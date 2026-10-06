Жорж Жезушнинг баёнотидан сўнг Роналду Португалия термасига қайтишдан бош тортди

·12·Спорт
Жорж Жезушнинг баёнотидан сўнг Роналду Португалия термасига қайтишдан бош тортди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Криштиану Роналду бош мураббий Жорж Жезушнинг баёнотидан сўнг Португалия терма жамоасига қайтмасликка қарор қилди.
  • Бу қарорга Миллатлар лигасининг Норвегия билан бўлган ўйинида Жезушнинг Роналдуга майдонга тушириш ҳақидаги ваъдасини бажармаслиги сабаб бўлган.
  • Мураббийнинг кейинчалик узр сўрашдан бош тортиши Роналдунинг жамоани тарк этишига ва узил-кесил қарор қабул қилишига олиб келди.

Португалия миллий терма жамоасида ҳақиқий можаро авж олди. «Ан Наср» сафида тўп сураётган 41 ёшли афсонавий ҳужумчи Криштиану Роналду бош мураббий Жорж Жезуш қўл остидаги миллий жамоага бошқа қайтмасликка қарор қилди. Бу ҳақда нуфузли CNN Portugal телеканалининг таниқли инсайдери ва журналисти Руи Сантуш маълум қилди.

Манбаларнинг хабар беришича, Роналду ва бош мураббий ўртасидаги зиддият УЕФА Миллатлар лигаси доирасида кечган сўнгги учрашувлар чоғида чўққисига чиққан.

Барчаси қандай бошланди: Захира ўриндиғи ва бузилган ваъда

Юлдузли футболчи ҳамда тажрибали мутахассис ўртасидаги тушунмовчилик Миллатлар лигасининг 2-туридан ўрин олган Португалия – Норвегия (2:1) баҳсида юзага келган:

  • Майдонга туширмаслик: Жорж Жезуш Роналдуга ўйиннинг сўнгги дақиқаларида уни майдонга туширишни ваъда қилган бўлса-да, амалда 41 ёшли ҳужумчини бутун учрашув давомида захира ўриндиғида қолдирган;

  • Норозилик ва лагерни тарк этиш: Ушбу ҳолатдан қаттиқ ғазабланган Роналду Данияга қарши кечган 3-тур ўйини (4:2) олдидан терма жамоанинг расмий машғулотларига чиқишдан бош тортган ва миллий терма қароргоҳини бутунлай ташлаб кетган.

«Узр сўрашга ҳеч қандай сабаб кўрмаяпман»

Келишмовчиликни юмшатиш ўрнига, УЕФА Миллатлар лигасининг 4-туридан ўрин олган Норвегия билан такрорий ўйиндан (2:1) кейин ўтказилган матбуот анжуманида бош мураббий Жорж Жезуш вазиятни янада кескинлаштирган:

  • Мураббийнинг қатъий позицияси: Жезуш ОАВ ходимлари саволларига жавоб берар экан, юз берган ҳолат юзасидан ҳеч кимдан узр сўраш ниятида эмаслигини, чунки бунинг учун ҳеч қандай сабаб ёки асос кўрмаётганини очиқ билдирган;

  • Якуний қарор: Мутахассиснинг ана шу баёнотидан сўнг Криштиану Роналду бу мураббий бошқаруви даврида миллий терма жамоа сафига қайтмаслик тўғрисида узил-кесил тўхтамга келган.

Жаҳон футболи афсонаси ва Португалия термасининг янги бош мураббийи ўртасидаги бу очиқ текетма-текетлик миллий жамоа атрофидаги муҳитни кескинлаштириб, мухлислар ва спорт экспертлари орасида жиддий баҳсларга сабаб бўлмоқда.

Криштиану РоналдуЖорж ЖезушПортугалия миллий жамоасиУЕФА Миллатлар лиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Загребдаги даҳшат: Англия Хорватия дарвозасига жавобсиз 7 та гол урди!Загребдаги даҳшат: Англия Хорватия дарвозасига жавобсиз 7 та гол урди!4 октябр 00:51Де Брюйне ва Левандовски порлаган оқшом: Миллатлар лигаси 3-тур натижалариДе Брюйне ва Левандовски порлаган оқшом: Миллатлар лигаси 3-тур натижалари3 октябр 07:121000-гол ва сўнгги видолашув ўйини: Роналду Португалия термасига қайтиши мумкин1000-гол ва сўнгги видолашув ўйини: Роналду Португалия термасига қайтиши мумкин4 октябр 21:28Нидерландия Белградда Сербияни таслим этди, Дания ва Австриядан ишончли ғалабалар!Нидерландия Белградда Сербияни таслим этди, Дания ва Австриядан ишончли ғалабалар!27 сентябр 23:12Португалия Роналдусиз кучлироқми? Жезушнинг қатъияти ва афсонанинг оғриқли демарши...Португалия Роналдусиз кучлироқми? Жезушнинг қатъияти ва афсонанинг оғриқли демарши...3 октябр 09:17«Ҳатто шерлар ҳам ов қачон тугаганини билади»: Ибраҳимович Роналдунинг демарши ҳақида«Ҳатто шерлар ҳам ов қачон тугаганини билади»: Ибраҳимович Роналдунинг демарши ҳақида3 октябр 09:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?