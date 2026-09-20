«Жар»да эрта гол ва мустаҳкам мудофаа: «Сурхон» муҳим ғалабани қўлга киритди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Сурхон»
- «Қўқон-1912» устидан 1:0 ҳисобида минимал ғалабага эришди, голни 8-дақиқада Торнике Зебниаури киритди.
- «Сурхон»нинг мустаҳкам мудофааси рақибнинг барча ҳужумларини бесамар қолдирди ва жамоага 3 очко тақдим этди.
- Ушбу ғалаба «Сурхон»ни 10-ўринга кўтариб, 26 очкога етказди, «Қўқон-1912» эса 20 очко билан 15-ўринда қолди.
Ўзбекистон Суперлигасининг 22-тури доирасида турнир жадвалининг қуйи қисмидан узоқлашиш учун курашаётган икки принципиал жамоа ўртасидаги баҳс кескин ва муросасиз руҳда ўтди. Тошкентдаги «Жар» стадионида Термизнинг «Сурхон» клуби «Қўқон-1912» футболчиларини қабул қилиб, минимал — 1:0 ҳисобида муҳим ғалабани расмийлаштирди. Ўйин тақдирини ҳал қилган ягона гол учрашувнинг дастлабки дақиқалариданоқ киритилди: 8-дақиқада термизликларнинг легионери Торнике Зебниаури чаққонлик кўрсатиб, жамоасининг ҳужумини аниқ зарба билан голга айлантирди.
Ушбу эрта голдан сўнг водийликлар мувозанатни тиклаш мақсадида тинимсиз олдинга талпинган бўлса-да, «Сурхон» мудофааси ва дарвозабон хатосиз ҳаракат қилиб, рақибнинг барча ҳужумларини бесамар қолдирди. Қўлга киритилган ушбу қимматли 3 очко эвазига «Сурхон» ўз очколарини 26 тага етказиб, турнир жадвалида 10-поғонага кўтарилди, 20 очкода қолиб кетган «Қўқон-1912» эса хавфли 15-ўринда қолиб, элитадаги ўрнини сақлаб қолиш вазифасини янада мураккаблаштирди.
Хўш, 80 дақиқадан ортиқ вақт давомида ҳисобни сақлаб қолишга эришган «Сурхон» тактикаси нимаси билан ажралиб турди, «Қўқон-1912»нинг ҳужум чизиғи нега оқсамоқда ва ушбу ғалаба термизликлар учун мавсум охири олдидан қандай стратегик аҳамият касб этади?
«Зебниаурининг тезкор голи ва «Жар»даги қамал»: Баҳс хроникаси
Учрашув давомида кузатилган асосий воқеалар ва бурилиш нуқталари:
8-дақиқадаги ҳал қилувчи зарба: Торнике Зебниаури учрашув бошиданоқ рақиб ҳимоясидаги бўшлиқдан унумли фойдаланиб, ҳисобни очди;
«Сурхон»нинг совуққон мудофааси: Мезбонлар голдан сўнг тартибли ҳимояга ўтиб, қарши ҳужумларга таянган ҳолда рақибга бўш ҳудуд қолдирмади;
Танаффусдаги иккиталик алмаштириш: 46-дақиқада мураббийлар штаби Рамазонов ва Қодиров ўрнига Ўктамов ҳамда Абдуҳамидовни тушириб, марказни мустаҳкамлади;
«Қўқон-1912»нинг бесамар босими: Водийликлар Нимели, Гвазава ва захирадан қўшилган ҳужумчилар ёрдамида босимни оширди, аммо дарвоза томон йўл топа олмади;
1:0 ҳисобининг сақланиб қолиши: Ҳакамнинг якуний ҳуштаги чалингунга қадар «Сурхон» ҳимоячилари концентрацияни йўқотмади ва ғалабани нақд қилди.
Суперлига 22-тур: «Сурхон» — «Қўқон-1912» учрашуви кўрсаткичлари
Жамоаларнинг қайдномаси ва баҳсдаги асосий статистик рақамлари:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
«Сурхон» (Мезбон)
«Қўқон-1912» (Меҳмон)
Якуний ҳисоб
1
0
Гол муаллифи
Торнике Зебниаури (8-дақиқа)
—
Ўтказилган стадион
«Жар» стадиони (Тошкент)
«Жар» стадиони (Тошкент)
Жамғарилган очколар
26 очко (10-ўринга кўтарилди)
20 очко (15-ўринда қолди)
Асосий дарвозабонлар
Мерганов
Давронов
Тактик ўзгаришлар
46-дақиқада иккиталик ротация
62 ва 86-дақиқалардаги ҳужумкор алмаштиришлар
Футбол таҳлили: Экспертлар «Жар»даги минимал баҳс ҳақида
Миллий чемпионат мутахассислари ва спорт шарҳловчиларининг хулосалари:
Зебниаурининг юқори инстинкти: Эрта гол уриш маҳорати ўйин сценарийсини бутунлай термизликлар фойдасига буриб юборди ва уларга ўз режалари асосида ўйнаш имконини берди;
Ҳимоядаги интизом: «Сурхон»нинг ушбу мавсумдаги энг катта ютуқларидан бири — ҳисобда олдинда бораётган пайтда ҳимоя чизиғидаги зичликни йўқотмаслик бўлиб қолмоқда;
«Қўқон-1912»даги реализация муаммоси: Тўп назорати ва ҳужумга ўтишга қарамай, якуний зарбаларнинг ноаниқлиги ва кескинликнинг етишмаслиги жамоага очко йўқотишга сабаб бўлмоқда;
Лигада қолиш учун курашнинг кескинлашуви: Ушбу ғалаба «Сурхон»ни хавфли зонадан бироз узоқлаштирган бўлса, «Қўқон-1912» учун қолган турлар ҳақиқий омон қолиш жангларига айланишини англатади.
«Сурхон»нинг «Жар»даги матонатли ўйини жамоа руҳиятини кўтариб, Суперлиганинг якуний палласи олдидан термизлик мухлисларга катта ишонч бағишлади.
Сизнингча, «Сурхон»нинг 8-дақиқада урилган битта голи эвазига ҳисобни ушлаб қолиши мураббий тактикасининг ғалабасими ёки «Қўқон-1912»нинг ҳужумдаги ожизлиги? «Қўқон-1912» жамоаси 15-ўриндан кўтарилиб, Суперлигадаги жойини сақлаб қола олади деб ҳисоблайсизми? Ўз фикр ва таҳлилларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда ўзбек футболининг шиддатли турлари таҳлилини барча мухлис дўстларингиз ва спорт ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…