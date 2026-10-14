Туркий давлатлар учун «Турк кубоги» турнири йўлга қўйилмоқда: янги турнир тафсилотлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Туркий давлатлар ўртасидаги спорт алоқаларини мустаҳкамлаш ва минтақавий футбол даражасини кўтариш мақсадида «Турк кубоги» номли янги халқаро футбол турнири ташкил этилмоқда.
- Ушбу мусобақа ҳар икки йилда бир марта ўтказилиши режалаштирилган бўлиб, унда Ўзбекистон, Туркия, Озарбайжон, Қозоғистон, Қирғизистон, Венгрия, Туркманистон ва Шимолий Кипр каби Туркий давлатлар ташкилотига аъзо ва кузатувчи мақомидаги мамлакатларнинг миллий терма жамоалари иштирок эт…
Осиёнинг энг қудратли жамоаларидан бири ҳисобланган Ўзбекистон миллий терма жамоаси яқин келажакда янги ва нуфузли халқаро мусобақада иштирок этиши мумкин. Туркиянинг нуфузли TRT Haber нашри берган хабарга кўра, туркий дунё миллий терма жамоаларини бирлаштирувчи «Турк кубоги» футбол турнирини таъсис этиш бўйича расмий ташаббус илгари сурилди.
Мазкур ташаббус ҳақида Туркия ҳукмрон Адолат ва тараққиёт партияси (AK Parti) раиси ўринбосари Кюршад Зорлу маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, Туркия футбол федерацияси ҳамда мамлакат ёшлар ва спорт вазирлиги ҳамкорликда янги мусобақа концепцияси устида амалий ишларни бошлаб юборган.
Ҳар икки йилда бир марта: Мусобақа формати қандай бўлади?
Янги ташкил этилаётган футбол лойиҳаси бир қатор муҳим жиҳатларни ўз ичига олади:
Давририйлик: «Турк кубоги» мусобақаси мунтазам равишда ҳар икки йилда бир марта ўтказилиши режалаштирилмоқда;
Асосий мақсад: Туркий давлатлар ўртасидаги спорт алоқаларини мустаҳкамлаш, миллий жамоаларга қўшимча халқаро ўйин амалиёти тақдим этиш ва минтақавий футбол даражасини юқори босқичга кўтариш;
Ташкилотчилар: Мусобақа Туркия футбол федерацияси ҳамда Туркия ёшлар ва спорт вазирлиги бошчилигида халқаро талаблар даражасида йўлга қўйилиши кўзда тутилган.
Қайси давлатлар терма жамоалари иштирок этади?
Турнирга Туркий давлатлар ташкилотига (ТДТ) аъзо ҳамда кузатувчи мақомига эга мамлакатларнинг асосий миллий терма жамоалари жалб этилади:
Тўла ҳуқуқли аъзо мамлакатлар: Ўзбекистон, Туркия, Озарбайжон, Қозоғистон ва Қирғизистон;
Кузатувчи мақомидаги мамлакатлар: Венгрия, Туркманистон ҳамда Шимолий Кипр.
Мусобақада Ўзбекистон ва Туркия каби қитъанинг кучли жамоалари, шунингдек, Европанинг номдор вакили бўлган Венгрия термасининг қатнашиши «Турк кубоги»нинг спорт даражаси ва нуфузини сезиларли равишда ошириши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…