«Орол» клуби муддатидан аввал Пролига чемпиони бўлиб, Суперлигага қайтди
Ўзбекистон футболида тарихий ва узоқ кутилган воқелик юз берди. Пролиганинг 23-тури доирасида бўлиб ўтган беллашувда Нукуснинг «Орол» клуби ўз майдонида «Жайхун» жамоасини 2:0 ҳисобида мағлубиятга учратди.
Ушбу муҳим ғалаба эвазига нукусликлар ўз ҳисобидаги очколар сонини 58 тага етказиб, мусобақа якунланишига қадар муддатидан аввал Пролига чемпионлигини нақд қилди ҳамда келаси мавсум учун тўғридан-тўғри Суперлига йўлланмасини қўлга киритди.
Автогол ва Красновнинг нуқтаси: Баҳс қандай кечди?
Учрашув мезбонларнинг тўлиқ назорати ва фаол ҳужумлари остида кечди:
17-дақиқадаги тезкор ҳисоб: Баҳснинг 17-дақиқасидаёқ «Орол» футболчиларининг босими натижасида «Жайхун» аъзоси Асадбек Мустафақулов тўпни ўз дарвозасига киритиб қўйди (автогол) — 1:0;
83-дақиқадаги ҳал қилувчи зарба: Учрашув тақдирига сўнгги дақиқаларда узил-кесил нуқта қўйилди — 83-дақиқада Марк Краснов рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, якуний 2:0 ҳисобини таъминлади;
Мудофаа мустаҳкамлиги: Нукусликлар посбони Ахроров ва ҳимоя чизиғи 90 дақиқа давомида ишончли ўйин намойиш этиб, дарвоза дахлсизлигини сақлаб қолди.
Ўйин баённомаси
Пролига. 23-тур
«Орол» — «Жайхун» 2:0
Голлар: Мустафақулов (17 автогол), Краснов (83).
«Орол»: Ахроров, Мусаев, Аразов, Кутибаев, Алижанов, Қалмағамбетов, Козлов, Жалолов, Куанишбаев, Мухторов, Номозов.
«Жайхун»: Избасканов, Мустафақулов, Маратов, Дарябаев, Калбаев, Сдиков, Кеўнимжаев, Ибраимов, Отажонов, Рустамжонов, Жўрақулов.
Чорак асрлик кутиш: Нукус катта футболга қайтмоқда
Мазкур ютуқ Қорақалпоғистон футболи учун ҳақиқий байрамга айланди:
2001 йилги хотиралар: Нукуснинг «Орол» клуби Ўзбекистон миллий чемпионатининг олий дивизионида сўнгги бор роппа-роса 2001 йилда иштирок этган эди;
25 йиллик сабр: Чорак аср давомида қуйи лигаларда тўп тепган жамоа изчил меҳнат ва барқарор ўйин орқали яна мамлакатнинг бош футбол аренасига қайтмоқда;
Суперлига–2027 учун кучли рақиб: Муддатидан аввал эришилган чемпионлик «Орол»нинг янги мавсумда юртимизнинг энг номдор грандлари билан курашиш учун жиддий тайёргарлик кўришига имкон яратади.
Изоҳлар 0
…