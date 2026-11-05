Тошкентда сенсация: “Хоразм” “Бунёдкор”ни мағлуб этиб, жадвалда юқорига кўтарилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Суперлигасининг 27-тури доирасида Тошкентда кечган баҳсда «Хоразм» клуби «Бунёдкор» устидан 2:1 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди.
- Меҳмонлар сафида Суҳроб Иззатов ва Азизбек Пирмуҳаммадов гол урган бўлса, мезбонларнинг ягона голига Матия Кривокапич муаллифлик қилди.
- Ушбу натижадан сўнг 26 очкога эга бўлган «Хоразм»
- 13-ўринга кўтарилди, «Бунёдкор» эса қўшимча кўрсаткичлар эвазига 14-поғонага тушиб кетди.
Ўзбекистон Суперлигасининг 27-тури шиддатли ва муросасиз баҳс билан старт олди. Пойтахтда бўлиб ўтган турнинг очилиш ўйинида Тошкентнинг «Бунёдкор» клуби Урганчнинг «Хоразм» жамоасини қабул қилди. Кескин курашларга бой бўлган беллашувда Вали Султонов бошчилигидаги меҳмонлар 2:1 ҳисобида муҳим ва иродали ғалабани қўлга киритди.
Ушбу муваффақият турнир жадвалининг қуйи қисмидаги вазиятни тубдан ўзгартириб юборди ва жамоаларнинг поғона алмашишига сабаб бўлди.
Биринчи бўлимда ҳал бўлган тақдир: Тезкор гол ва жавоб зарбаси
Учрашув меҳмонларнинг фаол ҳужумлари билан бошланди ва голлар асосан илк бўлимда киритилди:
Тезкор гол ва ташаббус: Баҳснинг ҳали 5-дақиқасидаёқ Суҳроб Иззатов рақиб дарвозасини ишғол этиб, «Хоразм»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди (0:1);
«Қалдирғочлар»нинг жавоби: Ўтказиб юборилган тўпдан сўнг ҳужумга зўр берган «Бунёдкор» 33-дақиқага келиб мувозанатни тиклади — Матия Кривокапич ўз имкониятидан унумли фойдаланди (1:1);
Ҳал қилувчи зарба: Бироқ мезбонларнинг қувончи узоққа чўзилмади. Орадан атиги 4 дақиқа ўтиб, 37-дақиқада Азизбек Пирмуҳаммадов урганчликларга ғалаба келтирувчи гол муаллифига айланди (1:2).
Турнир жадвалидаги кескин бурилиш
Қўлга киритилган 3 очко «Хоразм» учун лигада қолиш курашида бебаҳо аҳамият касб этди:
Поғона алмашинуви: Мазкур ғалабадан сўнг «Хоразм» жамғарган очколари сонини 26 тага етказиб, 13-ўринга кўтарилди;
«Бунёдкор» пастга шўнғиди: Тошкент клуби ҳам ўз ҳисобида 26 очкога эга бўлиб турган бўлса-да, ўзаро ўйинлар ва қўшимча кўрсаткичлар туфайли 14-поғонага тушиб кетди.
Ўйин қайдномаси: Суперлига, 27-тур
«Бунёдкор» – «Хоразм» 1:2
Голлар: Матия Кривокапич (33) — Суҳроб Иззатов (5), Азизбек Пирмуҳаммадов (37).
«Бунёдкор»: Абдумавлон Абдужалилов, Сардор Раҳмонов (Иван Букрин, 69), Матия Кривокапич, Амир Тўрақулов, Муҳаммад Ҳакимов, Музаффар Олимжонов (Сардор Абдунабиев, 64), Наримонжон Аҳмаджонов, Ислом Анваров (Носир Абдусаломов, 57), Абдулҳамид Икромов (Шаҳзоджон Неъматжонов, 64), Шамсиддин Турсунмаҳаммадов, Азизбек Тўлқунбеков.
«Хоразм»: Умиджон Эргашев, Сардор Азимов (Темурбек Исмаилов, 57), Рафаэль Тавареш, Элзио Лоҳан, Диёр Ортиқбоев, Данил Нугуманов, Матия Ром, Суҳроб Иззатов, Азизбек Пирмуҳаммадов, Рустамжон Абдуҳамидов, Рафаэль Сабино (Максим Ширяев, 71).
Изоҳлар 0
…