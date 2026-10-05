Андерсон Криштиану Роналду қайси йилларда энг кучли бўлганини айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Андерсоннинг фикрича, Криштиану Роналду 2006–2009 йилларда энг юқори чўққига чиққан, бу даврда у Манчестер Юнайтед сафида энг яхши ўйинчи бўлган ва рақибларини бирга-бир вазиятларда мағлуб этган.
- Роналду фаолиятининг ушбу даврида ўйинлар, машғулотлар ва ундан олдинги тайёргарлик жараёнларида ҳамиша ўзини кўрсатган.
- Унинг ўзига бўлган ишончи ва тинимсиз меҳнати уни глобал футболнинг энг юқори чўққисига олиб чиққан.
Жаҳон футболи афсонаси Криштиану Роналду ҳозирда 41 ёшни қаршилаган бўлиб, унинг майдондаги ҳозирги қиймати ҳақида турли саволлар туғилмоқда. Бироқ унинг Манчестер Юнайтедаги собиқ жамоадоши Андерсон португалиялик ҳужумчи фаолиятининг айнан қайси даврида энг юқори чўққига чиққанини ва нима учун у бошқалардан ажралиб туришини тушунтириб берди. Goal.com нашри хабар қилишича, бразилиялик собиқ ярим ҳимоячи Криштианунинг Олд Траффорддаги биринчи даври охирларида рақиб жамоаларни қандай қилиб “ўлдиргани” ҳақида гапириб ўтган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Криштиану Роналду 2003 йилда Sporting сафидан Манчестер Юнайтедга келиб қўшилган эди. Сер Алекс Фергюсон уни иқтидорли ўсмир сифатида Англияга олиб келгач, у дастлаб чаққон қанот ярим ҳимоячиси сифатида ўйин кўрсатди. Ўша даврда унинг услуби турли алдаш ҳаракатлари ва техникага бой фиксга асосланган эди. Қизил иблислар хом олмосни дунё футболи тарихидаги энг қўрқинчли тўпурарга айлантириб, уни ҳақиқий афсонага айлантиришди.
Роналду чинакам порлаган давр2006–2009 йиллар оралиғи Криштиану Роналду чинакамига очилган ва илк бор 20 талик голли маррани забт этган давр бўлди. Шундан бери у Манчестердан тортиб Мадрид, Турин ва Ар-Риёдгача бўлган бутун фаолияти давомида бирорта ҳам тўла мавсумни 20 голдан кам натижа билан якунлагани йўқ. Унинг рекордлари клуб ва терма жамоа миқёсида тинимсиз янгиланиб борди.
Фаолияти давомида Англия Премер-лигаси, Ла Лига, Италия А серияси ва Саудия Pro-лигасида чемпионликларни қўлга киритган ҳужумчи беш карра Чемпионлар лигаси ғолиби, бир неча бор Олтин тўп соҳиби, шунингдек, Европа чемпиони ва Миллатлар лигаси ғолиби бўлишга эришди. Португалия терма жамоаси сафида 234 та ўйин ўтказиб, 146 та гол урган Роналду ҳамон Лионель Месси билан абадий рақобатда бўлиб келмоқда. 2027 йил февралида 42 ёшни қарши оладиган футболчи ҳали ҳам юқори даражада ўйнай олишига ишонади.
Андерсон нималарни эслади?Свипер Касино Канада билан ҳамкорлик қилган ҳолда Goal.com нашрига берган интервюсида Андерсон Криштиану Роналдуни бошқалардан нима фарқ қилишини эсга олди. Унинг сўзларига кўра, футболчининг ўша пайтдаги тайёргарлиги шунчаки ўйинлар билан чекланмаган:
- 2008–2009 йиллардаги Криштиану Роналдуни эсланг, у Манчестер Юнайтед сафида энг яхши ўйинчи бўлган эди.
- Гап фақат ўйинларда эмас, балки машғулотлар жараёни ва ундан олдинги тайёргарликда ҳам эди.
- Машғулот тугагач ҳам Роналду базада ёлғиз қолиб, ўз маҳоратини ошириш устида ишлашда давом этарди.
- Ўша пайтдаги Роналду ҳозиргисидан бутунлай фарқ қиларди.
- Ўша даврда у рақиб футболчиларини бирга-бир вазиятларда тўлиқ енгиб, майдонда “ўлдирарди”.
Қатъий ўзига бўлган ишонч ва тинимсиз меҳнат Роналдуни глобал футболнинг энг юқори чўққисига олиб чиқди. Ҳозирда ҳам ёши улғайганига қарамай, у ўзининг менталитети ва ғалабага бўлган чанқоғини йўқотгани йўқ.
Изоҳлар 0
…