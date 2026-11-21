Нукусда APK-файллар орқали қарийб 1 млрд сўм ўғирлаган гуруҳ ушланди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Нукус шаҳрида Telegram орқали зарарли APК-файлларни тарқатиб, фуқароларнинг банк карталаридан қарийб 1 миллиард сўм ўғирлаган жиноий гуруҳ қўлга олинди.
- Тергов давомида гумонланувчиларнинг ёзишмаларидан 162 та банк картасига оид маълумотлар топилди.
- Жиноятчилар ўзлаштирган маблағларни қимматбаҳо телефонлар харид қилиш, микроқарзларни ёпиш ва букмекерлик аккаунтларига ўтказиш учун сарфлаган.
Telegram орқали тарқатилган зарарли APK-файллар фуқароларнинг банк карталаридан катта миқдорда пул ечиб олинишига сабаб бўлган. Нукус шаҳрида аниқланган жиноий гуруҳ фаолияти оқибатида етказилган зарар қарийб 1 миллиард сўмни ташкил этган. Гумонланувчиларнинг ёзишмаларида эса 162 та банк картаси маълумотлари топилган.
Фирибгарлар Telegram орқали зарарли APK-файллар тарқатган
Ички ишлар вазирлиги Кибержиноятчиликка қарши курашиш департаменти Нукус шаҳрида фуқароларнинг банк карталаридан пул ўғирлашда гумон қилинаётган шахслар гуруҳи қўлга олинганини маълум қилди.
Дастлабки маълумотларга кўра, гумонланувчилар Telegram орқали зарарли APK-файлларни тарқатиб келган. Фуқаролар ушбу файлларни телефонларига ўрнатганидан кейин жиноятчилар уларнинг банк карталарига оид маълумотлардан фойдаланиб, ҳисобларидаги маблағларни ўзлаштирган.
Ҳуқуқ-тартибот идоралари аниқлаган ҳолат бўйича етказилган моддий зарар қарийб 1 миллиард сўмни ташкил этади.
Гумонланувчиларнинг ёзишмаларида 162 та карта маълумоти топилди
Тергов давомида гумонланувчиларнинг Telegram ёзишмалари ўрганилган. Натижада уларнинг мулоқотларида 162 та банк картасига тегишли маълумотлар аниқланган.
Хабарларда жиноий гуруҳ таркибида Telegram тармоғида «Санжик» тахаллуси билан танилган шахс ҳам борлиги қайд этилган.
Ўзлаштирилган маблағлар эса турли мақсадларга сарфланган. Жумладан, пулларнинг бир қисмига қимматбаҳо телефонлар харид қилинган, айрим маблағлар микроқарзларни ёпишга йўналтирилган. Шунингдек, пулларнинг бир қисми букмекерлик аккаунтларига ўтказилгани хабар қилинган.
Суд қарорига кўра, асосий гумонланувчи ҳибсга олинган. Айни пайтда жиноят иши доирасида дастлабки тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
APK-файллар қандай хавф туғдиради?
APK — Android операцион тизимида иловаларни ўрнатиш учун ишлатиладиган файл формати. Бироқ бу форматдаги ҳар қандай файл хавфсиз дегани эмас.
Жиноятчилар сохта дастурлар ёки зарарли файлларни турли ваъдалар билан тарқатиши мумкин. Фойдаланувчи уларни ўрнатганда, қурилмадаги айрим маълумотлар ва функцияларга рухсат бериб қўйиши эҳтимоли бор. Бу эса шахсий маълумотлар, аккаунтлар ва молиявий хавфсизликка таҳдид туғдиради.
Шу сабабли номаълум манбадан юборилган APK-файлни ўрнатишдан олдин унинг ишончлилигини текшириш жуда муҳим.
Банк картасидаги пулларни ҳимоя қилиш учун 5 та қоида
Бундай фирибгарлик қурбонига айланмаслик учун қуйидаги тавсияларга амал қилиш лозим:
Нотаниш APK-файлларни ўрнатманг. Telegram, SMS ёки бошқа мессенжерлар орқали юборилган шубҳали файлларни очманг.
Иловаларни расмий манбалардан юкланг. Android қурилмаларида Google Play, iPhone’ларда эса App Store’дан фойдаланинг.
SMS-кодларни ҳеч кимга берманг. Банк ходими ёки бошқа шахс сифатида мурожаат қилган одамларга ҳам тасдиқлаш кодларини айтманг.
Шубҳали рухсатларни текширинг. Илованинг SMS, қўнғироқлар, хабарлар ва бошқа маълумотларга кириш ҳуқуқини сўрашига эътибор беринг.
Банк хабарномаларини назорат қилинг. Ҳисобдан сиз амалга оширмаган операция аниқланса, дарҳол банкка мурожаат қилинг.
Агар тасодифан зарарли APK-файлни ўрнатиб қўйган бўлсангиз, қурилманинг интернет алоқасини узинг, шубҳали иловани ўчиринг ва банк билан боғланиб, картани вақтинча блоклаш чорасини кўринг. Банк аккаунти ҳамда бошқа муҳим ҳисоблар паролларини эса хавфсиз қурилмадан ўзгартириш тавсия этилади.
Нукусдаги ҳолат Telegram орқали тарқатиладиган ҳар қандай файлга ишониш мумкин эмаслигини яна бир бор кўрсатди. Айниқса, «пул ишлаш», «соврин ютиш» ёки «махсус хизматдан фойдаланиш» каби ваъдалар билан юборилган APK-файллар жиддий хавф туғдириши мумкин.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…