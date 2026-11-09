Миланда муҳим ғалаба: “Интер” Фабрегас жамоасининг 6 ўйинлик сериясига чек қўйди
Италия А Сериясининг 11-тури марказий тўқнашувларидан бирида турнир жадвали пешқадамлари сафида бораётган Миланнинг «Интер» клуби мавсум кашфиётига айланган «Комо»ни «Жузеппе Меацца» стадионида қабул қилди.
Муросасиз ва юқори суръатда кечган беллашувда Кристиан Киву шогирдлари дастлабки йигирма дақиқаликдаёқ рақиб дарвозасини икки бор ишғол қилиб, 2:0 ҳисобидаги ишончли ғалабани қўлга киритди. Ушбу натижа Сеск Фабрегас жамоасининг барча мусобақалардаги қаторасига 6 та ўйиндан иборат ғалабали сериясига расман чек қўйди.
«Жузеппе Меацца»даги 7 дақиқалик босим ва тезкор голлар
«Интер» учрашув стартиданоқ ташаббусни тўлиқ ўз қўлига олди ва ҳимоядаги хатолардан унумли фойдаланди:
12-дақиқада Эспозитодан ҳисобнинг очилиши: Мезбонларнинг кетма-кет босими натижасида Франческо Пио Эспозито ҳимоячиларни ортда қолдириб, тўпни дарвоза тўрига жойлади — 1:0;
19-дақиқада Тюрамнинг аниқ зарбаси: Орадан атиги 7 дақиқа ўтиб, франциялик ҳужумчи Маркус Тюрам жарима майдони ичидаги вазиятни голга айлантириб, миланликларнинг устунлигини иккитага оширди — 2:0;
Фабрегаснинг ўзгаришлари ёрдам бермади: Иккинчи бўлимда Сеск Фабрегас қатор алмаштиришларни амалга ошириб (Риччи, Какре, Либерали ва Кайки майдонга тушди), ҳужумкорликни кучайтиришга уринди, аммо «Интер»нинг тартибли ҳимоя чизиғи мустаҳкам турди.
Ўйин қайдномаси ва таркиблар
А Серия. 11-тур
«Интер» — «Комо» 2:0
8 ноябрь, «Жузеппе Меацца» стадиони
Голлар: Эспозито (12), Тюрам (19).
Огоҳлантириш: Эспозито (72, «Интер»).
«Интер»: Мартинес, Аканжи, Бастони, Аугусто, Спенс, Барелла, Чалхонўғли (Сучич, 81), Зелински (Мхитарян, 73), Димарко (Диуф, 88), Эспозито (Бонни, 73), Тюрам (Павар, 88).
«Комо»: Санчес, Коуту (Либерали, 74), Рамон, Кемпф, Валле (Кайки, 74), Перроне (Риччи, 46), Миля, Да Куня (Какре, 74), Пас, Батурина (Смолчич, 46), Дувикас.
Турнир жадвалидаги ҳолат: Чемпионлик пойгасида босим кучайди
Қўлга киритилган ғалаба «Интер»ни чемпионлик курашида жуда қулай позицияга олиб чиқди:
Ўрин
Жамоа
Ўйин
Очко
Ҳолат / Динамика
1
«Лацио»
11
29
Пешқадам, аммо таъқибчи жуда яқин
2
«Интер»
11
28
Фарқни бор-йўғи 1 очкогача қисқартирди
3
«Наполи»
11
25
Кучли учликда бормоқда
4
«Милан»
11
24
Генуядаги ғалаба билан кучли тўртликда
5
«Комо»
11
23
6 ўйинлик ғалабали серия тўхтаб, 5-ўринга тушди
Изоҳлар 0
…