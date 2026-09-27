Нидерландия Белградда Сербияни таслим этди, Дания ва Австриядан ишончли ғалабалар!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- УЕФА Миллатлар лигаси 2-турида Нидерландия Белградда Сербия устидан Меердинкнинг дубли эвазига 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди.
- Шу куни Дания ўз майдонида Уелсни 2:0 ҳисобида мағлуб этган бўлса, Австрия Косовога қарши 3:1 ҳисобида зафар қучди.
- Ушбу натижалар гуруҳлардаги рақобатни кучайтириб, плей-офф йўлланмаси учун курашни авжига чиқарди.
УЕФА Миллатлар лигаси гуруҳ босқичи 2-тури доирасида Европанинг қатор яшил майдонларида навбатдаги шиддатли ва муросасиз баҳслар бўлиб ўтди. Турнинг марказий қарама-қаршиликларидан бирида Нидерландия миллий терма жамоаси Белград сафарида Сербия билан куч синашиб, 2:1 ҳисобида муҳим ғалабани қўлга киритди. «Лолалар юрти» вакилларининг муваффақиятида ҳужумчи Меердинк ҳақиқий қаҳрамонга айланиб, 30-дақиқада пенальтидан ҳисобни очди ва 69-дақиқада дублини расмийлаштириб, жамоасига қимматли 3 очкони тақдим этди.
Мезбонлардан Лука Йович иккинчи бўлим бошида киритган тўп сербларни мағлубиятдан қутқариб қола олмади. Куннинг бошқа қизиқарли учрашувларида эса Дания ўз майдонида Уэльсни 2:0 ҳисобида ишончли тарзда мағлуб этган бўлса, Австрия терма жамоаси Косово дарвозасига жавобсиз учта гол уриб, баҳсни 3:1 ҳисобидаги ёрқин ғалаба билан якунлади.
«Меердинк бенефиси, Сербиянинг қаршилиги ва Даниянинг қайта тикланиши»: 2-турнинг 5 та асосий нуқтаси
Миллатлар лигасининг 2-тури доирасида қайд этилган энг муҳим расмий кўрсаткичлар:
Нидерландиядан муҳим сафар ғалабаси: «Учранглилар» мураккаб сафарда Сербияни 2:1 ҳисобида доғда қолдирди;
Меердинкнинг ҳал қилувчи дубли: 30 ва 69-дақиқаларда икки бор рақиб дарвозасини ишғол қилган ҳужумчи учрашувнинг энг яхши ўйинчиси бўлди;
Даниядан ишончли реабилитация: Ўз майдонида Уэльсни қабул қилган данияликлар Дэвиснинг автоголи ва Исаксеннинг аниқ зарбаси эвазига 2:0 ҳисобида зафар қучди;
Австриянинг Косово устидан йирик юриши: Аффенгрубер, Адаму ва Чуквуэмеканинг голлари Австрияга 3:1 ҳисобидаги муҳим устунликни таъминлади;
Гуруҳлардаги рақобатнинг кучайиши: Қайд этилган натижалар гуруҳ жадвалидаги кучлар мувозанатини янада қиздириб, плей-офф йўлланмаси учун курашни авжига чиқарди.
УЕФА Миллатлар лигаси: 2-турдаги учрашувлар ва голлар статистикаси
Бўлиб ўтган марказий учрашувларнинг натижалари ва муаллифлари таққоси:
Учрашув ва жуфтликлар
Якуний ҳисоб
Гол муаллифлари
Ўйиннинг ҳал қилувчи омили
Сербия — Нидерландия
1 : 2
Йович (46') — Меердинк (30' пен, 69')
Меердинкнинг совуққонлиги ва қарши ҳужумдаги аниқлик
Дания — Уэльс
2 : 0
Дэвис (53' авт), Исаксен (66')
Тўлиқ майдон назорати ва Уэльс ҳимоясидаги босим
Австрия — Косово
3 : 1
Аффенгрубер (23'), Адаму (45+2'), Чуквуэмека (61') — Жегрова (83' пен)
Биринчи бўлимдаги фаоллик ва ҳужумларнинг юқори самараси
Футбол экспертизаси: Нега ушбу ғалабалар гуруҳ тақдири учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга?
Халқаро спорт экспертлари, тактик таҳлилчилар ва шарҳловчиларнинг хулосалари:
«Нидерландиянинг тактик мослашувчанлиги»: Белграддаги шиддатли муҳитда сербларнинг босимига қарамай, нидерландлар тўп назоратини сақлаб, қанотлардан уюштирилган ҳужумлар билан рақиб ҳимоясини ёриб ўтишга муваффақ бўлди; Меердинкнинг иккинчи голи жамоанинг совуққон классини кўрсатди;
Даниянинг хатолардан тўғри хулоса чиқариши: 1-турда Норвегияга қарши кечган драматик мағлубиятдан сўнг (2:3) данияликлар ўз мухлислари қаршисида мудофаани сезиларли даражада тартибга келтирди ва Уэльснинг тезкор ҳужумларини батамом зарарсизлантирди;
Австриянинг авлодлар янгиланиши: Чуквуэмека ва Адаму каби ёш иқтидорларнинг голлари Австрия миллий терма жамоасида Ральф Рангник услубидаги юқори прессинг ва тезкор ҳужумлар ўз самарасини бераётганини кўрсатмоқда.
Сизнингча, Нидерландия терма жамоаси ушбу ғалабали юришини давом эттириб, Миллатлар лигасининг «Тўртлик финали»га чиқа оладими? Сербияга қарши дубль қайд этган Меердинк «лолалар юрти»нинг янги асосий тўпурарига айлана оладими? Шахсий таҳлил ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда Европа футболининг қайноқ оқшомига бағишланган ушбу мақолани барча ишқибозлар билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…