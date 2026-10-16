Элитда қолиш учун кураш: “Сурхон”- “Хоразм” ва «Бунёдкор» — «Сўғдиёна» баҳсида дуранг
Футбол бўйича Ўзбекистон Суперлигасининг 24-тури доирасида турнир жадвалининг қуйи қисмидан жой олган жамоалар ўртасидаги кескин ва муросасиз баҳслар бўлиб ўтди. Зоминда номинал меҳмон сифатида тўп сурган Жиззахнинг «Сўғдиёна» клуби Тошкентнинг «Бунёдкор» жамоасига қарши баҳсда сўнгги дақиқаларда ғалабани қўлдан чиқарди.
Суперлигада қолиш учун астойдил кураш олиб бораётган «Сурхон» ва «Хоразм» клублари ўртасидаги учрашувда эса мухлислар гол кўришмади.
«Бунёдкор»нинг 84-дақиқадаги жавоб зарбаси: 1:1
Жиззахликлар дастлабки бўлимда ташаббусни қўлга олиб, ҳисобда олдинга чиқиб олган бўлса-да, «қалдирғочлар» охиригача курашиб, муҳим бир очкони илиб кетишди:
Мавлонқуловнинг голи: Баҳснинг 28-дақиқасида Самандар Мавлонқулов «Сўғдиёна»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди;
Жокер Кривокапич: Иккинчи бўлимнинг 60-дақиқасида захирадан майдонга тушган легионер Матия Кривокапич 84-дақиқада рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, мувозанатни тиклади.
Суперлига. 24-тур
«Бунёдкор» — «Сўғдиёна» 1:1
Голлар: Матия Кривокапич (84) — Самандар Мавлонқулов (28).
«Бунёдкор»: Абдумавлон Абдужалилов, Сардор Раҳмонов (Иван Букрин, 32), Дмитрий Плетнёв (Ислом Анваров, 60), Амир Тўрақулов, Сардор Абдунабиев (Матия Кривокапич, 60), Муҳаммад Ҳакимов, Шаҳзод Неъматжонов (Абдулҳамид Икромов, 60), Наримон Аҳмаджонов (Музаффар Олимжонов, 75), Носир Абдусаломов, Шамсиддин Турсунмаҳаммадов, Азизбек Тўлқинбеков.
«Сўғдиёна»: Милан Митрович, Зоир Жўрабоев, Ислом Қобилов, Беҳруз Жуматов, Зенан Займович (Жамшид Болтабоев, 46), Жавоҳир Қаҳрамонов (Абдулазиз Абдурашидов, 68), Филип Иванович, Люпчо Дориев (Шоҳруз Камолов, 84), Оллоберган Каримов, Самандар Мавлонқулов (Забиҳилло Ўринбоев, 84), Нодир Сойибов.
Огоҳлантириш: Дмитрий Плетнёв (18).
Термиздаги кураш: Дарвозалар дахлсиз қолди
Элитада жон сақлаб қолиш йўлида ҳар икки томон учун «олтинга тенг» ҳисобланган учрашувда хавфли вазиятлар кўп бўлганига қарамай, ҳисоб очилмади:
Эҳтиёткор футбол: Мудофаага катта эътибор қаратган «Сурхон» ҳам, сафарда тўп сурган «Хоразм» ҳам ҳимояда хатога йўл қўймасликни биринчи ўринга қўйди;
Бир очколик наф: Мазкур дуранг термизликларни 28 очко билан 12-ўринда, «Хоразм»ни эса 23 очко билан 14-поғонада қолдирди.
«Сурхон» — «Хоразм» 0:0
«Сурхон»: Даврон Мерганов, Беҳзод Шамсиев, Достон Турсунов (Муҳаммадали Мусахонов, 84), Ҳумоюн Шербўтаев, Суннатулла Абдуллажонов (Камрон Юсупов, 68), Ричард Фрайдей (Мирмаҳмуд Мирусмонов, 90+4), Диёр Рамазонов (Беҳруз Ўктамов, 68), Сарвар Абдуҳамидов, Торнике Зебниаури (Фарҳод Солиҳжонов, 90+4), Беҳруз Шукуруллаев, Беҳруз Шайдулов.
«Хоразм»: Умид Эргашев, Аббос Отахонов, Сардор Азимов (Азиз Ахроров, 85), Рафаэл Тавареш (Умид Султонов, 90+1), Элзио Лоҳан (Нуржаҳон Музаффаров, 90+1), Диёр Ортиқбоев, Суннатуллоҳ Ҳамиджонов, Азиз Пирмуҳаммадов, Аброр Хусинов, Рустам Абдуҳамидов (Темур Исмаилов, 85), Рафаэл Сабино (Нодир Абдухолиқов, 63).
Огоҳлантиришлар: Рафаэл Тавареш (50), Диёр Ортиқбоев (66).
Суперлиганинг 24-туридан кейин турнир жадвалининг пастки қисмида элитада қолиш учун кечаётган кураш янада қизғин паллага кириб бормоқда.
Изоҳлар 0
…