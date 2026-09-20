«Жар»да эрта гол ва мустаҳкам мудофаа: «Сурхон» муҳим ғалабани қўлга киритди!

·13·Спорт
«Жар»да эрта гол ва мустаҳкам мудофаа: «Сурхон» муҳим ғалабани қўлга киритди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Сурхон»
  • «Қўқон-1912» устидан 1:0 ҳисобида минимал ғалабага эришди, голни 8-дақиқада Торнике Зебниаури киритди.
  • «Сурхон»нинг мустаҳкам мудофааси рақибнинг барча ҳужумларини бесамар қолдирди ва жамоага 3 очко тақдим этди.
  • Ушбу ғалаба «Сурхон»ни 10-ўринга кўтариб, 26 очкога етказди, «Қўқон-1912» эса 20 очко билан 15-ўринда қолди.

Ўзбекистон Суперлигасининг 22-тури доирасида турнир жадвалининг қуйи қисмидан узоқлашиш учун курашаётган икки принципиал жамоа ўртасидаги баҳс кескин ва муросасиз руҳда ўтди. Тошкентдаги «Жар» стадионида Термизнинг «Сурхон» клуби «Қўқон-1912» футболчиларини қабул қилиб, минимал — 1:0 ҳисобида муҳим ғалабани расмийлаштирди. Ўйин тақдирини ҳал қилган ягона гол учрашувнинг дастлабки дақиқалариданоқ киритилди: 8-дақиқада термизликларнинг легионери Торнике Зебниаури чаққонлик кўрсатиб, жамоасининг ҳужумини аниқ зарба билан голга айлантирди.

Ушбу эрта голдан сўнг водийликлар мувозанатни тиклаш мақсадида тинимсиз олдинга талпинган бўлса-да, «Сурхон» мудофааси ва дарвозабон хатосиз ҳаракат қилиб, рақибнинг барча ҳужумларини бесамар қолдирди. Қўлга киритилган ушбу қимматли 3 очко эвазига «Сурхон» ўз очколарини 26 тага етказиб, турнир жадвалида 10-поғонага кўтарилди, 20 очкода қолиб кетган «Қўқон-1912» эса хавфли 15-ўринда қолиб, элитадаги ўрнини сақлаб қолиш вазифасини янада мураккаблаштирди.

Хўш, 80 дақиқадан ортиқ вақт давомида ҳисобни сақлаб қолишга эришган «Сурхон» тактикаси нимаси билан ажралиб турди, «Қўқон-1912»нинг ҳужум чизиғи нега оқсамоқда ва ушбу ғалаба термизликлар учун мавсум охири олдидан қандай стратегик аҳамият касб этади?

«Зебниаурининг тезкор голи ва «Жар»даги қамал»: Баҳс хроникаси

Учрашув давомида кузатилган асосий воқеалар ва бурилиш нуқталари:

  • 8-дақиқадаги ҳал қилувчи зарба: Торнике Зебниаури учрашув бошиданоқ рақиб ҳимоясидаги бўшлиқдан унумли фойдаланиб, ҳисобни очди;

  • «Сурхон»нинг совуққон мудофааси: Мезбонлар голдан сўнг тартибли ҳимояга ўтиб, қарши ҳужумларга таянган ҳолда рақибга бўш ҳудуд қолдирмади;

  • Танаффусдаги иккиталик алмаштириш: 46-дақиқада мураббийлар штаби Рамазонов ва Қодиров ўрнига Ўктамов ҳамда Абдуҳамидовни тушириб, марказни мустаҳкамлади;

  • «Қўқон-1912»нинг бесамар босими: Водийликлар Нимели, Гвазава ва захирадан қўшилган ҳужумчилар ёрдамида босимни оширди, аммо дарвоза томон йўл топа олмади;

  • 1:0 ҳисобининг сақланиб қолиши: Ҳакамнинг якуний ҳуштаги чалингунга қадар «Сурхон» ҳимоячилари концентрацияни йўқотмади ва ғалабани нақд қилди.

