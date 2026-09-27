Роналду қандай қилиб “Манчестер Сити” остонасидан “Олд Траффорд”га қайтган эди?!
Жаҳон футболи тарихи шиддатли ва ҳайратланарли воқеаларга бой, аммо Криштиану Роналдунинг тақдирини тубдан ўзгартириб юборган ўша машҳур кеча трансферлар оламидаги энг катта драмалардан бири сифатида мухлислар ёдида қолган. Португалиялик юлдуз «Ювентус»ни тарк этишга қатъий қарор қилгач, унинг Англия Премьер-лигасига қайтиши деярли ҳал бўлиб улгурган эди — аммо барча кутган манзилга эмас. Пеп Гвардиола бошчилигидаги «Манчестер Сити» клуби футболчининг агенти билан барча молиявий ва шартномавий бандларни келишиб, трансферни расмийлаштириш арафасида турганди, ҳатто унинг мовий либосдаги эҳтимолий тақдимотлари муҳокама қилина бошлаганди.
Бироқ португалиялик юлдуз ҳаётидаги энг нуфузли ва қадрли инсон — сэр Алекс Фергюсоннинг биргина қисқа телефон қўнғироғи вазиятни бир лаҳзада 180 даражага буриб юборди. Тажрибали мураббий Роналдуга азалий рақиб сафига ўтиш унинг буюк меросига тўғри келмаслигини, бундай хато қадамни асло босмаслиги шартлигини қатъий уқтирди. Ушбу суҳбат «Сити» билан келишувни бир зумда бекор қилди ва Роналдунинг ўз қадрдон уйи — «Манчестер Юнайтед»га ҳиссиётларга бой тарихий қайтишини таъминлади.
«Тақдирни ҳал қилган қўнғироқ, “Сити” хавфи ва уйга қайтиш»: Трансфернинг 5 та асосий нуқтаси
Криштиану Роналду ва Фергюсон ўртасидаги бурилиш нуқтасидан энг муҳим расмий фактлар:
«Манчестер Сити» билан деярли ҳал бўлган битим: «Шаҳарликлар» трансфер бўйича барча муҳим бандларни мувофиқлаштириб бўлган эди;
Фергюсоннинг тезкор аралашуви: «МЮ»нинг афсонавий собиқ бош мураббийи шогирдига шахсан қўнғироқ қилиб, вазиятга чек қўйди;
«Бундай қилмаслигинг керак!»: Сэр Алекснинг қатъий ва оталик сўзлари Роналдуни қарорини қайта кўриб чиқишга мажбур этди;
«Манчестер Юнайтед»нинг яшин тезлигидаги ҳаракати: Суҳбатдан сўнг бир неча соат ичида «қизил иблислар» расмий таклиф тайёрлаб, трансферни ўз фойдасига ҳал қилди;
Эҳтиросларга бой қайтиш: Криштиану шаҳарнинг мовий қисмига эмас, балки ўзи афсонага айланган «Олд Траффорд»га қайтиб, футбол оламини ларзага келтирди.
Икки хил сценарий таҳлили: Роналду «Манчестер Сити»дами ёки «Юнайтед»?
Агар Фергюсоннинг қўнғироғи бўлмаганида воқеалар ривожи қандай кечиши мумкин эди:
Мезонлар ва параметрлар
«Манчестер Сити»га ўтиш (Дастлабки режа)
«Манчестер Юнайтед»га қайтиш (Якуний қарор)
Трансфернинг тайёрлик даражаси
Деярли 99% ҳал бўлган ва келишилган эди
Сэр Алекснинг қўнғироғидан сўнг бир неча соатда ҳал бўлди
Ҳал қилувчи бош омил
Агентнинг музокаралари ва Пеп Гвардиола лойиҳаси
Сэр Алекс Фергюсоннинг шахсий телефон қўнғироғи
Мухлислар ва тарих олдидаги мақом
«Олд Траффорд» афсонасининг рамзий «хиёнати»
Қаҳрамоннинг уйга қайтиши ва афсонанинг қайта тикланиши
Тактик ва ўйин жиҳати
Гвардиола тизимидаги тайёр ҳужумчи роли
Ҳиссиётларга тўла, аммо муаммоли жамоа тизими
Футбол жамоатчилиги реакцияси
Манчестернинг қизил лагерида кескин нафрат ва ғазаб
Мислсиз қувонч ва либослар савдосида жаҳон рекорди
Футбол ва спорт психологияси экспертизаси: Нега Фергюсоннинг сўзи бу қадар кучли таъсир қилди?
Халқаро футбол шарҳловчилари ва спорт таҳлилчиларининг хулосалари:
«Футболдаги оталик мақоми ва юксак эҳтиром»: Фергюсон ва Роналду ўртасидаги муносабат шунчаки мураббий ва ўйинчи чегарасидан анча юқори; сэр Алекс уни 18 ёшли ўспирин пайтида кашф этиб, юлдузлик даражасига кўтарган инсон бўлгани сабабли, унинг битта сўзи ҳар қандай молиявий манфаатдан устун турди;
Мерос ва обрўни сақлаб қолиш: Агар Роналду «Манчестер Сити» сафига ўтганида, унинг Манчестерда йиллар давомида қурган мустаҳкам обрўси ва мухлислар муҳаббати бир кечада чилпарчин бўлар эди; Фергюсон ушбу қўнғироғи билан нафақат «Юнайтед» манфаатини, балки шогирдининг тарихий номини ҳам сақлаб қолди;
Пулдан устун қадриятлар: Мазкур трансфер воқеаси замонавий прагматик ва пул ҳал қилувчи футбол дунёсида ҳам шахсий эҳтиром, устозга садоқат ва тарихий қадриятлар ҳал қилувчи роль ўйнаши мумкинлигини исботлади.
Сизнингча, агар Криштиану Роналду сэр Алекс Фергюсоннинг қўнғироғига қарамасдан «Манчестер Сити»га ўтганида, Гвардиола қўл остида кўпроқ совринлар ютиб, Чемпионлар лигасида яна зафар қучиши мумкинмиди ёки «Юнайтед»га қайтиш унинг фаолиятидаги энг тўғри инсоний танлов бўлганми? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол тарихининг энг шов-шувли саҳифасини барча ихлосмандлар билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…