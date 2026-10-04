Загребдаги даҳшат: Англия Хорватия дарвозасига жавобсиз 7 та гол урди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Англия терма жамоаси УЕФА Миллатлар лигасининг 3-турида сафарда Хорватияни 7:0 ҳисобида мағлуб этиб, мусобақа тарихидаги энг йирик ғалабаларидан бирини қайд этди.
- Гарри Кейн ва Букайо Сакадан дубл ҳамда Жуд Беллингҳем, Энтони Гордон ва Морган Рожерснинг голлари Англияга муҳим ғалабани тақдим этди.
- Ушбу натижа Англияни 6 очко билан гуруҳда иккинчи ўринга олиб чиқди, Испания эса 6 очко билан пешқадамликни сақлаб қолди.
УЕФА Миллатлар лигасининг 3-тури доирасида чинакам сенсацион ва тарихий ҳисоб қайд этилди. Сафарда Хорватия терма жамоаси меҳмони бўлган Англия миллий жамоаси рақибини 7:0 ҳисобида тор-мор келтириб, мусобақа тарихидаги энг йирик ғалабалардан бирини расмийлаштирди.
Лука Модрич бошлиқ хорватлар ўз майдонида инглизларнинг шиддатли ҳужумлари қаршисида ожиз қолишди.
Ҳарри Кейн ва Сакадан дубль, йирик табло
Учрашув дастлабки дақиқалардан бошлаб Англиянинг тўлиқ ҳукмронлиги остида ўтди:
8 ва 53-дақиқалар: Сардор Ҳарри Кейн ҳисобни очиб, иккинчи бўлимда дублини расмийлаштирди.
21 ва 39-дақиқалар: Жуд Беллингҳэм ҳамда Энтони Гордон рақиб ҳимоясини шок ҳолатига солиб, ҳисобни йириклаштирди.
45 ва 68-дақиқалар: Букайо Сака қанотдаги фаоллигини иккита ажойиб гол билан мустаҳкамлади.
87-дақиқа: Захирадан тушган Морган Рожерс якуний нуқтани қўйди — 0:7!
Хорватия терма жамоаси мураббийлар штаби иккинчи бўлим бошида учта ўзгаришни амалга оширган бўлса-да, ўйин йўналишини ўзгартира олмади.
Турнир жадвалидаги вазият
Ушбу ғалаба инглизлар учун гуруҳ босқичида муҳим аҳамият касб этди:
Англия 6 очко билан тўплар нисбати бўйича гуруҳда 2-ўринда бормоқда.
Испания ҳам 6 очко билан гуруҳ пешқадами ҳисобланади.
Хорватия 3 очко билан 3-поғонада қолди.
Чехия эса ҳали бирорта ҳам очко жамғара олгани йўқ.
Миллатлар лигаси. 3-тур
Голлар: Кейн (8, 53), Беллингҳэм (21), Гордон (39), Сака (45, 68), Рожерс (87).
Хорватия: Ливакович, Станишич (Шутало, 76), Вушкович, Гвардиол, Перишич, П.Сучич (Пашалич, 46), Ковачич, Модрич (Якич, 57), Иванович, Батурина (Влашич, 46), Муса (Матанович, 46).
Англия: Пикфорд, Ҳолл (Люис-Скелли, 79), Скотт (Гарнер, 70), Конса, Куанса, Геҳи, Сака, Андерсон (Гиббс-Уайт, 79), Беллингҳэм, Гордон (Эзе, 70), Кейн (Рожерс, 70).
Изоҳлар 0
…