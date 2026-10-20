“У мени ҳам чув туширди”: Тен Ҳаг Роналду билан боғлиқ жанжалнинг сабабини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Эрик тен Ҳагнинг айтишича, у «Манчестер Юнайтед»га келишидан аввал Криштиану Роналду билан шахсан учрашиб, жамоанинг асосий ўқини унинг атрофида қуриш режалари ҳақида гаплашган.
- Бироқ, дастлабки келишувларга қарамай, кейинчалик футболчи ва клуб ўртасида тушунмовчиликлар юзага келган.
- Тен Ҳаг Роналдунинг жаҳон футболидаги мақомини ҳурмат қилишини таъкидлаб, мураббий сифатида жамоа манфаати учун холисона қарор қабул қилиши кераклигини айтиб ўтган.
«Манчестер Юнайтед»нинг собиқ бош мураббийи Эрик тен Ҳаг клуб тарихидаги энг шов-шувли можаролардан бири — Криштиану Роналдунинг жамоадан кетиши билан боғлиқ воқеаларга яна бир бор тўхталди.
Нидерландиялик мутахассис нуфузли The Athletic нашрига берган интервьюсида ушбу келишмовчилик тафсилотларини сўзлаб берди. Таниқли инсайдер ва спорт журналисти Фабрицио Романо эса устознинг ушбу баёнотларини кенг жамоатчиликка етказди.
«Биз режаларни у билан қургандик»: Тен Ҳагнинг кутилмаган эътирофи
Эрик тен Ҳагнинг сўзларига кўра, у «Олд Траффорд»га келишидан аввал жамоанинг асосий ўқини айнан португалиялик форвард атрофида қурмоқчи бўлган:
Шахсий учрашув: «Криштиану Роналду жамоани ҳам, мени ҳам панд берди, чунки биз барча режаларимизни у билан биргаликда тузгандик. Мен «Манчестер Юнайтед»га келишимдан олдин қандай мақсадларим борлигини тушунтириш учун шахсан Португалияга учиб бориб, у билан юзма-юз гаплашганман», — дея таъкидлади нидерландиялик мураббий;
Режаларнинг бузилиши: Дастлабки келишувларга қарамай, кейинчалик воқеалар ривожи бошқача тус олиб, футболчи ва клуб ўртасида кескин тушунмовчиликлар пайдо бўлган.
Ҳурмат ва оқилона қарор: Мураббийлик масъулияти
Шу билан бирга, Тен Ҳаг Роналдунинг жаҳон футболидаги мақоми ва даражасини юксак қадрлашини яшириб ўтирмади:
Тарихдаги энг буюклардан бири: «У футбол тарихидаги энг буюк ўйинчилардан бири. Мен уни доимо жуда қаттиқ ҳурмат қилганман;
Ҳиссиётлар эмас, совуққонлик: Аммо мураббий сифатида ҳиссиётларга берилмасдан, вазиятни холисона таҳлил қилиб, жамоа манфаати учун оқилона ва қатъий қарор қабул қилишим шарт эди», — дея ўз ҳаракатларини изоҳлади Тен Ҳаг.
Тарихга назар: «Юнайтед»даги қисқа ва шов-шувли давр
Можаронинг асосий босқичлари футбол оламида катта из қолдирган:
Қайтиш ва кетиш: Криштиану Роналду 2021 йилда қадрдон «Манчестер Юнайтед» жамоасига қайтиб, мухлисларни қувонтирган эди, бироқ 2022 йил ноябрида можароли интервьюдан сўнг шартнома бекор қилинган;
Тен Ҳаг даври: Мураббий «МЮ»ни 2022 йилдан 2024 йилга қадар бошқарди ва бу вақт оралиғида Роналду билан юз берган воқеалар мунтазам равишда жаҳон матбуотининг диққат марказида бўлиб турди.
Изоҳлар 0
…