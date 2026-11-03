Даҳшатли фожиа: “Тенерифе” ҳужумчиси дарвозабон билан тўқнашиб ҳаётдан кўз юмди (видео)

·95·Спорт
Даҳшатли фожиа: “Тенерифе” ҳужумчиси дарвозабон билан тўқнашиб ҳаётдан кўз юмди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Тенерифе» клубининг 30 ёшли ҳужумчиси Хесус де Мигел 2 ноябр куни «Андорра» жамоасига қарши ўйинда дарвозабон Хесус Овоно билан тўқнашиб, олган оғир тан жароҳатлари оқибатида 3 ноябр куни шифохонада вафот этди.
  • Ҳодиса ўйиннинг қўшиб берилган дақиқаларида дарвозабоннинг майдон ташқарисига чиқиб, ҳужумчи билан ҳавода қаттиқ тўқнашиши натижасида юз берди.

Испания ва жаҳон футболи оғир йўқотишга учради. Сегунда (Испания иккинчи дивизиони) иштирокчиси «Тенерифе» клубининг 30 ёшли ҳужумчиси Хесус де Мигел (Jesús de Miguel Alameda) олган оғир тан жароҳати оқибатида 3 ноябрь куни эрталаб шифохонанинг жонлантириш бўлимида вафот этди.

Мудҳиш ҳодиса 2 ноябрь оқшомида Канар оролларидаги «Эстадио Элиодоро Родригес Лопес» стадионида, «Тенерифе» ҳамда «Андорра» жамоалари ўртасидаги баҳсда юз берди. Ҳисоб 2:2 бўлиб турган ва ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқалар ўтиб бораётган бир пайтда де Мигел ғалаба тўпини киритиш мақсадида олдинга ташланган эди.

Дарвозабоннинг хавфли сакраши ва майдонда тўхтаган юрак

Ҳужумчининг ҳаётига зомин бўлган тўқнашув саноқли сониялар ичида рўй берди:

  • Дарвозадан узоққа чиқиш: Ҳимоячилар ортига ташланган тўпни қайтариш ниятида меҳмонлар посбони Хесус Овоно ўз жарима майдончасини анча тарк этиб, деярли марказий айлана яқинигача югуриб чиқди;

  • Қаттиқ тўқнашув: Ҳавода тўпни эгаллашга интилган дарвозабон тиззасини олдинга чўзиб сакради ва катта тезликда келаётган де Мигел билан тўқнашди. Зарба бевосита ҳужумчининг кўкрак қафаси ҳамда бош қисмига тўғри келди;

  • Ҳушдан кетиш: Тўқнашув зарбидан де Мигел шу заҳоти ҳушини йўқотиб, майсазор узра қулади. Шифокорлар беш дақиқадан ортиқ вақт давомида майдонда биринчи ёрдам кўрсатди ва футболчи зудлик билан замбилда тез ёрдам машинасига олиб чиқилди;

  • Қизил карточка ва тўхтатилган ўйин: Қоидани кескин бузган дарвозабонга тўғридан-тўғри қизил карточка кўрсатилди, бош ҳакам эса икки жамоа вакиллари билан маслаҳатлашиб, учрашувни муддатидан аввал бутунлай тўхтатишга қарор қилди;

  • Йўлда юрак тўхташи: «Тенерифе» клуби маълумотига кўра, футболчини клиникага олиб кетишаётган вақтда унинг юраги уришдан тўхтаган. Тиббиёт ходимлари юрак фаолиятини қайта тиклаб, уни интенсив терапия бўлимига жойлаштиришга муваффақ бўлган.

Бир кечада сўнган умид

Шифохонадан дастлаб умидбахш хабарлар чиққанди — 2 ноябрь оқшомида клуб футболчининг аҳволи оғир бўлса-да, барқарорлашганини билдирди. Бироқ тун ярмида вазият кескин ёмонлашди:

  • Неврологик ҳолатнинг пасайиши: Сешанба тонгида де Мигелнинг неврологик кўрсаткичлари оғир даражада пасайиб кетди;

  • Расмий таъзия: 3 ноябрь тонгида шифокорлар унинг биологик ўлимини қайд этди. «Биз буткул карахт ҳолатдамиз, томоғимизга тиқилган алам билан бўлган воқеага ишонгимиз келмаяпти. “Тенерифе” клуби Хесус де Мигел Аламеданинг фожиали ўлимини чуқур қайғу билан маълум қилади», — дейилади клубнинг расмий баёнотида.

Испания ва УЕФА мотамда: Барча учрашувлар қолдирилди

Футболчининг бевосита майдонда олган жароҳати сабабли вафот этиши халқаро спорт ҳамжамиятини қаттиқ ларзага солди:

  • Ўйинларнинг бекор қилиниши: Испания Қироллик футбол федерацияси (RFEF) 3 ноябрь кунига белгиланган барча расмий баҳсларни, жумладан, эркаклар ва аёллар ўртасидаги мамлакат Кубоги учрашувларини ҳамда ёшлар терма жамоасининг тақдимотини тўхтатди;

  • Еврокубокларда бир дақиқалик сукут: УЕФА жорий ҳафтада Чемпионлар Лигаси ва бошқа барча қитъа турнирлари учрашувлари олдидан бир дақиқалик сукут эълон қилиш бўйича кўрсатма берди.

Мадрид футболи тарбияланувчиси бўлган Хесус де Мигел ўз фаолиятини «Леганес» тизимида бошлаган ва 2025 йил ёзида «Тенерифе»га кўчиб ўтган эди. У аввалги мавсумда «Кастельон» сафида 11 та гол уриб, жамоанинг иккинчи дивизионга чиқишида катта ҳисса қўшганди. Ушбу фожиали баҳс унинг ҳаётидаги сўнгги ўйин бўлиб қолди.

Хесус де МигелТенерифеИспания футболи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Осасуна» клуби бош мураббий Луис Мигель Рамисни истеъфога чиқарди«Осасуна» клуби бош мураббий Луис Мигель Рамисни истеъфога чиқарди12 октябр 18:24Собиқ ФИФА рефериси Мадрид дербисидаги даҳшатли ҳакамлик хатосини фош қилдиСобиқ ФИФА рефериси Мадрид дербисидаги даҳшатли ҳакамлик хатосини фош қилди23 сентябр 07:04Рўзиқул Бердиев ОЧЛ-2 старти олдидан «Ал-Халдия»га қарши кураш сирларини очдиРўзиқул Бердиев ОЧЛ-2 старти олдидан «Ал-Халдия»га қарши кураш сирларини очди16 сентябр 06:18Фьюрининг навбатдаги найранги иш бермади: Усикнинг жамоаси таклифни кескин рад этди!Фьюрининг навбатдаги найранги иш бермади: Усикнинг жамоаси таклифни кескин рад этди!9 сентябр 09:03Канада бош мураббийи Ўзбекистонни осон таслим бўлмайдиган жамоа дедиКанада бош мураббийи Ўзбекистонни осон таслим бўлмайдиган жамоа деди2 июн 12:3240 ёшида янги саҳифа: ЖЧ-2026 қаҳрамони Возиня «Коло-Коло»га ўтди40 ёшида янги саҳифа: ЖЧ-2026 қаҳрамони Возиня «Коло-Коло»га ўтди4 август 10:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози