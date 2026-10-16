Элитда қолиш учун кураш: “Сурхон”- “Хоразм” ва «Бунёдкор» — «Сўғдиёна» баҳсида дуранг

·1·Спорт
Элитда қолиш учун кураш: “Сурхон”- “Хоразм” ва «Бунёдкор» — «Сўғдиёна» баҳсида дуранг

Футбол бўйича Ўзбекистон Суперлигасининг 24-тури доирасида турнир жадвалининг қуйи қисмидан жой олган жамоалар ўртасидаги кескин ва муросасиз баҳслар бўлиб ўтди. Зоминда номинал меҳмон сифатида тўп сурган Жиззахнинг «Сўғдиёна» клуби Тошкентнинг «Бунёдкор» жамоасига қарши баҳсда сўнгги дақиқаларда ғалабани қўлдан чиқарди.

Суперлигада қолиш учун астойдил кураш олиб бораётган «Сурхон» ва «Хоразм» клублари ўртасидаги учрашувда эса мухлислар гол кўришмади.

«Бунёдкор»нинг 84-дақиқадаги жавоб зарбаси: 1:1

Жиззахликлар дастлабки бўлимда ташаббусни қўлга олиб, ҳисобда олдинга чиқиб олган бўлса-да, «қалдирғочлар» охиригача курашиб, муҳим бир очкони илиб кетишди:

  • Мавлонқуловнинг голи: Баҳснинг 28-дақиқасида Самандар Мавлонқулов «Сўғдиёна»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди;

  • Жокер Кривокапич: Иккинчи бўлимнинг 60-дақиқасида захирадан майдонга тушган легионер Матия Кривокапич 84-дақиқада рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, мувозанатни тиклади.

Суперлига. 24-тур

«Бунёдкор» — «Сўғдиёна» 1:1

Голлар: Матия Кривокапич (84) — Самандар Мавлонқулов (28).

  • «Бунёдкор»: Абдумавлон Абдужалилов, Сардор Раҳмонов (Иван Букрин, 32), Дмитрий Плетнёв (Ислом Анваров, 60), Амир Тўрақулов, Сардор Абдунабиев (Матия Кривокапич, 60), Муҳаммад Ҳакимов, Шаҳзод Неъматжонов (Абдулҳамид Икромов, 60), Наримон Аҳмаджонов (Музаффар Олимжонов, 75), Носир Абдусаломов, Шамсиддин Турсунмаҳаммадов, Азизбек Тўлқинбеков.

  • «Сўғдиёна»: Милан Митрович, Зоир Жўрабоев, Ислом Қобилов, Беҳруз Жуматов, Зенан Займович (Жамшид Болтабоев, 46), Жавоҳир Қаҳрамонов (Абдулазиз Абдурашидов, 68), Филип Иванович, Люпчо Дориев (Шоҳруз Камолов, 84), Оллоберган Каримов, Самандар Мавлонқулов (Забиҳилло Ўринбоев, 84), Нодир Сойибов.

  • Огоҳлантириш: Дмитрий Плетнёв (18).

Термиздаги кураш: Дарвозалар дахлсиз қолди

Элитада жон сақлаб қолиш йўлида ҳар икки томон учун «олтинга тенг» ҳисобланган учрашувда хавфли вазиятлар кўп бўлганига қарамай, ҳисоб очилмади:

  • Эҳтиёткор футбол: Мудофаага катта эътибор қаратган «Сурхон» ҳам, сафарда тўп сурган «Хоразм» ҳам ҳимояда хатога йўл қўймасликни биринчи ўринга қўйди;

  • Бир очколик наф: Мазкур дуранг термизликларни 28 очко билан 12-ўринда, «Хоразм»ни эса 23 очко билан 14-поғонада қолдирди.

«Сурхон» — «Хоразм» 0:0

  • «Сурхон»: Даврон Мерганов, Беҳзод Шамсиев, Достон Турсунов (Муҳаммадали Мусахонов, 84), Ҳумоюн Шербўтаев, Суннатулла Абдуллажонов (Камрон Юсупов, 68), Ричард Фрайдей (Мирмаҳмуд Мирусмонов, 90+4), Диёр Рамазонов (Беҳруз Ўктамов, 68), Сарвар Абдуҳамидов, Торнике Зебниаури (Фарҳод Солиҳжонов, 90+4), Беҳруз Шукуруллаев, Беҳруз Шайдулов.

  • «Хоразм»: Умид Эргашев, Аббос Отахонов, Сардор Азимов (Азиз Ахроров, 85), Рафаэл Тавареш (Умид Султонов, 90+1), Элзио Лоҳан (Нуржаҳон Музаффаров, 90+1), Диёр Ортиқбоев, Суннатуллоҳ Ҳамиджонов, Азиз Пирмуҳаммадов, Аброр Хусинов, Рустам Абдуҳамидов (Темур Исмаилов, 85), Рафаэл Сабино (Нодир Абдухолиқов, 63).

  • Огоҳлантиришлар: Рафаэл Тавареш (50), Диёр Ортиқбоев (66).

Суперлиганинг 24-туридан кейин турнир жадвалининг пастки қисмида элитада қолиш учун кечаётган кураш янада қизғин паллага кириб бормоқда.

БунёдкорСўғдиёнаСамандар МавлонқуловМатия Кривокапич
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Бунёдкор»га яна трансфер тақиқи: академияга ҳам таъсир қилди«Бунёдкор»га яна трансфер тақиқи: академияга ҳам таъсир қилди29 сентябр 17:20«Жар»да эрта гол ва мустаҳкам мудофаа: «Сурхон» муҳим ғалабани қўлга киритди!«Жар»да эрта гол ва мустаҳкам мудофаа: «Сурхон» муҳим ғалабани қўлга киритди!20 сентябр 20:11Суперлиганинг 23-турида бир нечта муҳим баҳслар бўлиб ўтадиСуперлиганинг 23-турида бир нечта муҳим баҳслар бўлиб ўтади7 октябр 06:43«Сурхон» сафарда «Қўқон-1912»ни кичик ҳисобда мағлуб этди«Сурхон» сафарда «Қўқон-1912»ни кичик ҳисобда мағлуб этди3 август 22:16Футбол ҳафтаси: 19-турда «Пахтакор», «Насаф» ва «Локомотив»ни оғир синовлар кутмоқда!Футбол ҳафтаси: 19-турда «Пахтакор», «Насаф» ва «Локомотив»ни оғир синовлар кутмоқда!23 август 17:00Иродали камбэк ва 4 та гол: «Сўғдиёна» сафарда «Сурхон»ни мағлуб этди!Иродали камбэк ва 4 та гол: «Сўғдиёна» сафарда «Сурхон»ни мағлуб этди!13 август 21:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди