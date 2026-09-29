«Бунёдкор»га яна трансфер тақиқи: академияга ҳам таъсир қилди
Тошкентнинг «Бунёдкор» клуби учун трансфер масаласида яна жиддий муаммо юзага келди. Клубга навбатдаги трансфер тақиқи қўйилди ва бу чеклов нафақат профессионал футболчилар, балки академия тарбияланувчиларига ҳам таъсир қилади.
ЎзПФЛ матбуот хизмати маълум қилишича, 25 сентябрь куни ЎФА Футболчиларнинг мақоми ва ўтиши бўйича қўмитаси «Бунёдкор»га кетма-кет икки рўйхатдан ўтказишнинг тўлиқ даври давомида янги футболчиларни рўйхатдан ўтказишни тақиқлаган.
Бу эса клуб учун аввалдан мавжуд бўлган муаммони янада мураккаблаштирди.
Аввал Ривалдо иши бўйича тақиқ қўйилган эди
«Бунёдкор»га нисбатан аввалроқ собиқ футболчи Ривалдо олдида юзага келган қарздорлик сабабли FIFA томонидан трансфер тақиқи қўлланилган.
Ушбу тақиқнинг бекор қилиниши учун ягона шарт белгиланган — қарздорлик тўлиқ бартараф этилиши керак.
Бироқ бу билан боғлиқ муаммо ҳали ҳал этилмаган бир пайтда клуб учун яна бир санкция кучга кирди.
Янги тақиққа Самандар Мавлонқулов сабаб бўлди
ЎФА Футболчиларнинг мақоми ва ўтиши бўйича қўмитасининг 25 сентябрдаги қарорига собиқ футболчи Самандар Мавлонқулов олдидаги қарздорлик сабаб бўлган.
Маълум қилинишича, «Бунёдкор» ушбу мажбуриятни белгиланган муддатда бартараф этмаган.
Шунинг учун клубга янги футболчиларни рўйхатдан ўтказиш бўйича яна бир тақиқ қўлланилди.
Энг муҳим жиҳати шундаки, Ривалдо иши бўйича FIFA санкцияси ва Самандар Мавлонқулов иши бўйича ЎФА қарори алоҳида-алоҳида санкциялар ҳисобланади.
Ҳар икки иш бўйича мажбуриятлар тўлиқ бажарилмагунча, «Бунёдкор»нинг трансфер тақиқлари сақланиб қолади.
Энди «Бунёдкор» янги футболчи рўйхатдан ўтказа олмайди
Амалдаги чекловлар даврида «Бунёдкор» янги профессионал футболчиларни Лига рўйхатидан ўтказа олмайди.
Бироқ клубда муайян имконият сақланиб қолади.
«Бунёдкор» тақиқ кучга киргунига қадар рўйхатдан ўтказилган футболчилари билан амалдаги шартнома ва келишувларни узайтириши мумкин.
Яъни тақиқдан кейин янги футболчи жалб қилиш ва рўйхатдан ўтказиш имконияти чекланган бўлса-да, аввалдан клуб қайдномасида бўлган футболчилар билан муносабатларни давом эттириш мумкин.
Энг катта муаммо академия футболчиларига тааллуқли
«Бунёдкор»даги вазиятнинг яна бир муҳим томони — трансфер тақиқи академия фаолиятига ҳам таъсир қилади.
Клуб академияси тарбияланувчиларидан фақат тақиқ кучга киргунига қадар MyLeague платформасига киритилган футболчилар билан меҳнат шартномаси имзолаб, уларни тегишли тартибда рўйхатга қўшиши мумкин.
Аммо академияда шуғулланаётган бўлса-да, MyLeague платформасига киритилмаган ёш футболчилар учун вазият бошқача.
Шунингдек, тақиқ кучга кирганидан кейин «Бунёдкор» академиясига қабул қилинган янги тарбияланувчилар ҳам чекловлардан четда қолмайди.
Янги тарбияланувчилар Лигада ўйнай олмайди
ЎзПФЛ маълумотига кўра, тақиқлар олиб ташланмагунча, юқоридаги тоифага кирувчи ёш футболчилар Лига мусобақаларида «Бунёдкор» шарафини ҳимоя қила олмайди.
Бу ҳолат клуб академияси учун ҳам муҳим масала ҳисобланади. Чунки академияга янги қабул қилинган ва MyLeague платформасига киритилмаган футболчиларнинг расмий мусобақаларда иштирок этиши чекланади.
Шу тариқа, «Бунёдкор»даги трансфер муаммоси энди фақат асосий жамоа билан боғлиқ масала бўлиб қолмаяпти.
Клуб олдида икки мажбурият турибди
Ҳозирги вазиятда «Бунёдкор» учун иккита алоҳида иш бўйича мажбуриятларни бажариш муҳим.
Бир томонда — собиқ футболчи Ривалдо олдидаги қарздорлик билан боғлиқ FIFA тақиқи.
Иккинчи томонда эса — собиқ футболчи Самандар Мавлонқулов олдидаги мажбуриятлар сабаб қўйилган ЎФА тақиқи бор.
Ушбу ишлар бўйича мажбуриятлар тўлиқ бажарилмагунча, клуб янги футболчиларни рўйхатдан ўтказиш имкониятидан фойдалана олмайди.
«Бунёдкор» учун энди масаланинг энг муҳим нуқтаси — қарздорликлар бўйича мажбуриятларни бажариш ва амалдаги тақиқларни бекор қилишга эришиш. Акс ҳолда чекловлар нафақат трансфер режаларига, балки клуб академиясининг янги тарбияланувчиларини расмий мусобақаларга жалб этиш жараёнига ҳам таъсир қилишда давом этади.
Изоҳлар 0
…