Даҳшатли фожиа: “Тенерифе” ҳужумчиси дарвозабон билан тўқнашиб ҳаётдан кўз юмди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Тенерифе» клубининг 30 ёшли ҳужумчиси Хесус де Мигел 2 ноябр куни «Андорра» жамоасига қарши ўйинда дарвозабон Хесус Овоно билан тўқнашиб, олган оғир тан жароҳатлари оқибатида 3 ноябр куни шифохонада вафот этди.
- Ҳодиса ўйиннинг қўшиб берилган дақиқаларида дарвозабоннинг майдон ташқарисига чиқиб, ҳужумчи билан ҳавода қаттиқ тўқнашиши натижасида юз берди.
Испания ва жаҳон футболи оғир йўқотишга учради. Сегунда (Испания иккинчи дивизиони) иштирокчиси «Тенерифе» клубининг 30 ёшли ҳужумчиси Хесус де Мигел (Jesús de Miguel Alameda) олган оғир тан жароҳати оқибатида 3 ноябрь куни эрталаб шифохонанинг жонлантириш бўлимида вафот этди.
Мудҳиш ҳодиса 2 ноябрь оқшомида Канар оролларидаги «Эстадио Элиодоро Родригес Лопес» стадионида, «Тенерифе» ҳамда «Андорра» жамоалари ўртасидаги баҳсда юз берди. Ҳисоб 2:2 бўлиб турган ва ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқалар ўтиб бораётган бир пайтда де Мигел ғалаба тўпини киритиш мақсадида олдинга ташланган эди.
Дарвозабоннинг хавфли сакраши ва майдонда тўхтаган юрак
Ҳужумчининг ҳаётига зомин бўлган тўқнашув саноқли сониялар ичида рўй берди:
Дарвозадан узоққа чиқиш: Ҳимоячилар ортига ташланган тўпни қайтариш ниятида меҳмонлар посбони Хесус Овоно ўз жарима майдончасини анча тарк этиб, деярли марказий айлана яқинигача югуриб чиқди;
Қаттиқ тўқнашув: Ҳавода тўпни эгаллашга интилган дарвозабон тиззасини олдинга чўзиб сакради ва катта тезликда келаётган де Мигел билан тўқнашди. Зарба бевосита ҳужумчининг кўкрак қафаси ҳамда бош қисмига тўғри келди;
Ҳушдан кетиш: Тўқнашув зарбидан де Мигел шу заҳоти ҳушини йўқотиб, майсазор узра қулади. Шифокорлар беш дақиқадан ортиқ вақт давомида майдонда биринчи ёрдам кўрсатди ва футболчи зудлик билан замбилда тез ёрдам машинасига олиб чиқилди;
Қизил карточка ва тўхтатилган ўйин: Қоидани кескин бузган дарвозабонга тўғридан-тўғри қизил карточка кўрсатилди, бош ҳакам эса икки жамоа вакиллари билан маслаҳатлашиб, учрашувни муддатидан аввал бутунлай тўхтатишга қарор қилди;
Йўлда юрак тўхташи: «Тенерифе» клуби маълумотига кўра, футболчини клиникага олиб кетишаётган вақтда унинг юраги уришдан тўхтаган. Тиббиёт ходимлари юрак фаолиятини қайта тиклаб, уни интенсив терапия бўлимига жойлаштиришга муваффақ бўлган.
Бир кечада сўнган умид
Шифохонадан дастлаб умидбахш хабарлар чиққанди — 2 ноябрь оқшомида клуб футболчининг аҳволи оғир бўлса-да, барқарорлашганини билдирди. Бироқ тун ярмида вазият кескин ёмонлашди:
Неврологик ҳолатнинг пасайиши: Сешанба тонгида де Мигелнинг неврологик кўрсаткичлари оғир даражада пасайиб кетди;
Расмий таъзия: 3 ноябрь тонгида шифокорлар унинг биологик ўлимини қайд этди. «Биз буткул карахт ҳолатдамиз, томоғимизга тиқилган алам билан бўлган воқеага ишонгимиз келмаяпти. “Тенерифе” клуби Хесус де Мигел Аламеданинг фожиали ўлимини чуқур қайғу билан маълум қилади», — дейилади клубнинг расмий баёнотида.
Испания ва УЕФА мотамда: Барча учрашувлар қолдирилди
Футболчининг бевосита майдонда олган жароҳати сабабли вафот этиши халқаро спорт ҳамжамиятини қаттиқ ларзага солди:
Ўйинларнинг бекор қилиниши: Испания Қироллик футбол федерацияси (RFEF) 3 ноябрь кунига белгиланган барча расмий баҳсларни, жумладан, эркаклар ва аёллар ўртасидаги мамлакат Кубоги учрашувларини ҳамда ёшлар терма жамоасининг тақдимотини тўхтатди;
Еврокубокларда бир дақиқалик сукут: УЕФА жорий ҳафтада Чемпионлар Лигаси ва бошқа барча қитъа турнирлари учрашувлари олдидан бир дақиқалик сукут эълон қилиш бўйича кўрсатма берди.
Мадрид футболи тарбияланувчиси бўлган Хесус де Мигел ўз фаолиятини «Леганес» тизимида бошлаган ва 2025 йил ёзида «Тенерифе»га кўчиб ўтган эди. У аввалги мавсумда «Кастельон» сафида 11 та гол уриб, жамоанинг иккинчи дивизионга чиқишида катта ҳисса қўшганди. Ушбу фожиали баҳс унинг ҳаётидаги сўнгги ўйин бўлиб қолди.
Изоҳлар 0
…