Андерсон Криштиану Роналду қайси йилларда энг кучли бўлганини айтди

·9·Спорт
Андерсон Криштиану Роналду қайси йилларда энг кучли бўлганини айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Андерсоннинг фикрича, Криштиану Роналду 2006–2009 йилларда энг юқори чўққига чиққан, бу даврда у Манчестер Юнайтед сафида энг яхши ўйинчи бўлган ва рақибларини бирга-бир вазиятларда мағлуб этган.
  • Роналду фаолиятининг ушбу даврида ўйинлар, машғулотлар ва ундан олдинги тайёргарлик жараёнларида ҳамиша ўзини кўрсатган.
  • Унинг ўзига бўлган ишончи ва тинимсиз меҳнати уни глобал футболнинг энг юқори чўққисига олиб чиққан.

Жаҳон футболи афсонаси Криштиану Роналду ҳозирда 41 ёшни қаршилаган бўлиб, унинг майдондаги ҳозирги қиймати ҳақида турли саволлар туғилмоқда. Бироқ унинг Манчестер Юнайтедаги собиқ жамоадоши Андерсон португалиялик ҳужумчи фаолиятининг айнан қайси даврида энг юқори чўққига чиққанини ва нима учун у бошқалардан ажралиб туришини тушунтириб берди. Goal.com нашри хабар қилишича, бразилиялик собиқ ярим ҳимоячи Криштианунинг Олд Траффорддаги биринчи даври охирларида рақиб жамоаларни қандай қилиб “ўлдиргани” ҳақида гапириб ўтган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Криштиану Роналду 2003 йилда Sporting сафидан Манчестер Юнайтедга келиб қўшилган эди. Сер Алекс Фергюсон уни иқтидорли ўсмир сифатида Англияга олиб келгач, у дастлаб чаққон қанот ярим ҳимоячиси сифатида ўйин кўрсатди. Ўша даврда унинг услуби турли алдаш ҳаракатлари ва техникага бой фиксга асосланган эди. Қизил иблислар хом олмосни дунё футболи тарихидаги энг қўрқинчли тўпурарга айлантириб, уни ҳақиқий афсонага айлантиришди.

Роналду чинакам порлаган давр

2006–2009 йиллар оралиғи Криштиану Роналду чинакамига очилган ва илк бор 20 талик голли маррани забт этган давр бўлди. Шундан бери у Манчестердан тортиб Мадрид, Турин ва Ар-Риёдгача бўлган бутун фаолияти давомида бирорта ҳам тўла мавсумни 20 голдан кам натижа билан якунлагани йўқ. Унинг рекордлари клуб ва терма жамоа миқёсида тинимсиз янгиланиб борди.

Фаолияти давомида Англия Премер-лигаси, Ла Лига, Италия А серияси ва Саудия Pro-лигасида чемпионликларни қўлга киритган ҳужумчи беш карра Чемпионлар лигаси ғолиби, бир неча бор Олтин тўп соҳиби, шунингдек, Европа чемпиони ва Миллатлар лигаси ғолиби бўлишга эришди. Португалия терма жамоаси сафида 234 та ўйин ўтказиб, 146 та гол урган Роналду ҳамон Лионель Месси билан абадий рақобатда бўлиб келмоқда. 2027 йил февралида 42 ёшни қарши оладиган футболчи ҳали ҳам юқори даражада ўйнай олишига ишонади.

Андерсон нималарни эслади?

Свипер Касино Канада билан ҳамкорлик қилган ҳолда Goal.com нашрига берган интервюсида Андерсон Криштиану Роналдуни бошқалардан нима фарқ қилишини эсга олди. Унинг сўзларига кўра, футболчининг ўша пайтдаги тайёргарлиги шунчаки ўйинлар билан чекланмаган:

  • 2008–2009 йиллардаги Криштиану Роналдуни эсланг, у Манчестер Юнайтед сафида энг яхши ўйинчи бўлган эди.
  • Гап фақат ўйинларда эмас, балки машғулотлар жараёни ва ундан олдинги тайёргарликда ҳам эди.
  • Машғулот тугагач ҳам Роналду базада ёлғиз қолиб, ўз маҳоратини ошириш устида ишлашда давом этарди.
  • Ўша пайтдаги Роналду ҳозиргисидан бутунлай фарқ қиларди.
  • Ўша даврда у рақиб футболчиларини бирга-бир вазиятларда тўлиқ енгиб, майдонда “ўлдирарди”.

Қатъий ўзига бўлган ишонч ва тинимсиз меҳнат Роналдуни глобал футболнинг энг юқори чўққисига олиб чиқди. Ҳозирда ҳам ёши улғайганига қарамай, у ўзининг менталитети ва ғалабага бўлган чанқоғини йўқотгани йўқ.

Криштиану РоналдуАндерсонМанчестер ЮнайтедGoalФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маурисио Почеттино 2030 йилгача АҚШ миллий жамоасида қоладиМаурисио Почеттино 2030 йилгача АҚШ миллий жамоасида қолади25 сентябр 03:18Фред Эрик тен Хаг ҳақида: "У тактик жиҳатдан зўр, лекин жамоа билан..."Фред Эрик тен Хаг ҳақида: "У тактик жиҳатдан зўр, лекин жамоа билан..."2 октябр 21:57Рио Фердинанд Криштианунинг кетиши ортидан танқидчиларга «портловчи» жавоб қайтардиРио Фердинанд Криштианунинг кетиши ортидан танқидчиларга «портловчи» жавоб қайтарди2 октябр 18:34Роналду қандай қилиб “Манчестер Сити” остонасидан “Олд Траффорд”га қайтган эди?!Роналду қандай қилиб “Манчестер Сити” остонасидан “Олд Траффорд”га қайтган эди?!27 сентябр 15:41Роналд Куман Японияга қарши баҳс олдидан ўз фикрларини билдирдиРоналд Куман Японияга қарши баҳс олдидан ўз фикрларини билдирди11 июн 22:37Роналду ва Ямал: Испания ҳамда Португалия ўйинининг рамзий суратиРоналду ва Ямал: Испания ҳамда Португалия ўйинининг рамзий сурати7 июл 09:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди