Загребдаги даҳшат: Англия Хорватия дарвозасига жавобсиз 7 та гол урди!

·24·Спорт
Загребдаги даҳшат: Англия Хорватия дарвозасига жавобсиз 7 та гол урди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Англия терма жамоаси УЕФА Миллатлар лигасининг 3-турида сафарда Хорватияни 7:0 ҳисобида мағлуб этиб, мусобақа тарихидаги энг йирик ғалабаларидан бирини қайд этди.
  • Гарри Кейн ва Букайо Сакадан дубл ҳамда Жуд Беллингҳем, Энтони Гордон ва Морган Рожерснинг голлари Англияга муҳим ғалабани тақдим этди.
  • Ушбу натижа Англияни 6 очко билан гуруҳда иккинчи ўринга олиб чиқди, Испания эса 6 очко билан пешқадамликни сақлаб қолди.

УЕФА Миллатлар лигасининг 3-тури доирасида чинакам сенсацион ва тарихий ҳисоб қайд этилди. Сафарда Хорватия терма жамоаси меҳмони бўлган Англия миллий жамоаси рақибини 7:0 ҳисобида тор-мор келтириб, мусобақа тарихидаги энг йирик ғалабалардан бирини расмийлаштирди.

Лука Модрич бошлиқ хорватлар ўз майдонида инглизларнинг шиддатли ҳужумлари қаршисида ожиз қолишди.

Ҳарри Кейн ва Сакадан дубль, йирик табло

Учрашув дастлабки дақиқалардан бошлаб Англиянинг тўлиқ ҳукмронлиги остида ўтди:

  • 8 ва 53-дақиқалар: Сардор Ҳарри Кейн ҳисобни очиб, иккинчи бўлимда дублини расмийлаштирди.

  • 21 ва 39-дақиқалар: Жуд Беллингҳэм ҳамда Энтони Гордон рақиб ҳимоясини шок ҳолатига солиб, ҳисобни йириклаштирди.

  • 45 ва 68-дақиқалар: Букайо Сака қанотдаги фаоллигини иккита ажойиб гол билан мустаҳкамлади.

  • 87-дақиқа: Захирадан тушган Морган Рожерс якуний нуқтани қўйди — 0:7!

Хорватия терма жамоаси мураббийлар штаби иккинчи бўлим бошида учта ўзгаришни амалга оширган бўлса-да, ўйин йўналишини ўзгартира олмади.

Турнир жадвалидаги вазият

Ушбу ғалаба инглизлар учун гуруҳ босқичида муҳим аҳамият касб этди:

  • Англия 6 очко билан тўплар нисбати бўйича гуруҳда 2-ўринда бормоқда.

  • Испания ҳам 6 очко билан гуруҳ пешқадами ҳисобланади.

  • Хорватия 3 очко билан 3-поғонада қолди.

  • Чехия эса ҳали бирорта ҳам очко жамғара олгани йўқ.

Миллатлар лигаси. 3-тур

Хорватия – Англия 0:7

Голлар: Кейн (8, 53), Беллингҳэм (21), Гордон (39), Сака (45, 68), Рожерс (87).

  • Хорватия: Ливакович, Станишич (Шутало, 76), Вушкович, Гвардиол, Перишич, П.Сучич (Пашалич, 46), Ковачич, Модрич (Якич, 57), Иванович, Батурина (Влашич, 46), Муса (Матанович, 46).

  • Англия: Пикфорд, Ҳолл (Люис-Скелли, 79), Скотт (Гарнер, 70), Конса, Куанса, Геҳи, Сака, Андерсон (Гиббс-Уайт, 79), Беллингҳэм, Гордон (Эзе, 70), Кейн (Рожерс, 70).

Хорватия – Англия 0:7Лука МодричҲарри КейнУЕФА Миллатлар лиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Де Брюйне ва Левандовски порлаган оқшом: Миллатлар лигаси 3-тур натижалариДе Брюйне ва Левандовски порлаган оқшом: Миллатлар лигаси 3-тур натижалариКеча 07:12Нидерландия Белградда Сербияни таслим этди, Дания ва Австриядан ишончли ғалабалар!Нидерландия Белградда Сербияни таслим этди, Дания ва Австриядан ишончли ғалабалар!27 сентябр 23:12Ямалдан дубль, Испаниядан йирик ғалаба: Миллатлар лигасида 2-тур натижалариЯмалдан дубль, Испаниядан йирик ғалаба: Миллатлар лигасида 2-тур натижалари30 сентябр 08:08 Славен Билич Хорватияга қайтди: Даличдан кейин янги давр... Славен Билич Хорватияга қайтди: Даличдан кейин янги давр...13 июл 19:40Билич яна Хорватияга қайтмоқда: янги давр бошланадими?Билич яна Хорватияга қайтмоқда: янги давр бошланадими?13 июл 10:34Иван Ракитич 2018 йилги мундиал финалини ҳамон кўра олмаслигини айтдиИван Ракитич 2018 йилги мундиал финалини ҳамон кўра олмаслигини айтди28 сентябр 10:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди