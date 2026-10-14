FIFA Жанни Инфантинонинг оммадан сир тутилган қўшимча даромадлари можаросига ўралашди

·58·Спорт
FIFA Жанни Инфантинонинг оммадан сир тутилган қўшимча даромадлари можаросига ўралашди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • FIFA ўз президенти Жанни Инфантинога тўланган 1,5 миллион евро миқдоридаги қўшимча маблағни расмий ҳисоботлардан яширган.
  • Ушбу яширин даромадлар ошкор бўлиши ортидан FIFA ичида мустақил текширув ўтказиш ва ташкилот раҳбариятини жавобгарликка тортиш бўйича талаблар кучаймоқда.
  • Мигел Мадуро каби собиқ расмийлар бу ҳолатни FIFA қоидаларининг қўпол бузилиши деб атаб, зудлик билан холис суриштирув ўтказишни талаб қилмоқда.

Халқаро футбол федерацияси (FIFA) президенти Жанни Инфантино атрофида жиддий молиявий можаро авж олмоқда. Буюк Британиянинг нуфузли The Times нашри берган хабарга кўра, халқаро ташкилот ўз раҳбарига тўланган қарийб 1,5 миллион евро миқдоридаги қўшимча маблағни расмий молиявий ҳисоботлардан яширган.

Мазкур яширин даромадлар ошкор бўлиши ортидан FIFA ичида мустақил текширув ўтказиш ва ташкилот раҳбариятини жавобгарликка тортиш бўйича кескин талаблар илгари сурилмоқда.

Ҳисоботдаги 4,6 миллион ва «кўринмас» миллионлар

Жанжал марказида турган молиявий рақамлар қуйидагича:

  • Расмий кўрсатилган даромад: FIFA’нинг 2024 йил бўйича эълон қилинган расмий ҳисоботида Жанни Инфантинонинг йиллик даромади 4,6 миллион евро сифатида қайд этилган;

  • Шўба корхона орқали яширин тўлов: Бироқ, 2026 йилги жаҳон чемпионатини ташкил этиш ва бошқаришга масъул бўлган «FWC2026 US Inc» шўба корхонаси орқали президентга яна қарийб 1,5 миллион евро тўлаб берилгани расмий молиявий ҳужжатларга киритилмаган ва оммадан сир тутилган;

  • Майамидаги ҳашаматли ҳаёт тарзи: Манбаларга кўра, ушбу расман эълон қилинмаган маблағлар Инфантинонинг АҚШнинг Майами шаҳридаги дабдабали ва қимматбаҳо ҳаёт тарзи харажатларини қоплаш учун сарфланган бўлиши мумкин.

«Бу қоидаларнинг очиқчасига бузилишидир» — кескин баёнотлар

FIFA бошқарув қўмитасининг собиқ раиси Мигел Мадуро ушбу ҳолат юзасидан зудлик билан мустақил ва холис суриштирув ўтказишни талаб қилди:

  • Уставга зид ҳаракат: «Агар у FIFA’га алоқадор бўлган тузилма ва компаниялардан яширинча қўшимча тўловлар олаётган бўлса, бу ташкилотнинг амалдаги қоидаларини очиқ-ойдин ва қўпол тарзда бузишдир», — деди Мадуро;

  • Шаффофлик талаби: Собиқ расмий FIFA устави барча молиявий жараёнлар ва раҳбарларга тўланадиган ҳар қандай маблағлар бўйича тўлиқ шаффофликни талаб қилишини, бундай ҳолатлар эса ташкилот обрўсига путур етказишини таъкидлади.

Айни вақтда халқаро спорт жамоатчилиги ва молиявий экспертлар FIFA расмийларидан очиқланган мазкур яширин пул оқимлари бўйича расмий жавоб ва тушунтириш кутмоқда.

Жанни ИнфантиноFIFAFWC2026 US IncМигел Мадуро
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

FIFA ва UEFA ўртасидаги жанжал АҚШ судига кўтарилдиFIFA ва UEFA ўртасидаги жанжал АҚШ судига кўтарилди29 сентябр 15:36Жанни Инфантино Килиан Мбаппенинг рекордларини олқишладиЖанни Инфантино Килиан Мбаппенинг рекордларини олқишлади5 август 01:58FIFA раҳбарияти Жаҳон чемпионати тижорат режасидан воз кечдиFIFA раҳбарияти Жаҳон чемпионати тижорат режасидан воз кечди1 август 05:32Бавария спорт директори FIFA ғоясидан норозилигини билдирдиБавария спорт директори FIFA ғоясидан норозилигини билдирди30 июл 12:36Инфантино ЖЧ-2026 иштирокчилари билан боғлиқ муаммолар ҳақида гапирдиИнфантино ЖЧ-2026 иштирокчилари билан боғлиқ муаммолар ҳақида гапирди11 июн 16:41Инфантино Тошкентда: “Янги Тошкент” ўйингоҳи, миллий терма ва U-20 мундиалига тайёргарликИнфантино Тошкентда: “Янги Тошкент” ўйингоҳи, миллий терма ва U-20 мундиалига тайёргарлик30 сентябр 21:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...