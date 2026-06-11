Инфантино ЖЧ-2026 иштирокчилари билан боғлиқ муаммолар ҳақида гапирди
Шимолий Америка қитъасининг уч йирик давлати — АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонлари мезбонлик қилаётган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионати расман старт олди. Бутун сайёра аҳли интизорлик билан кутган ушбу тарихий мусобақа бошланиши арафасида Халқаро футбол федерацияси (ФИФА) президенти Жанни Инфантино иштирокида махсус матбуот анжумани ташкил этилди. Унда ФИФА раҳбари оммавий ахборот воситалари ходимлари ва журналистларни турнир атрофидаги сиёсий баҳслардан бир оз узоқлашиб, эътиборни асосан футбол жозибасига қаратишга ва уни кўпроқ ёритишга даъват этди.
Жанни Инфантино матбуот анжуманида дунё аҳли учун ҳақиқий футбол карнавали бошланганини катта қувонч билан эълон қилди:
«Бу кунлар — бутун инсоният учун ҳақиқий хурсандчилик ва улкан футбол байрами онларидир. Мен жуда ҳам бахтиёрманки, яна саноқли соатлардан сўнг мусобақанинг расмий тўпи яшил майдон марказидан ўйинга киритилади. Охирида эса ғолиб жамоага жаҳоннинг энг олий соврини топширилади. Бу дунёдаги энг жозибали ва ҳайратланарли кубокдир. У бутун сайёрамиздаги миллионлаб инсонларга гўзал орзулар улашадиган бебаҳо трофей ҳисобланади.
Умид қиламанки, биз мусобақа давомида турли можароларни четга суриб, бир оз бўлса-да соф футбол ҳақида гаплашишга улгурамиз. Ахир барчамиз бу ерга айнан мана шу гўзал спорт туридан завқ олиш учун йиғилганмиз, тўғрими?», — деди ФИФА президенти ОАВ вакилларига юзланиб.
Шу билан бирга, ФИФА раҳбари мусобақанинг АҚШ ҳудудида ташкил этилаётганидан асло афсусланмаслигини қатъий таъкидлаб ўтди. Унинг фикрича, бу каби глобал ва улкан кўламдаги спорт тадбирларида ташкилий муаммолар бўлиши табиий ҳолдир:
«Ташкилий масалаларда маълум бир муаммолар нафақат АҚШда, балки Канада ва Мексикада ҳам мавжуд. Бундай миқёсдаги улкан тадбир учун бу мутлақо одатий ва кутилган жараёндир. Уларнинг барчасини бир лаҳзада ва бирданига тўлиқ ҳал этишнинг имкони бўлмаса керак», — дея қайд этди у.
Матбуот анжумани давомида журналистлар томонидан мундиал атрофида юзага келган энг оғриқли масала — Африка қитъасининг энг кучли ва тажрибали ҳакамларидан бири ҳисобланган Сомали вакилининг АҚШ ҳудудига киритилмагани ҳақида савол берилди. Инфантино ушбу вазиятга ўзгача ва хотиржам муносабат билдирди:
«Баъзан вазиятни тўғри баҳолаб, бир оз дам олиш ҳам керак. Биз давлатлар ҳукуматларини ёки маҳаллий полиция тизимини бошқарадиган бутун дунёнинг подшоҳлари эмасмиз», — дея давлатларнинг ички қонунчилиги ва хавфсизлик чораларига аралаша олмаслигини шаъма қилди ФИФА раҳбари.
Эслатиб ўтиш жоизки, мусобақа олдидан АҚШ чегарасини кесиб ўтаётган айрим таниқли футболчилар (жумладан, Ўзбекистон ва Бразилия терма жамоалари) ҳамда расмий ҳакамлар ҳаво бандаргоҳларида худди хавфли жиноятчилардек ҳаддан ташқари қаттиқ ва кучайтирилган хавфсизлик текширувларидан ўтказилаётгани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Африканинг энг обрўли ҳакамларидан бири эса виза ва кириш тизимидаги чекловлар туфайли умуман мамлакатга қўйилмаган. Шунга қарамай, ФИФА раҳбарияти яшил майдондаги соф спорт кураши тез орада бу ички муаммоларни унуттириб юборишига ишонч билдирмоқда.
Жаҳон чемпионатининг барча ташкилий ва тактик интригалари, Жанни Инфантинонинг янги баёнотлари ҳамда мундиалнинг энг қайноқ, эксклюзив ва шов-шувли янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…