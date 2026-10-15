Ҳусанов ўйнаган баҳсда “Сити”нинг энг яхши ва энг ёмон футболчилари кимлар бўлди?

·106·Спорт
Ҳусанов ўйнаган баҳсда “Сити”нинг энг яхши ва энг ёмон футболчилари кимлар бўлди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Абдуқодир Ҳусанов Европа Чемпионлар Лигаси доирасидаги "PSJ"га қарши ўйинда "Манчестер Сити" сафида 90 дақиқа ҳаракат қилиб, 6,8 балл билан жамоадаги энг яхши ҳимоячи деб топилди.
  • Ушбу баҳсда "Сити"
  • 2:4 ҳисобида мағлуб бўлди, Эрлинг Ҳоланд 8,8 балл билан жамоанинг энг яхши футболчиси бўлди, дарвозабон Жанлуижи Доннарумма эса 5,0 балл билан энг ёмон ўйинчи деб қайд этилди.

Европа Чемпионлар Лигаси умумий босқичи 2-туридан ўрин олган марказий баҳсда «Манчестер Сити» ўз майдонида Франциянинг «ПСЖ» клубига 2:4 ҳисобида имкониятни бой берди. Мазкур учрашувда «шаҳарликлар» сафида тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилган Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановнинг ҳаракатлари халқаро таҳлилчилар эътиборидан четда қолмади.

Нуфузли статистик портал Flashscore ушбу драматик қарама-қаршилик якунларига кўра иккала жамоа футболчиларини баҳолаб чиқди.

Ҳусановнинг кўрсаткичи: Ҳимоячилар орасида етакчи

Ўзбекистонлик 22 ёшли марказий ҳимоячи мезбонлар таркибида энг ишончли ҳаракат қилган кам сонли футболчилардан бири бўлди:

  • Ҳусановнинг бали: Flashscore таҳлилий портали Абдуқодир Ҳусановнинг ўйинини 6,8 баллга баҳолади;

  • Жамоадошлари билан таққослаганда: Ушбу баҳо манчестерликларнинг мудофаа вакиллари орасидаги энг юқори кўрсаткич бўлди. Ҳусанов тажрибали шериклари — Рубен Диаш (6,2) ва Марк Гехини (6,7) ортда қолдиришга муваффақ бўлди;

  • Майдондаги тўлиқ 90 дақиқа: Мареска ўзбек футболчисига катта синовда тўлиқ ишонч билдирди ва у учрашувни бошидан охиригача алмаштиришларсиз ўтказди.

Энг паст ва энг юқори баҳолар: Доннарумманинг қулаши ва Ҳоланднинг дубли

«Этиҳад»даги баҳсда «Манчестер Сити» сафида кўрсаткичлар кескин тафовутни кўрсатди:

  • Учрашувнинг энг ёмон ўйинчиси: Мезбонлар посбони Жанлуижи Доннарумма ўз дарвозасидан 4 та тўп олиб чиқиб, жамоадаги энг паст баллни олди — 5,0 балл;

  • «Сити» етакчиси: Майдон эгалари сафида 53- ва 75-дақиқаларда икки бор гол уриб, дублга эришган Эрлинг Ҳоланд 8,8 балл билан мезбонлар сафидаги энг яхши футболчи деб топилди;

  • Бошқа футболчилар баҳоси: Антуан Семеньо — 7,2, Эллиот Андерсон — 6,6, Райан Шерки ва Матеуш Нунеш — 6,4 балл қайд этди;

  • ПСЖнинг ғалаба тўплари: Меҳмонлар сафида голларни Дезире Дуэ (13), Усмон Дембеле (15), Витинья (32) ҳамда Магнес Аклиуш (63) киритди.

«Шаҳарликлар»нинг кейинги синови

Дастлабки икки тур якунларига кўра «Манчестер Сити» ҳисобида 3 очко қолмоқда ва жамоа мусобақа жадвалининг ўрта қисмига тушиб кетди:

  • Кейинги рақиб — АЕК: Мареска шогирдлари ЕЧЛ умумий босқичининг 3-турини яна ўз майдонида ўтказади ва Грециянинг «АЕК» клубини қабул қилади;

  • Бошланиш вақти: Ушбу учрашув Тошкент вақти билан 21 октябрга ўтар кечаси соат 00:00 да старт олиши белгиланган.

Манчестер СитиПСЖАбдукодир ҲусановФлешскор
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбек дуэти бенефиси: Шомуродов ва Файзуллаевнинг ўйинига қандай баҳо берилди?Ўзбек дуэти бенефиси: Шомуродов ва Файзуллаевнинг ўйинига қандай баҳо берилди?17 август 11:01Абдуқодир Ҳусанов «ПСЖ»га қарши ўйинда неча балл олди?Абдуқодир Ҳусанов «ПСЖ»га қарши ўйинда неча балл олди?Бугун 05:57«Манчестер Сити» қуйи лигага тушириб юборилса кимлар жамоада қолади?«Манчестер Сити» қуйи лигага тушириб юборилса кимлар жамоада қолади?12 октябр 08:27“Манчестер Сити”нинг “Ливерпуль”га қарши тахминий таркиби — Ҳусанов майдонга тушадими?“Манчестер Сити”нинг “Ливерпуль”га қарши тахминий таркиби — Ҳусанов майдонга тушадими?10 октябр 14:26Абдуқодир Ҳусанов АПЛда постсовет ҳудудининг энг қиммат футболчисига айландиАбдуқодир Ҳусанов АПЛда постсовет ҳудудининг энг қиммат футболчисига айланди8 октябр 07:11«Ҳусанов бор экан, рақибга гол йўқ»: «Манчестер Сити» ўзбек ҳимоячисининг ўйинига қойил қолди«Ҳусанов бор экан, рақибга гол йўқ»: «Манчестер Сити» ўзбек ҳимоячисининг ўйинига қойил қолди2 октябр 10:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...