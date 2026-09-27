Роналду қандай қилиб “Манчестер Сити” остонасидан “Олд Траффорд”га қайтган эди?!

·1·Спорт
Роналду қандай қилиб “Манчестер Сити” остонасидан “Олд Траффорд”га қайтган эди?!

Жаҳон футболи тарихи шиддатли ва ҳайратланарли воқеаларга бой, аммо Криштиану Роналдунинг тақдирини тубдан ўзгартириб юборган ўша машҳур кеча трансферлар оламидаги энг катта драмалардан бири сифатида мухлислар ёдида қолган. Португалиялик юлдуз «Ювентус»ни тарк этишга қатъий қарор қилгач, унинг Англия Премьер-лигасига қайтиши деярли ҳал бўлиб улгурган эди — аммо барча кутган манзилга эмас. Пеп Гвардиола бошчилигидаги «Манчестер Сити» клуби футболчининг агенти билан барча молиявий ва шартномавий бандларни келишиб, трансферни расмийлаштириш арафасида турганди, ҳатто унинг мовий либосдаги эҳтимолий тақдимотлари муҳокама қилина бошлаганди.

Бироқ португалиялик юлдуз ҳаётидаги энг нуфузли ва қадрли инсон — сэр Алекс Фергюсоннинг биргина қисқа телефон қўнғироғи вазиятни бир лаҳзада 180 даражага буриб юборди. Тажрибали мураббий Роналдуга азалий рақиб сафига ўтиш унинг буюк меросига тўғри келмаслигини, бундай хато қадамни асло босмаслиги шартлигини қатъий уқтирди. Ушбу суҳбат «Сити» билан келишувни бир зумда бекор қилди ва Роналдунинг ўз қадрдон уйи — «Манчестер Юнайтед»га ҳиссиётларга бой тарихий қайтишини таъминлади.

«Тақдирни ҳал қилган қўнғироқ, “Сити” хавфи ва уйга қайтиш»: Трансфернинг 5 та асосий нуқтаси

Криштиану Роналду ва Фергюсон ўртасидаги бурилиш нуқтасидан энг муҳим расмий фактлар:

  • «Манчестер Сити» билан деярли ҳал бўлган битим: «Шаҳарликлар» трансфер бўйича барча муҳим бандларни мувофиқлаштириб бўлган эди;

  • Фергюсоннинг тезкор аралашуви: «МЮ»нинг афсонавий собиқ бош мураббийи шогирдига шахсан қўнғироқ қилиб, вазиятга чек қўйди;

  • «Бундай қилмаслигинг керак!»: Сэр Алекснинг қатъий ва оталик сўзлари Роналдуни қарорини қайта кўриб чиқишга мажбур этди;

  • «Манчестер Юнайтед»нинг яшин тезлигидаги ҳаракати: Суҳбатдан сўнг бир неча соат ичида «қизил иблислар» расмий таклиф тайёрлаб, трансферни ўз фойдасига ҳал қилди;

  • Эҳтиросларга бой қайтиш: Криштиану шаҳарнинг мовий қисмига эмас, балки ўзи афсонага айланган «Олд Траффорд»га қайтиб, футбол оламини ларзага келтирди.

Икки хил сценарий таҳлили: Роналду «Манчестер Сити»дами ёки «Юнайтед»?

Агар Фергюсоннинг қўнғироғи бўлмаганида воқеалар ривожи қандай кечиши мумкин эди:

Мезонлар ва параметрлар

«Манчестер Сити»га ўтиш (Дастлабки режа)

«Манчестер Юнайтед»га қайтиш (Якуний қарор)

Трансфернинг тайёрлик даражаси

Деярли 99% ҳал бўлган ва келишилган эди

Сэр Алекснинг қўнғироғидан сўнг бир неча соатда ҳал бўлди

Ҳал қилувчи бош омил

Агентнинг музокаралари ва Пеп Гвардиола лойиҳаси

Сэр Алекс Фергюсоннинг шахсий телефон қўнғироғи

Мухлислар ва тарих олдидаги мақом

«Олд Траффорд» афсонасининг рамзий «хиёнати»

Қаҳрамоннинг уйга қайтиши ва афсонанинг қайта тикланиши

Тактик ва ўйин жиҳати

Гвардиола тизимидаги тайёр ҳужумчи роли

Ҳиссиётларга тўла, аммо муаммоли жамоа тизими

Футбол жамоатчилиги реакцияси

Манчестернинг қизил лагерида кескин нафрат ва ғазаб

Мислсиз қувонч ва либослар савдосида жаҳон рекорди

Футбол ва спорт психологияси экспертизаси: Нега Фергюсоннинг сўзи бу қадар кучли таъсир қилди?

