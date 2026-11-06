“У ўз юртини жаҳон харитасига олиб чиқди”: МЮ афсонаси Роналдунинг буюк мероси ҳақида
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Манчестер Юнайтед»нинг собиқ ҳимоячиси Рио Фердинанд Криштиану Роналдунинг Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаши муносабати билан футболчининг мамлакат тарихидаги беқиёс ўрнини эътироф этди.
- Фердинанднинг таъкидлашича, Роналду Португалияни жаҳон миқёсида янги босқичга олиб чиқиб, Луиш Фигу, Руй Кошта ва Эйсебио каби афсоналардан ҳам юқорироқ натижаларга эришди.
Англия миллий терма жамоаси ва «Манчестер Юнайтед» клубининг собиқ афсонавий ҳимоячиси Рио Фердинанд Криштиану Роналдунинг Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш тўғрисидаги қарорига муносабат билдириб, унинг нафақат спорт, балки бутун мамлакат тарихидаги беқиёс ўрнини алоҳида эътироф этди.
Фердинанд ўзининг шахсий YouTube канали орқали чиқиш қилар экан, Криштиану Португалия давлатини жаҳон миқёсида бутунлай янги босқичга олиб чиққанини таъкидлади.
«Роналду ўз мамлакатини дунё харитасига олиб чиқди»
Англиялик собиқ футболчи Роналдунинг миллий жамоадаги таъсирини Португалия футболининг ўтмишдаги барча буюкларидан устун қўйди:
Афсоналар билан солиштирув: «Роналдугача Португалия миллий жамоасида Луиш Фигу, Руй Кошта ва бошқа юлдузлар бор эди. Ундан ҳам олдин эса буюк Эйсебио ўйнаган. Аммо уларнинг ҳеч бири Португалияни КриРо каби юксак чўққиларга олиб чиқа олмаганди», — деди Фердинанд;
Глобал миқёсдаги эътибор: Рионинг фикрича, Роналду нафақат футболни, балки бутун мамлакатни дунёга танитди: «У ўз мамлакатини жаҳон харитасига олиб чиқди. Роналду ҳатто бу давлатга умуман қизиқмаган инсонларнинг ҳам нигоҳини Португалияга қаратди. Футбол нималарга қодирлигини қаранг-а!»
Рақамларда акс этган буюк давр
41 ёшли футбол афсонаси миллий терма жамоа либосида ҳайратланарли кўрсаткичларни қайд этиб, тарихга кирди:
234 та учрашув ва 146 та гол: Криштиану терма жамоалар тарихидаги энг яхши тўпурар ва энг кўп ўйин ўтказган футболчи сифатида мутлақ рекордни ўрнатди;
Қўлга киритилган унвонлар: Унинг сардорлиги остида Португалия 2016 йилда ўз тарихида илк бор Европа чемпиони бўлди, шунингдек, УЕФА Миллатлар лигасида икки бор бош совринни боши узра баланд кўтарди.
Шу тариқа, жаҳон футболида бутун бир авлодни тарбиялаган ва кичик бир мамлакатни улкан футбол салтанатига айлантирган Криштиану Роналду даври расман якунланди.
Изоҳлар 0
…