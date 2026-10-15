Ҳусанов ўйнаган баҳсда “Сити”нинг энг яхши ва энг ёмон футболчилари кимлар бўлди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Абдуқодир Ҳусанов Европа Чемпионлар Лигаси доирасидаги "PSJ"га қарши ўйинда "Манчестер Сити" сафида 90 дақиқа ҳаракат қилиб, 6,8 балл билан жамоадаги энг яхши ҳимоячи деб топилди.
- Ушбу баҳсда "Сити"
- 2:4 ҳисобида мағлуб бўлди, Эрлинг Ҳоланд 8,8 балл билан жамоанинг энг яхши футболчиси бўлди, дарвозабон Жанлуижи Доннарумма эса 5,0 балл билан энг ёмон ўйинчи деб қайд этилди.
Европа Чемпионлар Лигаси умумий босқичи 2-туридан ўрин олган марказий баҳсда «Манчестер Сити» ўз майдонида Франциянинг «ПСЖ» клубига 2:4 ҳисобида имкониятни бой берди. Мазкур учрашувда «шаҳарликлар» сафида тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилган Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановнинг ҳаракатлари халқаро таҳлилчилар эътиборидан четда қолмади.
Нуфузли статистик портал Flashscore ушбу драматик қарама-қаршилик якунларига кўра иккала жамоа футболчиларини баҳолаб чиқди.
Ҳусановнинг кўрсаткичи: Ҳимоячилар орасида етакчи
Ўзбекистонлик 22 ёшли марказий ҳимоячи мезбонлар таркибида энг ишончли ҳаракат қилган кам сонли футболчилардан бири бўлди:
Ҳусановнинг бали: Flashscore таҳлилий портали Абдуқодир Ҳусановнинг ўйинини 6,8 баллга баҳолади;
Жамоадошлари билан таққослаганда: Ушбу баҳо манчестерликларнинг мудофаа вакиллари орасидаги энг юқори кўрсаткич бўлди. Ҳусанов тажрибали шериклари — Рубен Диаш (6,2) ва Марк Гехини (6,7) ортда қолдиришга муваффақ бўлди;
Майдондаги тўлиқ 90 дақиқа: Мареска ўзбек футболчисига катта синовда тўлиқ ишонч билдирди ва у учрашувни бошидан охиригача алмаштиришларсиз ўтказди.
Энг паст ва энг юқори баҳолар: Доннарумманинг қулаши ва Ҳоланднинг дубли
«Этиҳад»даги баҳсда «Манчестер Сити» сафида кўрсаткичлар кескин тафовутни кўрсатди:
Учрашувнинг энг ёмон ўйинчиси: Мезбонлар посбони Жанлуижи Доннарумма ўз дарвозасидан 4 та тўп олиб чиқиб, жамоадаги энг паст баллни олди — 5,0 балл;
«Сити» етакчиси: Майдон эгалари сафида 53- ва 75-дақиқаларда икки бор гол уриб, дублга эришган Эрлинг Ҳоланд 8,8 балл билан мезбонлар сафидаги энг яхши футболчи деб топилди;
Бошқа футболчилар баҳоси: Антуан Семеньо — 7,2, Эллиот Андерсон — 6,6, Райан Шерки ва Матеуш Нунеш — 6,4 балл қайд этди;
ПСЖнинг ғалаба тўплари: Меҳмонлар сафида голларни Дезире Дуэ (13), Усмон Дембеле (15), Витинья (32) ҳамда Магнес Аклиуш (63) киритди.
«Шаҳарликлар»нинг кейинги синови
Дастлабки икки тур якунларига кўра «Манчестер Сити» ҳисобида 3 очко қолмоқда ва жамоа мусобақа жадвалининг ўрта қисмига тушиб кетди:
Кейинги рақиб — АЕК: Мареска шогирдлари ЕЧЛ умумий босқичининг 3-турини яна ўз майдонида ўтказади ва Грециянинг «АЕК» клубини қабул қилади;
Бошланиш вақти: Ушбу учрашув Тошкент вақти билан 21 октябрга ўтар кечаси соат 00:00 да старт олиши белгиланган.
Изоҳлар 0
…