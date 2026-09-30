Тошкентда “FIFA Arena” очилди: Инфантино 90-мактабга ташриф буюриб, майдонни топширди
Халқаро футбол федерацияси (ФИФА) президенти Жанни Инфантино расмий ташриф билан Ўзбекистонга келиб, Тошкент шаҳридаги 90-сонли умумтаълим мактаби ҳудудида барпо этилган замонавий янги футбол майдонининг тантанали очилиш маросимида шахсан иштирок этди. Мазкур лойиҳа жаҳон миқёсида ёшлар орасида оммавий спортни ривожлантиришга қаратилган «FIFA Arena» глобал дастури доирасида амалга оширилди. Тантанали тадбирда Ўзбекистон Республикаси Спорт вазири, Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА) раҳбарияти, соҳа мутасаддилари ва ўзбек футболининг таниқли фахрийлари қатнашди.
Маросим давомида ФИФА раҳбари ёш футболчиларга ўзининг самимий тилакларини билдириб, эсдалик совғаларини тарқатди ҳамда мактаб ўқувчилари билан биргаликда эсдалик учун суратга тушди. Ушбу замонавий инфратузилма пойтахт ёшларининг мунтазам спорт билан шуғулланиши ва келажакда миллий терма жамоалар учун янги авлод иқтидорларини етиштириш йўлида хизмат қилади.
«Жаҳон футболи раҳбари, 90-мактаб ва “FIFA Arena” дастури»: 5 та асосий нуқта
Тошкентдаги тарихий очилиш маросими ва ФИФА ташаббуси бўйича энг муҳим фактлар:
Жанни Инфантинонинг шахсий иштироки: ФИФА раҳбари Тошкентдаги умумтаълим мактабида янги майдонни фойдаланишга топшириш тадбирида шахсан қатнашди;
«FIFA Arena» глобал ташаббуси: Замонавий спорт майдони болалар ва ёшлар футболини қўллаб-қувватлашга қаратилган халқаро дастур асосида қурилди;
Маҳаллий вазирлик ва ЎФА раҳбарияти: Очилишда Спорт вазири, Ўзбекистон футбол ассоциацияси раҳбарлари ва фахрий спортчилар жам бўлди;
Ўқувчиларга шахсий совғалар ва суратлар: Жанни Инфантино 90-мактабнинг ёш футболчиларига эсдалик совғаларини топшириб, улар билан мулоқотда бўлди;
Инфратузилмани кенгайтириш дастури: «FIFA Arena» доирасида бу каби замонавий майдонлар нафақат пойтахтда, балки республиканинг бошқа турли ҳудудларида ҳам барпо этилмоқда.
Тошкентдаги «FIFA Arena» лойиҳаси ва болалар футболи инфратузилмаси таснифи
Лойиҳа параметрлари, тадбир даражаси ва стратегик вазифалари бўйича таҳлилий жадвал:
Кўрсаткич ва таҳлил мезонлари
Белгиланган параметрлар ва тадбир тафсилотлари
Халқаро лойиҳа номи
«FIFA Arena» (ФИФАнинг ёшлар футболини қўллаб-қувватлаш дастури)
Майдон барпо этилган маскан
Тошкент шаҳри, 90-сонли умумтаълим мактаби ҳудуди
Олий мартабали меҳмон
Жанни Инфантино (ФИФА президенти)
Иштирок этган ташкилотлар
Спорт вазирлиги, Ўзбекистон футбол ассоциацияси, футбол фахрийлари
Асосий мақсад ва вазифа
Ўқувчиларни оммавий спортга жалб этиш, сифатли машғулот шароити яратиш
Эришиладиган натижа
Мактаб спортини ривожлантириш ва маҳаллий селекция базасини мустаҳкамлаш
Футбол ва стратегик ривожланиш экспертизаси: Нега ФИФАнинг мактабларга кириб келиши муҳим?
Халқаро спорт экспертлари, футбол функционерлари ва болалар мураббийларининг хулосалари:
«Пойдевор — мактаб ва маҳалладан бошланади»: Дунё футболи грандлари (Бразилия, Испания, Франция) муваффақиятининг бош омили — болалар қадами етадиган жойда сифатли майдонларнинг бўлишидир; «FIFA Arena» лойиҳаси мактаб ҳовлисидаги чанг ёки асфальт майдонларни замонавий қопламали, хавфсиз футбол ареналарига айлантириб, иқтидорларнинг эрта кашф этилишини таъминлайди;
Ўзбекистоннинг ФИФА учун стратегик ҳамкорлиги: Жанни Инфантинонинг мамлакатимизга тез-тез ташриф буюриши ва оммавий мактаб лойиҳаларида шахсан иштирок этиши — Ўзбекистондаги спорт ислоҳотлари ҳамда ёшлар терма жамоаларининг халқаро майдондаги ютуқларига жаҳон ташкилоти томонидан берилаётган юксак ишонч белгисидир;
Келажак чемпионларига руҳий қанот: Мактаб ўқувчиси ўз майдонининг очилишида дунё футболининг 1-рақамли раҳбарини кўриши, ундан совға олиши боланинг онгида улкан орзу ва мақсадларни уйғотади; бу майдонлардан эртага қитъа ва жаҳон чемпионатларида порлайдиган юлдузлар чиқиши шубҳасиз.
Сизнингча, мактаблар ҳудудида «FIFA Arena» каби халқаро стандартдаги майдонларнинг кўпайиши миллий футболимиз даражасини қанчалик тез юқорига кўтаради? Сиз ўз фарзандингиз ёки маҳаллангиздаги мактабда ҳам худди шундай майдон қурилишини истармидингиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек ёшлар футболидаги ушбу тарихий воқеа таҳлилини барча мухлислар билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…