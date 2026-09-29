«Бунёдкор»га яна трансфер тақиқи: академияга ҳам таъсир қилди

·7·Спорт
«Бунёдкор»га яна трансфер тақиқи: академияга ҳам таъсир қилди

Тошкентнинг «Бунёдкор» клуби учун трансфер масаласида яна жиддий муаммо юзага келди. Клубга навбатдаги трансфер тақиқи қўйилди ва бу чеклов нафақат профессионал футболчилар, балки академия тарбияланувчиларига ҳам таъсир қилади.

ЎзПФЛ матбуот хизмати маълум қилишича, 25 сентябрь куни ЎФА Футболчиларнинг мақоми ва ўтиши бўйича қўмитаси «Бунёдкор»га кетма-кет икки рўйхатдан ўтказишнинг тўлиқ даври давомида янги футболчиларни рўйхатдан ўтказишни тақиқлаган.

Бу эса клуб учун аввалдан мавжуд бўлган муаммони янада мураккаблаштирди.

Аввал Ривалдо иши бўйича тақиқ қўйилган эди

«Бунёдкор»га нисбатан аввалроқ собиқ футболчи Ривалдо олдида юзага келган қарздорлик сабабли FIFA томонидан трансфер тақиқи қўлланилган.

Ушбу тақиқнинг бекор қилиниши учун ягона шарт белгиланган — қарздорлик тўлиқ бартараф этилиши керак.

Бироқ бу билан боғлиқ муаммо ҳали ҳал этилмаган бир пайтда клуб учун яна бир санкция кучга кирди.

Янги тақиққа Самандар Мавлонқулов сабаб бўлди

ЎФА Футболчиларнинг мақоми ва ўтиши бўйича қўмитасининг 25 сентябрдаги қарорига собиқ футболчи Самандар Мавлонқулов олдидаги қарздорлик сабаб бўлган.

Маълум қилинишича, «Бунёдкор» ушбу мажбуриятни белгиланган муддатда бартараф этмаган.

Шунинг учун клубга янги футболчиларни рўйхатдан ўтказиш бўйича яна бир тақиқ қўлланилди.

Энг муҳим жиҳати шундаки, Ривалдо иши бўйича FIFA санкцияси ва Самандар Мавлонқулов иши бўйича ЎФА қарори алоҳида-алоҳида санкциялар ҳисобланади.

Ҳар икки иш бўйича мажбуриятлар тўлиқ бажарилмагунча, «Бунёдкор»нинг трансфер тақиқлари сақланиб қолади.

Энди «Бунёдкор» янги футболчи рўйхатдан ўтказа олмайди

Амалдаги чекловлар даврида «Бунёдкор» янги профессионал футболчиларни Лига рўйхатидан ўтказа олмайди.

Бироқ клубда муайян имконият сақланиб қолади.

«Бунёдкор» тақиқ кучга киргунига қадар рўйхатдан ўтказилган футболчилари билан амалдаги шартнома ва келишувларни узайтириши мумкин.

Яъни тақиқдан кейин янги футболчи жалб қилиш ва рўйхатдан ўтказиш имконияти чекланган бўлса-да, аввалдан клуб қайдномасида бўлган футболчилар билан муносабатларни давом эттириш мумкин.

Энг катта муаммо академия футболчиларига тааллуқли

«Бунёдкор»даги вазиятнинг яна бир муҳим томони — трансфер тақиқи академия фаолиятига ҳам таъсир қилади.

Клуб академияси тарбияланувчиларидан фақат тақиқ кучга киргунига қадар MyLeague платформасига киритилган футболчилар билан меҳнат шартномаси имзолаб, уларни тегишли тартибда рўйхатга қўшиши мумкин.

Аммо академияда шуғулланаётган бўлса-да, MyLeague платформасига киритилмаган ёш футболчилар учун вазият бошқача.

Шунингдек, тақиқ кучга кирганидан кейин «Бунёдкор» академиясига қабул қилинган янги тарбияланувчилар ҳам чекловлардан четда қолмайди.

Янги тарбияланувчилар Лигада ўйнай олмайди

ЎзПФЛ маълумотига кўра, тақиқлар олиб ташланмагунча, юқоридаги тоифага кирувчи ёш футболчилар Лига мусобақаларида «Бунёдкор» шарафини ҳимоя қила олмайди.

Бу ҳолат клуб академияси учун ҳам муҳим масала ҳисобланади. Чунки академияга янги қабул қилинган ва MyLeague платформасига киритилмаган футболчиларнинг расмий мусобақаларда иштирок этиши чекланади.

Шу тариқа, «Бунёдкор»даги трансфер муаммоси энди фақат асосий жамоа билан боғлиқ масала бўлиб қолмаяпти.

Клуб олдида икки мажбурият турибди

Ҳозирги вазиятда «Бунёдкор» учун иккита алоҳида иш бўйича мажбуриятларни бажариш муҳим.

Бир томонда — собиқ футболчи Ривалдо олдидаги қарздорлик билан боғлиқ FIFA тақиқи.

Иккинчи томонда эса — собиқ футболчи Самандар Мавлонқулов олдидаги мажбуриятлар сабаб қўйилган ЎФА тақиқи бор.

Ушбу ишлар бўйича мажбуриятлар тўлиқ бажарилмагунча, клуб янги футболчиларни рўйхатдан ўтказиш имкониятидан фойдалана олмайди.

«Бунёдкор» учун энди масаланинг энг муҳим нуқтаси — қарздорликлар бўйича мажбуриятларни бажариш ва амалдаги тақиқларни бекор қилишга эришиш. Акс ҳолда чекловлар нафақат трансфер режаларига, балки клуб академиясининг янги тарбияланувчиларини расмий мусобақаларга жалб этиш жараёнига ҳам таъсир қилишда давом этади.

БунёдкорЎЗПФЛFIFAСамандар Мавлонқулов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Андижон»га жиддий зарба: клубга трансфер тақиқи қўйилди«Андижон»га жиддий зарба: клубга трансфер тақиқи қўйилдиБугун 17:18«Бунёдкор» ўз майдонида «Бухоро»ни таслим этди: Клуб хавфли ҳудуддан узоқлашмоқда«Бунёдкор» ўз майдонида «Бухоро»ни таслим этди: Клуб хавфли ҳудуддан узоқлашмоқда19 сентябр 22:49«Локомотив» «Бунёдкор»ни сафдан чиқариб, чорак финалга йўл олди«Локомотив» «Бунёдкор»ни сафдан чиқариб, чорак финалга йўл олди15 сентябр 21:37«Бунёдкор»га 5 млрд сўм ажратилди: энди нима бўлади?«Бунёдкор»га 5 млрд сўм ажратилди: энди нима бўлади?1 август 21:01«Бунёдкор»да кутилмаган ўзгариш: уч нафар италиялик кетди...«Бунёдкор»да кутилмаган ўзгариш: уч нафар италиялик кетди...29 август 18:19«Бунёдкор»да янги эра : Иван Бошкович бош мураббий этиб тайинланди«Бунёдкор»да янги эра : Иван Бошкович бош мураббий этиб тайинланди3 сентябр 20:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди