мураббийи Жорже Жезуш билан жанжалдан сўнг «Ан-Наср» клубига қайтди.
- «Ан-Наср» бош мураббийи Анже Постекоглу Криштиану Роналдунинг руҳий ва жисмоний ҳолати аъло эканлигини таъкидлади.
- Постекоглу мураббийлик этикаси сабабли терма жамоа ички ишларига аралашмаслигини билдирди.
Португалия миллий жамоаси бош мураббийи Жорже Жезуш билан юзага келган кескин можаро ортидан терма лагерини тарк этган Криштиану Роналду яна Саудия Арабистонининг «Ан-Наср» клуби ихтиёрига қайтди. Жаҳон футболи афсонасининг руҳий ҳолати ва клубдаги келажаги кўплаб саволларни келтириб чиқараётган бир пайтда, Риёд клубининг янги бош мураббийи Анже Постекоглу матбуот қаршисига чиқиб, 41 ёшли юлдузнинг айни дамдаги ҳолати ҳақида очиқ гапирди.
«Ан-Наср» Саудия Про-лигасининг 8-тури доирасида «Ал-Дирия»га қарши ўйинга қизғин ҳозирлик кўраётган бир вақтда, бош мураббийнинг мазкур чиқиши мухлислар хавотирини сезиларли даражада пасайтирди.
«Энг муҳими — унинг ҳолати аъло»: Постекоглунинг қатъий жавоби
Грециялик-австралиялик тажрибали мутахассис Роналду атрофида авж олган баҳс-мунозараларга эътибор қаратмасдан, бор диққатни майдондаги ишга қаратмоқда:
Тўлиқ жисмоний ва руҳий шайлик: «Роналду жуда яхши ҳолатда қайтди. У ҳам руҳий, ҳам жисмоний жиҳатдан тўлиқ тайёр. Биз учун энг муҳими айнан мана шу», — дея ишонч билан таъкидлади «Ан-Наср» устози;
Мураббийлик этикаси ва чегаралар: Постекоглу термадаги шов-шувларга нега тўхталмаслигини дипломатик тарзда изоҳлади: «Мен ҳам терма жамоаларда ишлаган пайтимда клуб мураббийларининг миллий жамоа ички ишларига изоҳ беришини ёқтирмасдим. Шунинг учун бу вазиятга аралашмайман».
Мураббий тажрибаси: Нима учун Постекоглу вазиятни яхши тушунади?
Анже Постекоглунинг бундай совуққон ва холис муносабати унинг бой мураббийлик фаолияти билан бевосита боғлиқ:
Халқаро тажриба: Постекоглу 2013–2017 йиллар давомида Австралия миллий терма жамоасини муваффақиятли бошқариб, қитъа чемпионига айланган ва терма ичкарисидаги босим қандай бўлишини жуда яхши билади;
Янги эра: У 2026 йилнинг ёзидан буён «Ан-Наср» бошқарувини ўз қўлига олган бўлиб, Криштиану Роналду билан мукаммал ишончга асосланган муносабат ўрнатишга эришмоқда.
Роналдунинг баёноти ва олдиндаги синов
Эслатиб ўтамиз, бир неча кун аввал Криштиану Роналду кенг кўламли расмий баёнот бериб, 72 ёшли Жорже Жезуш ўйин дақиқалари ва жамоадаги роль бўйича берилган ваъдаларни бир неча бор бузганини очиқ танқид қилган эди. Ушбу можародан сўнг лагердан кетган ҳужумчи энди бор эътиборини «Ан-Наср»нинг ички чемпионатдаги чемпионлик курашига қаратади.
«Ал-Дирия»га қарши кутилаётган навбатдаги баҳс Роналдунинг миллий жамоадаги зарбадан сўнг яшил майдонда қай тарзда жавоб қайтаришини кўрсатиб берувчи ўзига хос бенефисга айланиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…