Банк олдидаги қарздорлик сабабли кўчмас мулк аукционга чиқарилди

·0·Жамият
Банк олдидаги қарздорлик сабабли кўчмас мулк аукционга чиқарилди

Бугунги кунда банк кредитлари бўйича юзага келган қарздорликларни қонунчиликда белгиланган тартибда ундириш, банк олдидаги кредит мажбуриятларини ўз вақтида бажармаган қарздорга нисбатан қўзғатилган ижро иши доирасида қарздорликни қоплаш мақсадида унинг номидаги кўчмас мулкка қонунчиликда белгиланган тартибда тақиқ қўйилиб, электрон онлайн-аукцион савдоларига чиқарилди

Фуқаролик ишлари бўйича Нукус туманлараро судининг ижро варақасига асосан қарздор B.N. МЧЖ ва А.Илардан Асака банк Нукус БХО фойдасига 707,8 млн сўм кредит қарздорлигини ундириш белгиланган.

Қарздорликни қоплаш учун қарздорга тегишли бўлган Нукус шаҳри, "Гулзор" маҳалласи, Ўзбекистон гузари кўчасида жойлашган гаровдаги нотурар жойга ундирув қаратилган. Уйнинг бошланғич баҳоси 812,5 млн сўм этиб белгиланиб аукционга чиқарилди.

Асака банкНукусонлайн-аукционкредит қарздорлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Орол» клуби муддатидан аввал Пролига чемпиони бўлиб, Суперлигага қайтди«Орол» клуби муддатидан аввал Пролига чемпиони бўлиб, Суперлигага қайтди18 октябр 18:11Ихтиёрий тўланмаган қарз “Lacetti”ни аукционга етакладиИхтиёрий тўланмаган қарз “Lacetti”ни аукционга етаклади24 сентябр 18:52“Блогер бўламан” деган болакайга Озодбек Назарбеков телефон совға қилди (видео)“Блогер бўламан” деган болакайга Озодбек Назарбеков телефон совға қилди (видео)29 сентябр 02:1330 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда30 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда29 июл 11:40Президент Нукусдаги янгиланган «Турон» стадионига ташриф буюрдиПрезидент Нукусдаги янгиланган «Турон» стадионига ташриф буюрди19 сентябр 07:11Президент Нукусдаги 24/7 гавжум кўчада сайр қилди: Халқ билан самимий мулоқот (видео) Президент Нукусдаги 24/7 гавжум кўчада сайр қилди: Халқ билан самимий мулоқот (видео) 18 сентябр 21:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади