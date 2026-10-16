Европа Лигаси 2-турида “Ювентус”, “Бенфика” ва “Борнмут” клублари ғалабага эришди

·45·Спорт
Европа Лигаси 2-турида “Ювентус”, “Бенфика” ва “Борнмут” клублари ғалабага эришди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Европа Лигаси 2-турида "Ювентус" сафарда "Селта"ни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, 6 очко билан 1-ўринга кўтарилди.
  • "Бенфика" эса "Селтик"ни 4:1 ҳисобида йирик ҳисобда таслим этиб, 6 очко билан 3-ўринни эгаллади.
  • "Борнмут" ҳам ўз майдонида "Штурм"ни 3:0 ҳисобида мағлубиятга учратиб, 6 очко билан 5-ўринга жойлашди.

Европа Лигаси умумий босқичининг 2-тури доирасида яна бир қатор муҳим ва кескин тўқнашувлар бўлиб ўтди. Италия гранди «Ювентус» Испания сафарида ирода кўрсатиб, ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқаларда ғалаба тўпини киритди ва 6 очко билан мусобақа жадвалининг 1-поғонасига кўтарилди. Шунингдек, Англиянинг «Борнмут» ва Португалиянинг «Бенфика» жамоалари ҳам йирик ҳисобдаги муваффақиятларга эришиб, пешқадамлар сафидан мустаҳкам ўрин олди.

«Ювентус» Вигода қийинчилик билан ғалабани илиб кетди

Турнир жадвалининг 1-ўрнига даъвогарлик қилаётган «Ювентус» сафарда «Селта» меҳмони бўлиб, ҳақиқий драматик баҳс гувоҳига айланди:

  • Испанларнинг тезкор зарбаси: 18-дақиқада Альварес мезбонларни олдинга олиб чиқди ва «Селта» узоқ вақт давомида ҳисобни ушлаб турди;

  • Мувозанат тикланди: 58-дақиқада Волтемаде мувозанатни тиклаб, туринликларга ишонч бағишлади;

  • 90+3-дақиқадаги ечим: 64-дақиқада захирадан майдонга тушган Рандал Коло Муани 93-дақиқада рақиб дарвозасини ишғол қилиб, «Ювентус»га ўта муҳим сафар ғалабасини (1:2) тортиқ этди.

«Селта» — «Ювентус» 1:2

Голлар: Альварес (18) — Волтемаде (58), Коло Муани (90+3).

  • «Селта»: Раду, Хави, Лаго, Маркос, Руэда (Нунес, 85), Фебас, Мориба, Каррейра, Альварес, Жутгла (Аспас, 75), Виллиот.

  • «Ювентус»: Викарио, Калулу, Гатти (Бремер, 70), Келли, Маккенни, Копмейнерс (Дуглас Луис, 82), Сарр, Камбьязо, Консейсау (Нико Гонсалес, 64), Алайбегович (Коло Муани, 64), Волтемаде.

«Бенфика» Лиссабонда «Селтик»ни аяб ўтирмади

Португалиянинг «Бенфика» жамоаси Шотландия чемпиони «Селтик» устидан 4:1 ҳисобида ёрқин ва ишончли ғалабага эришди:

  • Дураннинг бенефиси: Лиссабонликлар сафида Дуран 5-дақиқадаёқ пенальтини аниқ амалга ошириб, ҳисобни очди ва 36-дақиқада дублини расмийлаштирди;

  • Йирик ҳисоб: 23-дақиқада Баҳ, 89-дақиқада эса Павлидис ўз ҳисобига гол ёздириб қўйди. Шотландияликлар сафида С.Дураннинг 63-дақиқадаги голи фақатгина тасалли вазифасини ўтади. Ушбу ғалабадан сўнг «Бенфика» 6 очко билан 3-ўринга жойлашди.

«Бенфика» — «Селтик» 4:1

Голлар: Дуран (5 пен, 36), Баҳ (23), Павлидис (89) — С.Дуран (63).

«Борнмут»дан ишончли йирик ҳисоб: 3:0

Англия Премьер-лигаси вакили «Борнмут» ўз майдонида Австриянинг «Штурм» клубини қабул қилиб, ҳеч қандай қийинчиликсиз 3 та жавобсиз тўп киритди:

  • Эванилсон ҳисобни очди: Биринчи бўлим якунида (43-дақиқа) Эванилсон мезбонларни олдинга олиб чиқди;

  • Нуқтани қўйган голлар: Иккинчи бўлимда Райян (76) ҳамда ҳакам қўшиб берган вақтда Родригес (90+2) тўп киритиб, якуний 3:0 ҳисобини расмийлаштирди. «Борнмут» 6 очко билан турнир жадвалининг 5-поғонасидан жой олди.

«Борнмут» — «Штурм» 3:0

Голлар: Эванилсон (43), Райян (76), Родригес (90+2).

  • «Борнмут»: Петрович, Кук, Солер, Доак (Адли, 84), Адамс (Кристи, 70), Силва, Смит, Таверниер (Клюйверт, 70), Диакете, Эванилсон (Райян, 70), Родригес.

ЮвентусБенфикаБорнмутСелтик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бенфика — Селтик: таркиблар ва жонли матнБенфика — Селтик: таркиблар ва жонли матнКеча 22:48Вангелис Павлидис нега А Серия ва Ла Лига клубларининг нишонида турибди?Вангелис Павлидис нега А Серия ва Ла Лига клубларининг нишонида турибди?12 октябр 09:53Чемпионлар лигасида ҳал қилувчи қуръа: 7 жуфтлик аниқ бўлдиЧемпионлар лигасида ҳал қилувчи қуръа: 7 жуфтлик аниқ бўлди3 август 22:27Алекс Охладе-Чамберлаин Селтик билан шартномасини узайтирдиАлекс Охладе-Чамберлаин Селтик билан шартномасини узайтирди5 июл 13:54Роббие Кеане Селтик бош мураббийлигига асосий номзод бўлиб турибдиРоббие Кеане Селтик бош мураббийлигига асосий номзод бўлиб турибди2 июн 03:15Европадаги америкалик футболчилар: Пулисик муаммолари ва Трустйнинг чемпионлик орзусиЕвропадаги америкалик футболчилар: Пулисик муаммолари ва Трустйнинг чемпионлик орзуси11 май 03:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...