Вангелис Павлидис нега А Серия ва Ла Лига клубларининг нишонида турибди?

·15·Спорт
Вангелис Павлидис нега А Серия ва Ла Лига клубларининг нишонида турибди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Португалиянинг «Бенфика» клуби ҳужумчиси Вангелис Павлидис ўзининг сермаҳсуллиги билан А Серия ва Ла Лига клубларининг диққатини тортди.
  • «Барселона», «Ювентус» ва «Милан» каби грандлар 27 ёшли грециялик футболчини ўз сафига қўшиб олмоқчи.
  • «Бенфика»
  • Павлидисни камида 100 миллион еврога баҳоламоқда, бу эса трансфер бозорида катта рақобатни келтириб чиқариши мумкин.

Португалиянинг «Бенфика» клуби сафида порлаётган грециялик тўпурар Вангелис Павлидис трансфер бозоридаги энг харидоргир фигуралардан бирига айланмоқда. Жорий мавсумдаги ақлбовар қилмас сермаҳсуллиги туфайли 27 ёшли ҳужумчи нафақат Каталония гранди, балки Италия футболининг икки йирик байроқдори — Туриннинг «Ювентус» ҳамда «Милан» клубларининг ҳам диққат марказига тушди.

Таниқли трансфер инсайдери Экрем Конурнинг хабар беришича, Италия жамоалари грециялик ҳужумчининг ҳар бир ўйинини синчковлик билан кузатиб бормоқда ва уни қўлга киритиш йўлида жиддий курашга тайёрланмоқда.

«Барселона»га янги рақобатчилар: А Серия гигантлари нима режалаштирмоқда?

Европанинг етакчи клублари ҳужум чизиғини кучайтириш учун бир вақтнинг ўзида ҳаракатга келишди:

  • «Барселона»нинг устувор режаси: Шу ҳафта бошида Каталония клуби Роберт Левандовскига муносиб ўринбосар сифатида айнан Павлидис номзодини кўриб чиқаётгани ҳақида хабарлар тарқалган эди;

  • Турин ва Милан клубининг аралашуви: «Ювентус» ва «Милан» ҳам ўз ҳужум чизиғини модернизация қилиш мақсадида пойгага қўшилди ва «Барселона»га кескин молиявий ҳамда спорт рақобатини таклиф этишга шайланмоқда.

Лиссабон клубининг қатъий талаби: 100 миллион евролик баҳо

«Бенфика» ўз етакчиларини осонликча ва арзон нархга қўйиб юбормаслиги билан машҳур:

  • Улкан бадал пули: Аввалроқ тарқалган маълумотларга қараганда, Лиссабон клуби раҳбарияти ўз снайперини 100 миллион евродан кам бўлмаган нархда сотиб, катта молиявий фойда кўришни мўлжалламоқда;

  • Шартномавий устунлик: «Бургутлар» молиявий барқарорликка эга бўлгани боис, грандлар ўртасидаги рақобатдан унумли фойдаланиб, трансфер нархини максимал даражагача кўтариш имкониятига эга.

Феноменал статистика: 7 та учрашувда 10 та голли ҳаракат

Павлидис атрофидаги бундай қизғин қизиқиш унинг майдондаги ажойиб кўрсаткичлари билан тўлиқ оқланади:

  • 8 та гол ва 2 та ассист: Грециялик ҳужумчи Португалия Примейра лигасининг жорий мавсумида бор-йўғи 7 та учрашувда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасига 8 та тўп киритди ҳамда 2 та голли узатмага муаллифлик қилди;

  • Майдондаги барқарорлик: У ҳар бир ўйинда ўртача биттадан кўпроқ самарали ҳаракатни амалга ошириб, чемпионат тўпурарлар пойгасида ишонч билан пешқадамлик қилмоқда.

Агар Вангелис Павлидис ушбу шиддатини мавсум охиригача сақлаб қолса, ёзги трансфер ойнасида Европанинг уч гранди ўртасида сўнгги йилларнинг энг йирик ва қимматбаҳо трансфер жангларидан бири кечиши муқаррар.

Вангелис ПавлидисБенфикаБарселонаЮвентус
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона ва Ювентус Манчестер Юнайтед ҳужумчиси билан алоқага чиқдиБарселона ва Ювентус Манчестер Юнайтед ҳужумчиси билан алоқага чиқди6 октябр 12:57«Барселона» янги ҳужумчи изламоқда: Деку Португалияга йўл олди...«Барселона» янги ҳужумчи изламоқда: Деку Португалияга йўл олди...21 август 20:06Жозе Моуринио расман яна «Реал» клуби бош мураббийи этиб тайинландиЖозе Моуринио расман яна «Реал» клуби бош мураббийи этиб тайинланди12 июн 00:00Барселона ва Челси Андреа Камбиасо учун курашга киришди: Араужо алмашувга таклиф этилдиБарселона ва Челси Андреа Камбиасо учун курашга киришди: Араужо алмашувга таклиф этилди18 июн 20:17Душан Влахович Ювентус билан шартномани узайтирмади ва жамоани тарк этадиДушан Влахович Ювентус билан шартномани узайтирмади ва жамоани тарк этади3 июн 21:33Ювентус Роберт Левандовски трансферидан воз кечмоқдаЮвентус Роберт Левандовски трансферидан воз кечмоқда7 май 15:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди