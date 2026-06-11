Инфантино ЖЧ-2026 иштирокчилари билан боғлиқ муаммолар ҳақида гапирди

·28·Спорт
Инфантино ЖЧ-2026 иштирокчилари билан боғлиқ муаммолар ҳақида гапирди

Шимолий Америка қитъасининг уч йирик давлати — АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонлари мезбонлик қилаётган футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионати расман старт олди. Бутун сайёра аҳли интизорлик билан кутган ушбу тарихий мусобақа бошланиши арафасида Халқаро футбол федерацияси (ФИФА) президенти Жанни Инфантино иштирокида махсус матбуот анжумани ташкил этилди. Унда ФИФА раҳбари оммавий ахборот воситалари ходимлари ва журналистларни турнир атрофидаги сиёсий баҳслардан бир оз узоқлашиб, эътиборни асосан футбол жозибасига қаратишга ва уни кўпроқ ёритишга даъват этди.

Жанни Инфантино матбуот анжуманида дунё аҳли учун ҳақиқий футбол карнавали бошланганини катта қувонч билан эълон қилди:

«Бу кунлар — бутун инсоният учун ҳақиқий хурсандчилик ва улкан футбол байрами онларидир. Мен жуда ҳам бахтиёрманки, яна саноқли соатлардан сўнг мусобақанинг расмий тўпи яшил майдон марказидан ўйинга киритилади. Охирида эса ғолиб жамоага жаҳоннинг энг олий соврини топширилади. Бу дунёдаги энг жозибали ва ҳайратланарли кубокдир. У бутун сайёрамиздаги миллионлаб инсонларга гўзал орзулар улашадиган бебаҳо трофей ҳисобланади.

Умид қиламанки, биз мусобақа давомида турли можароларни четга суриб, бир оз бўлса-да соф футбол ҳақида гаплашишга улгурамиз. Ахир барчамиз бу ерга айнан мана шу гўзал спорт туридан завқ олиш учун йиғилганмиз, тўғрими?», — деди ФИФА президенти ОАВ вакилларига юзланиб.

Шу билан бирга, ФИФА раҳбари мусобақанинг АҚШ ҳудудида ташкил этилаётганидан асло афсусланмаслигини қатъий таъкидлаб ўтди. Унинг фикрича, бу каби глобал ва улкан кўламдаги спорт тадбирларида ташкилий муаммолар бўлиши табиий ҳолдир:

«Ташкилий масалаларда маълум бир муаммолар нафақат АҚШда, балки Канада ва Мексикада ҳам мавжуд. Бундай миқёсдаги улкан тадбир учун бу мутлақо одатий ва кутилган жараёндир. Уларнинг барчасини бир лаҳзада ва бирданига тўлиқ ҳал этишнинг имкони бўлмаса керак», — дея қайд этди у.

Матбуот анжумани давомида журналистлар томонидан мундиал атрофида юзага келган энг оғриқли масала — Африка қитъасининг энг кучли ва тажрибали ҳакамларидан бири ҳисобланган Сомали вакилининг АҚШ ҳудудига киритилмагани ҳақида савол берилди. Инфантино ушбу вазиятга ўзгача ва хотиржам муносабат билдирди:

«Баъзан вазиятни тўғри баҳолаб, бир оз дам олиш ҳам керак. Биз давлатлар ҳукуматларини ёки маҳаллий полиция тизимини бошқарадиган бутун дунёнинг подшоҳлари эмасмиз», — дея давлатларнинг ички қонунчилиги ва хавфсизлик чораларига аралаша олмаслигини шаъма қилди ФИФА раҳбари.

Эслатиб ўтиш жоизки, мусобақа олдидан АҚШ чегарасини кесиб ўтаётган айрим таниқли футболчилар (жумладан, Ўзбекистон ва Бразилия терма жамоалари) ҳамда расмий ҳакамлар ҳаво бандаргоҳларида худди хавфли жиноятчилардек ҳаддан ташқари қаттиқ ва кучайтирилган хавфсизлик текширувларидан ўтказилаётгани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Африканинг энг обрўли ҳакамларидан бири эса виза ва кириш тизимидаги чекловлар туфайли умуман мамлакатга қўйилмаган. Шунга қарамай, ФИФА раҳбарияти яшил майдондаги соф спорт кураши тез орада бу ички муаммоларни унуттириб юборишига ишонч билдирмоқда.

Жаҳон чемпионатининг барча ташкилий ва тактик интригалари, Жанни Инфантинонинг янги баёнотлари ҳамда мундиалнинг энг қайноқ, эксклюзив ва шов-шувли янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Жанни ИнфантиноFIFAAQShKanadaMeksika
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ФИФА клубларга бериладиган компенсациялар миқдорини расман эълон қилдиФИФА клубларга бериладиган компенсациялар миқдорини расман эълон қилдиБугун, 12:07«Реал» Камавинга ва Вальвердени трансферга қўйишга қарор қилди...«Реал» Камавинга ва Вальвердени трансферга қўйишга қарор қилди...Бугун, 11:25Жозе Моуринью Реал Мадридга қайтди: Майкл Оуен кутилмаган тайинлов ҳақидаЖозе Моуринью Реал Мадридга қайтди: Майкл Оуен кутилмаган тайинлов ҳақидаБугун, 11:20Жозе Моуринью Бернардо Силва трансферига аралашди: Реал Мадрид асосий даъвогарЖозе Моуринью Бернардо Силва трансферига аралашди: Реал Мадрид асосий даъвогарБугун, 11:14«Манчестер Сити» Винисиусни ўз сафига қўшиб олиш учун ҳаракат бошлади«Манчестер Сити» Винисиусни ўз сафига қўшиб олиш учун ҳаракат бошладиБугун, 11:10PSJ ва Ливерпул нишонидаги Аклиоуче ёзда жамоасини тарк этишини тасдиқладиPSJ ва Ливерпул нишонидаги Аклиоуче ёзда жамоасини тарк этишини тасдиқладиБугун, 10:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...