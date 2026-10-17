«Интер» сафарда «Болонья»ни 3:1 ҳисобида таслим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Интер» сафарда «Болоня»ни 3:1 ҳисобида мағлуб этиб, А Серияда ўз пешқадамлигини мустаҳкамлади.
- Мезбонлар Побеганинг голи билан ҳисобда олдинга чиққан бўлса-да, Тюрам, Карлос Аугусто ва Бонни киритган голлар «Интер»га ғалабани тақдим этди.
- Ушбу ғалаба эвазига «Интер»
- 19 очко жамғариб, турнир жадвалида биринчи ўринни эгаллаб турибди.
Италия А Сериясининг 7-тури доирасида амалдаги чемпион — Миланнинг «Интер» жамоаси сафарда курашувчан «Болонья» клуби меҳмони бўлди. Муросасиз ва курашларга бой кечган баҳсда «нерадзурри» дастлаб гол ўтказиб юборган бўлса-да, ўз характерини намойиш этиб, 3:1 ҳисобидаги ёрқин ва иродали ғалабага эришди.
Мазкур муваффақият эвазига Милан клуби ўз очколари сонини 19 тага етказиб олиб, турнир жадвалидаги яккапешқадамлигини янада мустаҳкамлади.
Тезкор зарба ва миланликларнинг жавоби
Учрашув мезбонларнинг фаол босими билан бошланди:
Побеганинг тезкор голи: Ўйиннинг 10-дақиқасидаёқ Томмазо Побега аниқ зарба йўллаб, «Болонья»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди — 1:0;
Биринчи бўлим якунидаги нажот: Меҳмонлар ташаббусни қўлга олиб, бўлим тугаши арафасида — 44-дақиқада Маркус Тюрамнинг маҳорати эвазига мувозанатни тиклашга муваффақ бўлди (1:1);
Аугусто ва Боннидан ҳал қилувчи зарбалар: Иккинчи бўлимда босимни оширган «Интер» 69-дақиқада Карлос Аугустонинг голи эвазига олдинга чиқиб олди. 84-дақиқада эса 58-дақиқада захирадан ўйинга қўшилган Бонни баҳс тақдирини узил-кесил ҳал қилди — 1:3.
Ўйин баённомаси
А Серия. 7-тур
«Болонья» — «Интер» 1:3
Голлар: Побега (10) — Тюрам (44), Карлос Аугусто (69), Бонни (84).
«Болонья»: Скорупски, Теат, Дармиан, Казале, Побега (Моро, 76), Зортеа, Фергюсон, Миранда, Пикколи (Энем, 30), Бернардески, Камбьяги (Довбик, 76).
«Интер»: Хосеп Мартинес, Биссек, Аканжи, Бастони, Энрике, Димарко, Барелла, Зелински (Чалхонўғли, 79), Сучич, Эспозито (Бонни, 58), Тюрам (Мхитарян, 79).
Турнир жадвали: «Интер» маррада давом этмоқда
7-турдан кейин Италия чемпионатининг юқори қисмида чемпионлик учун кураш янада қизғин тус олди:
«Интер» яккапешқадам: Миланликлар 7 та учрашувда 19 очко жамғариб, жадвалнинг энг юқори поғонасини ҳеч кимга бермай келмоқда;
«Болонья» пастки ўринларда: 5 очкога эга мезбонлар эса 14-поғонада қолиб, хавфли ҳудуддан узоқлаша олмади.
Изоҳлар 0
…