Тошкентда “FIFA Arena” очилди: Инфантино 90-мактабга ташриф буюриб, майдонни топширди

·4·Спорт
Тошкентда “FIFA Arena” очилди: Инфантино 90-мактабга ташриф буюриб, майдонни топширди

Халқаро футбол федерацияси (ФИФА) президенти Жанни Инфантино расмий ташриф билан Ўзбекистонга келиб, Тошкент шаҳридаги 90-сонли умумтаълим мактаби ҳудудида барпо этилган замонавий янги футбол майдонининг тантанали очилиш маросимида шахсан иштирок этди. Мазкур лойиҳа жаҳон миқёсида ёшлар орасида оммавий спортни ривожлантиришга қаратилган «FIFA Arena» глобал дастури доирасида амалга оширилди. Тантанали тадбирда Ўзбекистон Республикаси Спорт вазири, Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА) раҳбарияти, соҳа мутасаддилари ва ўзбек футболининг таниқли фахрийлари қатнашди.

Маросим давомида ФИФА раҳбари ёш футболчиларга ўзининг самимий тилакларини билдириб, эсдалик совғаларини тарқатди ҳамда мактаб ўқувчилари билан биргаликда эсдалик учун суратга тушди. Ушбу замонавий инфратузилма пойтахт ёшларининг мунтазам спорт билан шуғулланиши ва келажакда миллий терма жамоалар учун янги авлод иқтидорларини етиштириш йўлида хизмат қилади.

«Жаҳон футболи раҳбари, 90-мактаб ва “FIFA Arena” дастури»: 5 та асосий нуқта

Тошкентдаги тарихий очилиш маросими ва ФИФА ташаббуси бўйича энг муҳим фактлар:

  • Жанни Инфантинонинг шахсий иштироки: ФИФА раҳбари Тошкентдаги умумтаълим мактабида янги майдонни фойдаланишга топшириш тадбирида шахсан қатнашди;

  • «FIFA Arena» глобал ташаббуси: Замонавий спорт майдони болалар ва ёшлар футболини қўллаб-қувватлашга қаратилган халқаро дастур асосида қурилди;

  • Маҳаллий вазирлик ва ЎФА раҳбарияти: Очилишда Спорт вазири, Ўзбекистон футбол ассоциацияси раҳбарлари ва фахрий спортчилар жам бўлди;

  • Ўқувчиларга шахсий совғалар ва суратлар: Жанни Инфантино 90-мактабнинг ёш футболчиларига эсдалик совғаларини топшириб, улар билан мулоқотда бўлди;

  • Инфратузилмани кенгайтириш дастури: «FIFA Arena» доирасида бу каби замонавий майдонлар нафақат пойтахтда, балки республиканинг бошқа турли ҳудудларида ҳам барпо этилмоқда.

Тошкентда “FIFA Arena” очилди: Инфантино 90-мактабга ташриф буюриб, майдонни топширди

Тошкентдаги «FIFA Arena» лойиҳаси ва болалар футболи инфратузилмаси таснифи

Лойиҳа параметрлари, тадбир даражаси ва стратегик вазифалари бўйича таҳлилий жадвал:

Кўрсаткич ва таҳлил мезонлари

Белгиланган параметрлар ва тадбир тафсилотлари

Халқаро лойиҳа номи

«FIFA Arena» (ФИФАнинг ёшлар футболини қўллаб-қувватлаш дастури)

Майдон барпо этилган маскан

Тошкент шаҳри, 90-сонли умумтаълим мактаби ҳудуди

Олий мартабали меҳмон

Жанни Инфантино (ФИФА президенти)

Иштирок этган ташкилотлар

Спорт вазирлиги, Ўзбекистон футбол ассоциацияси, футбол фахрийлари

Асосий мақсад ва вазифа

Ўқувчиларни оммавий спортга жалб этиш, сифатли машғулот шароити яратиш

Эришиладиган натижа

Мактаб спортини ривожлантириш ва маҳаллий селекция базасини мустаҳкамлаш

Тошкентда “FIFA Arena” очилди: Инфантино 90-мактабга ташриф буюриб, майдонни топширди

Футбол ва стратегик ривожланиш экспертизаси: Нега ФИФАнинг мактабларга кириб келиши муҳим?

Халқаро спорт экспертлари, футбол функционерлари ва болалар мураббийларининг хулосалари:

  • «Пойдевор — мактаб ва маҳалладан бошланади»: Дунё футболи грандлари (Бразилия, Испания, Франция) муваффақиятининг бош омили — болалар қадами етадиган жойда сифатли майдонларнинг бўлишидир; «FIFA Arena» лойиҳаси мактаб ҳовлисидаги чанг ёки асфальт майдонларни замонавий қопламали, хавфсиз футбол ареналарига айлантириб, иқтидорларнинг эрта кашф этилишини таъминлайди;

  • Ўзбекистоннинг ФИФА учун стратегик ҳамкорлиги: Жанни Инфантинонинг мамлакатимизга тез-тез ташриф буюриши ва оммавий мактаб лойиҳаларида шахсан иштирок этиши — Ўзбекистондаги спорт ислоҳотлари ҳамда ёшлар терма жамоаларининг халқаро майдондаги ютуқларига жаҳон ташкилоти томонидан берилаётган юксак ишонч белгисидир;

  • Келажак чемпионларига руҳий қанот: Мактаб ўқувчиси ўз майдонининг очилишида дунё футболининг 1-рақамли раҳбарини кўриши, ундан совға олиши боланинг онгида улкан орзу ва мақсадларни уйғотади; бу майдонлардан эртага қитъа ва жаҳон чемпионатларида порлайдиган юлдузлар чиқиши шубҳасиз.

Сизнингча, мактаблар ҳудудида «FIFA Arena» каби халқаро стандартдаги майдонларнинг кўпайиши миллий футболимиз даражасини қанчалик тез юқорига кўтаради? Сиз ўз фарзандингиз ёки маҳаллангиздаги мактабда ҳам худди шундай майдон қурилишини истармидингиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек ёшлар футболидаги ушбу тарихий воқеа таҳлилини барча мухлислар билан баҳам кўринг!

Жанни ИнфантиноFIFA ArenaТошкентЎзбекистон футбол ассоциацияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Каннаваро Тошкентга қайтди: мураббийларга қандай сигнал берди? (видео)Каннаваро Тошкентга қайтди: мураббийларга қандай сигнал берди? (видео)31 июл 13:41Деббие Хюитт FIFA раҳбариятидан шаффофликни талаб қилдиДеббие Хюитт FIFA раҳбариятидан шаффофликни талаб қилди17 сентябр 21:17Инфантино жазосиз қоладими? ХОҚнинг сигнали маълум бўлди...Инфантино жазосиз қоладими? ХОҚнинг сигнали маълум бўлди...19 июл 16:22Инфантино Трампнинг ЖЧ-2026даги ролини алоҳида эътироф этдиИнфантино Трампнинг ЖЧ-2026даги ролини алоҳида эътироф этди18 июл 09:42Жанни Инфантино Килиан Мбаппенинг рекордларини олқишладиЖанни Инфантино Килиан Мбаппенинг рекордларини олқишлади5 август 01:58FIFA раҳбарияти Жаҳон чемпионати тижорат режасидан воз кечдиFIFA раҳбарияти Жаҳон чемпионати тижорат режасидан воз кечди1 август 05:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди