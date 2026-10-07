Лука Модрич Криштиану Роналду атрофидаги можарога очиқ муносабат билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Лука Модрич Криштиану Роналду атрофидаги вазиятни шармандагарчилик деб атаб, португал футболи мутасаддиларини танқид қилди.
- Модричнинг фикрича, Криштиану Роналду Португалия терма жамоасининг тарихидаги энг буюк ўйинчиси сифатида катта хайрлашувга лойиқ.
- Бу баёнот Роналду бош мураббий Жорже Жезуш билан келишмовчиликлар сабаб терма жамоани тарк этганидан сўнг янгради.
Португалия миллий жамоаси ихтиёрини шов-шувли тарзда тарк этган ва бош мураббий Жорже Жезушни ваъдани бузишда айблаган Криштиану Роналду атрофидаги можаро халқаро футбол жамоатчилигида кучли резонанс уйғотмоқда. «Олтин тўп» соҳиби, Хорватия терма жамоаси сардори Лука Модрич Мадриднинг «Реал» клубидаги собиқ жамоадошини кескин ҳимоя қилиб, португал футболи мутасаддиларини очиқ танқид остига олди.
Машҳур Madrid Xtra ресурси хорватиялик плеймейкернинг 41 ёшли сардор бошидан кечираётган вазият юзасидан билдирган эҳтиросли ва қатъий баёнотини эълон қилди.
«Криштиану буюк хайрлашувга лойиқ»: Модричнинг кескин фикрлари
Лука Модрич 6 октябрь куни Роналду томонидан берилган оғир баёнотдан сўнг, Португалия терма жамоасида юзага келган аҳволни номақбул деб атади:
Очиқ ва кескин баҳо: «Бўлаётган ишлар — шармандагарчилик! Криштиану ҳозирги вазиятда ҳақиқий қарорга лойиқ, хоҳ у миллий жамоадаги фаолиятини давом эттирсин, хоҳ муносиб хайрлашсин», — дея таъкидлади хорватиялик сардор;
Мутлақ эҳтиром талаби: «У катта видолашувга лойиқ футболчи. У — Португалия миллий жамоасининг тарихидаги энг буюк ўйинчисидир».
Низо илдизи: 18 йиллик сукунат ва бузилган ваъда
Эслатиб ўтамиз, Криштиану Роналдунинг терма жамоа қароргоҳини тарк этишига бош мураббий Жорже Жезуш билан юзага келган зиддият сабаб бўлган эди:
Захирада қолдирилган афсона: У Миллатлар лигаси доирасидаги Норвегияга қарши баҳсда 18 йил ичида илк бор Португалиянинг расмий ўйинини тўлиқ захира ўриндиғида ўтказган;
Бош мураббий билан тўқнашув: Роналду ўз мурожаатида 72 ёшли Жезуш томонидан берилган сўзлар ва ўйин дақиқалари бўйича ваъдалар бузилганини билдириб, 30 сентябрь куни лагердан чиқиб кетганди;
Ҳиссиётлар тўлқини: 6 октябрдаги чиқишида форвард термадаги воқеаларнинг ички тафсилотларини ошкор этиб, ҳар қандай оқибат ва жазога тайёрлигини қайд этди.
Лука Модричнинг бу чиқиши Роналдунинг нафақат мухлислар, балки жаҳон футболи элитаси орасида ҳам улкан обрў ва дастакка эга эканини кўрсатиб, Жорже Жезуш ва Португалия футбол федерациясига нисбатан босимни янада кучайтирмоқда.
Изоҳлар 0
…