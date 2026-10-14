Абдукаимовнинг катта режалари: Қирғизистон Осиё Кубогига қандай тайёргарлик кўрмоқда?

·45·Спорт
Абдукаимовнинг катта режалари: Қирғизистон Осиё Кубогига қандай тайёргарлик кўрмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Қирғизистон миллий футбол жамоасининг янги бош мураббийи Урматбек Абдукаимов 2027 йилда бўлиб ўтадиган Осиё Кубогида яримфиналга чиқишни асосий мақсад қилиб белгилади.
  • Дастлабки босқичда гуруҳдан чиқиш муҳим вазифа бўлса-да, плей-оффда жамоа ҳар қандай рақиб билан курашишга тайёр.
  • Абдукаимов 25 августда Роберт Просинечкининг ўрнига тайинлангач, жамоа Малдив ороллари (5:0) ва Ливан (3:1) устидан ғалаба қозонди.

Қирғизистон миллий футбол жамоасининг янги бош мураббийи Урматбек Абдукаимов жамоанинг бўлажак йирик турнир олдидаги мақсадларини очиқлади. Тажрибали мутахассис 2027 йилда бўлиб ўтадиган Осиё Кубогида асосий вазифа турнирнинг яримфиналига қадар етиб бориш эканини расман таъкидлади.

Бош мураббийнинг сўзларига кўра, дастлабки босқичда гуруҳдан чиқиш биринчи даражали вазифа ҳисобланади, бироқ плей-офф учрашувларида жамоа ҳар қандай рақиб билан курашишга ва тарихий натижа қайд этишга тайёр бўлади.

«Яримфинал — яхши натижа бўлади»: Мураббий баёноти

Урматбек Абдукаимов жамоанинг ҳозирги кайфияти ва мусобақадаги режаларига қуйидагича баҳо берди:

  • Асосий мақсад: «Осиё Кубогидаги мақсадим — яримфиналга чиқиш. Мен учун яримфиналга етиб бориш жуда яхши натижа бўлади»;

  • Биринчи навбатдаги вазифа: «Аммо дастлаб асосий вазифа — гуруҳдан чиқиш. Плей-оффда эса ҳар қандай ҳолат юз бериши мумкин»;

  • Жисмоний ҳолат устунлиги: «Агар футболчиларимиз яхши жисмоний ҳолатда бўлса ва биз муносиб ўйин намойиш этсак, курашни юқори нотада давом эттирамиз».

Янги устоз билан иккита ишончли ғалаба

Абдукаимов қўл остидаги дастлабки давр муваффақиятли старт олди:

  • Бош мураббийликка тайинлов: Урматбек Абдукаимов 25 август куни хорватиялик таниқли мутахассис Роберт Просинечкининг ўрнига тайинланди. Қирғизистон футбол иттифоқи унинг олдига жамоани Осиё Кубоги-2027 га пухта тайёрлаш вазифасини қўйди;

  • Бишкекдаги ғалабалар: Янги мураббий бошчилигида жамоа пойтахтда иккита ўртоқлик учрашуви ўтказиб, ҳар иккисида ҳам йирик ҳисобда зафар қучди — Мальдив ороллари 5:0 ҳисобида таслим этилган бўлса, Ливан устидан 3:1 ҳисобида ғалаба қозонилди.

Навбатдаги режалар: Вьетнам билан баҳс ва БААдаги йиғин

Турнирга тайёргарлик режаси босқичма-босқич давом этмоқда:

  • Ноябрдаги ФИФА кунлари: Ноябрь ойида Қирғизистон миллий жамоаси Вьетнам термасига қарши навбатдаги назорат учрашувини ўтказади;

  • Қисқа таътил ва БАА йиғини: Шундан сўнг футболчилар қисқа муддатли таътилга чиқади ва декабрь ойида Бирлашган Араб Амирликларида ўқув-машғулот йиғини бошланади;

  • Якуний босқич: Тайёргарликнинг ҳал қилувчи сўнгги босқичи январь ойи бошигача давом этади.

Осиё Кубоги-2027: «C» гуруҳидаги рақиблар

  • Мусобақа манзили ва муддати: Осиё Кубоги-2027 Саудия Арабистони майдонларида 7 январдан 5 февралга қадар бўлиб ўтади;

  • Қирғизистоннинг рақиблари: Жамоа турнирнинг «C» гуруҳидан жой олган бўлиб, плей-офф йўлланмаси учун Эрон, Сурия ва Хитой термаларига қарши майдонга тушади.

Урматбек АбдукаимовҚирғизистон миллий футбол жамоасиОсиё Кубоги 2027Қирғизистон футбол иттифоқи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Каннаваро фаолияти ҳақида: «Ҳаётимдаги энг гўзал даврлардан бирини бошдан кечиряпман»Каннаваро фаолияти ҳақида: «Ҳаётимдаги энг гўзал даврлардан бирини бошдан кечиряпман»11 октябр 15:48Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...8 октябр 18:10“Оқ бўрилар” Сурия ва Жанубий Кореяга қарши: Ўзбекистоннинг кейинги синовлари ҳақида“Оқ бўрилар” Сурия ва Жанубий Кореяга қарши: Ўзбекистоннинг кейинги синовлари ҳақида26 сентябр 22:49Каннаваро кескин қарор қилди: энди ном эмас, форма ҳал қиладиКаннаваро кескин қарор қилди: энди ном эмас, форма ҳал қилади5 август 16:39Марказий Осиё жамоалари: Қирғизистондан йирик ғалаба, Тожикистонда мағлубиятМарказий Осиё жамоалари: Қирғизистондан йирик ғалаба, Тожикистонда мағлубият28 сентябр 22:54Каннаваро Сурияни 4:1 ҳисобида ютгач, Осиё кубоги ва Корея билан даҳшатли баҳс сирларини очдиКаннаваро Сурияни 4:1 ҳисобида ютгач, Осиё кубоги ва Корея билан даҳшатли баҳс сирларини очди2 октябр 07:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди