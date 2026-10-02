Рио Фердинанд Криштианунинг кетиши ортидан танқидчиларга «портловчи» жавоб қайтарди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Рио Фердинанд Криштиану Роналдунинг Португалия терма жамоасидан кетиши ортидан келиб чиққан танқидларга жавоб берди.
- Фердинанднинг таъкидлашича, кўпчилик Роналдунинг фаолиятини фақат сўнгги йиллари билан баҳоламоқда, аммо унинг Португалия учун қилган хизматлари жуда катта.
Жаҳон футболи афсонаси Криштиану Роналдунинг Португалия терма жамоасини шов-шувли тарзда тарк этиши ва халқаро фаолиятини якунлагани ҳақидаги хабарлар спорт оламини ларзага солишда давом этмоқда! Бош мураббий Жорже Жезуш билан чиққан келишмовчилик ортидан 41 ёшли супертўпурар манзилига ёғилаётган танқидларга «Манчестер Юнайтед» ва Англия миллий жамоасининг собиқ юлдузи Рио Фердинанд кескин жавоб қайтарди.
Ўз подкастида чиқиш қилган таниқли эксперт одамларнинг қисқа хотирасидан ғазабда эканини яширмади ва Роналдунинг Португалия тарихидаги мислсиз буюклигини очиқ рақамлар билан исботлаб берди. Хўш, Фердинанд танқидчиларга қандай дашном берди ва Роналдугача Португалия ҳақиқатан ҳам қандай даражада эди?
«У битта ҳаётда 3 та жаҳон даражасидаги фаолиятни ўтказди!»
Рио Фердинанд одамларнинг Роналдуга бўлган муносабатидан қаттиқ ранжиганини билдирди:
«Охирги уч-тўрт йилига қараб баҳоламанг»: Эксперт кўпчилик футболчининг фақат сўнгги йилларига эътибор қаратаётгани, ваҳоланки, у 41 ёшида ҳам ҳайратланарли даражада гол уриб, фантастик статистика қайд этаётганини таъкидлади;
Учта алоҳида буюк карьера: Фердинанд Криштианунинг фаолияти оддий эмас, балки учта алоҳида жаҳон савиясидаги босқич — «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид» ва «Ювентус»даги тенгсиз зафарлардан иборат эканини эслатди;
«Португалия қаерда эди?»: Рио Роналду пайдо бўлгунга қадар терма жамоа мунтазам равишда йирик турнирларга ҳам чиқа олмаганини, ғалабалар ҳақида эса гапириш ҳам ортиқча бўлганини очиқ айтди;
«Ҳурмат талаб қиламан!»: Собиқ ҳимоячи футбол аҳлидан бу тирик афсонага нисбатан заррача бўлса-да ҳурмат ва инсоф билан муносабатда бўлишни қаттиқ талаб қилди.
Рад этиб бўлмас рақамлар: Роналду келтирган инқилоб
«Криштиану Роналду пайдо бўлгунча Португалия қаерда эди? Умуман нимага эришган? Катта турнирларга мунтазам чиқармиди ўзи? Ғалабалар ҳақида гапирмасак ҳам бўлади. Мени энг кўп хафа қиладиган жиҳат – кўпчилик уни фақат охирги уч-тўрт йили орқали баҳолаяпти. Илтимос, бу йигитга нисбатан бир оз бўлса-да ҳурмат кўрсатинглар!» — деди Рио Фердинанд.
Рақамларга қарасак, Португалия ўз тарихида қатнашган 9 та Жаҳон чемпионатининг нақ 6 тасига айнан Роналду 2003 йилда дебют қилганидан кейин чиққан. Европа чемпионатидаги 9 та иштирокнинг ҳам 6 таси тўғридан-тўғри унинг даврига тўғри келади!
Португалия термаси: Роналду даври ва тарихий ютуқлар (Жадвал)
Кўрсаткич / Натижа
Роналду давригача
Роналду даври билан биргаликда
Жаҳон чемпионатларидаги иштирок
Фақат 3 марта
Жами 9 марта (6 таси Роналду билан)
Европа чемпионатларидаги иштирок
Фақат 3 марта
Жами 9 марта (6 таси Роналду билан)
Европа чемпионлиги
0 та
Евро-2016 чемпиони
Миллатлар лигаси кубоклари
0 та
2 марта чемпион (2019, 2025)
Фердинанднинг асосий фикри
—
«Роналдуга нисбатан мутлақ ҳурмат кўрсатиш шарт!»
Копенгагенда Данияга қарши Миллатлар лигаси ўйини (4:2) арафасида бош мураббий Жорже Жезуш билан зиддият ортидан юз берган ушбу ажралиш бутун дунёда Роналдунинг миллий жамоадаги мислсиз меросини қайта идрок этишга ундамоқда.
Сизнингча, Рио Фердинанд тўлиқ ҳақми: португаллар ва дунё футболи Роналдунинг миллатга қилган буюк хизматларини унутиб, унга нисбатан ҳурматсизлик қилмоқдами ёки 41 ёшли афсонанинг ўз вақтида четга чиқиши табиий ҳолми?
Ўз фикр-мулоҳазангизни пастда изоҳларда ёзиб қолдиринг ва футбол оламидаги ушбу кучли муносабатни яқинларингизга Телеграм орқали юборинг!
Изоҳлар 0
…