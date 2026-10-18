«Орол» клуби муддатидан аввал Пролига чемпиони бўлиб, Суперлигага қайтди

·2·Спорт
«Орол» клуби муддатидан аввал Пролига чемпиони бўлиб, Суперлигага қайтди

Ўзбекистон футболида тарихий ва узоқ кутилган воқелик юз берди. Пролиганинг 23-тури доирасида бўлиб ўтган беллашувда Нукуснинг «Орол» клуби ўз майдонида «Жайхун» жамоасини 2:0 ҳисобида мағлубиятга учратди.

Ушбу муҳим ғалаба эвазига нукусликлар ўз ҳисобидаги очколар сонини 58 тага етказиб, мусобақа якунланишига қадар муддатидан аввал Пролига чемпионлигини нақд қилди ҳамда келаси мавсум учун тўғридан-тўғри Суперлига йўлланмасини қўлга киритди.

Автогол ва Красновнинг нуқтаси: Баҳс қандай кечди?

Учрашув мезбонларнинг тўлиқ назорати ва фаол ҳужумлари остида кечди:

  • 17-дақиқадаги тезкор ҳисоб: Баҳснинг 17-дақиқасидаёқ «Орол» футболчиларининг босими натижасида «Жайхун» аъзоси Асадбек Мустафақулов тўпни ўз дарвозасига киритиб қўйди (автогол) — 1:0;

  • 83-дақиқадаги ҳал қилувчи зарба: Учрашув тақдирига сўнгги дақиқаларда узил-кесил нуқта қўйилди — 83-дақиқада Марк Краснов рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, якуний 2:0 ҳисобини таъминлади;

  • Мудофаа мустаҳкамлиги: Нукусликлар посбони Ахроров ва ҳимоя чизиғи 90 дақиқа давомида ишончли ўйин намойиш этиб, дарвоза дахлсизлигини сақлаб қолди.

Ўйин баённомаси

Пролига. 23-тур

«Орол» — «Жайхун» 2:0

Голлар: Мустафақулов (17 автогол), Краснов (83).

  • «Орол»: Ахроров, Мусаев, Аразов, Кутибаев, Алижанов, Қалмағамбетов, Козлов, Жалолов, Куанишбаев, Мухторов, Номозов.

  • «Жайхун»: Избасканов, Мустафақулов, Маратов, Дарябаев, Калбаев, Сдиков, Кеўнимжаев, Ибраимов, Отажонов, Рустамжонов, Жўрақулов.

Чорак асрлик кутиш: Нукус катта футболга қайтмоқда

Мазкур ютуқ Қорақалпоғистон футболи учун ҳақиқий байрамга айланди:

  • 2001 йилги хотиралар: Нукуснинг «Орол» клуби Ўзбекистон миллий чемпионатининг олий дивизионида сўнгги бор роппа-роса 2001 йилда иштирок этган эди;

  • 25 йиллик сабр: Чорак аср давомида қуйи лигаларда тўп тепган жамоа изчил меҳнат ва барқарор ўйин орқали яна мамлакатнинг бош футбол аренасига қайтмоқда;

  • Суперлига–2027 учун кучли рақиб: Муддатидан аввал эришилган чемпионлик «Орол»нинг янги мавсумда юртимизнинг энг номдор грандлари билан курашиш учун жиддий тайёргарлик кўришига имкон яратади.

ОролЖайхунНукусПролига 23-тур
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Блогер бўламан” деган болакайга Озодбек Назарбеков телефон совға қилди (видео)“Блогер бўламан” деган болакайга Озодбек Назарбеков телефон совға қилди (видео)29 сентябр 02:13Президент Нукусдаги янгиланган «Турон» стадионига ташриф буюрдиПрезидент Нукусдаги янгиланган «Турон» стадионига ташриф буюрди19 сентябр 07:11Президент Нукусдаги 24/7 гавжум кўчада сайр қилди: Халқ билан самимий мулоқот (видео) Президент Нукусдаги 24/7 гавжум кўчада сайр қилди: Халқ билан самимий мулоқот (видео) 18 сентябр 21:59Дипломат бўлиши кутилган Шаҳзода Матчонова қандай қилиб актриса бўлиб қолди?Дипломат бўлиши кутилган Шаҳзода Матчонова қандай қилиб актриса бўлиб қолди?11 август 17:08Нукусда фирибгардан жиноий жарима ундирилдиНукусда фирибгардан жиноий жарима ундирилди20 июл 11:1313–17 июль кунлари ҳарорат 48 даражагача кўтарилиши мумкин13–17 июль кунлари ҳарорат 48 даражагача кўтарилиши мумкин13 июл 11:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...