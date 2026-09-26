“Оқ бўрилар” Сурия ва Жанубий Кореяга қарши: Ўзбекистоннинг кейинги синовлари ҳақида
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон миллий терма жамоаси Эрон устидан қозонилган 3:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг халқаро FIFA кунлари доирасида Сурия ва Жанубий Корея каби кучли жамоаларга қарши ўртоқлик учрашувлари ўтказади.
- Фабио Каннаваро бошчилигидаги «оқ бўрилар»
- 1 октябр куни Тошкентда Сурия билан, 6 октябр куни эса сафарда Жанубий Корея билан ўйнайди.
- Ушбу ўйинлар 2027 йилги Осиё кубоги олдидан жамоанинг тайёргарлигини ва тактик имкониятларини синашга хизмат қилади.
Фарғонада кечган принципиал тўқнашувда қитъанинг бош грандларидан бири бўлмиш Эрон миллий жамоасини 3:1 ҳисобида таслим этган Ўзбекистон миллий терма жамоаси халқаро FIFA кунлари доирасидаги навбатдаги жиддий синовларга тайёргарликни бошлаб юборди. Италиялик машҳур мутахассис, жаҳон чемпиони ва «Олтин тўп» соҳиби Фабио Каннаваро устозлик қилаётган «оқ бўрилар» 1 октябрь куни Тошкентдаги муҳташам «Пахтакор» марказий стадионида Сурия миллий терма жамоасига қарши майдонга тушади.
Соат 19:00 да старт оладиган ушбу беллашув жамоамизнинг тактик ўзгаришлари ва ҳужумкор салоҳиятини яна бир бор намойиш этиш учун муҳим имтиҳон вазифасини ўтайди. Бу билан FIFA кунлари якунланмайди — вакилларимиз 6 октябрь куни сафарда қитъанинг энг қудратли жамоаларидан бири бўлган Жанубий Корея термасига қарши майдонга чиқишади. Мазкур юқори даражадаги спарринглар терма жамоамизнинг 2027 йил бошида Саудия Арабистони мезбонлик қиладиган Осиё кубоги олдидан олиб бораётган фундаментал тайёргарлигининг асосий қисми ҳисобланади.
«Каннаваро даври, Сурия билан баҳс ва Сеул сафари»: Миллий жамоамиз кун тартибининг 5 та асосий нуқтаси
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг режалари бўйича энг муҳим расмий фактлар:
Каннаваро шогирдлари “Пахтакор”да: 1 октябрь куни Тошкент вақти билан соат 19:00 да Сурияга қарши ўртоқлик беллашуви бошланади;
Эрон устидан қозонилган 3:1 зафари: 24 сентябрь куни Фарғонада кечган ўйинда Шомуродов дубль қайд этган, яна бир голга Норчаев муаллифлик қилган эди;
Жанубий Корея билан супер сафар баҳси: 6 октябрь куни «оқ бўрилар» сафарда Осиё футболи гиганти бўлмиш Жанубий Корея билан куч синашади;
Осиё кубоги-2027 тайёргарлиги: Мусобақа 2027 йилнинг 7 январидан 5 февралига қадар Саудия Арабистонида ўтказилади;
«Б» гуруҳидаги рақиблар маълум: Вакилларимиз қитъа биринчилиги гуруҳ босқичида Баҳрайн, Шимолий Корея (КХДР) ва Иордания билан тўқнаш келади.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси: FIFA кунлари ва Осиё кубоги-2027 тақвими
«Оқ бўрилар»нинг ўртоқлик учрашувлари ва қитъа чемпионати йўлидаги кўрсаткичлари жадвали:
Сана ва мусобақа мақоми
Рақиб жамоа
Ўйин ўтказиладиган жой ва вақти
Аҳамияти ва стратегик мақсади
24 сентябрь (Ўртоқлик)
Эрон (3:1 ҳисобида ғалаба)
Фарғона шаҳри, марказий стадион
Шомуродов дубли ва Норчаев голи эвазига руҳий устунлик
1 октябрь (Ўртоқлик)
Сурия миллий жамоаси
Тошкент, «Пахтакор» стадиони (19:00)
Каннаваро тактикасини Тошкент мухлислари олдида синаш
6 октябрь (Ўртоқлик)
Жанубий Корея миллий жамоаси
Сафарда (Жанубий Корея)
Осиё грандига қарши максимал савиядаги куч синови
2027 йил (7 январ – 5 феврал)
Осиё кубоги («Б» гуруҳи)
Саудия Арабистони майдонлари
Баҳрайн, КХДР ва Иорданияга қарши чемпионлик сари кураш
Футбол экспертизаси: Нега Сурия ва Жанубий Корея билан ўйинлар муҳим пойдевор?
Халқаро спорт таҳлилчилари ва миллий футбол экспертларининг хулосалари:
«Фабио Каннаваронинг ҳимоя ва ҳужум мувозанати»: Жаҳон футболи афсонаси бошчилигида жамоа классик ва тартибли футбол намойиш этмоқда; Эрондек кучли таркибга қарши 3 та тўп киритилиши ва ҳужумда Шомуродов билан Норчаев тандемининг самарали ишлаши Каннаваро схемаси ўз мевасини бераётганини кўрсатади;
Турли услубдаги рақиблар билан тўқнашув: Сурия жисмоний кураш ва мустаҳкам блокли ҳимояга таянса, Жанубий Корея юқори тезлик ва европача интенсив прессинг билан ажралиб туради; бу икки хил рақиб миллий жамоамизга ҳар қандай тактик шароитга тез мослашиш кўникмасини шакллантиради;
Саудия-2027 олдидан «Б» гуруҳига тайёргарлик: Осиё кубогидаги рақибларимиз — Иордания ва Баҳрайн айнан Сурияга ўхшаш араб футболи услубида ўйнайди, КХДР эса тезкор ва кучли интизомга таянади; шу боис ушбу икки спарринг келгуси қитъа биринчилиги олдидан энг мукаммал модел ҳисобланади.
Сизнингча, Фабио Каннаваро бошчилигидаги Ўзбекистон терма жамоаси Сурияга қарши «Пахтакор»даги баҳсда ва сафарда Жанубий Корея билан ўйинда қандай натижа кўрсатади? Эрон устидан қозонилган 3:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг жамоамизнинг 2027 йилги Осиё кубогидаги чемпионлик имкониятларини қандай баҳолайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва миллий жамоамизни қўллаб-қувватлаш учун ушбу таҳлилни барча футбол ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…