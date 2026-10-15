Абдуқодир Ҳусанов «ПСЖ»га қарши ўйинда неча балл олди?
15 октябрь куни Чемпионлар лигаси доирасида «Манчестер Сити» ва «Пари Сен-Жермен» ўртасида учрашув бўлиб ўтди. Манчестердаги «Этиҳад» стадионида ўтган баҳсда меҳмонлар 4:2 ҳисобида ғалаба қозонди. Ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» таркибида майдонга тушди.
Скриншотдаги футболчилар баҳоларига кўра, Абдуқодир Ҳусановнинг ўйини 6,1 балл билан баҳоланган. У жамоасининг ҳимоя чизиғида ҳаракат қилди. Учрашувда Эрлинг Холанд «Манчестер Сити» сафида икки марта гол урди, «ПСЖ» эса рақиб дарвозасига тўртта тўп киритди.
Изоҳлар 0
…