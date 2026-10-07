Роналду миллий жамоадаги жанжал ва Жезус билан юз берган воқеалар ҳақида баёнот берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Криштиану Роналду Португалия миллий жамоаси бош мураббийи Жорже Жезус билан ўртасидаги келишмовчилик сабабларини ойдинлаштирди.
- Роналду Норвегия билан учрашув куни Жезуснинг аввалги келишувни ўзгартириб, уни майдонга туширмагани ҳақида гапириб берди.
- У 2026 йилги жаҳон чемпионатидан кейин терма жамоадан кетишни режалаштирган, аммо Португалия футбол федерацияси президентининг илтимоси билан фикрини ўзгартирган.
Криштиану Роналду Португалия миллий жамоасининг сўнгги йиғинида бош мураббий Жорже Жезус билан ўртасида юз берган воқеаларга шахсан ойдинлик киритди. Португалиялик юлдузнинг айтишича, у мураббий билан аввалдан аниқ режа асосида келишган, аммо Норвегия билан учрашув куни бу режа ўзгарган. Энг муҳими, Роналдунинг таъкидлашича, Жезус унга 30 дақиқа ўйнашини айтган, аммо якунда уни майдонга туширмаган.
Роналду бу воқеаларни жамоа ичида қолдирмасликка қарор қилди. У миллий жамоа йиғинида содир бўлган ҳолатларни биринчи шахс номидан, тўғридан-тўғри тушунтиришни истаганини билдирди.
Роналду кетиш ҳақида хат ҳам тайёрлаган
Роналдунинг сўзларига кўра, у 2026 йилги жаҳон чемпионатидан кейин Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлашни режалаштирган ва бу ҳақда мамлакат халқига мактуб ҳам тайёрлаган.
«2026 йилги жаҳон чемпионатидан сўнг Португалия халқига аталган мактуб тайёрладим. Унда миллий жамоадан бутунлай кетадиган вақтимда халқимизга айтмоқчи бўлган сўзларим ёзилган. Мактуб ҳали ҳам менда сақланмоқда».
Бироқ кейин вазият ўзгарган.
Жаҳон чемпионатидан кейин АҚШдан қайтиш учун самолётда кетаётган пайтида Португалия футбол федерацияси президенти Роналдудан терма жамоани тарк этиш ҳақидаги қарорини қайта кўриб чиқишни сўраган.
Президент федерация Роналдунинг жамоада қолишини исташини билдирган.
Янги мураббий танлови Роналду билан ҳам муҳокама қилинган
Шундан сўнг федерация президенти Роналдудан янги бош мураббий номзоди ҳақида фикрини сўраган.
У бир нечта номзод кўриб чиқилаётганини айтган, аммо уларнинг исмларини ошкор қилмаган.
Роналду эса ўз фикрини билдириб, танланиши мумкин бўлган номзодлардан бири тўғри қарор бўлишини айтган.
Шунинг учун янги бош мураббий расман таништирилганида Роналду бу қарордан хурсанд бўлган.
«Бу тўғри танлов эди ва натижалар ҳам буни тасдиқламоқда».
Бироқ орадан кўп ўтмай, Роналду билан Жезус ўртасида жиддий келишмовчиликка айланган вазият юзага келган.
Жезус Роналдуга аниқ режасини тушунтирган
Жезус Роналду билан шахсан учрашишни истаган. Томонлар «Cidade do Futebol» мажмуасида учрашган. Ўша вақтда Роналдунинг клуби мавсумолди йиғинини шу ерда ўтказаётган эди.
Роналдунинг айтишича, учрашув тинч муҳитда ўтган.
Жезус унга ишонишини, жамоадаги иштироки режаси учун муҳим эканини айтган ва ҳатто Роналдунинг терма жамоадаги иштироки бўйича аниқ режа тақдим қилган.
Унга кўра, Роналду биринчи ва сўнгги учрашувларда майдонга тушиши, жисмоний ҳолатини инобатга олган ҳолда эса ўйинлар давомида бир нечта алмаштириш амалга оширилиши керак эди.
Энг қизиғи, Жезус Роналдуга Норвегия ва Даниядаги учрашувларга бормаслик вариантни ҳам таклиф қилган.
Режага кўра, Роналду биринчи ўйинда иштирок этиб, кейин Португалияда қолиши ва «Драгау»даги учрашув олдидан жамоага қайта қўшилиши керак эди.
Роналду таклифни рад этган
Португалиялик юлдуз бу вариантни қабул қилмаган.
«Мен бу таклифни дарҳол рад этдим. Бу қарорни қабул қила олмаслигим менга аниқ эди. Гап хориждаги учрашувларда ўйнамаслигим ҳақида эмасди. Мен жамоа сардори сифатида терма жамоа билан бирга бўлишим керак эди».
