Рио Фердинанд Криштианунинг кетиши ортидан танқидчиларга «портловчи» жавоб қайтарди

·7·Спорт
Рио Фердинанд Криштианунинг кетиши ортидан танқидчиларга «портловчи» жавоб қайтарди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Рио Фердинанд Криштиану Роналдунинг Португалия терма жамоасидан кетиши ортидан келиб чиққан танқидларга жавоб берди.
  • Фердинанднинг таъкидлашича, кўпчилик Роналдунинг фаолиятини фақат сўнгги йиллари билан баҳоламоқда, аммо унинг Португалия учун қилган хизматлари жуда катта.

Жаҳон футболи афсонаси Криштиану Роналдунинг Португалия терма жамоасини шов-шувли тарзда тарк этиши ва халқаро фаолиятини якунлагани ҳақидаги хабарлар спорт оламини ларзага солишда давом этмоқда! Бош мураббий Жорже Жезуш билан чиққан келишмовчилик ортидан 41 ёшли супертўпурар манзилига ёғилаётган танқидларга «Манчестер Юнайтед» ва Англия миллий жамоасининг собиқ юлдузи Рио Фердинанд кескин жавоб қайтарди.

Ўз подкастида чиқиш қилган таниқли эксперт одамларнинг қисқа хотирасидан ғазабда эканини яширмади ва Роналдунинг Португалия тарихидаги мислсиз буюклигини очиқ рақамлар билан исботлаб берди. Хўш, Фердинанд танқидчиларга қандай дашном берди ва Роналдугача Португалия ҳақиқатан ҳам қандай даражада эди?

«У битта ҳаётда 3 та жаҳон даражасидаги фаолиятни ўтказди!»

Рио Фердинанд одамларнинг Роналдуга бўлган муносабатидан қаттиқ ранжиганини билдирди:

  • «Охирги уч-тўрт йилига қараб баҳоламанг»: Эксперт кўпчилик футболчининг фақат сўнгги йилларига эътибор қаратаётгани, ваҳоланки, у 41 ёшида ҳам ҳайратланарли даражада гол уриб, фантастик статистика қайд этаётганини таъкидлади;

  • Учта алоҳида буюк карьера: Фердинанд Криштианунинг фаолияти оддий эмас, балки учта алоҳида жаҳон савиясидаги босқич — «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид» ва «Ювентус»даги тенгсиз зафарлардан иборат эканини эслатди;

  • «Португалия қаерда эди?»: Рио Роналду пайдо бўлгунга қадар терма жамоа мунтазам равишда йирик турнирларга ҳам чиқа олмаганини, ғалабалар ҳақида эса гапириш ҳам ортиқча бўлганини очиқ айтди;

  • «Ҳурмат талаб қиламан!»: Собиқ ҳимоячи футбол аҳлидан бу тирик афсонага нисбатан заррача бўлса-да ҳурмат ва инсоф билан муносабатда бўлишни қаттиқ талаб қилди.

Рад этиб бўлмас рақамлар: Роналду келтирган инқилоб

«Криштиану Роналду пайдо бўлгунча Португалия қаерда эди? Умуман нимага эришган? Катта турнирларга мунтазам чиқармиди ўзи? Ғалабалар ҳақида гапирмасак ҳам бўлади. Мени энг кўп хафа қиладиган жиҳат – кўпчилик уни фақат охирги уч-тўрт йили орқали баҳолаяпти. Илтимос, бу йигитга нисбатан бир оз бўлса-да ҳурмат кўрсатинглар!» — деди Рио Фердинанд.

Рақамларга қарасак, Португалия ўз тарихида қатнашган 9 та Жаҳон чемпионатининг нақ 6 тасига айнан Роналду 2003 йилда дебют қилганидан кейин чиққан. Европа чемпионатидаги 9 та иштирокнинг ҳам 6 таси тўғридан-тўғри унинг даврига тўғри келади!

Португалия термаси: Роналду даври ва тарихий ютуқлар (Жадвал)

Кўрсаткич / Натижа

Роналду давригача

Роналду даври билан биргаликда

Жаҳон чемпионатларидаги иштирок

Фақат 3 марта

Жами 9 марта (6 таси Роналду билан)

Европа чемпионатларидаги иштирок

Фақат 3 марта

Жами 9 марта (6 таси Роналду билан)

Европа чемпионлиги

0 та

Евро-2016 чемпиони

Миллатлар лигаси кубоклари

0 та

2 марта чемпион (2019, 2025)

Фердинанднинг асосий фикри

«Роналдуга нисбатан мутлақ ҳурмат кўрсатиш шарт!»

Копенгагенда Данияга қарши Миллатлар лигаси ўйини (4:2) арафасида бош мураббий Жорже Жезуш билан зиддият ортидан юз берган ушбу ажралиш бутун дунёда Роналдунинг миллий жамоадаги мислсиз меросини қайта идрок этишга ундамоқда.

Сизнингча, Рио Фердинанд тўлиқ ҳақми: португаллар ва дунё футболи Роналдунинг миллатга қилган буюк хизматларини унутиб, унга нисбатан ҳурматсизлик қилмоқдами ёки 41 ёшли афсонанинг ўз вақтида четга чиқиши табиий ҳолми?

Ўз фикр-мулоҳазангизни пастда изоҳларда ёзиб қолдиринг ва футбол оламидаги ушбу кучли муносабатни яқинларингизга Телеграм орқали юборинг!

Криштиану РоналдуПортугалия терма жамоасиРио ФердинандМанчестер Юнайтед
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналду жамоадан кетгани сабабли Португалия жамоа саҳифаси бир кунда 8,8 миллион обуначидан айрилдиРоналду жамоадан кетгани сабабли Португалия жамоа саҳифаси бир кунда 8,8 миллион обуначидан айрилдиБугун 14:29“Мени йўқ қилишга уринaётган каналлар бор” — Роналду танқидчиларга жавоб берди“Мени йўқ қилишга уринaётган каналлар бор” — Роналду танқидчиларга жавоб берди27 сентябр 17:21Рио Фердинанд Манчестер Юнайтедни Майлс Люис-Скеллининг трансферига чақирдиРио Фердинанд Манчестер Юнайтедни Майлс Люис-Скеллининг трансферига чақирди12 август 13:14Рио Фердинанд: Роналду яна ҳаммани жим қилдиРио Фердинанд: Роналду яна ҳаммани жим қилди24 июн 10:43Роналду қандай қилиб “Манчестер Сити” остонасидан “Олд Траффорд”га қайтган эди?!Роналду қандай қилиб “Манчестер Сити” остонасидан “Олд Траффорд”га қайтган эди?!27 сентябр 15:41Рио Фердинанд Криштиано Роналдонинг танқидчиларига жавоб қайтарди: «Оғзингизни юминг!»Рио Фердинанд Криштиано Роналдонинг танқидчиларига жавоб қайтарди: «Оғзингизни юминг!»24 июн 21:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди