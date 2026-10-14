FIFA Жанни Инфантинонинг оммадан сир тутилган қўшимча даромадлари можаросига ўралашди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- FIFA ўз президенти Жанни Инфантинога тўланган 1,5 миллион евро миқдоридаги қўшимча маблағни расмий ҳисоботлардан яширган.
- Ушбу яширин даромадлар ошкор бўлиши ортидан FIFA ичида мустақил текширув ўтказиш ва ташкилот раҳбариятини жавобгарликка тортиш бўйича талаблар кучаймоқда.
- Мигел Мадуро каби собиқ расмийлар бу ҳолатни FIFA қоидаларининг қўпол бузилиши деб атаб, зудлик билан холис суриштирув ўтказишни талаб қилмоқда.
Халқаро футбол федерацияси (FIFA) президенти Жанни Инфантино атрофида жиддий молиявий можаро авж олмоқда. Буюк Британиянинг нуфузли The Times нашри берган хабарга кўра, халқаро ташкилот ўз раҳбарига тўланган қарийб 1,5 миллион евро миқдоридаги қўшимча маблағни расмий молиявий ҳисоботлардан яширган.
Мазкур яширин даромадлар ошкор бўлиши ортидан FIFA ичида мустақил текширув ўтказиш ва ташкилот раҳбариятини жавобгарликка тортиш бўйича кескин талаблар илгари сурилмоқда.
Ҳисоботдаги 4,6 миллион ва «кўринмас» миллионлар
Жанжал марказида турган молиявий рақамлар қуйидагича:
Расмий кўрсатилган даромад: FIFA’нинг 2024 йил бўйича эълон қилинган расмий ҳисоботида Жанни Инфантинонинг йиллик даромади 4,6 миллион евро сифатида қайд этилган;
Шўба корхона орқали яширин тўлов: Бироқ, 2026 йилги жаҳон чемпионатини ташкил этиш ва бошқаришга масъул бўлган «FWC2026 US Inc» шўба корхонаси орқали президентга яна қарийб 1,5 миллион евро тўлаб берилгани расмий молиявий ҳужжатларга киритилмаган ва оммадан сир тутилган;
Майамидаги ҳашаматли ҳаёт тарзи: Манбаларга кўра, ушбу расман эълон қилинмаган маблағлар Инфантинонинг АҚШнинг Майами шаҳридаги дабдабали ва қимматбаҳо ҳаёт тарзи харажатларини қоплаш учун сарфланган бўлиши мумкин.
«Бу қоидаларнинг очиқчасига бузилишидир» — кескин баёнотлар
FIFA бошқарув қўмитасининг собиқ раиси Мигел Мадуро ушбу ҳолат юзасидан зудлик билан мустақил ва холис суриштирув ўтказишни талаб қилди:
Уставга зид ҳаракат: «Агар у FIFA’га алоқадор бўлган тузилма ва компаниялардан яширинча қўшимча тўловлар олаётган бўлса, бу ташкилотнинг амалдаги қоидаларини очиқ-ойдин ва қўпол тарзда бузишдир», — деди Мадуро;
Шаффофлик талаби: Собиқ расмий FIFA устави барча молиявий жараёнлар ва раҳбарларга тўланадиган ҳар қандай маблағлар бўйича тўлиқ шаффофликни талаб қилишини, бундай ҳолатлар эса ташкилот обрўсига путур етказишини таъкидлади.
Айни вақтда халқаро спорт жамоатчилиги ва молиявий экспертлар FIFA расмийларидан очиқланган мазкур яширин пул оқимлари бўйича расмий жавоб ва тушунтириш кутмоқда.
Изоҳлар 0
…