Роналду учун масала фақат футболдаги юклама ёки жисмоний ҳолат билан боғлиқ бўлмаган.
У сардор сифатида жамоа билан бирга бўлишни муҳим деб ҳисоблаган.
«Португалияда қолиб кетиш мен учун яхши намуна бўлмасди».
Роналдунинг айтишича, Жезус якунда унинг фикрига қўшилган.
Йиғиндан бир кун олдин яна бир суҳбат бўлган
Миллий жамоа йиғини бошланишидан бир кун олдин Жезус Роналдунинг Лиссабондаги уйига яна бир бор борган.
Роналду бу суҳбат ҳам тинч ўтганини ва август ойида келишилган принциплар ўзгаришсиз қолганини айтди.
Кейин Роналду «Алваладе»даги учрашувда майдонга тушди. У алмаштирилганида эса буни муаммо қилмади.
Ҳатто сардорлик боғичини Бруну Фернандешга ўзи топширди.
Ўша пайтда Роналду миллий жамоадаги сўнгги кунларини ўтказаётган бўлиши мумкинлигини ҳатто хаёлига ҳам келтирмаган.
«Ўша куни мен учун энг муҳими жамоамизнинг ғалабаси эди. Ғалаба ҳар доим яхши, Португалия ва мамлакатинг учун ғалаба қозониш эса ундан ҳам муҳим».
Аммо кейинги ўйинда вазият кескин ўзгарган.
Норвегия ўйинида кутилмаган талаб
Норвегияга қарши учрашув куни тушлик пайтида Жезуснинг ёрдамчиларидан бири Роналдунинг олдига келиб, бош мураббий у билан гаплашмоқчи эканини айтган.
Роналдунинг ўзи учун энг кутилмаган жиҳат ҳам шу суҳбатда маълум бўлган.
Жезус ундан 30 дақиқа майдонда ҳаракат қила олишини сўраган.
Роналду бундан ҳайрон қолган.
Чунки унинг айтишича, аввалги келишувга кўра у Норвегияга қарши учрашувда умуман ўйнамаслиги ва кейинги «Драгау»даги баҳсга тайёрланиши керак эди.
«Мен мутлақо ҳайрон қолдим. Мен жисмоний тикланишимга тўлиқ эътибор қаратган, одатдагидек жамоадошларим билан бирга бўлган ва ўша куни умуман ўйнамаслигимни ўйлаётган эдим».
Шунга қарамай, Роналду мураббийнинг талабини қабул қилган.
«30 дақиқа ўйнашга тайёр туришим керак эди»
Роналду иккинчи бўлим бошиданоқ қизиш машқларини бажарган.
У майдонга тушишни кутиб, дақиқалар ўтишини кузатган.
Аммо чақирув бўлмаган.
Роналдунинг айтишича, айнан шу нуқтада аввалги келишув бузилган.
«Қолган воқеаларни ҳамма билади. Мен иккинчи бўлим бошиданоқ қизиш машқларини бажардим, дақиқалар ўтиб бораётганини кузатдим, аммо майдонга тушиш учун чақирилмадим».
Сўнг у ўз баёнотининг энг кескин хулосасини билдирди:
«Қисқаси, мураббий менга берган ваъдасида турмади».
Роналдунинг баёнотидан кейин асосий савол
Роналду ўз баёноти билан воқеалар занжирини ўз нуқтаи назаридан тўлиқ тушунтирди: у терма жамоадан кетишни режалаштирган, федерация президенти уни қолишга кўндирган, янги мураббий билан учрашган, жамоадаги роли бўйича келишувга эришган ва кейин Норвегия билан ўйин олдидан бу режа ўзгарган.
Энг муҳими, Роналду ўзини мураббий қарорига қарши қўйишга уринмаганини ҳам кўрсатди. У ҳатто Жезуснинг биринчи режасини қабул қилган ва жамоа билан бирга бўлишни устувор вазифа деб билган.
Бироқ унинг талқинига кўра, Норвегия билан ўйин куни вазият бошқача тус олган.
Унга 30 дақиқа ўйнашга тайёр туриш айтилган, у қизиш машқларини бажарган, аммо майдонга тушмаган.
Шунинг учун Роналду бу воқеани оддий тактик қарор эмас, аввалдан келишилган ваъданинг бажарилмагани сифатида баҳоламоқда.
Португалия футболининг энг катта юлдузи ўз позициясини очиқ билдирди. Энди эса барча эътибор Жорже Жезуснинг ушбу воқеаларга қандай муносабат билдиришига қаратилади.
Изоҳлар 0
…