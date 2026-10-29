Криштиану Роналдунинг 2008 йилги “Олтин тўп”и футбол тарихида тенгсиз деб топилди

·136·Спорт
Криштиану Роналдунинг 2008 йилги “Олтин тўп”и футбол тарихида тенгсиз деб топилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Криштиану Роналдунинг 2008 йилда «Манчестер Юнайтед» сафида қўлга киритган «Олтин тўп»и футбол тарихидаги энг яхши индивидуал мавсум деб топилди.
  • Рейтингни тузишда футболчиларнинг умумий совринлари эмас, балки муайян мавсумдаги ўйин даражаси ва таъсири асосий мезон сифатида олинди.
  • Иккинчи ўринни 2012 йилда 91 та гол урган Лионель Месси, учинчи ўринни эса 2017 йилда «Реал» билан Чемпионлар лигасида зафар қучган Криштиану Роналду эгаллади.

Саудия Арабистонининг «Ан-Наср» клуби ҳужумчиси, афсонавий Криштиану Роналду футбол тарихида яна бир бетакрор эътирофга сазовор бўлди. Мукофотнинг расмий сайти томонидан ташкил этилган махсус овоз бериш ва таҳлил якунларига кўра, португалиялик юлдуз «Барча даврларнинг “Олтин тўпи”» рейтинги ғолиби деб эълон қилинди.

Энг муҳими, мазкур рейтинг футболчиларнинг фаолияти давомида тўплаган совринлари сонига эмас, балки айнан соврин қўлга киритилган муайян мавсумдаги индивидуал ўйин даражаси, таъсири ва кўрсатилган феноменал натижаларга асосланган ҳолда шакллантирилди.

Роналдунинг 2008 йилги мавсуми нега 1-ўринни эгаллади?

Тарихдаги энг кучли «Олтин тўп» эгаларини саралаш жараёнида мутахассислар ва овоз берувчилар Роналдунинг «Манчестер Юнайтед» сафидаги даврини мутлақ чўққи деб баҳолашди:

  • «Манчестер Юнайтед»даги сеҳрли йил: Португалиялик футболчининг 2008 йилда МЮ либосида кўрсатган ўйини ва қўлга киритган «Олтин тўп»и рейтингнинг мутлақ 1-поғонасидан жой олди;

  • Буюк рақобатдаги зафар: Ўша мавсумда ёш Роналду овоз беришда Лионель Месси ҳамда Фернандо Торрес каби юлдузларни катта фарқ билан ортда қолдириб, ўзининг илк бош совринига эга чиққан эди;

  • Мавсумнинг бетакрорлиги: Унинг нафақат АПЛ ва ЕЧЛ ғолиблиги, балки ўша йилги яккакурашлардаги устунлиги ва ҳал қилувчи баҳслардаги ёрқин ҳаракатлари йиллар ўтиб ҳам энг таъсирчан намуна сифатида эътироф этилди.

Кучли учлик: Мессининг 91 голли рекорди ва «Реал»даги гегемония

Рейтингнинг ТОП-3 поғонаси футбол тарихидаги энг кучли қарама-қаршилик вакиллари ўртасида тақсимланди:

  • 2-ўрин — Лионель Месси (2012 йил): Иккинчи поғонадан аргентиналик юлдузнинг «Барселона» сафида бир тақвим йилида 91 та гол уриб, тарихий жаҳон рекордини ўрнатган вақтида олган «Олтин тўп»и жой олди;

  • 3-ўрин — Криштиану Роналду (2017 йил): Шоҳсупанинг учинчи ўрни яна Роналдуга насиб этди — унинг Мадриднинг «Реал» клуби сафида кетма-кет Чемпионлар Лигаси бош совринини ҳимоя қилиб, мутлақ етакчи сифатида эришган 2017 йилги «Олтин тўп»и энг кучли учликни ёпиб берди;

  • Баҳолаш мезонининг холислиги: Ташкилотчилар ғолибни аниқлашда умумий кариерадаги совринлар сонини четга суриб, фақат айнан ўша мавсумнинг кучи ва индивидуал маҳорат портлашини ҳисобга олганликларини алоҳида қайд этишди.

Ушбу натижа Криштиану Роналдунинг ҳар икки даврда — ҳам Англия Премьер-лигасида, ҳам Испания Ла Лигасида намойиш этган ўйини футбол тарихидаги энг юқори индивидуал чўққилардан бири бўлиб қолаётганини яна бир карра исботлади.

Криштиану РоналдуОлтин тўпЛионель МессиМанчестер Юнайтед
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду Мессининг терма жамоадан кетишига кутилмаган изоҳ қолдирдиКриштиану Роналду Мессининг терма жамоадан кетишига кутилмаган изоҳ қолдирди7 октябр 23:31Самир Насри “Олтин тўп” натижалари бўйича шов-шувли баёнот бердиСамир Насри “Олтин тўп” натижалари бўйича шов-шувли баёнот бердиКеча 18:01Лионель Месси нима сабабдан 2026 йилги “Олтин тўп” тақдимотига бормайди?Лионель Месси нима сабабдан 2026 йилги “Олтин тўп” тақдимотига бормайди?26 октябр 18:42Лондонда кутилаётган сенсация: Месси оиласи билан «Олтин тўп» тадбирига ташриф буюрадиЛондонда кутилаётган сенсация: Месси оиласи билан «Олтин тўп» тадбирига ташриф буюради12 октябр 20:07“У мени ҳам чув туширди”: Тен Ҳаг Роналду билан боғлиқ жанжалнинг сабабини очиқлади“У мени ҳам чув туширди”: Тен Ҳаг Роналду билан боғлиқ жанжалнинг сабабини очиқлади20 октябр 15:07Андрей Аршавин Лионель Мессини «Олтин тўп»га лойиқ деб топдиАндрей Аршавин Лионель Мессини «Олтин тўп»га лойиқ деб топди6 октябр 16:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди