Абдукаимовнинг катта режалари: Қирғизистон Осиё Кубогига қандай тайёргарлик кўрмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қирғизистон миллий футбол жамоасининг янги бош мураббийи Урматбек Абдукаимов 2027 йилда бўлиб ўтадиган Осиё Кубогида яримфиналга чиқишни асосий мақсад қилиб белгилади.
- Дастлабки босқичда гуруҳдан чиқиш муҳим вазифа бўлса-да, плей-оффда жамоа ҳар қандай рақиб билан курашишга тайёр.
- Абдукаимов 25 августда Роберт Просинечкининг ўрнига тайинлангач, жамоа Малдив ороллари (5:0) ва Ливан (3:1) устидан ғалаба қозонди.
Қирғизистон миллий футбол жамоасининг янги бош мураббийи Урматбек Абдукаимов жамоанинг бўлажак йирик турнир олдидаги мақсадларини очиқлади. Тажрибали мутахассис 2027 йилда бўлиб ўтадиган Осиё Кубогида асосий вазифа турнирнинг яримфиналига қадар етиб бориш эканини расман таъкидлади.
Бош мураббийнинг сўзларига кўра, дастлабки босқичда гуруҳдан чиқиш биринчи даражали вазифа ҳисобланади, бироқ плей-офф учрашувларида жамоа ҳар қандай рақиб билан курашишга ва тарихий натижа қайд этишга тайёр бўлади.
«Яримфинал — яхши натижа бўлади»: Мураббий баёноти
Урматбек Абдукаимов жамоанинг ҳозирги кайфияти ва мусобақадаги режаларига қуйидагича баҳо берди:
Асосий мақсад: «Осиё Кубогидаги мақсадим — яримфиналга чиқиш. Мен учун яримфиналга етиб бориш жуда яхши натижа бўлади»;
Биринчи навбатдаги вазифа: «Аммо дастлаб асосий вазифа — гуруҳдан чиқиш. Плей-оффда эса ҳар қандай ҳолат юз бериши мумкин»;
Жисмоний ҳолат устунлиги: «Агар футболчиларимиз яхши жисмоний ҳолатда бўлса ва биз муносиб ўйин намойиш этсак, курашни юқори нотада давом эттирамиз».
Янги устоз билан иккита ишончли ғалаба
Абдукаимов қўл остидаги дастлабки давр муваффақиятли старт олди:
Бош мураббийликка тайинлов: Урматбек Абдукаимов 25 август куни хорватиялик таниқли мутахассис Роберт Просинечкининг ўрнига тайинланди. Қирғизистон футбол иттифоқи унинг олдига жамоани Осиё Кубоги-2027 га пухта тайёрлаш вазифасини қўйди;
Бишкекдаги ғалабалар: Янги мураббий бошчилигида жамоа пойтахтда иккита ўртоқлик учрашуви ўтказиб, ҳар иккисида ҳам йирик ҳисобда зафар қучди — Мальдив ороллари 5:0 ҳисобида таслим этилган бўлса, Ливан устидан 3:1 ҳисобида ғалаба қозонилди.
Навбатдаги режалар: Вьетнам билан баҳс ва БААдаги йиғин
Турнирга тайёргарлик режаси босқичма-босқич давом этмоқда:
Ноябрдаги ФИФА кунлари: Ноябрь ойида Қирғизистон миллий жамоаси Вьетнам термасига қарши навбатдаги назорат учрашувини ўтказади;
Қисқа таътил ва БАА йиғини: Шундан сўнг футболчилар қисқа муддатли таътилга чиқади ва декабрь ойида Бирлашган Араб Амирликларида ўқув-машғулот йиғини бошланади;
Якуний босқич: Тайёргарликнинг ҳал қилувчи сўнгги босқичи январь ойи бошигача давом этади.
Осиё Кубоги-2027: «C» гуруҳидаги рақиблар
Мусобақа манзили ва муддати: Осиё Кубоги-2027 Саудия Арабистони майдонларида 7 январдан 5 февралга қадар бўлиб ўтади;
Қирғизистоннинг рақиблари: Жамоа турнирнинг «C» гуруҳидан жой олган бўлиб, плей-офф йўлланмаси учун Эрон, Сурия ва Хитой термаларига қарши майдонга тушади.
Изоҳлар 0
…