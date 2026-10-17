«Интер» сафарда «Болонья»ни 3:1 ҳисобида таслим этди

·46·Спорт
«Интер» сафарда «Болонья»ни 3:1 ҳисобида таслим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Интер» сафарда «Болоня»ни 3:1 ҳисобида мағлуб этиб, А Серияда ўз пешқадамлигини мустаҳкамлади.
  • Мезбонлар Побеганинг голи билан ҳисобда олдинга чиққан бўлса-да, Тюрам, Карлос Аугусто ва Бонни киритган голлар «Интер»га ғалабани тақдим этди.
  • Ушбу ғалаба эвазига «Интер»
  • 19 очко жамғариб, турнир жадвалида биринчи ўринни эгаллаб турибди.

Италия А Сериясининг 7-тури доирасида амалдаги чемпион — Миланнинг «Интер» жамоаси сафарда курашувчан «Болонья» клуби меҳмони бўлди. Муросасиз ва курашларга бой кечган баҳсда «нерадзурри» дастлаб гол ўтказиб юборган бўлса-да, ўз характерини намойиш этиб, 3:1 ҳисобидаги ёрқин ва иродали ғалабага эришди.

Мазкур муваффақият эвазига Милан клуби ўз очколари сонини 19 тага етказиб олиб, турнир жадвалидаги яккапешқадамлигини янада мустаҳкамлади.

Тезкор зарба ва миланликларнинг жавоби

Учрашув мезбонларнинг фаол босими билан бошланди:

  • Побеганинг тезкор голи: Ўйиннинг 10-дақиқасидаёқ Томмазо Побега аниқ зарба йўллаб, «Болонья»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди — 1:0;

  • Биринчи бўлим якунидаги нажот: Меҳмонлар ташаббусни қўлга олиб, бўлим тугаши арафасида — 44-дақиқада Маркус Тюрамнинг маҳорати эвазига мувозанатни тиклашга муваффақ бўлди (1:1);

  • Аугусто ва Боннидан ҳал қилувчи зарбалар: Иккинчи бўлимда босимни оширган «Интер» 69-дақиқада Карлос Аугустонинг голи эвазига олдинга чиқиб олди. 84-дақиқада эса 58-дақиқада захирадан ўйинга қўшилган Бонни баҳс тақдирини узил-кесил ҳал қилди — 1:3.

Ўйин баённомаси

А Серия. 7-тур

«Болонья» — «Интер» 1:3

Голлар: Побега (10) — Тюрам (44), Карлос Аугусто (69), Бонни (84).

  • «Болонья»: Скорупски, Теат, Дармиан, Казале, Побега (Моро, 76), Зортеа, Фергюсон, Миранда, Пикколи (Энем, 30), Бернардески, Камбьяги (Довбик, 76).

  • «Интер»: Хосеп Мартинес, Биссек, Аканжи, Бастони, Энрике, Димарко, Барелла, Зелински (Чалхонўғли, 79), Сучич, Эспозито (Бонни, 58), Тюрам (Мхитарян, 79).

Турнир жадвали: «Интер» маррада давом этмоқда

7-турдан кейин Италия чемпионатининг юқори қисмида чемпионлик учун кураш янада қизғин тус олди:

  • «Интер» яккапешқадам: Миланликлар 7 та учрашувда 19 очко жамғариб, жадвалнинг энг юқори поғонасини ҳеч кимга бермай келмоқда;

  • «Болонья» пастки ўринларда: 5 очкога эга мезбонлар эса 14-поғонада қолиб, хавфли ҳудуддан узоқлаша олмади.

ИнтерБолоньяПобегаСерия А
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Болонья — Интер: таркиблар ва жонли матнБолонья — Интер: таркиблар ва жонли матнКеча 20:06Болоня Италия футболи фахрийсини ўз сафига қўшиб олиши мумкинБолоня Италия футболи фахрийсини ўз сафига қўшиб олиши мумкин20 август 20:16Интер мавсумолди сўнгги ўртоқлик ўйинида Реал Бетични таслим этдиИнтер мавсумолди сўнгги ўртоқлик ўйинида Реал Бетични таслим этди16 август 00:16Интер мавсумолди сўнгги ўртоқлик ўйинида Real Betis билан баҳслашадиИнтер мавсумолди сўнгги ўртоқлик ўйинида Real Betis билан баҳслашади15 август 20:18«Атиги 4 та ўйин ва шармандали истеъфо!»: «Болонья» Доменико Тедескони ҳайдаб юборди«Атиги 4 та ўйин ва шармандали истеъфо!»: «Болонья» Доменико Тедескони ҳайдаб юборди16 сентябр 06:29Интер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаИнтер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқда28 июл 00:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...