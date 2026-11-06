“У ўз юртини жаҳон харитасига олиб чиқди”: МЮ афсонаси Роналдунинг буюк мероси ҳақида

·56·Спорт
“У ўз юртини жаҳон харитасига олиб чиқди”: МЮ афсонаси Роналдунинг буюк мероси ҳақида
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Манчестер Юнайтед»нинг собиқ ҳимоячиси Рио Фердинанд Криштиану Роналдунинг Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаши муносабати билан футболчининг мамлакат тарихидаги беқиёс ўрнини эътироф этди.
  • Фердинанднинг таъкидлашича, Роналду Португалияни жаҳон миқёсида янги босқичга олиб чиқиб, Луиш Фигу, Руй Кошта ва Эйсебио каби афсоналардан ҳам юқорироқ натижаларга эришди.

Англия миллий терма жамоаси ва «Манчестер Юнайтед» клубининг собиқ афсонавий ҳимоячиси Рио Фердинанд Криштиану Роналдунинг Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш тўғрисидаги қарорига муносабат билдириб, унинг нафақат спорт, балки бутун мамлакат тарихидаги беқиёс ўрнини алоҳида эътироф этди.

Фердинанд ўзининг шахсий YouTube канали орқали чиқиш қилар экан, Криштиану Португалия давлатини жаҳон миқёсида бутунлай янги босқичга олиб чиққанини таъкидлади.

«Роналду ўз мамлакатини дунё харитасига олиб чиқди»

Англиялик собиқ футболчи Роналдунинг миллий жамоадаги таъсирини Португалия футболининг ўтмишдаги барча буюкларидан устун қўйди:

  • Афсоналар билан солиштирув: «Роналдугача Португалия миллий жамоасида Луиш Фигу, Руй Кошта ва бошқа юлдузлар бор эди. Ундан ҳам олдин эса буюк Эйсебио ўйнаган. Аммо уларнинг ҳеч бири Португалияни КриРо каби юксак чўққиларга олиб чиқа олмаганди», — деди Фердинанд;

  • Глобал миқёсдаги эътибор: Рионинг фикрича, Роналду нафақат футболни, балки бутун мамлакатни дунёга танитди: «У ўз мамлакатини жаҳон харитасига олиб чиқди. Роналду ҳатто бу давлатга умуман қизиқмаган инсонларнинг ҳам нигоҳини Португалияга қаратди. Футбол нималарга қодирлигини қаранг-а!»

Рақамларда акс этган буюк давр

41 ёшли футбол афсонаси миллий терма жамоа либосида ҳайратланарли кўрсаткичларни қайд этиб, тарихга кирди:

  • 234 та учрашув ва 146 та гол: Криштиану терма жамоалар тарихидаги энг яхши тўпурар ва энг кўп ўйин ўтказган футболчи сифатида мутлақ рекордни ўрнатди;

  • Қўлга киритилган унвонлар: Унинг сардорлиги остида Португалия 2016 йилда ўз тарихида илк бор Европа чемпиони бўлди, шунингдек, УЕФА Миллатлар лигасида икки бор бош совринни боши узра баланд кўтарди.

Шу тариқа, жаҳон футболида бутун бир авлодни тарбиялаган ва кичик бир мамлакатни улкан футбол салтанатига айлантирган Криштиану Роналду даври расман якунланди.

Криштиану РоналдуРио ФердинандПортугалия миллий терма жамоасиМанчестер Юнайтед
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналдуни катта футболга олиб кирган Сколари унинг термадан кетиши ҳақида нима деди?Роналдуни катта футболга олиб кирган Сколари унинг термадан кетиши ҳақида нима деди?Бугун 16:11“Сенинг меросинг абадий яшайди!”: Головкин Роналдунинг қарорига муносабат билдирди“Сенинг меросинг абадий яшайди!”: Головкин Роналдунинг қарорига муносабат билдирдиКеча 22:47Мураббий баҳоси: Жорже Жезуш Роналдунинг терма жамоадан кетиши ҳақида нималар деди?Мураббий баҳоси: Жорже Жезуш Роналдунинг терма жамоадан кетиши ҳақида нималар деди?Кеча 22:23Пирс Морган Роналдунинг миллий жамоа билан хайрлашувига қандай муносабат билдирди?Пирс Морган Роналдунинг миллий жамоа билан хайрлашувига қандай муносабат билдирди?Кеча 20:44Португалия футбол федерацияси Криштиану Роналду бўйича расмий баёнот бердиПортугалия футбол федерацияси Криштиану Роналду бўйича расмий баёнот бердиКеча 19:21Роналдунинг бутун дунёни йиғлатган видолашув нутқи: Португалия халқига юрак сўзлариРоналдунинг бутун дунёни йиғлатган видолашув нутқи: Португалия халқига юрак сўзлариКеча 18:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози