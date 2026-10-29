Криштиану Роналдунинг 2008 йилги “Олтин тўп”и футбол тарихида тенгсиз деб топилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Криштиану Роналдунинг 2008 йилда «Манчестер Юнайтед» сафида қўлга киритган «Олтин тўп»и футбол тарихидаги энг яхши индивидуал мавсум деб топилди.
- Рейтингни тузишда футболчиларнинг умумий совринлари эмас, балки муайян мавсумдаги ўйин даражаси ва таъсири асосий мезон сифатида олинди.
- Иккинчи ўринни 2012 йилда 91 та гол урган Лионель Месси, учинчи ўринни эса 2017 йилда «Реал» билан Чемпионлар лигасида зафар қучган Криштиану Роналду эгаллади.
Саудия Арабистонининг «Ан-Наср» клуби ҳужумчиси, афсонавий Криштиану Роналду футбол тарихида яна бир бетакрор эътирофга сазовор бўлди. Мукофотнинг расмий сайти томонидан ташкил этилган махсус овоз бериш ва таҳлил якунларига кўра, португалиялик юлдуз «Барча даврларнинг “Олтин тўпи”» рейтинги ғолиби деб эълон қилинди.
Энг муҳими, мазкур рейтинг футболчиларнинг фаолияти давомида тўплаган совринлари сонига эмас, балки айнан соврин қўлга киритилган муайян мавсумдаги индивидуал ўйин даражаси, таъсири ва кўрсатилган феноменал натижаларга асосланган ҳолда шакллантирилди.
Роналдунинг 2008 йилги мавсуми нега 1-ўринни эгаллади?
Тарихдаги энг кучли «Олтин тўп» эгаларини саралаш жараёнида мутахассислар ва овоз берувчилар Роналдунинг «Манчестер Юнайтед» сафидаги даврини мутлақ чўққи деб баҳолашди:
«Манчестер Юнайтед»даги сеҳрли йил: Португалиялик футболчининг 2008 йилда МЮ либосида кўрсатган ўйини ва қўлга киритган «Олтин тўп»и рейтингнинг мутлақ 1-поғонасидан жой олди;
Буюк рақобатдаги зафар: Ўша мавсумда ёш Роналду овоз беришда Лионель Месси ҳамда Фернандо Торрес каби юлдузларни катта фарқ билан ортда қолдириб, ўзининг илк бош совринига эга чиққан эди;
Мавсумнинг бетакрорлиги: Унинг нафақат АПЛ ва ЕЧЛ ғолиблиги, балки ўша йилги яккакурашлардаги устунлиги ва ҳал қилувчи баҳслардаги ёрқин ҳаракатлари йиллар ўтиб ҳам энг таъсирчан намуна сифатида эътироф этилди.
Кучли учлик: Мессининг 91 голли рекорди ва «Реал»даги гегемония
Рейтингнинг ТОП-3 поғонаси футбол тарихидаги энг кучли қарама-қаршилик вакиллари ўртасида тақсимланди:
2-ўрин — Лионель Месси (2012 йил): Иккинчи поғонадан аргентиналик юлдузнинг «Барселона» сафида бир тақвим йилида 91 та гол уриб, тарихий жаҳон рекордини ўрнатган вақтида олган «Олтин тўп»и жой олди;
3-ўрин — Криштиану Роналду (2017 йил): Шоҳсупанинг учинчи ўрни яна Роналдуга насиб этди — унинг Мадриднинг «Реал» клуби сафида кетма-кет Чемпионлар Лигаси бош совринини ҳимоя қилиб, мутлақ етакчи сифатида эришган 2017 йилги «Олтин тўп»и энг кучли учликни ёпиб берди;
Баҳолаш мезонининг холислиги: Ташкилотчилар ғолибни аниқлашда умумий кариерадаги совринлар сонини четга суриб, фақат айнан ўша мавсумнинг кучи ва индивидуал маҳорат портлашини ҳисобга олганликларини алоҳида қайд этишди.
Ушбу натижа Криштиану Роналдунинг ҳар икки даврда — ҳам Англия Премьер-лигасида, ҳам Испания Ла Лигасида намойиш этган ўйини футбол тарихидаги энг юқори индивидуал чўққилардан бири бўлиб қолаётганини яна бир карра исботлади.
Изоҳлар 0
…