Суперлига 22-тур: «Сурхон» — «Қўқон-1912» учрашуви кўрсаткичлари

Жамоаларнинг қайдномаси ва баҳсдаги асосий статистик рақамлари:

Кўрсаткичлар ва мезонлар

«Сурхон» (Мезбон)

«Қўқон-1912» (Меҳмон)

Якуний ҳисоб

1

0

Гол муаллифи

Торнике Зебниаури (8-дақиқа)

Ўтказилган стадион

«Жар» стадиони (Тошкент)

«Жар» стадиони (Тошкент)

Жамғарилган очколар

26 очко (10-ўринга кўтарилди)

20 очко (15-ўринда қолди)

Асосий дарвозабонлар

Мерганов

Давронов

Тактик ўзгаришлар

46-дақиқада иккиталик ротация

62 ва 86-дақиқалардаги ҳужумкор алмаштиришлар

Футбол таҳлили: Экспертлар «Жар»даги минимал баҳс ҳақида

Миллий чемпионат мутахассислари ва спорт шарҳловчиларининг хулосалари:

  • Зебниаурининг юқори инстинкти: Эрта гол уриш маҳорати ўйин сценарийсини бутунлай термизликлар фойдасига буриб юборди ва уларга ўз режалари асосида ўйнаш имконини берди;

  • Ҳимоядаги интизом: «Сурхон»нинг ушбу мавсумдаги энг катта ютуқларидан бири — ҳисобда олдинда бораётган пайтда ҳимоя чизиғидаги зичликни йўқотмаслик бўлиб қолмоқда;

  • «Қўқон-1912»даги реализация муаммоси: Тўп назорати ва ҳужумга ўтишга қарамай, якуний зарбаларнинг ноаниқлиги ва кескинликнинг етишмаслиги жамоага очко йўқотишга сабаб бўлмоқда;

  • Лигада қолиш учун курашнинг кескинлашуви: Ушбу ғалаба «Сурхон»ни хавфли зонадан бироз узоқлаштирган бўлса, «Қўқон-1912» учун қолган турлар ҳақиқий омон қолиш жангларига айланишини англатади.

«Сурхон»нинг «Жар»даги матонатли ўйини жамоа руҳиятини кўтариб, Суперлиганинг якуний палласи олдидан термизлик мухлисларга катта ишонч бағишлади.

Сизнингча, «Сурхон»нинг 8-дақиқада урилган битта голи эвазига ҳисобни ушлаб қолиши мураббий тактикасининг ғалабасими ёки «Қўқон-1912»нинг ҳужумдаги ожизлиги? «Қўқон-1912» жамоаси 15-ўриндан кўтарилиб, Суперлигадаги жойини сақлаб қола олади деб ҳисоблайсизми? Ўз фикр ва таҳлилларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда ўзбек футболининг шиддатли турлари таҳлилини барча мухлис дўстларингиз ва спорт ихлосмандларига улашинг!

СурхонҚўқон-1912ТермизСуперлига 22-тур
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ливерпуль»нинг зафари ва Исакнинг супер голи: «Борнмут» ўз уйида тор-мор этилди!«Ливерпуль»нинг зафари ва Исакнинг супер голи: «Борнмут» ўз уйида тор-мор этилди!Бугун, 20:09«Этиҳад»да 8 та гол ва драма: «Манчестер Сити» 5:3 ҳисобида ғалаба қозонди!«Этиҳад»да 8 та гол ва драма: «Манчестер Сити» 5:3 ҳисобида ғалаба қозонди!Бугун, 20:07«Насаф»дан иродали «камбэк» ва йирик ғалаба: «Андижон» ўз уйида тор-мор этилди!«Насаф»дан иродали «камбэк» ва йирик ғалаба: «Андижон» ўз уйида тор-мор этилди!Бугун, 19:16«Месси шарафига тарихий ўйин!»: Лапорта янги «Камп Ноу»даги катта режани очди«Месси шарафига тарихий ўйин!»: Лапорта янги «Камп Ноу»даги катта режани очдиБугун, 19:14Элдор Шомуродовдан бенефис ва дубль!: Унинг кечаги самарали ўйини қандай баҳоланди?Элдор Шомуродовдан бенефис ва дубль!: Унинг кечаги самарали ўйини қандай баҳоланди?Бугун, 18:48Ўзбекистон ҳарбийлари Жанубий Кореяда яна чемпион бўлди: 28 жамоа қатнашган мусобақаЎзбекистон ҳарбийлари Жанубий Кореяда яна чемпион бўлди: 28 жамоа қатнашган мусобақаБугун, 17:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг