Жорж Жезушнинг баёнотидан сўнг Роналду Португалия термасига қайтишдан бош тортди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Криштиану Роналду бош мураббий Жорж Жезушнинг баёнотидан сўнг Португалия терма жамоасига қайтмасликка қарор қилди.
- Бу қарорга Миллатлар лигасининг Норвегия билан бўлган ўйинида Жезушнинг Роналдуга майдонга тушириш ҳақидаги ваъдасини бажармаслиги сабаб бўлган.
- Мураббийнинг кейинчалик узр сўрашдан бош тортиши Роналдунинг жамоани тарк этишига ва узил-кесил қарор қабул қилишига олиб келди.
Португалия миллий терма жамоасида ҳақиқий можаро авж олди. «Ан Наср» сафида тўп сураётган 41 ёшли афсонавий ҳужумчи Криштиану Роналду бош мураббий Жорж Жезуш қўл остидаги миллий жамоага бошқа қайтмасликка қарор қилди. Бу ҳақда нуфузли CNN Portugal телеканалининг таниқли инсайдери ва журналисти Руи Сантуш маълум қилди.
Манбаларнинг хабар беришича, Роналду ва бош мураббий ўртасидаги зиддият УЕФА Миллатлар лигаси доирасида кечган сўнгги учрашувлар чоғида чўққисига чиққан.
Барчаси қандай бошланди: Захира ўриндиғи ва бузилган ваъда
Юлдузли футболчи ҳамда тажрибали мутахассис ўртасидаги тушунмовчилик Миллатлар лигасининг 2-туридан ўрин олган Португалия – Норвегия (2:1) баҳсида юзага келган:
Майдонга туширмаслик: Жорж Жезуш Роналдуга ўйиннинг сўнгги дақиқаларида уни майдонга туширишни ваъда қилган бўлса-да, амалда 41 ёшли ҳужумчини бутун учрашув давомида захира ўриндиғида қолдирган;
Норозилик ва лагерни тарк этиш: Ушбу ҳолатдан қаттиқ ғазабланган Роналду Данияга қарши кечган 3-тур ўйини (4:2) олдидан терма жамоанинг расмий машғулотларига чиқишдан бош тортган ва миллий терма қароргоҳини бутунлай ташлаб кетган.
«Узр сўрашга ҳеч қандай сабаб кўрмаяпман»
Келишмовчиликни юмшатиш ўрнига, УЕФА Миллатлар лигасининг 4-туридан ўрин олган Норвегия билан такрорий ўйиндан (2:1) кейин ўтказилган матбуот анжуманида бош мураббий Жорж Жезуш вазиятни янада кескинлаштирган:
Мураббийнинг қатъий позицияси: Жезуш ОАВ ходимлари саволларига жавоб берар экан, юз берган ҳолат юзасидан ҳеч кимдан узр сўраш ниятида эмаслигини, чунки бунинг учун ҳеч қандай сабаб ёки асос кўрмаётганини очиқ билдирган;
Якуний қарор: Мутахассиснинг ана шу баёнотидан сўнг Криштиану Роналду бу мураббий бошқаруви даврида миллий терма жамоа сафига қайтмаслик тўғрисида узил-кесил тўхтамга келган.
Жаҳон футболи афсонаси ва Португалия термасининг янги бош мураббийи ўртасидаги бу очиқ текетма-текетлик миллий жамоа атрофидаги муҳитни кескинлаштириб, мухлислар ва спорт экспертлари орасида жиддий баҳсларга сабаб бўлмоқда.
Изоҳлар 0
…