“Месси ёки Пелени танлаш — дид масаласи, аммо мен...”: Роналду шов-шувли баёнот берди

·15·Спорт
“Месси ёки Пелени танлаш — дид масаласи, аммо мен...”: Роналду шов-шувли баёнот берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Криштиану Роналду ўзини футбол тарихидаги энг универсал ўйинчи деб атади, бироқ Месси, Пеле ёки Марадона каби футболчиларни танлашни шахсий дид масаласи деб ҳисоблайди.
  • Бу баёнотлар Португалия терма жамоаси бош мураббийи Жорже Жезуш билан юз берган кескин можаро ортидан янграгани жамоатчилик эътиборини янада кучайтирди.
  • Роналду аввалги ваъдаларни бузганликда айблаб, термани тарк этган эди.

Португалия миллий жамоаси сардори ва Саудия Арабистонининг «Ан Наср» клуби ҳужумчиси Криштиану Роналду футбол тарихидаги энг яхши ўйинчи мақоми ва рақиблари билан таққослашларга оид навбатдаги жарангдор фикрларини билдирди. CNN Portugal телеканалига берган эксклюзив интервьюсида 41 ёшли юлдуз бошқа афсоналарнинг маҳоратини ҳурмат қилишини, бироқ майдондаги кўп қирралилик жиҳатидан ўзига тенг келадиган футболчи йўқлигини таъкидлади.

Бундан ташқари, ушбу баёнотлар футболчининг Португалия миллий жамоасида бош мураббий билан юз берган кескин можароси ортидан янграгани сабаб жамоатчилик эътиборини янада кучли тортди.

«Бу дид масаласи, аммо ҳақиқатни тан олиш керак»

Роналду футбол тарихидаги буюк номлар билан солиштиришларга ўз муносабатини очиқ баён этди:

  • Рақибларга ҳурмат: «Агар кимдир Месси, Пеле ёки Марадонага устунлик берса, бу — шахсий дид масаласи. Мен ҳар кимнинг танловини ҳурмат қиламан», — деди Криштиану;

  • Ўз устунлиги ҳақида: «Бироқ Криштиану Роналду универсал футболчи эмас, деб айтиш — бу мутлақо ёлғон. Мен футбол тарихидаги энг универсал ўйинчиман».

Миллий жамоадаги кескинлик: Жорже Жезуш билан низо

Роналдунинг интервьюси Португалия терма жамоаси атрофидаги жиддий тушунмовчиликлар кучайган бир вақтга тўғри келди:

  • Захирадаги кутилмаган ҳолат: 27 сентябрь куни УЕФА Миллатлар лигаси доирасида Норвегияга қарши кечган баҳсда Португалия бош мураббийи Жорже Жезуш Криштиануни қизишиб олиш (разминка)га юборган, аммо якунда уни майдонга туширмаган эди;

  • Лагерни тарк этиш: Орадан уч кун ўтиб, яъни 30 сентябрда форвард миллий терма ихтиёрини тарк этди;

  • Очиқ айбловлар: 6 октябрь куни футболчи махсус баёнот чиқариб, термани тарк этиш сабабларини очиқлади ҳамда бош мураббий Жорже Жезушни аввал берилган ваъдаларни бузганликда айблади.

Ўз кучига бўлган ишончи билан ажралиб турувчи юлдузнинг ушбу баёнотлари унинг миллий жамоадаги кейинги тақдири қандай кечиши борасидаги саволларни янада кўпайтирмоқда.

Криштиану РоналдуАн-НасрПортугалия миллий жамоасиЖорже Жезуш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лука Модрич Криштиану Роналду атрофидаги можарога очиқ муносабат билдирдиЛука Модрич Криштиану Роналду атрофидаги можарога очиқ муносабат билдирди7 октябр 20:11Жорже Жезуш Криштиану Роналдунинг шов-шувли баёнотига қандай жавоб қайтарди?Жорже Жезуш Криштиану Роналдунинг шов-шувли баёнотига қандай жавоб қайтарди?7 октябр 13:001000-гол ва сўнгги видолашув ўйини: Роналду Португалия термасига қайтиши мумкин1000-гол ва сўнгги видолашув ўйини: Роналду Португалия термасига қайтиши мумкин4 октябр 21:28Португалия Роналдусиз кучлироқми? Жезушнинг қатъияти ва афсонанинг оғриқли демарши...Португалия Роналдусиз кучлироқми? Жезушнинг қатъияти ва афсонанинг оғриқли демарши...3 октябр 09:17Улар ўртасида аслида нима юз берди? Роналдунинг терма жамоани тарк этиши тафсилотлариУлар ўртасида аслида нима юз берди? Роналдунинг терма жамоани тарк этиши тафсилотлари2 октябр 22:19"Роналду бўлмаса, ҳеч кимсиз": Криштианунинг опаси бутун мамлакатни кескин танқид қилди"Роналду бўлмаса, ҳеч кимсиз": Криштианунинг опаси бутун мамлакатни кескин танқид қилди1 октябр 15:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди