Де Брюйне ва Левандовски порлаган оқшом: Миллатлар лигаси 3-тур натижалари

·1·Спорт
Де Брюйне ва Левандовски порлаган оқшом: Миллатлар лигаси 3-тур натижалари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Миллатлар лигасининг 3-турида Белгия Туркияни 3:0 ҳисобида мағлуб этиб, Кевин де Брюйне дубл қайд этди.
  • Полша эса Роберт Левандовскининг ҳет-трики эвазига Руминияни 6:0 ҳисобида йирик мағлубиятга учратди.
  • А лигада Франсия ва Италия ўртасидаги марказий учрашув 1:1 ҳисобида дуранг билан якунланди.

УЕФА Миллатлар лигасида 3-тур баҳслари қизғин давом этмоқда. 2 октябрь оқшомида А лигасининг марказий тўқнашуви дуранг билан якунланган бўлса, Белгия ва Польша йирик ҳисобдаги ғалабаларни нишонлади.

Европа майдонларида навбатдаги тур беллашувлари шиддатли ва кутилмаган натижаларга бой бўлди.

А лига: Франция ва Италия очколарни бўлишди, Белгия Туркияни тор-мор этди

1-гуруҳнинг марказий учрашувида Франция ва Италия ўзаро баҳс юритди. 55-дақиқада Майкл Олисе мезбонларни олдинга олиб чиққан бўлса, 68-дақиқада Алессандро Бастони мувозанатни тиклади — 1:1. Ўйин якунида французлар ҳимоячиси Дайо Упамекано майдондан четлатилди. Ушбу дурангдан сўнг Франция ҳисобидаги очколар 7 тага, Италияники эса 4 тага етди.

Гуруҳнинг иккинчи ўйинида Белгия ўз майдонида Туркияни йирик 3:0 ҳисобида таслим этди. Кевин де Брюйне дубль қайд этган бўлса (10, 59-дақиқалар), яна бир голга захирадан тушган Ромелу Лукаку (76) муаллифлик қилди. Белгия очколари сонини 6 тага етказиб, етакчилар таъқибини давом эттирмоқда. Туркия эса ҳозирча очко жамғара олмади (0).

B лига: Левандовскидан бенефис, Украина кутилмаганда мағлуб бўлди

  • Польша — Руминия 6:0: Роберт Левандовскининг ҳақиқий бенефисига айланган беллашувда ҳужумчи ҳет-трик қайд этди (24-п, 47, 86). Шунингдек, Зелиньски, Беднарек ва рақибнинг автоголи эвазига руминлар дарвозасига жавобсиз 6 та тўп киритилди.

  • Украина — Шимолий Ирландия 0:3: 2-гуруҳда кутилмаган натижа қайд этилди — Шимолий Ирландия сафарда Украинани тор-мор этиб, очколарини 7 тага етказиб олди.

  • Венгрия — Грузия 1:0: Керкезнинг 35-дақиқада киритган ягона голи венгрларга муҳим уч очкони тақдим этди.

  • Босния ва Ҳерцеговина — Швеция 1:1: Гокерешнинг голига (61) мезбонлар сафида Алайбегович (80) жавоб қайтарди.

C лига: Қозоғистонда мағлубият, Фарер оролларидан сенсация

  • Қозоғистон — Молдова 1:2: Қозоғистон ўз майдонида муҳим ўйинда ютқазиб қўйди. Алипнинг 64-дақиқадаги голи қозоғистонликларни мағлубиятдан қутқариб қола олмади.

  • Фарер ороллари — Словакия 1:1: Фарерликлар кучли рақиб Словакиядан очко тортиб олишни уддалади.

  • Латвия — Черногория 1:2: Черногория Адзичнинг дубли эвазига навбатдаги ғалабасини қўлга киритиб, гуруҳда 9 очко билан яккапешқадам бўлиб олди.

  • Кипр — Арманистон 2:0: Кипрликлар ўз майдонида ишончли ҳаракат қилиб, муҳим уч очкога эга бўлди.

УЕФА Миллатлар лигиБелгияТуркияФарер ороллари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нидерландия Белградда Сербияни таслим этди, Дания ва Австриядан ишончли ғалабалар!Нидерландия Белградда Сербияни таслим этди, Дания ва Австриядан ишончли ғалабалар!27 сентябр 23:12Франция терма жамоаси Белгия билан ўйинга тайёргарлик кўрмоқдаФранция терма жамоаси Белгия билан ўйинга тайёргарлик кўрмоқда27 сентябр 19:10Белгия футбол ассоциацияси FIFAдан Фоларин Балогун можароси бўйича тушунтириш талаб қилдиБелгия футбол ассоциацияси FIFAдан Фоларин Балогун можароси бўйича тушунтириш талаб қилди7 сентябр 15:5791-рақамли футболчи 91-дақиқада ҳаммасини барбод қилди (видео)91-рақамли футболчи 91-дақиқада ҳаммасини барбод қилди (видео)18 июл 15:14Эбола вируси 30 кунда Европа ва Осиёга етиши мумкинЭбола вируси 30 кунда Европа ва Осиёга етиши мумкин16 июн 22:24Белгия терма жамоасига янги бош мураббий тайинланди: Марк ван Боммел "қизил иблислар"ни бошқарадиБелгия терма жамоасига янги бош мураббий тайинланди: Марк ван Боммел "қизил иблислар"ни бошқаради24 июл 18:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди