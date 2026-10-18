Лидс — Манчестер Юнайтед: таркиблар ва жонли матн
Англия Премьер-лигаси доирасидаги Лидс — Манчестер Юнайтед учрашуви 18 октябр, 18:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Лидс бошланғич таркиби: 1. Траффорд Дж., 4. Ампаду Э., 2. Богл Дж., 9. Калверт-Льюин Д., 30. Эльведи Н., 3. Гудмундссон Г., 24. Джастин Дж., 5. Мухаремович Т., 19. Окафор Н., 18. Стах А., 22. Танака А.
Лидс бош мураббийи: Фарке Д.
Манчестер Юнайтед бошланғич таркиби: 1. Ламменс С., 17. Андрей Сантос, 20. Балеба К., 2. Далот Д., 16. Диалло А., 8. Фернандеш Б. (капитан), 5. Магуайр Г., 6. Мартинес Ли., 19. Мбемо Б., 18. Тилеманс Ю., 15. Йоро Л.
Манчестер Юнайтед бош мураббийи: Каррик М.
Изоҳлар 0
…