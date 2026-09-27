“Челси” Ҳусанов учун катта ҳужумга ўтмоқда: “Сити” 22 ёшли юлдузини рақибига берадими?
Жаҳоннинг энг мураккаб ва рақобатбардош чемпионати ҳисобланган Англия Премьер-лигасида ўзбекистонлик иқтидор соҳиби Абдуқодир Ҳусанов атрофида навбатдаги катта трансфер шов-шуви авж олмоқда. «Манчестер Сити» таркибида кўрсатаётган барқарор, тезкор ва ишончли ўйинлари туфайли 22 ёшли марказий ҳимоячимиз туманли албионнинг қатор нуфузли клублари диққат марказига тушди. Европанинг нуфузли манбалари маълум қилишича, айниқса ҳимоя марказида муаммоларга дуч келаётган ва кўп гол ўтказиб юбораётган Лондоннинг «Челси» клуби январдаёқ Ҳусановни ўз сафига қўшиб олишни ва мудофаа бошқарувини узоқ йилларга айнан унга топширишни режалаштирмоқда.
Бундан ташқари, даъвогарлар сафида «Астон Вилла», «Эвертон» ва «Борнмут» каби жамоалар ҳам тилга олинмоқда. Бироқ «Манчестер Сити» бундай универсал ва улкан салоҳиятли юлдузини тўғридан-тўғри рақибига осонликча топшириб қўймоқчи эмас: клуб спорт директори Уго Виана Абдуқодир тез орада дунёнинг энг яхши ҳимоячиларидан бирига айланишини очиқ эълон қилиб, раҳбарият унга тўлиқ ишонишини тасдиқлади.
«“Челси”нинг қишки режаси, АПЛ клублари қизиқиши ва “Сити”нинг қатъияти»: Трансфернинг 5 та асосий нуқтаси
Ҳусанов атрофидаги қизиқишлар ва клублар позициясидан энг муҳим фактлар:
«Челси»нинг бош нишони: Лондон клуби январь ойидаёқ Ҳусановни сотиб олиб, мудофаа чизиғи бошқарувини тўлиқ унга топширмоқчи;
АПЛ грандлари ва клублар пойгаси: 22 ёшли ҳимоячига шунингдек «Астон Вилла», «Эвертон» ва «Борнмут» жамоалари жиддий қизиқиш билдирмоқда;
«Манчестер Сити»даги асосий ўрин: Ҳусанов юқори тезлик ва универсаллиги эвазига жамоанинг асосий таркибида мустаҳкам ўрин эгаллаб улгурди;
Уго Вианадан олий баҳо: «Сити» спорт директори ўзбек футболчиси келажакда замонавий футболнинг энг кучли ҳимоячисига айланишига ишонишини таъкидлади;
Мавсум ўртасида сотиш эҳтимоли жуда паст: «Шаҳарликлар» раҳбарияти ўзлари катта умид боғлаган футболчини тўғридан-тўғри рақобатчига қўйиб юбориш ниятида эмас.
Абдуқодир Ҳусанов трансфери: «Челси» эҳтиёжлари ва «Манчестер Сити»нинг позицияси таққоси
Лондонликларнинг қишки трансфер режалари ва манчестерликларнинг ёндашуви кўрсаткичлари жадвали:
Мезонлар ва йўналишлар
Лондоннинг «Челси» клуби режаси
«Манчестер Сити» клубининг позицияси
Трансфер вақти ва мақсади
Январь ойидаги қишки ойнадаёқ сотиб олиш
Мавсум ўртасида асосий футболчини сақлаб қолиш
Жамоадаги тактик зарурат
Кўп гол ўтказиш ва марказда атлетик ҳимоячи етишмаслиги
Мудофаада универсал, тезкор ва ишончли таянч ўйинчиси
Футболчига таклиф этилаётган роль
Мудофаа марказининг узоқ муддатли асосий етакчиси
Жамоа асосий таркиби ва келажакдаги мутлақ устуни
Раҳбарият ва спорт директори баҳоси
Қишки трансфер бозоридаги №1 нишон
«Дунёнинг энг яхши ҳимоячисига айланишига ишонамиз»
Трансфернинг амалга ошиш эҳтимоли
Молиявий катта таклиф тайёрлаш
Жуда паст; тўғридан-тўғри рақибга сотиш режада йўқ
Футбол экспертизаси: Нега Ҳусановни «Сити»дан олиб кетиш деярли имконсиз?
Англия футболи экспертлари, трансфер инсайдерлари ва тактик шарҳловчиларнинг хулосалари:
«Замонавий ҳимоячи эталони»: Ҳусановнинг энг катта устунлиги — юксак яккакураш маҳорати, позиция танлашдаги совуққонлик ва ақлбовар қилмас югуриш тезлигидир; юқори ҳимоя чизиғи билан ўйнайдиган АПЛ жамоалари учун бундай ҳимоячи олтинга тенг, шу сабабли «Челси» уни қўлга киритишга бор кучи билан интилмоқда;
«Манчестер Сити»нинг стратегик лойиҳаси: Уго Виананинг баёноти шунчаки мақтов эмас, балки трансфер бозорига йўлланган расмий сигналдир; клуб 22 ёшли футболчини ривожланиш лойиҳасининг асосий фигураси деб билади ва уни мавсум давомида рақиб лагерига бериб юбориши уларнинг чемпионлик режаларига зид келади;
Футболчи учун энг тўғри муҳит: Ҳусанов айни пайтда энг юқори савиядаги мураббийлар штаби ва юлдузли футболчилар қуршовида мунтазам ўйин амалиётига эга бўлиб турибди; вазият шу тарзда давом этар экан, январь ойида қарорни ўзгартиришга на футболчида, на клубда жиддий эҳтиёж бор.
Сизнингча, Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити»да қолиб ўз позициясини янада мустаҳкамлагани маъқулми ёки «Челси»га ўтиб, Лондон клуби ҳимоясининг сўзсиз етакчисига айлангани яхшими? 22 ёшли ҳамюртимиз яқин 2-3 йил ичида дунёнинг энг қиммат марказий ҳимоячисига айлана оладими? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболи фахрига бағишланган ушбу шов-шувли трансфер таҳлилини барча мухлислар билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…