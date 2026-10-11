Каннаваро фаолияти ҳақида: «Ҳаётимдаги энг гўзал даврлардан бирини бошдан кечиряпман»
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Фабио Каннаваро Ўзбекистон миллий терма жамоаси билан ишлашдан завқ олаётганини ва бу даврни ҳаётидаги энг гўзал даврлардан бири деб атади.
- У жамоанинг ёшартирилиши, жаҳон чемпионатидан олинган тажриба ва Осиё кубогига тайёргарлик жараёнидан мамнунлигини билдирди.
- Мураббий учун ғалабалардан ташқари, жамоанинг ривожланиши ва келажак учун пойдевор яратилаётгани муҳим аҳамият касб этади.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро жамоа билан ишлашдан катта завқ олаётганини яширмади. Италиялик мутахассис таркибнинг ёшартирилиши, қўлга киритилган натижалар ва ҳатто мағлубиятдан кейин ҳам футболчиларнинг ўйинидан қониқиш ҳосил қилгани ҳақида гапирди. Унинг таъкидлашича, жаҳон чемпионати терма жамоа учун катта тажриба мактабига айланган, энди эса эътибор Осиё кубогига қаратилган.
2006 йилда Италия билан жаҳон чемпиони бўлган Каннаваро Италиянинг нуфузли La Gazzetta dello Sport нашрига берган интервьюсида Ўзбекистонда бошланган жараёндан мамнунлигини билдирди. Мураббий учун энг муҳим жиҳат фақат ғалабалар эмас, балки жамоанинг ривожланиши ва келажак учун пойдевор яратилаётганидир.
«Ишимдан катта завқ оляпман»
Каннаваро Ўзбекистон терма жамоасидаги фаолиятини ҳаётидаги энг ёқимли даврлардан бири сифатида баҳолади. Унинг айтишича, жамоа билан танланган йўналиш тўғри эканини кўрсатувчи белгилар аллақачон намоён бўлмоқда.
«Ҳозир ҳаётимдаги ажойиб даврлардан бирини бошдан кечиряпман. Ишимдан катта завқ оляпман. Ўзбекистонда биз танлаган йўлимиздан мамнунмиз. Маълум бир жараённи бошладик, жамоа таркибини сезиларли даражада ёшартирдик ва аллақачон яхши натижаларга эришяпмиз», — деди мутахассис.
Ушбу фикрлардан англашиладики, Каннаваро терма жамоани фақат яқин ўйинлардаги натижалар билан баҳоламаяпти. У футболчиларнинг ўсиши, таркибдаги авлодлар алмашинуви ва узоқ муддатли ривожланишни ҳам муҳим деб ҳисоблайди.
Мағлубиятдан кейин ҳам жамоанинг ўйинидан мамнун
Футболда натижа кўпинча асосий мезонга айланади. Бироқ Каннаваро учун ҳисобдан ташқари, жамоанинг майдонда қандай ҳаракат қилиши ҳам катта аҳамиятга эга.
Мураббий айрим учрашувларда ишончли ғалабаларга эришилганини таъкидлар экан, Жанубий Кореяга қарши баҳсни ҳам алоҳида эслади. Унинг фикрича, мағлубиятга қарамай, жамоа кўрсатган ўйин ижобий таассурот қолдирган.
«Биз бир қатор учрашувларда ишончли ғалабаларга эришдик. Аммо мағлубиятга учраганимизда ҳам, хусусан, Жанубий Кореяга қарши ўйиндан кейин, майдонни қониқиш билан тарк этдик. Чунки жамоамизнинг ўйинидан мамнун эдик», — деди Каннаваро.
Бу ёндашув футболчиларнинг фақат таблода акс этган натижага эмас, балки ўйин интизоми, жамоавий ҳаракат ва тактик вазифаларни бажаришига ҳам эътибор қаратилаётганини кўрсатади.
Жаҳон чемпионати — «университетдаги маърузалардек»
Каннаваро суҳбат давомида жаҳон чемпионатида иштирок этиш терма жамоа учун қанчалик муҳим бўлганига ҳам тўхталди. У мазкур мусобақани футболчилар учун улкан тажриба манбаи сифатида баҳолади.
