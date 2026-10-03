Де Брюйне ва Левандовски порлаган оқшом: Миллатлар лигаси 3-тур натижалари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Миллатлар лигасининг 3-турида Белгия Туркияни 3:0 ҳисобида мағлуб этиб, Кевин де Брюйне дубл қайд этди.
- Полша эса Роберт Левандовскининг ҳет-трики эвазига Руминияни 6:0 ҳисобида йирик мағлубиятга учратди.
- А лигада Франсия ва Италия ўртасидаги марказий учрашув 1:1 ҳисобида дуранг билан якунланди.
УЕФА Миллатлар лигасида 3-тур баҳслари қизғин давом этмоқда. 2 октябрь оқшомида А лигасининг марказий тўқнашуви дуранг билан якунланган бўлса, Белгия ва Польша йирик ҳисобдаги ғалабаларни нишонлади.
Европа майдонларида навбатдаги тур беллашувлари шиддатли ва кутилмаган натижаларга бой бўлди.
А лига: Франция ва Италия очколарни бўлишди, Белгия Туркияни тор-мор этди
1-гуруҳнинг марказий учрашувида Франция ва Италия ўзаро баҳс юритди. 55-дақиқада Майкл Олисе мезбонларни олдинга олиб чиққан бўлса, 68-дақиқада Алессандро Бастони мувозанатни тиклади — 1:1. Ўйин якунида французлар ҳимоячиси Дайо Упамекано майдондан четлатилди. Ушбу дурангдан сўнг Франция ҳисобидаги очколар 7 тага, Италияники эса 4 тага етди.
Гуруҳнинг иккинчи ўйинида Белгия ўз майдонида Туркияни йирик 3:0 ҳисобида таслим этди. Кевин де Брюйне дубль қайд этган бўлса (10, 59-дақиқалар), яна бир голга захирадан тушган Ромелу Лукаку (76) муаллифлик қилди. Белгия очколари сонини 6 тага етказиб, етакчилар таъқибини давом эттирмоқда. Туркия эса ҳозирча очко жамғара олмади (0).
B лига: Левандовскидан бенефис, Украина кутилмаганда мағлуб бўлди
Польша — Руминия 6:0: Роберт Левандовскининг ҳақиқий бенефисига айланган беллашувда ҳужумчи ҳет-трик қайд этди (24-п, 47, 86). Шунингдек, Зелиньски, Беднарек ва рақибнинг автоголи эвазига руминлар дарвозасига жавобсиз 6 та тўп киритилди.
Украина — Шимолий Ирландия 0:3: 2-гуруҳда кутилмаган натижа қайд этилди — Шимолий Ирландия сафарда Украинани тор-мор этиб, очколарини 7 тага етказиб олди.
Венгрия — Грузия 1:0: Керкезнинг 35-дақиқада киритган ягона голи венгрларга муҳим уч очкони тақдим этди.
Босния ва Ҳерцеговина — Швеция 1:1: Гокерешнинг голига (61) мезбонлар сафида Алайбегович (80) жавоб қайтарди.
C лига: Қозоғистонда мағлубият, Фарер оролларидан сенсация
Қозоғистон — Молдова 1:2: Қозоғистон ўз майдонида муҳим ўйинда ютқазиб қўйди. Алипнинг 64-дақиқадаги голи қозоғистонликларни мағлубиятдан қутқариб қола олмади.
Фарер ороллари — Словакия 1:1: Фарерликлар кучли рақиб Словакиядан очко тортиб олишни уддалади.
Латвия — Черногория 1:2: Черногория Адзичнинг дубли эвазига навбатдаги ғалабасини қўлга киритиб, гуруҳда 9 очко билан яккапешқадам бўлиб олди.
Кипр — Арманистон 2:0: Кипрликлар ўз майдонида ишончли ҳаракат қилиб, муҳим уч очкога эга бўлди.
Изоҳлар 0
…