“Месси ёки Пелени танлаш — дид масаласи, аммо мен...”: Роналду шов-шувли баёнот берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Криштиану Роналду ўзини футбол тарихидаги энг универсал ўйинчи деб атади, бироқ Месси, Пеле ёки Марадона каби футболчиларни танлашни шахсий дид масаласи деб ҳисоблайди.
- Бу баёнотлар Португалия терма жамоаси бош мураббийи Жорже Жезуш билан юз берган кескин можаро ортидан янграгани жамоатчилик эътиборини янада кучайтирди.
- Роналду аввалги ваъдаларни бузганликда айблаб, термани тарк этган эди.
Португалия миллий жамоаси сардори ва Саудия Арабистонининг «Ан Наср» клуби ҳужумчиси Криштиану Роналду футбол тарихидаги энг яхши ўйинчи мақоми ва рақиблари билан таққослашларга оид навбатдаги жарангдор фикрларини билдирди. CNN Portugal телеканалига берган эксклюзив интервьюсида 41 ёшли юлдуз бошқа афсоналарнинг маҳоратини ҳурмат қилишини, бироқ майдондаги кўп қирралилик жиҳатидан ўзига тенг келадиган футболчи йўқлигини таъкидлади.
Бундан ташқари, ушбу баёнотлар футболчининг Португалия миллий жамоасида бош мураббий билан юз берган кескин можароси ортидан янграгани сабаб жамоатчилик эътиборини янада кучли тортди.
«Бу дид масаласи, аммо ҳақиқатни тан олиш керак»
Роналду футбол тарихидаги буюк номлар билан солиштиришларга ўз муносабатини очиқ баён этди:
Рақибларга ҳурмат: «Агар кимдир Месси, Пеле ёки Марадонага устунлик берса, бу — шахсий дид масаласи. Мен ҳар кимнинг танловини ҳурмат қиламан», — деди Криштиану;
Ўз устунлиги ҳақида: «Бироқ Криштиану Роналду универсал футболчи эмас, деб айтиш — бу мутлақо ёлғон. Мен футбол тарихидаги энг универсал ўйинчиман».
Миллий жамоадаги кескинлик: Жорже Жезуш билан низо
Роналдунинг интервьюси Португалия терма жамоаси атрофидаги жиддий тушунмовчиликлар кучайган бир вақтга тўғри келди:
Захирадаги кутилмаган ҳолат: 27 сентябрь куни УЕФА Миллатлар лигаси доирасида Норвегияга қарши кечган баҳсда Португалия бош мураббийи Жорже Жезуш Криштиануни қизишиб олиш (разминка)га юборган, аммо якунда уни майдонга туширмаган эди;
Лагерни тарк этиш: Орадан уч кун ўтиб, яъни 30 сентябрда форвард миллий терма ихтиёрини тарк этди;
Очиқ айбловлар: 6 октябрь куни футболчи махсус баёнот чиқариб, термани тарк этиш сабабларини очиқлади ҳамда бош мураббий Жорже Жезушни аввал берилган ваъдаларни бузганликда айблади.
Ўз кучига бўлган ишончи билан ажралиб турувчи юлдузнинг ушбу баёнотлари унинг миллий жамоадаги кейинги тақдири қандай кечиши борасидаги саволларни янада кўпайтирмоқда.
Изоҳлар 0
…