«Жаҳон чемпионатида катта иштиёқ билан иштирок этдик. Бу мусобақа биз учун гўё университетдаги маърузалардек бўлди — жуда кўп нарсани ўргандик. Натижалар қандай бўлишидан қатъи назар, мусобақадан анча кучайган ҳолда қайтдик. Шахсан мен учун эса бу унутилмас ой бўлди, ҳаётимдаги энг гўзал даврлардан бири сифатида ёдимда қолади», — деди италиялик мутахассис.
Жаҳон чемпионати каби юқори даражадаги мусобақада қатнашиш футболчиларга кучли рақибларга қарши ўйнаш, халқаро босимни ҳис қилиш ва ўз имкониятларини баҳолаш имконини беради. Каннаваронинг фикрича, бу тажриба кейинги мусобақаларда ҳам жамоага асқотиши мумкин.
17 ёшга тўлмаган футболчининг дебюти Каннаварони қувонтирди
Мураббийнинг алоҳида эътибор қаратган жиҳатларидан бири — ёш футболчиларга имконият бериш. Каннаваро қўл остида Муҳаммад Ҳакимов Ўзбекистон миллий терма жамоасида илк бор майдонга тушди. У дебютдан уч кун ўтиб 17 ёшга тўлган.
Каннаваро бу ҳолатни жамоада ёшларга ишонч билдирилаётганининг муҳим мисоли сифатида тилга олди.
«Биз ҳали вояга етмаган футболчига терма жамоада дебют қилиш имконини бердик. У ўйиндан уч кун кейин 17 ёшга тўлди. Бундай ҳолатдан қандай қилиб мамнун бўлмаслик мумкин?» — деди мураббий.
Ёш футболчиларнинг асосий терма жамоада имконият олиши улар учун катта масъулият билан бирга, ўсиш йўлида муҳим босқич ҳамдир. Бироқ бундай футболчиларнинг кейинги ривожи мунтазам ўйин амалиёти, тўғри тайёргарлик ва мураббийлар ишончига ҳам боғлиқ бўлади.
Энди асосий эътибор — Осиё кубогига
Каннаваро олдинда Ўзбекистонни яна бир жиддий синов кутаётганини таъкидлади. Гап 2027 йилги Осиё кубоги ҳақида бормоқда. Мураббий гуруҳ рақибларини осон деб ҳисобламайди, бироқ сўнгги даврда тўпланган тажриба жамоага ёрдам беришига ишонади.
«Бизни Осиё кубоги кутмоқда. Гуруҳимиз осон эмас, аммо биз сўнгги вақтда тўплаган тажрибамизнинг барчасини ҳисобга олган ҳолда мусобақага тайёргарлик кўряпмиз. Футбол федерацияси ҳам биргаликда амалга ошираётган ишларимиздан мамнун», — дея қўшимча қилди у.
Осиё кубоги-2027 Саудия Арабистонида 7 январдан 5 февралгача ўтказилиши режалаштирилган. Ўзбекистон терма жамоаси «B» гуруҳида Баҳрайн, КХДР ва Иордания билан куч синашади.
Каннаваро танлаган йўл ўз самарасини берадими?
Каннаваронинг интервьюсидаги асосий ғоя — Ўзбекистон терма жамоасида фақат бугунги натижалар эмас, балки эртанги кун учун ҳам иш олиб борилаётганидир. Таркибни ёшартириш, янги футболчиларга имконият бериш ва халқаро мусобақаларда орттирилган тажрибадан фойдаланиш ушбу жараённинг муҳим қисмлари ҳисобланади.
Албатта, мураббийнинг мамнунлиги ҳали олдиндаги барча вазифалар бажарилганини англатмайди. Жамоанинг ҳақиқий салоҳияти Осиё кубоги каби муҳим мусобақаларда яна бир бор синовдан ўтади.
Ўзбекистон мухлислари учун эса Каннаваронинг сўзларидаги энг умидли жиҳат шу: мураббий жамоанинг бугунги ҳолатидан қониқиш ҳосил қилмоқда ва унинг келажаги учун ишлашдан завқ оляпти. Энди бу ишончни майдондаги барқарор ўйин ва муҳим натижалар билан мустаҳкамлаш навбати футболчиларга келади.
Изоҳлар 0
…