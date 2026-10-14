Туркий давлатлар учун «Турк кубоги» турнири йўлга қўйилмоқда: янги турнир тафсилотлари

·29·Спорт
Туркий давлатлар учун «Турк кубоги» турнири йўлга қўйилмоқда: янги турнир тафсилотлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Туркий давлатлар ўртасидаги спорт алоқаларини мустаҳкамлаш ва минтақавий футбол даражасини кўтариш мақсадида «Турк кубоги» номли янги халқаро футбол турнири ташкил этилмоқда.
  • Ушбу мусобақа ҳар икки йилда бир марта ўтказилиши режалаштирилган бўлиб, унда Ўзбекистон, Туркия, Озарбайжон, Қозоғистон, Қирғизистон, Венгрия, Туркманистон ва Шимолий Кипр каби Туркий давлатлар ташкилотига аъзо ва кузатувчи мақомидаги мамлакатларнинг миллий терма жамоалари иштирок эт…

Осиёнинг энг қудратли жамоаларидан бири ҳисобланган Ўзбекистон миллий терма жамоаси яқин келажакда янги ва нуфузли халқаро мусобақада иштирок этиши мумкин. Туркиянинг нуфузли TRT Haber нашри берган хабарга кўра, туркий дунё миллий терма жамоаларини бирлаштирувчи «Турк кубоги» футбол турнирини таъсис этиш бўйича расмий ташаббус илгари сурилди.

Мазкур ташаббус ҳақида Туркия ҳукмрон Адолат ва тараққиёт партияси (AK Parti) раиси ўринбосари Кюршад Зорлу маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, Туркия футбол федерацияси ҳамда мамлакат ёшлар ва спорт вазирлиги ҳамкорликда янги мусобақа концепцияси устида амалий ишларни бошлаб юборган.

Ҳар икки йилда бир марта: Мусобақа формати қандай бўлади?

Янги ташкил этилаётган футбол лойиҳаси бир қатор муҳим жиҳатларни ўз ичига олади:

  • Давририйлик: «Турк кубоги» мусобақаси мунтазам равишда ҳар икки йилда бир марта ўтказилиши режалаштирилмоқда;

  • Асосий мақсад: Туркий давлатлар ўртасидаги спорт алоқаларини мустаҳкамлаш, миллий жамоаларга қўшимча халқаро ўйин амалиёти тақдим этиш ва минтақавий футбол даражасини юқори босқичга кўтариш;

  • Ташкилотчилар: Мусобақа Туркия футбол федерацияси ҳамда Туркия ёшлар ва спорт вазирлиги бошчилигида халқаро талаблар даражасида йўлга қўйилиши кўзда тутилган.

Қайси давлатлар терма жамоалари иштирок этади?

Турнирга Туркий давлатлар ташкилотига (ТДТ) аъзо ҳамда кузатувчи мақомига эга мамлакатларнинг асосий миллий терма жамоалари жалб этилади:

  • Тўла ҳуқуқли аъзо мамлакатлар: Ўзбекистон, Туркия, Озарбайжон, Қозоғистон ва Қирғизистон;

  • Кузатувчи мақомидаги мамлакатлар: Венгрия, Туркманистон ҳамда Шимолий Кипр.

Мусобақада Ўзбекистон ва Туркия каби қитъанинг кучли жамоалари, шунингдек, Европанинг номдор вакили бўлган Венгрия термасининг қатнашиши «Турк кубоги»нинг спорт даражаси ва нуфузини сезиларли равишда ошириши кутилмоқда.

Ўзбекистон миллий терма жамоасиТурк кубогиТуркия футбол федерациясиAK Parti
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонлик футболчилар учун Туркия Суперлигасида катта ўзгариш кутилмоқдаЎзбекистонлик футболчилар учун Туркия Суперлигасида катта ўзгариш кутилмоқдаБугун 06:51Арда Турон Туркия миллий жамоаси бош мураббийи бўлиши мумкинАрда Турон Туркия миллий жамоаси бош мураббийи бўлиши мумкин10 октябр 11:07Туркия футбол федерацияси Винченцо Монтелла билан хайрлашдиТуркия футбол федерацияси Винченцо Монтелла билан хайрлашди10 октябр 01:11VAR хонасида шошилинч тинтув! Туркия футболида катта ҳибсга олишлар бошландиVAR хонасида шошилинч тинтув! Туркия футболида катта ҳибсга олишлар бошланди3 октябр 18:36Янги Тошкентда 500 ўринли шахмат саройи қуриладиЯнги Тошкентда 500 ўринли шахмат саройи қурилади29 сентябр 21:06Ўзбекистон шахматчилари Туркий чемпионатда иштирок этмоқдаЎзбекистон шахматчилари Туркий чемпионатда иштирок этмоқда15 май 14:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди