Лука Модрич Криштиану Роналду атрофидаги можарога очиқ муносабат билдирди

·5·Спорт
Лука Модрич Криштиану Роналду атрофидаги можарога очиқ муносабат билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Лука Модрич Криштиану Роналду атрофидаги вазиятни шармандагарчилик деб атаб, португал футболи мутасаддиларини танқид қилди.
  • Модричнинг фикрича, Криштиану Роналду Португалия терма жамоасининг тарихидаги энг буюк ўйинчиси сифатида катта хайрлашувга лойиқ.
  • Бу баёнот Роналду бош мураббий Жорже Жезуш билан келишмовчиликлар сабаб терма жамоани тарк этганидан сўнг янгради.

Португалия миллий жамоаси ихтиёрини шов-шувли тарзда тарк этган ва бош мураббий Жорже Жезушни ваъдани бузишда айблаган Криштиану Роналду атрофидаги можаро халқаро футбол жамоатчилигида кучли резонанс уйғотмоқда. «Олтин тўп» соҳиби, Хорватия терма жамоаси сардори Лука Модрич Мадриднинг «Реал» клубидаги собиқ жамоадошини кескин ҳимоя қилиб, португал футболи мутасаддиларини очиқ танқид остига олди.

Машҳур Madrid Xtra ресурси хорватиялик плеймейкернинг 41 ёшли сардор бошидан кечираётган вазият юзасидан билдирган эҳтиросли ва қатъий баёнотини эълон қилди.

«Криштиану буюк хайрлашувга лойиқ»: Модричнинг кескин фикрлари

Лука Модрич 6 октябрь куни Роналду томонидан берилган оғир баёнотдан сўнг, Португалия терма жамоасида юзага келган аҳволни номақбул деб атади:

  • Очиқ ва кескин баҳо: «Бўлаётган ишлар — шармандагарчилик! Криштиану ҳозирги вазиятда ҳақиқий қарорга лойиқ, хоҳ у миллий жамоадаги фаолиятини давом эттирсин, хоҳ муносиб хайрлашсин», — дея таъкидлади хорватиялик сардор;

  • Мутлақ эҳтиром талаби: «У катта видолашувга лойиқ футболчи. У — Португалия миллий жамоасининг тарихидаги энг буюк ўйинчисидир».

Низо илдизи: 18 йиллик сукунат ва бузилган ваъда

Эслатиб ўтамиз, Криштиану Роналдунинг терма жамоа қароргоҳини тарк этишига бош мураббий Жорже Жезуш билан юзага келган зиддият сабаб бўлган эди:

  • Захирада қолдирилган афсона: У Миллатлар лигаси доирасидаги Норвегияга қарши баҳсда 18 йил ичида илк бор Португалиянинг расмий ўйинини тўлиқ захира ўриндиғида ўтказган;

  • Бош мураббий билан тўқнашув: Роналду ўз мурожаатида 72 ёшли Жезуш томонидан берилган сўзлар ва ўйин дақиқалари бўйича ваъдалар бузилганини билдириб, 30 сентябрь куни лагердан чиқиб кетганди;

  • Ҳиссиётлар тўлқини: 6 октябрдаги чиқишида форвард термадаги воқеаларнинг ички тафсилотларини ошкор этиб, ҳар қандай оқибат ва жазога тайёрлигини қайд этди.

Лука Модричнинг бу чиқиши Роналдунинг нафақат мухлислар, балки жаҳон футболи элитаси орасида ҳам улкан обрў ва дастакка эга эканини кўрсатиб, Жорже Жезуш ва Португалия футбол федерациясига нисбатан босимни янада кучайтирмоқда.

Криштиану РоналдуЛука МодричЖорже ЖезушПортугалия миллий жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жорже Жезуш Криштиану Роналдунинг шов-шувли баёнотига қандай жавоб қайтарди?Жорже Жезуш Криштиану Роналдунинг шов-шувли баёнотига қандай жавоб қайтарди?Бугун 13:001000-гол ва сўнгги видолашув ўйини: Роналду Португалия термасига қайтиши мумкин1000-гол ва сўнгги видолашув ўйини: Роналду Португалия термасига қайтиши мумкин4 октябр 21:28Португалия Роналдусиз кучлироқми? Жезушнинг қатъияти ва афсонанинг оғриқли демарши...Португалия Роналдусиз кучлироқми? Жезушнинг қатъияти ва афсонанинг оғриқли демарши...3 октябр 09:17Улар ўртасида аслида нима юз берди? Роналдунинг терма жамоани тарк этиши тафсилотлариУлар ўртасида аслида нима юз берди? Роналдунинг терма жамоани тарк этиши тафсилотлари2 октябр 22:19"Роналду бўлмаса, ҳеч кимсиз": Криштианунинг опаси бутун мамлакатни кескин танқид қилди"Роналду бўлмаса, ҳеч кимсиз": Криштианунинг опаси бутун мамлакатни кескин танқид қилди1 октябр 15:53«Вақти келганда ҳақиқатни айтаман»: Роналду ткрма жамоани нега тарк этганига изоҳ берди«Вақти келганда ҳақиқатни айтаман»: Роналду ткрма жамоани нега тарк этганига изоҳ берди1 октябр 06:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?