Халқаро футбол шарҳловчилари ва спорт таҳлилчиларининг хулосалари:

  • «Футболдаги оталик мақоми ва юксак эҳтиром»: Фергюсон ва Роналду ўртасидаги муносабат шунчаки мураббий ва ўйинчи чегарасидан анча юқори; сэр Алекс уни 18 ёшли ўспирин пайтида кашф этиб, юлдузлик даражасига кўтарган инсон бўлгани сабабли, унинг битта сўзи ҳар қандай молиявий манфаатдан устун турди;

  • Мерос ва обрўни сақлаб қолиш: Агар Роналду «Манчестер Сити» сафига ўтганида, унинг Манчестерда йиллар давомида қурган мустаҳкам обрўси ва мухлислар муҳаббати бир кечада чилпарчин бўлар эди; Фергюсон ушбу қўнғироғи билан нафақат «Юнайтед» манфаатини, балки шогирдининг тарихий номини ҳам сақлаб қолди;

  • Пулдан устун қадриятлар: Мазкур трансфер воқеаси замонавий прагматик ва пул ҳал қилувчи футбол дунёсида ҳам шахсий эҳтиром, устозга садоқат ва тарихий қадриятлар ҳал қилувчи роль ўйнаши мумкинлигини исботлади.

Сизнингча, агар Криштиану Роналду сэр Алекс Фергюсоннинг қўнғироғига қарамасдан «Манчестер Сити»га ўтганида, Гвардиола қўл остида кўпроқ совринлар ютиб, Чемпионлар лигасида яна зафар қучиши мумкинмиди ёки «Юнайтед»га қайтиш унинг фаолиятидаги энг тўғри инсоний танлов бўлганми? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол тарихининг энг шов-шувли саҳифасини барча ихлосмандлар билан баҳам кўринг!

Криштиану РоналдуМанчестер ЮнайтедСэр Алекс ФергюсонТрансфер Манчестер Юнайтед
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энцо Мареска «Олд Траффорд»даги супертўқнашув олдидан баёнот бердиЭнцо Мареска «Олд Траффорд»даги супертўқнашув олдидан баёнот берди12 сентябр 18:05«Лидс» рекордни янгилади: Траффорд учун улкан пул тўланди«Лидс» рекордни янгилади: Траффорд учун улкан пул тўланди7 август 08:41«Манчестер Сити» “Олд Траффорд”ни забт этди: «Манчестер Юнайтед» мағлуб этилди!«Манчестер Сити» “Олд Траффорд”ни забт этди: «Манчестер Юнайтед» мағлуб этилди!13 сентябр 22:41«Барчасини сониялар ҳал қилди»: Раҳмоналиев «Олд Траффорд»даги 0:4 ҳақида очиқ гапирди«Барчасини сониялар ҳал қилди»: Раҳмоналиев «Олд Траффорд»даги 0:4 ҳақида очиқ гапирди11 сентябр 14:3716 йил олдинги қора кунлар қайтди: «Тоттенҳэм» охирги ўринда, Де Зерби тақдири нима бўлади?16 йил олдинги қора кунлар қайтди: «Тоттенҳэм» охирги ўринда, Де Зерби тақдири нима бўлади?22 сентябр 06:30Рой Кин Манчестер дербисида Ҳоланд урган гол бўйича ҳакамларни кескин танқид қилдиРой Кин Манчестер дербисида Ҳоланд урган гол бўйича ҳакамларни кескин танқид қилди15 сентябр 18:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди