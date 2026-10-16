Европа Лигаси 2-турида “Ювентус”, “Бенфика” ва “Борнмут” клублари ғалабага эришди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Европа Лигаси 2-турида "Ювентус" сафарда "Селта"ни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, 6 очко билан 1-ўринга кўтарилди.
- "Бенфика" эса "Селтик"ни 4:1 ҳисобида йирик ҳисобда таслим этиб, 6 очко билан 3-ўринни эгаллади.
- "Борнмут" ҳам ўз майдонида "Штурм"ни 3:0 ҳисобида мағлубиятга учратиб, 6 очко билан 5-ўринга жойлашди.
Европа Лигаси умумий босқичининг 2-тури доирасида яна бир қатор муҳим ва кескин тўқнашувлар бўлиб ўтди. Италия гранди «Ювентус» Испания сафарида ирода кўрсатиб, ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқаларда ғалаба тўпини киритди ва 6 очко билан мусобақа жадвалининг 1-поғонасига кўтарилди. Шунингдек, Англиянинг «Борнмут» ва Португалиянинг «Бенфика» жамоалари ҳам йирик ҳисобдаги муваффақиятларга эришиб, пешқадамлар сафидан мустаҳкам ўрин олди.
«Ювентус» Вигода қийинчилик билан ғалабани илиб кетди
Турнир жадвалининг 1-ўрнига даъвогарлик қилаётган «Ювентус» сафарда «Селта» меҳмони бўлиб, ҳақиқий драматик баҳс гувоҳига айланди:
Испанларнинг тезкор зарбаси: 18-дақиқада Альварес мезбонларни олдинга олиб чиқди ва «Селта» узоқ вақт давомида ҳисобни ушлаб турди;
Мувозанат тикланди: 58-дақиқада Волтемаде мувозанатни тиклаб, туринликларга ишонч бағишлади;
90+3-дақиқадаги ечим: 64-дақиқада захирадан майдонга тушган Рандал Коло Муани 93-дақиқада рақиб дарвозасини ишғол қилиб, «Ювентус»га ўта муҳим сафар ғалабасини (1:2) тортиқ этди.
«Селта» — «Ювентус» 1:2
Голлар: Альварес (18) — Волтемаде (58), Коло Муани (90+3).
«Селта»: Раду, Хави, Лаго, Маркос, Руэда (Нунес, 85), Фебас, Мориба, Каррейра, Альварес, Жутгла (Аспас, 75), Виллиот.
«Ювентус»: Викарио, Калулу, Гатти (Бремер, 70), Келли, Маккенни, Копмейнерс (Дуглас Луис, 82), Сарр, Камбьязо, Консейсау (Нико Гонсалес, 64), Алайбегович (Коло Муани, 64), Волтемаде.
«Бенфика» Лиссабонда «Селтик»ни аяб ўтирмади
Португалиянинг «Бенфика» жамоаси Шотландия чемпиони «Селтик» устидан 4:1 ҳисобида ёрқин ва ишончли ғалабага эришди:
Дураннинг бенефиси: Лиссабонликлар сафида Дуран 5-дақиқадаёқ пенальтини аниқ амалга ошириб, ҳисобни очди ва 36-дақиқада дублини расмийлаштирди;
Йирик ҳисоб: 23-дақиқада Баҳ, 89-дақиқада эса Павлидис ўз ҳисобига гол ёздириб қўйди. Шотландияликлар сафида С.Дураннинг 63-дақиқадаги голи фақатгина тасалли вазифасини ўтади. Ушбу ғалабадан сўнг «Бенфика» 6 очко билан 3-ўринга жойлашди.
«Бенфика» — «Селтик» 4:1
Голлар: Дуран (5 пен, 36), Баҳ (23), Павлидис (89) — С.Дуран (63).
«Борнмут»дан ишончли йирик ҳисоб: 3:0
Англия Премьер-лигаси вакили «Борнмут» ўз майдонида Австриянинг «Штурм» клубини қабул қилиб, ҳеч қандай қийинчиликсиз 3 та жавобсиз тўп киритди:
Эванилсон ҳисобни очди: Биринчи бўлим якунида (43-дақиқа) Эванилсон мезбонларни олдинга олиб чиқди;
Нуқтани қўйган голлар: Иккинчи бўлимда Райян (76) ҳамда ҳакам қўшиб берган вақтда Родригес (90+2) тўп киритиб, якуний 3:0 ҳисобини расмийлаштирди. «Борнмут» 6 очко билан турнир жадвалининг 5-поғонасидан жой олди.
«Борнмут» — «Штурм» 3:0
Голлар: Эванилсон (43), Райян (76), Родригес (90+2).
«Борнмут»: Петрович, Кук, Солер, Доак (Адли, 84), Адамс (Кристи, 70), Силва, Смит, Таверниер (Клюйверт, 70), Диакете, Эванилсон (Райян, 70), Родригес.
Изоҳлар 0
…