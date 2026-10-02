Фред Эрик тен Хаг ҳақида: "У тактик жиҳатдан зўр, лекин жамоа билан..."

·6·Спорт
Фред Эрик тен Хаг ҳақида: "У тактик жиҳатдан зўр, лекин жамоа билан..."
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Фреднинг айтишича, Эрик тен Хаг тактик жиҳатдан кучли бўлса-да, жамоа ичидаги муҳитни бошқаришда муаммоларга дуч келган.
  • Мураббийнинг футболчилар билан, айниқса, Криштиану Роналду каби асосий ўйинчилар билан келишмовчилиги жамоа уйғунлигига путур етказган.
  • Фред, шунингдек, Тен Хагнинг ўзига таниш нидерландиялик футболчиларга ён босганини ва бу бошқа ўйинчилар орасида норозиликларни келтириб чиқарганини таъкидлаган.

Манчестер Юнайтеднинг собиқ ярим ҳимоячиси Фред ўзининг собиқ бош мураббийи Эрик тен Хаг ҳақида кескин фикрлар билдириб, нидерландиялик мутахассиснинг жамоадаги муҳитни бошқариш борасидаги қобилиятини қаттиқ танқид қилди. ESPN маълумотига кўра, бразилиялик футболчи Чарла Подкастъга берган интервюсида мураббийнинг тактик билимлари юқори эканини тан олган, бироқ унинг футболчилар билан муносабатлари ва кийим алмаштириш хонасидаги муҳит жиддий муаммоларга сабаб бўлганини очиб берган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Олд Траффордда беш мавсум тўп суриб, 2023—2024-йилги мавсум олдидан Туркиянинг Фенербахче клубига йўл олган Фред Тен Хаг даврида Лига кубогини қўлга киритиб, Англия кубоги финалига қадар етиб борган эди. Бироқ унинг таъкидлашича, мураббийнинг келишмовчиликлари жамоадаги уйғунликка путур етказган ва у ўзининг инсоний муносабатлари билан жамоа ичида кўплаб зиддиятларни келтириб чиқарган.

Юлдузлар билан зиддиятлар ва нидерландияликлар клани

Фреднинг сўзларига кўра, Эрик тен Хаг жамоанинг энг асосий футболчилари билан чиқишолмаган ва доимий равишда можароларга бориб турган. Ўз вақтида Аякс билан Чемпионлар лигасининг ярим финалига қадар етиб борган тажрибали мураббий инглиз клубида ўзининг Австриядаги муваффақиятини тўла такрорлай олмади. Унинг бошқаруви давомида кўплаб етакчи футболчилар билан тушунмовчиликлар келиб чиққан.

Мутахассиснинг жамоа ичидаги сиёсати ҳам эътибордан четда қолмади. Фреднинг таъкидлашича, Эрик тен Хаг кўпроқ ўзига таниш бўлган нидерландиялик футболчиларга ён босган ва улар асосий таркибда кўпроқ имкониятга эга бўлишган. Бу ҳолат эса жамоадаги бошқа ўйинчилар орасида норозиликларни келтириб чиқарган.

Криштиану Роналду билан можаро ва бошқа мураббийлар билан таққослаш

Шунингдек, интервюда Криштиану Роналду масаласига ҳам алоҳида тўхталиб ўтилди. Фреднинг сўзларига кўра, ёш жиҳатидан катта бўлиб қолган Криштиану Роналду билан мураббий ўртасида жиддий келишмовчилик юзага келган ва оқибатда португалиялик юлдуз асосий таркибдан четлатилган. Шунингдек, Каземиро, Маркус Рэшфорд ва футболчининг ўзи ҳам мураббий билан турли зиддиятларни бошдан кечирган.

Бразилиялик ярим ҳимоячининг фикрича, Эрик тен Хагнинг бошқарув услуби унинг аввалги устозлари — Оле-Гуннар Сулшер ва Жозе Моуриньюнинг услубидан кескин фарқ қилган. Фред Сулшернинг жамоани бирлаштира олганини, Жозе Моуринью эса ўзининг самимийлиги ва ҳазилашишни ёқтириши билан бошқалардан ажралиб туришини алоҳида эътироф этган.

ФредЭрик тен ХагМанчестер ЮнайтедКриштиану РоналдуАнглия Премер-лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рио Фердинанд Криштианунинг кетиши ортидан танқидчиларга «портловчи» жавоб қайтардиРио Фердинанд Криштианунинг кетиши ортидан танқидчиларга «портловчи» жавоб қайтардиБугун 18:34Роналду қандай қилиб “Манчестер Сити” остонасидан “Олд Траффорд”га қайтган эди?!Роналду қандай қилиб “Манчестер Сити” остонасидан “Олд Траффорд”га қайтган эди?!27 сентябр 15:41Манчестер Юнайтед дербида мағлуб бўлдиМанчестер Юнайтед дербида мағлуб бўлди14 сентябр 09:12Манчестер дербисидаги гол бўйича ҳакамлар хатоси тан олиндиМанчестер дербисидаги гол бўйича ҳакамлар хатоси тан олинди14 сентябр 01:53Энзо Мареска дербидаги ғалаба ва Эрлинг Холанд голи ҳақида фикр билдирдиЭнзо Мареска дербидаги ғалаба ва Эрлинг Холанд голи ҳақида фикр билдирди14 сентябр 00:18Бруно Фернандеш жароҳат хавотири билан Манчестер дербисига ҳозирланмоқдаБруно Фернандеш жароҳат хавотири билан Манчестер дербисига ҳозирланмоқда12 сентябр 15:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди