Роналду Жезуш билан жанжалдан сўнг Саудия клубига қандай кайфиятда қайтди?

·24·Спорт
Роналду Жезуш билан жанжалдан сўнг Саудия клубига қандай кайфиятда қайтди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Криштиану Роналду Португалия терма жамоаси бош мураббийи Жорже Жезуш билан жанжалдан сўнг «Ан-Наср» клубига қайтди.
  • «Ан-Наср» бош мураббийи Анже Постекоглу Криштиану Роналдунинг руҳий ва жисмоний ҳолати аъло эканлигини таъкидлади.
  • Постекоглу мураббийлик этикаси сабабли терма жамоа ички ишларига аралашмаслигини билдирди.

Португалия миллий жамоаси бош мураббийи Жорже Жезуш билан юзага келган кескин можаро ортидан терма лагерини тарк этган Криштиану Роналду яна Саудия Арабистонининг «Ан-Наср» клуби ихтиёрига қайтди. Жаҳон футболи афсонасининг руҳий ҳолати ва клубдаги келажаги кўплаб саволларни келтириб чиқараётган бир пайтда, Риёд клубининг янги бош мураббийи Анже Постекоглу матбуот қаршисига чиқиб, 41 ёшли юлдузнинг айни дамдаги ҳолати ҳақида очиқ гапирди.

«Ан-Наср» Саудия Про-лигасининг 8-тури доирасида «Ал-Дирия»га қарши ўйинга қизғин ҳозирлик кўраётган бир вақтда, бош мураббийнинг мазкур чиқиши мухлислар хавотирини сезиларли даражада пасайтирди.

«Энг муҳими — унинг ҳолати аъло»: Постекоглунинг қатъий жавоби

Грециялик-австралиялик тажрибали мутахассис Роналду атрофида авж олган баҳс-мунозараларга эътибор қаратмасдан, бор диққатни майдондаги ишга қаратмоқда:

  • Тўлиқ жисмоний ва руҳий шайлик: «Роналду жуда яхши ҳолатда қайтди. У ҳам руҳий, ҳам жисмоний жиҳатдан тўлиқ тайёр. Биз учун энг муҳими айнан мана шу», — дея ишонч билан таъкидлади «Ан-Наср» устози;

  • Мураббийлик этикаси ва чегаралар: Постекоглу термадаги шов-шувларга нега тўхталмаслигини дипломатик тарзда изоҳлади: «Мен ҳам терма жамоаларда ишлаган пайтимда клуб мураббийларининг миллий жамоа ички ишларига изоҳ беришини ёқтирмасдим. Шунинг учун бу вазиятга аралашмайман».

Мураббий тажрибаси: Нима учун Постекоглу вазиятни яхши тушунади?

Анже Постекоглунинг бундай совуққон ва холис муносабати унинг бой мураббийлик фаолияти билан бевосита боғлиқ:

  • Халқаро тажриба: Постекоглу 2013–2017 йиллар давомида Австралия миллий терма жамоасини муваффақиятли бошқариб, қитъа чемпионига айланган ва терма ичкарисидаги босим қандай бўлишини жуда яхши билади;

  • Янги эра: У 2026 йилнинг ёзидан буён «Ан-Наср» бошқарувини ўз қўлига олган бўлиб, Криштиану Роналду билан мукаммал ишончга асосланган муносабат ўрнатишга эришмоқда.

Роналдунинг баёноти ва олдиндаги синов

Эслатиб ўтамиз, бир неча кун аввал Криштиану Роналду кенг кўламли расмий баёнот бериб, 72 ёшли Жорже Жезуш ўйин дақиқалари ва жамоадаги роль бўйича берилган ваъдаларни бир неча бор бузганини очиқ танқид қилган эди. Ушбу можародан сўнг лагердан кетган ҳужумчи энди бор эътиборини «Ан-Наср»нинг ички чемпионатдаги чемпионлик курашига қаратади.

«Ал-Дирия»га қарши кутилаётган навбатдаги баҳс Роналдунинг миллий жамоадаги зарбадан сўнг яшил майдонда қай тарзда жавоб қайтаришини кўрсатиб берувчи ўзига хос бенефисга айланиши кутилмоқда.

Криштиану РоналдуАн-НасрАнже ПостекоглуПортугалия миллий жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

6 ойгача четлатиш ва жарима: Роналду термани ташлаб кетгани учун жазоланиши мумкин6 ойгача четлатиш ва жарима: Роналду термани ташлаб кетгани учун жазоланиши мумкин1 октябр 11:57Матбуот анжуманидаги жанг!: Постекоглу Роналдуни ерга урган журналистнинг оғзини ёпдиМатбуот анжуманидаги жанг!: Постекоглу Роналдуни ерга урган журналистнинг оғзини ёпди16 сентябр 19:30Лука Модрич Криштиану Роналду атрофидаги можарога очиқ муносабат билдирдиЛука Модрич Криштиану Роналду атрофидаги можарога очиқ муносабат билдирдиБугун 20:11Жорже Жезуш Криштиану Роналдунинг шов-шувли баёнотига қандай жавоб қайтарди?Жорже Жезуш Криштиану Роналдунинг шов-шувли баёнотига қандай жавоб қайтарди?Бугун 13:00Роналду эҳтимолий жазога розилиги ва Португалия либосини қайта кийиш шартини айтдиРоналду эҳтимолий жазога розилиги ва Португалия либосини қайта кийиш шартини айтдиБугун 07:15Криштиану Роналду Жорже Жезус билан можаросининг "иккинчи сир"ини очдиКриштиану Роналду Жорже Жезус билан можаросининг "иккинчи сир"ини очдиБугун 07:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?