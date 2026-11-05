Тошкентда сенсация: “Хоразм” “Бунёдкор”ни мағлуб этиб, жадвалда юқорига кўтарилди

·56·Спорт
Тошкентда сенсация: “Хоразм” “Бунёдкор”ни мағлуб этиб, жадвалда юқорига кўтарилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон Суперлигасининг 27-тури доирасида Тошкентда кечган баҳсда «Хоразм» клуби «Бунёдкор» устидан 2:1 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди.
  • Меҳмонлар сафида Суҳроб Иззатов ва Азизбек Пирмуҳаммадов гол урган бўлса, мезбонларнинг ягона голига Матия Кривокапич муаллифлик қилди.
  • Ушбу натижадан сўнг 26 очкога эга бўлган «Хоразм»
  • 13-ўринга кўтарилди, «Бунёдкор» эса қўшимча кўрсаткичлар эвазига 14-поғонага тушиб кетди.

Ўзбекистон Суперлигасининг 27-тури шиддатли ва муросасиз баҳс билан старт олди. Пойтахтда бўлиб ўтган турнинг очилиш ўйинида Тошкентнинг «Бунёдкор» клуби Урганчнинг «Хоразм» жамоасини қабул қилди. Кескин курашларга бой бўлган беллашувда Вали Султонов бошчилигидаги меҳмонлар 2:1 ҳисобида муҳим ва иродали ғалабани қўлга киритди.

Ушбу муваффақият турнир жадвалининг қуйи қисмидаги вазиятни тубдан ўзгартириб юборди ва жамоаларнинг поғона алмашишига сабаб бўлди.

Биринчи бўлимда ҳал бўлган тақдир: Тезкор гол ва жавоб зарбаси

Учрашув меҳмонларнинг фаол ҳужумлари билан бошланди ва голлар асосан илк бўлимда киритилди:

  • Тезкор гол ва ташаббус: Баҳснинг ҳали 5-дақиқасидаёқ Суҳроб Иззатов рақиб дарвозасини ишғол этиб, «Хоразм»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди (0:1);

  • «Қалдирғочлар»нинг жавоби: Ўтказиб юборилган тўпдан сўнг ҳужумга зўр берган «Бунёдкор» 33-дақиқага келиб мувозанатни тиклади — Матия Кривокапич ўз имкониятидан унумли фойдаланди (1:1);

  • Ҳал қилувчи зарба: Бироқ мезбонларнинг қувончи узоққа чўзилмади. Орадан атиги 4 дақиқа ўтиб, 37-дақиқада Азизбек Пирмуҳаммадов урганчликларга ғалаба келтирувчи гол муаллифига айланди (1:2).

Турнир жадвалидаги кескин бурилиш

Қўлга киритилган 3 очко «Хоразм» учун лигада қолиш курашида бебаҳо аҳамият касб этди:

  • Поғона алмашинуви: Мазкур ғалабадан сўнг «Хоразм» жамғарган очколари сонини 26 тага етказиб, 13-ўринга кўтарилди;

  • «Бунёдкор» пастга шўнғиди: Тошкент клуби ҳам ўз ҳисобида 26 очкога эга бўлиб турган бўлса-да, ўзаро ўйинлар ва қўшимча кўрсаткичлар туфайли 14-поғонага тушиб кетди.

Ўйин қайдномаси: Суперлига, 27-тур

«Бунёдкор» – «Хоразм» 1:2

  • Голлар: Матия Кривокапич (33) — Суҳроб Иззатов (5), Азизбек Пирмуҳаммадов (37).

  • «Бунёдкор»: Абдумавлон Абдужалилов, Сардор Раҳмонов (Иван Букрин, 69), Матия Кривокапич, Амир Тўрақулов, Муҳаммад Ҳакимов, Музаффар Олимжонов (Сардор Абдунабиев, 64), Наримонжон Аҳмаджонов, Ислом Анваров (Носир Абдусаломов, 57), Абдулҳамид Икромов (Шаҳзоджон Неъматжонов, 64), Шамсиддин Турсунмаҳаммадов, Азизбек Тўлқунбеков.

  • «Хоразм»: Умиджон Эргашев, Сардор Азимов (Темурбек Исмаилов, 57), Рафаэль Тавареш, Элзио Лоҳан, Диёр Ортиқбоев, Данил Нугуманов, Матия Ром, Суҳроб Иззатов, Азизбек Пирмуҳаммадов, Рустамжон Абдуҳамидов, Рафаэль Сабино (Максим Ширяев, 71).

Ўзбекистон СуперлигасиБунёдкорХоразм
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Бунёдкор»га яна трансфер тақиқи: академияга ҳам таъсир қилди«Бунёдкор»га яна трансфер тақиқи: академияга ҳам таъсир қилди29 сентябр 17:20«Бунёдкор» ўз майдонида «Бухоро»ни таслим этди: Клуб хавфли ҳудуддан узоқлашмоқда«Бунёдкор» ўз майдонида «Бухоро»ни таслим этди: Клуб хавфли ҳудуддан узоқлашмоқда19 сентябр 22:49Элитда қолиш учун кураш: “Сурхон”- “Хоразм” ва «Бунёдкор» — «Сўғдиёна» баҳсида дурангЭлитда қолиш учун кураш: “Сурхон”- “Хоразм” ва «Бунёдкор» — «Сўғдиёна» баҳсида дуранг16 октябр 22:07Суперлиганинг 23-турида бир нечта муҳим баҳслар бўлиб ўтадиСуперлиганинг 23-турида бир нечта муҳим баҳслар бўлиб ўтади7 октябр 06:43«Локомотив» «Бунёдкор»ни сафдан чиқариб, чорак финалга йўл олди«Локомотив» «Бунёдкор»ни сафдан чиқариб, чорак финалга йўл олди15 сентябр 21:374 та гол ва иродали камбэк: «Қизилқум» Урганчда «Хоразм»ни 3:1 ҳисобида таслим этди!4 та гол ва иродали камбэк: «Қизилқум» Урганчда «Хоразм»ни 3:1 ҳисобида таслим этди!22 сентябр 06:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози