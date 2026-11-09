Миланда муҳим ғалаба: “Интер” Фабрегас жамоасининг 6 ўйинлик сериясига чек қўйди

·1·Спорт
Миланда муҳим ғалаба: “Интер” Фабрегас жамоасининг 6 ўйинлик сериясига чек қўйди

Италия А Сериясининг 11-тури марказий тўқнашувларидан бирида турнир жадвали пешқадамлари сафида бораётган Миланнинг «Интер» клуби мавсум кашфиётига айланган «Комо»ни «Жузеппе Меацца» стадионида қабул қилди.

Муросасиз ва юқори суръатда кечган беллашувда Кристиан Киву шогирдлари дастлабки йигирма дақиқаликдаёқ рақиб дарвозасини икки бор ишғол қилиб, 2:0 ҳисобидаги ишончли ғалабани қўлга киритди. Ушбу натижа Сеск Фабрегас жамоасининг барча мусобақалардаги қаторасига 6 та ўйиндан иборат ғалабали сериясига расман чек қўйди.

«Жузеппе Меацца»даги 7 дақиқалик босим ва тезкор голлар

«Интер» учрашув стартиданоқ ташаббусни тўлиқ ўз қўлига олди ва ҳимоядаги хатолардан унумли фойдаланди:

  • 12-дақиқада Эспозитодан ҳисобнинг очилиши: Мезбонларнинг кетма-кет босими натижасида Франческо Пио Эспозито ҳимоячиларни ортда қолдириб, тўпни дарвоза тўрига жойлади — 1:0;

  • 19-дақиқада Тюрамнинг аниқ зарбаси: Орадан атиги 7 дақиқа ўтиб, франциялик ҳужумчи Маркус Тюрам жарима майдони ичидаги вазиятни голга айлантириб, миланликларнинг устунлигини иккитага оширди — 2:0;

  • Фабрегаснинг ўзгаришлари ёрдам бермади: Иккинчи бўлимда Сеск Фабрегас қатор алмаштиришларни амалга ошириб (Риччи, Какре, Либерали ва Кайки майдонга тушди), ҳужумкорликни кучайтиришга уринди, аммо «Интер»нинг тартибли ҳимоя чизиғи мустаҳкам турди.

Ўйин қайдномаси ва таркиблар

  • А Серия. 11-тур

    «Интер» — «Комо» 2:0

    8 ноябрь, «Жузеппе Меацца» стадиони

    Голлар: Эспозито (12), Тюрам (19).

    Огоҳлантириш: Эспозито (72, «Интер»).

  • «Интер»: Мартинес, Аканжи, Бастони, Аугусто, Спенс, Барелла, Чалхонўғли (Сучич, 81), Зелински (Мхитарян, 73), Димарко (Диуф, 88), Эспозито (Бонни, 73), Тюрам (Павар, 88).

  • «Комо»: Санчес, Коуту (Либерали, 74), Рамон, Кемпф, Валле (Кайки, 74), Перроне (Риччи, 46), Миля, Да Куня (Какре, 74), Пас, Батурина (Смолчич, 46), Дувикас.

Турнир жадвалидаги ҳолат: Чемпионлик пойгасида босим кучайди

Қўлга киритилган ғалаба «Интер»ни чемпионлик курашида жуда қулай позицияга олиб чиқди:

Ўрин

Жамоа

Ўйин

Очко

Ҳолат / Динамика

1

«Лацио»

11

29

Пешқадам, аммо таъқибчи жуда яқин

2

«Интер»

11

28

Фарқни бор-йўғи 1 очкогача қисқартирди

3

«Наполи»

11

25

Кучли учликда бормоқда

4

«Милан»

11

24

Генуядаги ғалаба билан кучли тўртликда

5

«Комо»

11

23

6 ўйинлик ғалабали серия тўхтаб, 5-ўринга тушди

ИнтерКомоИталия А СериясиСеск Фабрегас
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Рома”дан иродали ғалаба, Фабрегас жамоаси эса ақлбовар қилмас камбэк кўрсатди“Рома”дан иродали ғалаба, Фабрегас жамоаси эса ақлбовар қилмас камбэк кўрсатди28 октябр 06:59“Ланс”ни 9:1 ҳисобида яксон қилган Фабрегас шогирдларига жиддий огоҳлантириш берди“Ланс”ни 9:1 ҳисобида яксон қилган Фабрегас шогирдларига жиддий огоҳлантириш берди5 ноябр 08:57ЕЧЛда шов-шув: “Комо” Францияда 9 та гол урди, “Наполи” Португалияда тор-мор этилдиЕЧЛда шов-шув: “Комо” Францияда 9 та гол урди, “Наполи” Португалияда тор-мор этилди5 ноябр 08:16“Комо” А Серияда шов-шув кўтармоқда: “Венеция”ни мағлуб этиб кучли тўртликка чиқди“Комо” А Серияда шов-шув кўтармоқда: “Венеция”ни мағлуб этиб кучли тўртликка чиқди1 ноябр 19:23Комо — Венеция: таркиблар ва жонли матнКомо — Венеция: таркиблар ва жонли матн1 ноябр 15:34Торино — Комо: таркиблар ва жонли матнТорино — Комо: таркиблар ва жонли матн28 октябр 00:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди