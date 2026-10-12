Вангелис Павлидис нега А Серия ва Ла Лига клубларининг нишонида турибди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Португалиянинг «Бенфика» клуби ҳужумчиси Вангелис Павлидис ўзининг сермаҳсуллиги билан А Серия ва Ла Лига клубларининг диққатини тортди.
- «Барселона», «Ювентус» ва «Милан» каби грандлар 27 ёшли грециялик футболчини ўз сафига қўшиб олмоқчи.
- «Бенфика»
- Павлидисни камида 100 миллион еврога баҳоламоқда, бу эса трансфер бозорида катта рақобатни келтириб чиқариши мумкин.
Португалиянинг «Бенфика» клуби сафида порлаётган грециялик тўпурар Вангелис Павлидис трансфер бозоридаги энг харидоргир фигуралардан бирига айланмоқда. Жорий мавсумдаги ақлбовар қилмас сермаҳсуллиги туфайли 27 ёшли ҳужумчи нафақат Каталония гранди, балки Италия футболининг икки йирик байроқдори — Туриннинг «Ювентус» ҳамда «Милан» клубларининг ҳам диққат марказига тушди.
Таниқли трансфер инсайдери Экрем Конурнинг хабар беришича, Италия жамоалари грециялик ҳужумчининг ҳар бир ўйинини синчковлик билан кузатиб бормоқда ва уни қўлга киритиш йўлида жиддий курашга тайёрланмоқда.
«Барселона»га янги рақобатчилар: А Серия гигантлари нима режалаштирмоқда?
Европанинг етакчи клублари ҳужум чизиғини кучайтириш учун бир вақтнинг ўзида ҳаракатга келишди:
«Барселона»нинг устувор режаси: Шу ҳафта бошида Каталония клуби Роберт Левандовскига муносиб ўринбосар сифатида айнан Павлидис номзодини кўриб чиқаётгани ҳақида хабарлар тарқалган эди;
Турин ва Милан клубининг аралашуви: «Ювентус» ва «Милан» ҳам ўз ҳужум чизиғини модернизация қилиш мақсадида пойгага қўшилди ва «Барселона»га кескин молиявий ҳамда спорт рақобатини таклиф этишга шайланмоқда.
Лиссабон клубининг қатъий талаби: 100 миллион евролик баҳо
«Бенфика» ўз етакчиларини осонликча ва арзон нархга қўйиб юбормаслиги билан машҳур:
Улкан бадал пули: Аввалроқ тарқалган маълумотларга қараганда, Лиссабон клуби раҳбарияти ўз снайперини 100 миллион евродан кам бўлмаган нархда сотиб, катта молиявий фойда кўришни мўлжалламоқда;
Шартномавий устунлик: «Бургутлар» молиявий барқарорликка эга бўлгани боис, грандлар ўртасидаги рақобатдан унумли фойдаланиб, трансфер нархини максимал даражагача кўтариш имкониятига эга.
Феноменал статистика: 7 та учрашувда 10 та голли ҳаракат
Павлидис атрофидаги бундай қизғин қизиқиш унинг майдондаги ажойиб кўрсаткичлари билан тўлиқ оқланади:
8 та гол ва 2 та ассист: Грециялик ҳужумчи Португалия Примейра лигасининг жорий мавсумида бор-йўғи 7 та учрашувда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасига 8 та тўп киритди ҳамда 2 та голли узатмага муаллифлик қилди;
Майдондаги барқарорлик: У ҳар бир ўйинда ўртача биттадан кўпроқ самарали ҳаракатни амалга ошириб, чемпионат тўпурарлар пойгасида ишонч билан пешқадамлик қилмоқда.
Агар Вангелис Павлидис ушбу шиддатини мавсум охиригача сақлаб қолса, ёзги трансфер ойнасида Европанинг уч гранди ўртасида сўнгги йилларнинг энг йирик ва қимматбаҳо трансфер жангларидан бири кечиши муқаррар.
Изоҳлар 0
…