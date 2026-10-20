“У мени ҳам чув туширди”: Тен Ҳаг Роналду билан боғлиқ жанжалнинг сабабини очиқлади

·68·Спорт
“У мени ҳам чув туширди”: Тен Ҳаг Роналду билан боғлиқ жанжалнинг сабабини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Эрик тен Ҳагнинг айтишича, у «Манчестер Юнайтед»га келишидан аввал Криштиану Роналду билан шахсан учрашиб, жамоанинг асосий ўқини унинг атрофида қуриш режалари ҳақида гаплашган.
  • Бироқ, дастлабки келишувларга қарамай, кейинчалик футболчи ва клуб ўртасида тушунмовчиликлар юзага келган.
  • Тен Ҳаг Роналдунинг жаҳон футболидаги мақомини ҳурмат қилишини таъкидлаб, мураббий сифатида жамоа манфаати учун холисона қарор қабул қилиши кераклигини айтиб ўтган.

«Манчестер Юнайтед»нинг собиқ бош мураббийи Эрик тен Ҳаг клуб тарихидаги энг шов-шувли можаролардан бири — Криштиану Роналдунинг жамоадан кетиши билан боғлиқ воқеаларга яна бир бор тўхталди.

Нидерландиялик мутахассис нуфузли The Athletic нашрига берган интервьюсида ушбу келишмовчилик тафсилотларини сўзлаб берди. Таниқли инсайдер ва спорт журналисти Фабрицио Романо эса устознинг ушбу баёнотларини кенг жамоатчиликка етказди.

«Биз режаларни у билан қургандик»: Тен Ҳагнинг кутилмаган эътирофи

Эрик тен Ҳагнинг сўзларига кўра, у «Олд Траффорд»га келишидан аввал жамоанинг асосий ўқини айнан португалиялик форвард атрофида қурмоқчи бўлган:

  • Шахсий учрашув: «Криштиану Роналду жамоани ҳам, мени ҳам панд берди, чунки биз барча режаларимизни у билан биргаликда тузгандик. Мен «Манчестер Юнайтед»га келишимдан олдин қандай мақсадларим борлигини тушунтириш учун шахсан Португалияга учиб бориб, у билан юзма-юз гаплашганман», — дея таъкидлади нидерландиялик мураббий;

  • Режаларнинг бузилиши: Дастлабки келишувларга қарамай, кейинчалик воқеалар ривожи бошқача тус олиб, футболчи ва клуб ўртасида кескин тушунмовчиликлар пайдо бўлган.

Ҳурмат ва оқилона қарор: Мураббийлик масъулияти

Шу билан бирга, Тен Ҳаг Роналдунинг жаҳон футболидаги мақоми ва даражасини юксак қадрлашини яшириб ўтирмади:

  • Тарихдаги энг буюклардан бири: «У футбол тарихидаги энг буюк ўйинчилардан бири. Мен уни доимо жуда қаттиқ ҳурмат қилганман;

  • Ҳиссиётлар эмас, совуққонлик: Аммо мураббий сифатида ҳиссиётларга берилмасдан, вазиятни холисона таҳлил қилиб, жамоа манфаати учун оқилона ва қатъий қарор қабул қилишим шарт эди», — дея ўз ҳаракатларини изоҳлади Тен Ҳаг.

Тарихга назар: «Юнайтед»даги қисқа ва шов-шувли давр

Можаронинг асосий босқичлари футбол оламида катта из қолдирган:

  • Қайтиш ва кетиш: Криштиану Роналду 2021 йилда қадрдон «Манчестер Юнайтед» жамоасига қайтиб, мухлисларни қувонтирган эди, бироқ 2022 йил ноябрида можароли интервьюдан сўнг шартнома бекор қилинган;

  • Тен Ҳаг даври: Мураббий «МЮ»ни 2022 йилдан 2024 йилга қадар бошқарди ва бу вақт оралиғида Роналду билан юз берган воқеалар мунтазам равишда жаҳон матбуотининг диққат марказида бўлиб турди.

Эрик тен ҲагКриштиану РоналдуМанчестер ЮнайтедThe Athletic
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мареска «Манчестер Сити»да етти футболчи билан хайрлашиши мумкинМареска «Манчестер Сити»да етти футболчи билан хайрлашиши мумкин1 июл 01:29Антонй Манчестер Юнайтеддаги қийинчиликлар ва Криштиану Роналду маслаҳати ҳақидаАнтонй Манчестер Юнайтеддаги қийинчиликлар ва Криштиану Роналду маслаҳати ҳақида5 июн 15:33Андерсон Криштиану Роналду қайси йилларда энг кучли бўлганини айтдиАндерсон Криштиану Роналду қайси йилларда энг кучли бўлганини айтди5 октябр 11:53Фред Эрик тен Хаг ҳақида: "У тактик жиҳатдан зўр, лекин жамоа билан..."Фред Эрик тен Хаг ҳақида: "У тактик жиҳатдан зўр, лекин жамоа билан..."2 октябр 21:57Рио Фердинанд Криштианунинг кетиши ортидан танқидчиларга «портловчи» жавоб қайтардиРио Фердинанд Криштианунинг кетиши ортидан танқидчиларга «портловчи» жавоб қайтарди2 октябр 18:34Роналду қандай қилиб “Манчестер Сити” остонасидан “Олд Траффорд”га қайтган эди?!Роналду қандай қилиб “Манчестер Сити” остонасидан “Олд Траффорд”га қайтган эди?!27 сентябр 15:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия